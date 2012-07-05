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Âîäîõðåùà
Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä
19 Ñ³÷íÿ 2009 03:03:03
Óêðà¿íñüêà çèìà ç äàâí³õ-äàâåí áàãàòà íà ñâÿòà. Îäíèì ç íèõ º Âîäîõðåùà, ñâÿòî, ÿêå â³äçíà÷àºòüñÿ 19 ñ³÷íÿ ³ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç õðåùåííÿì Õðèñòà íà ð. Éîðäàí.
Äîñÿãøè 30-ð³÷íîãî â³êó, ²ñóñ Õðèñòîñ ïðèéíÿâ õðåùåííÿ ó ð³÷ö³ Éîðäàí. Ó òîé ìîìåíò ç íåáà ïî÷óâñÿ Áîæèé ãîëîñ, ÿêèé íàçâàâ ²ñóñà ñâî¿ì Ñèíîì. Íà íüîãî ç³éøîâ Ñâÿòèé Äóõ ó âèãëÿä³ ãîëóáà, çâ³äñè ùå îäíà íàçâà Âîäîõðåùà – Áîãîÿâëåííÿ. Çà õðèñòèÿíñüêèìè â÷åííÿìè ñàìå â öåé äåíü Áîã ç’ÿâèâñÿ ó òðüîõ ïîñòàòÿõ: Áîã Îòåöü – â ãîëîñ³, Ñèí Áîæèé – ó ïëîò³, Äóõ Ñâÿòèé – ó âèãëÿä³ ãîëóáà.
Ùå íàø³ ïðåäêè ââàæàëè, ùî ó öåé äåíü, ç îï³âíî÷³ äî îï³âíî÷³, âîäà íàáóâàº ö³ëþùèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó é ë³êóþòü õâîðîáè ÿê ò³ëåñí³, òàê ³ äóøåâí³. Ââàæàëîñÿ, ùî îï³âíî÷³ ñòàþòüñÿ ÷óäåñà: íà ìèòü âùóõàº â³òåð, çàïàíîâóº ö³ëêîâèòà òèøà é â³äêðèâàþòüñÿ íåáåñà. Ó öåé ÷àñ ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî ñâîº ìàéáóòíº, âèñëîâèòè çàïîâ³òíå áàæàííÿ, ùî îáîâ'ÿçêîâî çáóäåòüñÿ. À ùå ìîæíà ïî÷óòè, ÿê õóäîáà ãîâîðèòü ëþäñüêîþ ìîâîþ. Îñîáëèâî¿ ñèëè íàáóâàº âîäà â óñ³õ âîäîéìàõ: òå÷³ÿ çóïèíÿºòüñÿ, âîäà ïî÷èíàº õâèëþâàòèñÿ, ñòàº ö³ëþùîþ, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà âèíî. Ó öå ùèðî â³ðèëè íàø³ ïðåäêè é ñâÿòî äîòðèìóâàëèñü òðàäèö³é.
Ñâÿòèì Áîãîÿâëåííÿì, Õðåùåííÿì ²ñóñà Õðèñòà çàâåðøóºòüñÿ öèêë çèìîâèõ ñâÿò. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà Áîãîÿâëåííÿ, 18 ñ³÷íÿ, ðîáèëàñÿ îñòàííÿ, ï³ñíà êóòÿ. Â³ä öüîãî ïîõîäÿòü íàðîäí³ íàçâè ñâÿòà — Ãîëîäíà àáî Ïëàêñèâà Êóòÿ, à òàêîæ Éîðäàíü, Âîäîñâÿòòÿ, Âîäîõðåùà.
19 ñ³÷íÿ ó öåðêâàõ ñâÿòÿòü âîäó, ÿêó ââàæàþòü ñâîºð³äíèì ïîðÿòóíêîì â³ä óñ³õ íåäóã. Âåëèêîþ çàãàäêîþ º íåçäàòí³ñòü âîäè ïñóâàòèñü.
²ñíóþòü ïðèêìåòè: íà Âîäîõðåùå äåíü ÿñíèé – õë³áà áóäóòü ÷èñò³, à ÿêùî ïîõìóðèé – áóäå ó õë³á³ ïîâíî "ñàæêè"; ³äå ëàïàòèé ñí³ã – íà âðîæàé.
Äî Âîäîõðåùà æ³íêè íàìàãàëèñÿ íå ïîëîñêàòè ó âîä³ á³ëèçíè, áî "òàì ÷îðòè ñèäÿòü ³ ìîæóòü â÷åïèòèñÿ". Íàòîì³ñòü ä³â÷àòà ó ïîñâÿ÷åíó âîäó êëàëè êàëèíó ÷è êîðàë³ ³ âìèâàëèñÿ, àáè ùîêè áóëè ðóì'ÿíèìè ³ ëèöå êðàñèâèì. Çàãàëîì äî Âîäîõðåùà ïðîòÿãîì âñ³õ ñâÿò æ³íêè íå õîäèëè ïî âîäó, öå ìàëè ðîáèòè ëèøå ÷îëîâ³êè.
Ñó÷àñí³ óêðà¿íö³ íà Âîäîõðåùà éäóòü äî öåðêîâ, ùîá îñâÿòèòè âîäó, ç íå¿ ïî÷èíàþòü ñí³äàíîê. ßê ³ ïðåäêè, ùèðî â³ðÿòü ó ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ ñâÿ÷åíî¿ âîäè, òîìó çáåð³ãàþòü ¿¿ ³ âèêîðèñòîâóþòü…
Õðèñòîñ Õðåùàºòüñÿ! Â ð³ö³ Éîðäàí!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 4753
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.