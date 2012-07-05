Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > 8 ÁÅÐÅÇÍß – ÄÅÍÜ Æ²ÍÊÈ, ÷è (ÿê äåõòî êàæå) Ïðîôåñ³éíå ñâÿòî äëÿ ÷îëîâ³ê³â
8 ÁÅÐÅÇÍß – ÄÅÍÜ Æ²ÍÊÈ, ÷è (ÿê äåõòî êàæå) Ïðîôåñ³éíå ñâÿòî äëÿ ÷îëîâ³ê³â
Àâòîð: ÍÅÒÐ²ïëî (²ðà Ê.)
12 Ëèñòîïàä 2005 03:41:45
Ëþá³ íàø³, ìàºìî ÷àð³âíèé ñïàäîê, ÷àð³âíîãî ñåð-ñåð-ñüêîãî ìèíóëîãî, ³ íîñèìîñÿ ÿê ç ïèñàíîþ òîðáîþ. Ìåíå äóæå áîëèòü, ÷îìó âñ³ ìèðÿòüñÿ ç òèì, øî ò³ âèðîäêè íàì «íàêîïàëè»… Òåæ ìåí³ ïîäàðóíî÷îê, ï³ñëÿ êðèâàâîãî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ…à ìè ìèðèìîñü, ÿê ³ ç ãí³òîì, òàê ³ ç «ïðåçåíòàìè». Ìîæå òî ³ íàäòî ãëîáàëüíå ñïðèéíÿòòÿ , òà ÿêùî âíèêíóòü,… äëÿ ìóæ÷²í öå ÷óäîâèé «Äåíü Ï³äëèçàòèñÿ äî Æ³íêè», ³ çàëèçàòè âñå çà ö³ëèé ð³ê. Äåõòî ãàäàº, øî ( òà ïàðò³éíà æèäîâêà Êëàðà Öåòê³í, ÿêà ³ «ñêàëàòàëà» íàì öåé ìèëèé äåíü), â òàêèé ñïîñ³á «Ï²ÄÍÅÑËÀ Æ²ÍÊÓ» - êóäè æ âîíà ¿¿ Ï³äíåÑËÀ, Ö²ÊÀÂÎ ßÊ!? Àæ íà îäèí äåíü âñîëîäèëà æèòòÿ, ÿêå íèùèëà ì³ëüéîíàì. Êðàñíà- âåñíà áóâà â Ñèá³ðó. Ñóêà. Äîáðå, øî º ëþäè, ÿê³ ïîò³øèëè ìåíå ñâîºþ êàòåãîðè÷í³ñòþ, àëå âñ³ õî÷óòü ïîäàðóíê³â, àëå âñ³ òàêè íàâåñí³ õî÷óòü…
Îñü, äåõòî ç ïðåäñòàâíèöü «ïðåêðàñíî¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà», âèñëîâëþâàëè ñâîþ äóìêó ùîäî öüîãî…
- ßêùî ó âñ³ ñâÿòà âíèêàòè, òî áàãàòî ç íèõ ìàþòü íå óêðà¿íñüê³ êîðåí³. Âçàãàë³, ïðèºìíî âñ³ì, ì³ñòî ðàä³º, âåñíà.. æ³íêàì äàðóþòü êâ³òè..
- Âè ãàäàºòå öå ùèðî?
- ×è ùèðî? Äóìàþ òàê, çäåá³ëüøîãî ùèðî. Ëþäÿì ïîäîáàºòüñÿ â³òàòè îäíå îäíîãî, äëÿ öüîãî ³ ³ñíóþòü ñâÿòà.
Îëÿ Ëèïêà.
Íó ìàº æ áóòè ÿêåñü ñâÿòî. Òî ùî ó íüîãî ðàäÿíñüê³ êîðåí³ – íåâàæëèâî. Æ³íêà ïðîäîâæóº ð³ä, ¿é òðåáà çà öå áåçìåæíî äÿêóâàòè. Ìè ìàºìî äåíü ìàòåð³, àëå òî äåíü ìàòåð³. À ìè ä³â÷àòà – õòîñü áóäå ìàìîþ, à õòîñü, íå äàé Áîæå, ³ íå áóäå. Òîìó òðåáà ñâÿòî äëÿ æ³íîê.. Îáîâ?ÿçêîâî.
