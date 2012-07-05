ÍÎÂÈÍÈ
Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷
Íåùîäàâíî â ì³ñòàõ Óêðà¿íè îïîçèö³ÿ ðîçïî÷àëà ïðîâîäèòè àêö³¿ ïðîòåñòó «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!». Ìîëîäö³. Íàçâà ïðîìîâèñòà. Ëèøå âèíèêàº ïèòàííÿ, íà ñê³ëüêè òàê³ àêö³¿ åôåêòèâí³ ³ ÷è âîíè çàðàç ïîòð³áí³ íàðîäó. Ìîæëèâî, ö³ àêö³¿ íåîáõ³äí³ ëèøå äåïóòàòàì äëÿ ï³äíÿòòÿ äóõó òà âëàñíî¿ ñàìîîö³íêè.
Ãëåä³ëî: 2060 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
Àâòîð: mIrena
25 Áåðåçíÿ 2013 21:25:33
Ðîáîòà – öå ñëîâî, íà ÿêå ÷è íå êîæíà äîðîñëà ëþäèíà â³äðàçó ïîâåðòàº
ãîëîâó. Àäæå ÿê êàæóòü: âëàøòóâàâøèñü íà ðîáîòó, ïîøóê ðîáîòè äëÿ òåáå
ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ.
Ãëåä³ëî: 2395 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
ÔÓÒÁÎË
Àâòîð: ÒÀÉÌ
11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.
Ãëåä³ëî: 3835 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
Àâòîð: Äàéäæåñò
11 Ñåðïíÿ 2010 17:07:00
Õóë³ Ëîïåñ á'º ïî âîðîòàõ. Õóë³ - öå éîãî ³ì'ÿ
Âîðîòàð â³äáèâ ì'ÿ÷ ³ âïàâ, à äîáèòè éîãî í³êîìó
Ìè äîáðå áà÷èìî, ÿê ö³ ôóòáîë³ñòè ñüîãîäí³ ïîñò³éíî ïàðóþòüñÿ íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ ïîëÿ
Öåé ìîëîäèé íàïàäàþ÷èé äóæå ïåðñïåêòèâíèé, ç âåëèêèì òàëàíòîì ³ ÷îëîâ³÷èì äîñòî¿íñòâîì.
Âàðòî áóëî âîðîòàðåâ³ ðîçñëàáèòèñÿ, ÿê â³í òóò æå çàðîáèâ ñîá³ ì'ÿ÷ ì³æ í³ã.
Ãëåä³ëî: 3100 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã:
Àâòîð: Äàéäæåñò
11 Ñåðïíÿ 2010 16:38:42
Ìàëî òîãî, ùî òðåáà ïîòðàïèòè ó âîðîòà, òàê òðåáà ùå ïðîìàõíóòèñÿ ïîâç âîðîòàðÿ!!!
Ô³ë³ìîíîâ âèéøîâ íà ãðó íåãîëåíèé. Çàçâè÷àé â³í ïåðåä ìàò÷åì ãîëèòü, ïî-ìîºìó, íå ò³ëüêè áîðîäó.
Óäàð áóâ äóæå ñèëüíèì. Ì'ÿ÷ âëó÷èâ ó ãîëîâó çàõèñíèêà. ßêùî º ì³çêè, ìîæëèâî, áóäå ñòðóñ.
Îápÿä çáåpåæåí³ÿ ñèë ïðîäîâæóâàëè ³ â äðóãîìó òàéì³. Ó ãîñòåé ¿õ íå áóëî, à ñïàpòàê³âö³ ¿õ åêîíîìèëè.
Ãëåä³ëî: 3203 Â³äãóêíóëèñÿ: 2 Ðåéòèíã:
Â ÄÎÐÎÃÓ ÄÀËÅÊÓ
Àâòîð: Ëþäìèëà ÌÈÊÎËÀÉ×ÓÊ
10 Òðàâíÿ 2008 05:05:05
Âèïàëà ìåí³ öüîãî ðîêó óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïðî¿õàòè àâòîñòîïîì òðè êðà¿íè – Ðóìóí³þ, Ìîëäîâó òà Óêðà¿íó. Íå çíàþ, ùî ï³äøòîâõíóëî ìåíå íà öåé ïîäâèã, ÷è òî íåñòà÷à ãðîøåé, ÷è òî çäîðîâîãî ãëóçäó, àëå çà òðè äí³ ÿ ñïîê³éíî ïîâåðíóëàñÿ äî Ëüâîâà ç Ðóìóíñüêîãî ì³ñòå÷êà Vama Veche.
