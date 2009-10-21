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À ùî òè çíàºø ïðî ÎÎÍ?
Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä
21 Æîâòíÿ 2009 00:10:44
Íàâðÿä, ÷è º õòîñü, õòî íå ÷óâ ïðî ÎÎÍ. Àëå ïðî çíà÷åííÿ ³ ìåòó îðãàí³çàö³¿ çíàº äàëåêî íå êîæåí. Ç íàãîäè ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ ÎÎÍ, ìè âèð³øèëè ðîçïîâ³ñòè ïðî îðãàí³çàö³þ, ¿¿ çíà÷åííÿ òà ðîçïèòàòè ëüâ³âñüêó ìîëîäü ïðî îðãàí³çàö³þ òà ¿¿ âïëèâ íà Óêðà¿íó.
Ì³æíàðîäíà Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é áóëà ñòâîðåíà 24 æîâòíÿ 1945 ðîêó íà êîíôåðåíö³¿ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî. Çàäåêëàðîâàíà ìåòà ÎÎÍ – öå çì³öíåííÿ é ï³äòðèìàííÿ ìèðó, ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè òà ðîçâèòîê ñï³âïðàö³ ó ñâ³ò³. Øòàá-êâàðòèðà îðãàí³çàö³¿ ðîçì³ùåíà â Íüþ-Éîðêó.
Çàñíóâàëè îðãàí³çàö³þ ó÷àñíèêè 51 êðà¿í, â òîìó ÷èñë³ é Óêðà¿íè. Ñòàíîì íà 2002 ð³ê, ÷ëåíàìè ÎÎÍ º 192 äåðæàâè. Ô³íàíñóâàííÿ îðãàí³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â ÷ëåí³â-äåðæàâ. ÎÎÍ êîðèñòóºòüñÿ ø³ñòüîìà îô³ö³éíèìè ìîâàìè: êèòàéñüêîþ, àðàáñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ, ³ñïàíñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ.
Ó 2000 ðîö³ áóâ ïðîâåäåíèé Ñâ³òîâèé Ñàì³ò Òèñÿ÷îë³òòÿ, ó÷àñòü â ÿêîìó âçÿëè ë³äåðè 189 êðà¿í. Íà íüîìó áóëà ï³äïèñàíà Äåêëàðàö³ÿ Òèñÿ÷îë³òòÿ ÎÎÍ. Áóëî âèçíà÷åíî 8 ö³ëåé ó ãàëóç³ ðîçâèòêó, çãîäîì ¿õ áóëî ïåðåéìåíîâàíî ó Ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ. Ë³äåðè äåðæàâ çîáîâ’ÿçàëèñü äîñÿãòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé é ñï³ëüíîþ ïðàöåþ çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì äëÿ âñüîãî ëþäñòâà äî 2015 ðîêó.
Ö³ë³ âèçíà÷àþòü ñï³âïðàöþ áàãàòèõ ³ á³äíèõ êðà¿í íàä ïîäîëàííÿì ãîëîäó, êðàéíüî¿ á³äíîñò³, íàäàííÿì ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè óñ³ì ä³òÿì, ñïðèÿííÿì ì³æ ñòàòåâî¿ ð³âíîñò³, çìåíøåííÿì ñìåðòíîñò³ ä³òåé, ïîêðàùåííÿì ìàòåðèíñüêîãî çäîðîâ’ÿ, áîðîòüáîþ ïðîòè Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ³íøèõ õâîðîá, ÿê³ º íåáåçïå÷íèìè, à òàêîæ íàä çàáåçïå÷åííÿì ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó ïðèðîäíîãî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Âðàõóâàâøè îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó Óêðà¿íè, ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ áóëè ïðèéíÿò³ é â óêðà¿íñüêîìó êîíòåêñò³. Äëÿ Óêðà¿íè – öå îð³ºíòèðè â ãàëóç³ ðîçâèòêó, ñïðÿìîâàí³ íà äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó, àäàïòîâàí³ äî íàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè. Âñüîãî ïîñòàâëåíî 6 ö³ëåé,13 çàâäàíü, 33 ïîêàçíèêà.
Íàø³ ö³ë³ – öå ïîäîëàííÿ á³äíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè âïðîäîâæ æèòòÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó äîâê³ëëÿ, ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ ìàòåð³â òà çìåíøåííÿ äèòÿ÷î¿ ñìåðòíîñò³, îáìåæåííÿ ïîøèðåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó òà òóáåðêóëüîçó ³ çàïî÷àòêóâàííÿ òåíäåíö³¿ äî ñêîðî÷åííÿ ¿õ ìàñøòàá³â, çàáåçïå÷åííÿ ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³. Óñ³ ö³ë³ áóëî âèçíà÷åíî òàê, ùîá ¿õ áóëî ëåãêî çðîçóì³òè ÷è âèì³ðÿòè. Çâàæàþ÷è íà ñó÷àñí³ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ, ïðîáëåì ³ç äîñÿãíåííÿì ö³ëåé äî 2015 ðîêó íå ìàëî á âèíèêíóòè.
Ö³ëÿìè ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ, ñïðÿìîâàíèìè íà ìîëîäü, º çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè òà îáìåæåííÿ ïîøèðåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó.
Íàøà äåðæàâà ïðèéíÿëà íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè ëþäñüêîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà äëÿ æèòòÿ ëþäèíè. Óðÿä Óêðà¿íè äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé òà áàæàíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó çîáîâ’ÿçàâñÿ ïðîâîäèòè òàêó åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó, ÿêà ñïðèÿòèìå ïîêðàùåíí³ äîñòàòêó óñüîãî íàðîäó Óêðà¿íè.