Îëåêñàíäðà Êîñòàê. ÀÐ-21
Íó, çíàºòå, îñü ìàºìî äåíü Âàëåíòèíà, òåæ íå óêðà¿íñüêå ñâÿòî, àëå éîãî í³õòî âèêîð³íþâàòè íå õî÷å. Â Óêðà¿í³ é òàê áàãàòî ÷óäîâèõ ñâÿò, ÿ, íàïðèêëàä, äóæå ëþáëþ ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà.. Êîæíà ïîðà ðîêó ìàº ìàòè ñâîº ñâÿòî, îñü ³ âåñíà ìàº. ß äóìàþ ñâÿòà òðåáà áåðåãòè.
Îëåêñàíäðà Ñìîëêà. ÀÐ-21
Ïõè..
Íó õî÷ îäèí äåíü ìàº áóòè ïðèñâÿ÷åíèé æ³íö³. Âçàãàë³, ÿ ââàæàþ, ùî êîæåí äåíü ìàº áóòè ïðèñâÿ÷åíèé æ³íö³, àëå öå äåðæàâíå ñâÿòî ³ êîðåí³ – íåâàæëèâî.
Îé, äàé ñüîðáíó ðàç…
²ðèíà Ïîâàæíÿê. ÀÐ-16
Òà ïðèºìíî êîëè â³òàþòü, àëå íå äâ³÷³ íà ð³ê, íó øî öå. ² íå ïîäîáàºòüñÿ ìåí³ êîð³ííÿ öüîãî ñâÿòà…Íå ùèðî ç áîêó õëîïö³â… ² âçàãàë³ öå òóïî äåíü æ³íêè, íó øî öå?
Îðèñÿ
ÒÓÏÎ! Äåíü æ³íêè. ÒÀÊ ìîæíà çðîáèòè ÄÅÍÜ ÄÂÅÐÅÉ, ÷è ÷îãîñü ³íøîãî. Äåíü? ÄÅÍÜ..!..ÒÓÏÎ..
Îëÿ (ðîçê³ï³øóâàëàñü)
Æ³íêó íå ìîæíà îáìåæóâàòè îäíèì ñâÿòîì íà ð³ê.
ÍÅ ÎÁÐÀÆÀÒÈ!
Ëþáà Áåíçàëî. ÀÐ-24
ÓÂÀÃÀ! Ä³â÷èíêà êîíêðåòíî çàâåëàñü..( ñïèñàëà ìåí³ çîøèò – ïàäëþ÷êà), àëå ÏÎÑËÓÕÀÉÒÅ, ëþäèíà êðè÷èòü..
- Â íàøîìó æèòò³ çàìàëî ðîìàíòèêè!.. Áðàêóº óâàãè, òóðáîòè, òåïëèõ í³æíèõ ñë³â – íåâæå öå òàê âàæêî?! Áðàêóº âåñíè, ÷îìó íå âëàøòîâóâàòè ¿¿ ñâî¿é êîõàí³é êîæíîãî äíÿ. Äëÿ ÷îëîâ³ê³â öå ñâÿòî íà÷å «âàæêèé õðåñò íà ñïèí³», à íàñïðàâä³, íàì íå ïîòð³áíî äîðîãèõ, ö³ííèõ ïîäàðóíê³â. Ëèøå òðîøêè ãàðíèõ ñë³â ùîðàíêó ³ ãàðÿ÷èé-ãàðÿ÷èé öüîì. À ùå á ïîá³ëüøå ìèëèõ íåñïîä³âàíîê…………………………….(ñëîâîì, äóæå áàãàòî í³æíîñòåé, ïðî òå, ÿê äîáèòè,.. òîáòî, äîáèòèñü æ³íêè ³ ò ä, ö³ëèé ïðîçîâèé òâ³ð – àâò.)………… . À ãîëîâíå, äåíü æ³íêè ïîòð³áíî ñâÿòêóâàòè êîæåí äåíü, àëå ïî-îñîáëèâîìó.
Âàòàæèøèí Í. ÀÐ-24
Áà÷òå, áàãàòüîõ çàäîâîëüíÿº øî º, ïðîòè øê³äëèâèõ çâè÷îê íå ïîïðåø, òî ÿ òàê äóìàþ, çâèíÿéòå. Ìîæå ñïðàâä³, ÿêùî âæå é âèêîð³íþâàòè âñå ðàäÿíñüêå ç íàøèõ íåòð³â, òî òî÷íî íå ç ñâÿò ïî÷èíàòè.
¹1 ÍÅÒÐ²ïëî
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2366
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.