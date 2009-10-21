À ùî òè çíàºø ïðî ÎÎÍ?

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4063 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4011 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Âàð'ÿöüê³ â³ñò³ > À ùî òè çíàºø ïðî ÎÎÍ?

À ùî òè çíàºø ïðî ÎÎÍ?



Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä

21 Æîâòíÿ 2009 00:10:44



Íàâðÿä, ÷è º õòîñü, õòî íå ÷óâ ïðî ÎÎÍ. Àëå ïðî çíà÷åííÿ ³ ìåòó îðãàí³çàö³¿ çíàº äàëåêî íå êîæåí. Ç íàãîäè ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ ÎÎÍ, ìè âèð³øèëè ðîçïîâ³ñòè ïðî îðãàí³çàö³þ, ¿¿ çíà÷åííÿ òà ðîçïèòàòè ëüâ³âñüêó ìîëîäü ïðî îðãàí³çàö³þ òà ¿¿ âïëèâ íà Óêðà¿íó.

 

 Ì³æíàðîäíà Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é áóëà ñòâîðåíà 24 æîâòíÿ 1945 ðîêó íà êîíôåðåíö³¿ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî. Çàäåêëàðîâàíà ìåòà ÎÎÍ – öå çì³öíåííÿ é ï³äòðèìàííÿ ìèðó, ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè òà ðîçâèòîê ñï³âïðàö³ ó ñâ³ò³. Øòàá-êâàðòèðà îðãàí³çàö³¿ ðîçì³ùåíà â Íüþ-Éîðêó.

 

 Çàñíóâàëè îðãàí³çàö³þ  ó÷àñíèêè 51 êðà¿í, â òîìó ÷èñë³  é Óêðà¿íè. Ñòàíîì íà 2002 ð³ê,  ÷ëåíàìè ÎÎÍ º 192 äåðæàâè. Ô³íàíñóâàííÿ  îðãàí³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà  äîïîìîãîþ äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â  ÷ëåí³â-äåðæàâ. ÎÎÍ êîðèñòóºòüñÿ  ø³ñòüîìà îô³ö³éíèìè ìîâàìè: êèòàéñüêîþ, àðàáñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ,  ³ñïàíñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ. 

 

Ó 2000 ðîö³ áóâ ïðîâåäåíèé Ñâ³òîâèé Ñàì³ò Òèñÿ÷îë³òòÿ, ó÷àñòü â ÿêîìó âçÿëè ë³äåðè 189 êðà¿í. Íà íüîìó áóëà ï³äïèñàíà Äåêëàðàö³ÿ Òèñÿ÷îë³òòÿ ÎÎÍ. Áóëî âèçíà÷åíî 8 ö³ëåé ó ãàëóç³ ðîçâèòêó, çãîäîì ¿õ áóëî ïåðåéìåíîâàíî ó Ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ. Ë³äåðè äåðæàâ çîáîâ’ÿçàëèñü äîñÿãòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé é ñï³ëüíîþ ïðàöåþ çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì äëÿ âñüîãî ëþäñòâà äî 2015 ðîêó.

 

Ö³ë³ âèçíà÷àþòü ñï³âïðàöþ áàãàòèõ ³ á³äíèõ êðà¿í  íàä ïîäîëàííÿì ãîëîäó, êðàéíüî¿ á³äíîñò³, íàäàííÿì ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè óñ³ì ä³òÿì, ñïðèÿííÿì ì³æ ñòàòåâî¿ ð³âíîñò³, çìåíøåííÿì ñìåðòíîñò³ ä³òåé, ïîêðàùåííÿì  ìàòåðèíñüêîãî çäîðîâ’ÿ, áîðîòüáîþ  ïðîòè Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ³íøèõ õâîðîá, ÿê³ º íåáåçïå÷íèìè, à òàêîæ  íàä çàáåçïå÷åííÿì ñòàá³ëüíîãî  ðîçâèòêó ïðèðîäíîãî íàâêîëèøíüîãî  ñåðåäîâèùà.