Ãîëîâíîþ ³íñòèòóö³ºþ º Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè Óêðà¿íè, ÿêå çàáåçïå÷óº ºäí³ñòü ïîë³òèêè äåðæàâíî¿ åêîíîì³êè òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ ³ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çä³éñíåííÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ â Óêðà¿í³.
Ïðî òå, ÷è çíàº ìîëîäü, ùî òàêå ÎÎÍ ³ ÿêå âîíà ìàº çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè, ìè âèð³øèëè ä³çíàòèñü ó ëüâ³âñüêèõ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â:
Þëÿ Ìàêîã³í, ó÷åíèöÿ 11 êëàñó øêîëè ¹63:
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ß çíàþ, ùî Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é áóëà ñòâîðåíà â 1945 ðîö³, çàðàç äî íå¿ âõîäÿòü áëèçüêî 192 äåðæàâ. Ìåòà ñòâîðåííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ – çáåðåæåííÿ ìèðó ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ß äóìàþ, ùî öå äîáðå, ùî Óêðà¿íà âõîäèòü äî ÎÎÍ ³ äáàº ïðî ñâ³òîâó áåçïåêó.
Àíäð³é Äîëèííèé, ñòóäåíò 2 êóðñó Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ôàêóëüòåò òóðèçìó:
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Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é âèð³øóº äóæå áàãàòî ñóñï³ëüíèõ ïðîáëåì, çîêðåìà áåçïåêó äåðæàâ, ¿õí³ â³äíîñèíè òîùî. Çíàþ, ùî ïîñëîì äîáðî¿ âîë³ ÎÎÍ º ôóòáîë³ñò Ðîíàëä³íüéî, éîãî çàðïëàòà â ð³ê ñòàíîâèòü 1 äîëàð. Íà ìîþ äóìêó, äëÿ Óêðà¿íè ÷ëåíñòâî â ÎÎÍ º ïîçèòèâíèì, òîìó ùî öå íàáëèæóº ¿¿ äî ªâðîïè.
Þëÿ Êîöàé, ó÷åíèöÿ 8 êëàñó ËÍÂÊ ³ì. Â. Ñòóñà:
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Íàïåâíî ÎÎÍ áóëî ñòâîðåíî ç ìåòîþ âèð³øåííÿ ïðîáëåì âñ³õ äåðæàâ. Äîáðå, ùî Óêðà¿íà âõîäèòü â ÎÎÍ, òîìó ùî îðãàí³çàö³ÿ äîïîìàãàº êðà¿í³, ìîæëèâå ñòâîðåííÿ ð³çíèõ ñîþç³â, ÿê³ çðîáëÿòü Óêðà¿íó á³ëüø çàõèùåíîþ ³, ìîæëèâî, íàâ³òü áàãàòøîþ. Çíàþ, ùî øòàá-êâàðòèðà ÎÎÍ º â Àìåðèö³.
Þð³é Ñâàòêî, ñòóäåíò 2 êóðñó ËÍÓ ³ì. ². Ôðàíêà, ãåîãðàô³÷íèé ôàêóëüòåò:
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ÎÎÍ áóëî ñòâîðåíî â³äðàçó ï³ñëÿ Äðóãî¿ Ñâ³òîâî¿ â³éíè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìèðó ³ ñï³âðîá³òíèöòâà ó âñüîìó ñâ³ò³. Âîíà âèíèêëà, ùîá çàì³íèòè Ë³ãó Íàö³é, ÿêà ìàëà òàêå æ çàâäàííÿ, àëå âèÿâèëàñÿ íåä³ºçäàòíîþ. Òå, ùî ÎÎÍ ïðî³ñíóâàëà äîñ³ ³ ìàº äîñòàòíüî ì³öí³ ïîçèö³¿, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ¿¿ ñòðóêòóðà äîñòàòíüî ïðîäóìàíà, åôåêòèâíà ³ çäàòíà âèð³øóâàòè ñåðéîçí³ ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè. ß ââàæàþ,ùî äëÿ Óêðà¿íè ÎÎÍ - öå, çâ³ñíî, íàáëèæåííÿ äî öèâ³ë³çîâàíîãî ñâ³òó, îäíàê ÎÎÍ õî÷å áà÷èòè Óêðà¿íó ñèëüíèì ãðàâöåì íà êàðò³ ñâ³òó, à òå, ùî ï³ä ÷àñ âèñòóïó íàøîãî Ïðåçèäåíòà íà Àñàìáëå¿ ÎÎÍ çàë çàïîâíåíèé ëèøå íà ÷âåðòü, ÿñêðàâî ³ëþñòðóº ñòàâëåííÿ ÎÎÍ äî Óêðà¿íè.
Ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ëüâ³âñüêà ìîëîäü ìàº ïåâí³ óÿâëåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ, àëå äëÿ òîãî, ùîá ¿õí³ çíàííÿ áóëè êðàùèìè ³ á³ëüø òî÷íèìè, âàðòî ïåð³îäè÷íî ïðîâîäèòè ïåâí³ çàõîäè, ÿê³ á ïîâ³äîìëÿëè ïðî ðîáîòó ÎÎÍ, ¿¿ çàâäàííÿ òà ö³ë³.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2382
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
Ì³êà
21.10.2009 02:51:37
"Âñüîãî ïîñòàâëåíî 6 ö³ëåé,13 çàâäàíü, 33 ïîêàçíèêà."
- ùå á çâ³òè ä³çíàòèñÿ... ùî âèêîíàëè, ùî çáèðàþòüñÿ, à ùî "õàé áóäå" :)
À ñòàòòÿ êîðèñíà ³ ö³êàâà!
+5
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.