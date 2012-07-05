ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4104 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3660 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4144 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3429 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3726 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4097 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4221 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 4068 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3541 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÍÎÂÈÍÈ



Óêðà¿íà â ëàéí³ ÷è ëàéíî â Óêðà¿í³?
Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷

Íåùîäàâíî â ì³ñòàõ Óêðà¿íè îïîçèö³ÿ ðîçïî÷àëà ïðîâîäèòè àêö³¿ ïðîòåñòó «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!». Ìîëîäö³. Íàçâà ïðîìîâèñòà. Ëèøå âèíèêàº ïèòàííÿ, íà ñê³ëüêè òàê³ àêö³¿ åôåêòèâí³ ³ ÷è âîíè çàðàç ïîòð³áí³ íàðîäó. Ìîæëèâî, ö³ àêö³¿ íåîáõ³äí³ ëèøå äåïóòàòàì äëÿ ï³äíÿòòÿ äóõó òà âëàñíî¿ ñàìîîö³íêè.


Ãëåä³ëî: 2087 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



Æ³íêà ³ ðîáîòà: ÷è ìîæóòü ö³ ñëîâà áóòè ïîðÿä?
Àâòîð: mIrena
25 Áåðåçíÿ 2013 21:25:33

Ðîáîòà – öå ñëîâî, íà ÿêå ÷è íå êîæíà äîðîñëà ëþäèíà â³äðàçó ïîâåðòàº
ãîëîâó. Àäæå ÿê êàæóòü: âëàøòóâàâøèñü íà ðîáîòó, ïîøóê ðîáîòè äëÿ òåáå
ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ.


Ãëåä³ëî: 2419 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÔÓÒÁÎË



"Êàðïàòè" çíîâó ïðîäàëè ìàò÷?
Àâòîð: ÒÀÉÌ
11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.


Ãëåä³ëî: 3865 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



Ïåðëè êîìåíòàòîð³â - 2
Àâòîð: Äàéäæåñò
11 Ñåðïíÿ 2010 17:07:00

Õóë³ Ëîïåñ á'º ïî âîðîòàõ. Õóë³ - öå éîãî ³ì'ÿ

Âîðîòàð â³äáèâ ì'ÿ÷ ³ âïàâ, à äîáèòè éîãî í³êîìó

Ìè äîáðå áà÷èìî, ÿê ö³ ôóòáîë³ñòè ñüîãîäí³ ïîñò³éíî ïàðóþòüñÿ íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ ïîëÿ

Öåé ìîëîäèé íàïàäàþ÷èé äóæå ïåðñïåêòèâíèé, ç âåëèêèì òàëàíòîì ³ ÷îëîâ³÷èì äîñòî¿íñòâîì.

Âàðòî áóëî âîðîòàðåâ³ ðîçñëàáèòèñÿ, ÿê â³í òóò æå çàðîáèâ ñîá³ ì'ÿ÷ ì³æ í³ã.


Ãëåä³ëî: 3119 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating



Ïåðëè ôóòáîëüíèõ êîìåíòàòîð³â
Àâòîð: Äàéäæåñò
11 Ñåðïíÿ 2010 16:38:42

Ìàëî òîãî, ùî òðåáà ïîòðàïèòè ó âîðîòà, òàê òðåáà ùå ïðîìàõíóòèñÿ ïîâç âîðîòàðÿ!!!

Ô³ë³ìîíîâ âèéøîâ íà ãðó íåãîëåíèé. Çàçâè÷àé â³í ïåðåä ìàò÷åì ãîëèòü, ïî-ìîºìó, íå ò³ëüêè áîðîäó.

Óäàð áóâ äóæå ñèëüíèì. Ì'ÿ÷ âëó÷èâ ó ãîëîâó çàõèñíèêà. ßêùî º ì³çêè, ìîæëèâî, áóäå ñòðóñ.

Îápÿä çáåpåæåí³ÿ ñèë ïðîäîâæóâàëè ³ â äðóãîìó òàéì³. Ó ãîñòåé ¿õ íå áóëî, à ñïàpòàê³âö³ ¿õ åêîíîìèëè.


Ãëåä³ëî: 3223 Â³äãóêíóëèñÿ: 2 Ðåéòèíã: rating




Â ÄÎÐÎÃÓ ÄÀËÅÊÓ



Àâòîñòîïîì ïî ªâðîï³. Àáî ÿê ñòóäåíòè ¿õàëè ç Ðóìóí³¿ â Óêðà¿íó ÷åðåç Ìîëäîâó
Àâòîð: Ëþäìèëà ÌÈÊÎËÀÉ×ÓÊ
10 Òðàâíÿ 2008 05:05:05

Âèïàëà ìåí³ öüîãî ðîêó óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïðî¿õàòè àâòîñòîïîì òðè êðà¿íè – Ðóìóí³þ, Ìîëäîâó òà Óêðà¿íó. Íå çíàþ, ùî ï³äøòîâõíóëî ìåíå íà öåé ïîäâèã, ÷è òî íåñòà÷à ãðîøåé, ÷è òî çäîðîâîãî ãëóçäó, àëå çà òðè äí³ ÿ ñïîê³éíî ïîâåðíóëàñÿ äî Ëüâîâà ç Ðóìóíñüêîãî ì³ñòå÷êà Vama Veche.