 

Âðàõóâàâøè  îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó Óêðà¿íè, ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ áóëè ïðèéíÿò³ é â óêðà¿íñüêîìó êîíòåêñò³. Äëÿ  Óêðà¿íè – öå îð³ºíòèðè â ãàëóç³ ðîçâèòêó, ñïðÿìîâàí³ íà äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó, àäàïòîâàí³ äî íàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè.  Âñüîãî ïîñòàâëåíî 6 ö³ëåé,13 çàâäàíü, 33 ïîêàçíèêà.

 

   Íàø³ ö³ë³ – öå ïîäîëàííÿ á³äíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè âïðîäîâæ æèòòÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó äîâê³ëëÿ, ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ ìàòåð³â òà çìåíøåííÿ äèòÿ÷î¿ ñìåðòíîñò³, îáìåæåííÿ ïîøèðåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó òà òóáåðêóëüîçó ³ çàïî÷àòêóâàííÿ òåíäåíö³¿ äî ñêîðî÷åííÿ ¿õ ìàñøòàá³â, çàáåçïå÷åííÿ ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³. Óñ³ ö³ë³ áóëî âèçíà÷åíî òàê, ùîá ¿õ áóëî ëåãêî çðîçóì³òè ÷è âèì³ðÿòè. Çâàæàþ÷è íà ñó÷àñí³ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ, ïðîáëåì ³ç äîñÿãíåííÿì ö³ëåé äî 2015 ðîêó íå ìàëî á âèíèêíóòè.

 

Ö³ëÿìè ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ, ñïðÿìîâàíèìè íà ìîëîäü, º çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè òà îáìåæåííÿ ïîøèðåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó.

 

Íàøà äåðæàâà  ïðèéíÿëà íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè ëþäñüêîãî  ðîçâèòêó, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà äëÿ æèòòÿ ëþäèíè. Óðÿä Óêðà¿íè äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé  òà áàæàíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó çîáîâ’ÿçàâñÿ ïðîâîäèòè òàêó åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó, ÿêà ñïðèÿòèìå ïîêðàùåíí³ äîñòàòêó óñüîãî íàðîäó Óêðà¿íè.

 

 Ãîëîâíîþ  ³íñòèòóö³ºþ º Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè Óêðà¿íè, ÿêå çàáåçïå÷óº ºäí³ñòü ïîë³òèêè äåðæàâíî¿ åêîíîì³êè òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ ³ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çä³éñíåííÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ â Óêðà¿í³.

 

Ïðî òå, ÷è çíàº ìîëîäü, ùî òàêå ÎÎÍ ³ ÿêå âîíà ìàº çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè, ìè âèð³øèëè ä³çíàòèñü ó ëüâ³âñüêèõ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â:

 

Þëÿ Ìàêîã³í, ó÷åíèöÿ 11 êëàñó øêîëè ¹63:

  • ß çíàþ, ùî Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é áóëà ñòâîðåíà â 1945 ðîö³, çàðàç äî íå¿ âõîäÿòü áëèçüêî 192 äåðæàâ. Ìåòà ñòâîðåííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ – çáåðåæåííÿ ìèðó ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ß äóìàþ, ùî öå äîáðå, ùî Óêðà¿íà âõîäèòü äî ÎÎÍ ³ äáàº ïðî ñâ³òîâó áåçïåêó.

Àíäð³é Äîëèííèé, ñòóäåíò 2 êóðñó Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ôàêóëüòåò  òóðèçìó:

  • Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é âèð³øóº äóæå áàãàòî ñóñï³ëüíèõ ïðîáëåì, çîêðåìà áåçïåêó äåðæàâ, ¿õí³ â³äíîñèíè òîùî. Çíàþ, ùî ïîñëîì äîáðî¿ âîë³ ÎÎÍ º ôóòáîë³ñò Ðîíàëä³íüéî, éîãî çàðïëàòà â ð³ê ñòàíîâèòü 1 äîëàð. Íà ìîþ äóìêó, äëÿ Óêðà¿íè ÷ëåíñòâî â ÎÎÍ º ïîçèòèâíèì, òîìó ùî öå íàáëèæóº ¿¿ äî ªâðîïè.