Ãëåä³ëî: 3746 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
ÍÅÔÎÐÌÀÒ
Àðõèºïèñêîï Ìå÷èñëàâ Ìîêøèöüêèé ãëàâà ÐÊÖ â Óêðà¿í³ áëàãîñëîâèâ àêö³þ ÎÓÑ *Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó* 2011-2012
Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â
ëàâà Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè â Óêðà¿í³ Éîãî Åêñöåëåíñ³ÿ Àðõèºïèñêîï Ìå÷èñëàâ Ìîêøèöüêèé, ëüâ³âñüêèé ðèìî-êàòîëèöüêèé ìèòðîïîëèò òðàäèö³éíî áëàãîñëîâèâ Îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â íà ïðîâåäåííÿ Àêö³¿ ÎÓÑ “Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó” 2011-2012. Çîêðåìà â³í â³äçíà÷èâ âàæëèâ³ñòü àêö³õ ÎÓÑ “Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó” òà ïîçèòèâíó ðîëü Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â â ðîçáóäîâ³ õðèñòèÿíñüêèõ ö³ííîñòåé â Óêðà¿í³.
Ãëåä³ëî: 2271 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
ÍÎÂÈÍÈ ÒÀ ÊÎÍÊÓÐÑÈ ÑÀÉÒÓ
Àâòîð: Ì³êà
02 Ãðóäíÿ 2010 23:13:38
ßêùî Âè áàæàºòå îïóáë³êóâàòè ñâîþ ñòàòòþ ÷è â³ðø â íàø³é ãàçåò³ - ïèø³òü íà àäðåñè, ÿê³ îïóáë³êîâàí³ ó öüîìó ïîñò³!
Ãëåä³ëî: 4144 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
ÃÅÐÎ¯
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê
Ñüîãîäí³ ïðîãóëþâàâñÿ âå÷³ðí³ì Ëüâîâîì.Ïðîéøîâñÿ êîëî ÎïåðíîãîÒåàòðó,äàë³ ïî ïðîñïåêòó Ñâîáîäè,àæ îñü çóïèíèâñÿ êîëî ïàì'ÿòíèêà Ò.Ã.Øåâ÷åíêà.
Ãëåä³ëî: 2803 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
ÄÀÉÄÆÅÑÒ
Àâòîð: Äàéäæåñò
21 Ëèñòîïàä 2010 22:35:38
Ñüîãîäí³ 21 ëèñòîïàäà ó ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîìó êîìïëåêñó "ÀÏÅÊÑ" ïðîâ³â Ìàéñòåð-êëàñ ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ åêñòðåìàëüíèõ âèä³â ñïîðòó Óêðà¿íè – Ìàðê Ïóñòîâ³ò «VARVAR»
Ãëåä³ëî: 3551 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã:
ßÊ ÄÓÌÀªØ?
Àâòîð: Ì³êà
21 Ëèñòîïàä 2010 22:43:44
Ó á³ëüøîñò³ ðîçðîáíèê³â íåâ³ðí³ ïåðåêîíàííÿ ùîäî ÿê³ñíîãî ñàéòó. Áàãàòî ðîçðîáíèê³â äóìàþòü, ùî íàéãîëîâí³øå â ñàéò³ - öå éîãî êðàñèâèé êîä. Áàãàòî âåðñòàþòü â ÷èñòîìó HTML5 (áî ìîäíî), áàãàòî õòî íå ï³äòðèìóº IE6 (ïðîñòî â³øàþòü çàì³ñòü ñàéòó ñòîð³íêó ç³ ñêà÷óâàííÿì íîðìàëüíèõ áðàóçåð³â). Ïðè öüîìó êîðèñòóâà÷ ÷àñòî îòðèìóº íåçðó÷íèé, ãëþ÷íèé ³ íåçðîçóì³ëèé ñàéò, àëå ç óñ³ìà ìîäíèìè òåõíîëîã³ÿìè. Ìîÿ ìåòà: ïîêàçàòè, ùî âåêòîð ö³ííîñòåé ðîçðîáíèêà ïî â³äíîøåííþ äî ñàéòó ïîòð³áíî çì³ñòèòè â³ä «íàïèñàòè êðàñèâèé ³ ìîäíèé êîä» äî «çðîáèòè ÿê³ñíå ð³øåííÿ».
Â³äåî ç âèñòóïó Ñåðã³ÿ ×³êóåíêà "Êðèâå Äçåðêàëî"