Ãëåä³ëî: 3767 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÍÅÔÎÐÌÀÒ



Àðõèºïèñêîï Ìå÷èñëàâ Ìîêøèöüêèé ãëàâà ÐÊÖ â Óêðà¿í³ áëàãîñëîâèâ àêö³þ ÎÓÑ *Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó* 2011-2012
Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â

ëàâà Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè â Óêðà¿í³ Éîãî Åêñöåëåíñ³ÿ Àðõèºïèñêîï Ìå÷èñëàâ Ìîêøèöüêèé, ëüâ³âñüêèé ðèìî-êàòîëèöüêèé ìèòðîïîëèò òðàäèö³éíî áëàãîñëîâèâ Îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â íà ïðîâåäåííÿ Àêö³¿ ÎÓÑ “Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó” 2011-2012. Çîêðåìà â³í â³äçíà÷èâ âàæëèâ³ñòü àêö³õ ÎÓÑ “Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó” òà ïîçèòèâíó ðîëü Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â â ðîçáóäîâ³ õðèñòèÿíñüêèõ ö³ííîñòåé â Óêðà¿í³.


Ãëåä³ëî: 2294 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÍÎÂÈÍÈ ÒÀ ÊÎÍÊÓÐÑÈ ÑÀÉÒÓ



Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!
Àâòîð: Ì³êà
02 Ãðóäíÿ 2010 23:13:38

ßêùî Âè áàæàºòå îïóáë³êóâàòè ñâîþ ñòàòòþ ÷è â³ðø â íàø³é ãàçåò³ - ïèø³òü íà àäðåñè, ÿê³ îïóáë³êîâàí³ ó öüîìó ïîñò³!


Ãëåä³ëî: 4172 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÃÅÐÎ¯



Íàø ãåðîé!
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Ñüîãîäí³ ïðîãóëþâàâñÿ âå÷³ðí³ì Ëüâîâîì.Ïðîéøîâñÿ êîëî ÎïåðíîãîÒåàòðó,äàë³ ïî ïðîñïåêòó Ñâîáîäè,àæ îñü çóïèíèâñÿ êîëî ïàì'ÿòíèêà Ò.Ã.Øåâ÷åíêà.


Ãëåä³ëî: 2826 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÄÀÉÄÆÅÑÒ



Ïåðøèé êðèòèé êàðòîäðîì ó Ëüâîâ³
Àâòîð: Äàéäæåñò
21 Ëèñòîïàä 2010 22:35:38

Ñüîãîäí³ 21 ëèñòîïàäà ó ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîìó êîìïëåêñó "ÀÏÅÊÑ" ïðîâ³â Ìàéñòåð-êëàñ ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ åêñòðåìàëüíèõ âèä³â ñïîðòó Óêðà¿íè – Ìàðê Ïóñòîâ³ò «VARVAR»


Ãëåä³ëî: 3573 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ßÊ ÄÓÌÀªØ?



Ôåñòèâàëü âåá-ðîçðîáíèê³â - 404
Àâòîð: Ì³êà
21 Ëèñòîïàä 2010 22:43:44

Ó á³ëüøîñò³ ðîçðîáíèê³â íåâ³ðí³ ïåðåêîíàííÿ ùîäî ÿê³ñíîãî ñàéòó. Áàãàòî ðîçðîáíèê³â äóìàþòü, ùî íàéãîëîâí³øå â ñàéò³ - öå éîãî êðàñèâèé êîä. Áàãàòî âåðñòàþòü â ÷èñòîìó HTML5 (áî ìîäíî), áàãàòî õòî íå ï³äòðèìóº IE6 (ïðîñòî â³øàþòü çàì³ñòü ñàéòó ñòîð³íêó ç³ ñêà÷óâàííÿì íîðìàëüíèõ áðàóçåð³â). Ïðè öüîìó êîðèñòóâà÷ ÷àñòî îòðèìóº íåçðó÷íèé, ãëþ÷íèé ³ íåçðîçóì³ëèé ñàéò, àëå ç óñ³ìà ìîäíèìè òåõíîëîã³ÿìè. Ìîÿ ìåòà: ïîêàçàòè, ùî âåêòîð ö³ííîñòåé ðîçðîáíèêà ïî â³äíîøåííþ äî ñàéòó ïîòð³áíî çì³ñòèòè â³ä «íàïèñàòè êðàñèâèé ³ ìîäíèé êîä» äî «çðîáèòè ÿê³ñíå ð³øåííÿ».

Â³äåî ç âèñòóïó Ñåðã³ÿ ×³êóåíêà "Êðèâå Äçåðêàëî"


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