Þëÿ Êîöàé, ó÷åíèöÿ 8 êëàñó ËÍÂÊ ³ì. Â. Ñòóñà:

  • Íàïåâíî ÎÎÍ áóëî ñòâîðåíî ç ìåòîþ âèð³øåííÿ ïðîáëåì âñ³õ äåðæàâ. Äîáðå, ùî Óêðà¿íà âõîäèòü â ÎÎÍ, òîìó ùî îðãàí³çàö³ÿ äîïîìàãàº êðà¿í³, ìîæëèâå ñòâîðåííÿ ð³çíèõ ñîþç³â, ÿê³ çðîáëÿòü Óêðà¿íó á³ëüø çàõèùåíîþ ³, ìîæëèâî, íàâ³òü áàãàòøîþ. Çíàþ, ùî øòàá-êâàðòèðà ÎÎÍ º â Àìåðèö³.

Þð³é Ñâàòêî, ñòóäåíò 2 êóðñó ËÍÓ ³ì. ². Ôðàíêà, ãåîãðàô³÷íèé ôàêóëüòåò:

  • ÎÎÍ áóëî ñòâîðåíî â³äðàçó ï³ñëÿ Äðóãî¿ Ñâ³òîâî¿ â³éíè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìèðó ³ ñï³âðîá³òíèöòâà ó âñüîìó ñâ³ò³. Âîíà âèíèêëà, ùîá çàì³íèòè Ë³ãó Íàö³é, ÿêà ìàëà òàêå æ çàâäàííÿ, àëå âèÿâèëàñÿ íåä³ºçäàòíîþ. Òå, ùî ÎÎÍ ïðî³ñíóâàëà äîñ³ ³ ìàº äîñòàòíüî ì³öí³ ïîçèö³¿, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ¿¿ ñòðóêòóðà äîñòàòíüî ïðîäóìàíà, åôåêòèâíà ³ çäàòíà âèð³øóâàòè ñåðéîçí³ ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè. ß ââàæàþ,ùî äëÿ Óêðà¿íè ÎÎÍ - öå, çâ³ñíî, íàáëèæåííÿ äî öèâ³ë³çîâàíîãî ñâ³òó, îäíàê ÎÎÍ õî÷å áà÷èòè Óêðà¿íó ñèëüíèì ãðàâöåì íà êàðò³ ñâ³òó, à òå, ùî ï³ä ÷àñ âèñòóïó íàøîãî Ïðåçèäåíòà íà Àñàìáëå¿ ÎÎÍ çàë çàïîâíåíèé ëèøå íà ÷âåðòü, ÿñêðàâî ³ëþñòðóº ñòàâëåííÿ ÎÎÍ äî Óêðà¿íè.

Ìîæåìî çðîáèòè  âèñíîâîê, ùî ëüâ³âñüêà ìîëîäü ìàº  ïåâí³ óÿâëåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ, àëå äëÿ òîãî, ùîá ¿õí³ çíàííÿ áóëè êðàùèìè ³ á³ëüø òî÷íèìè, âàðòî ïåð³îäè÷íî ïðîâîäèòè ïåâí³ çàõîäè, ÿê³ á ïîâ³äîìëÿëè ïðî ðîáîòó ÎÎÍ, ¿¿ çàâäàííÿ òà ö³ë³. 




Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2382

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

¹

Ì³êà

Ì³êà

21.10.2009 02:51:37


&quot;Âñüîãî ïîñòàâëåíî 6 ö³ëåé,13 çàâäàíü, 33 ïîêàçíèêà.&quot;
- ùå á çâ³òè ä³çíàòèñÿ... ùî âèêîíàëè, ùî çáèðàþòüñÿ, à ùî &quot;õàé áóäå&quot; :)

À ñòàòòÿ êîðèñíà ³ ö³êàâà!
+5




Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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