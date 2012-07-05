Ïóáë³êàö³¿ > Õèìåðè áðóê³âêè > …çàïëóòàíèì ó ïëåòèâî ïëåò³ííÿì
…çàïëóòàíèì ó ïëåòèâî ïëåò³ííÿì
Àâòîð: ÍÅÒÐ²ïëî (²ðà Ê.)
12 Ëèñòîïàä 2005 03:54:28
…çàïëóòàíèì ó ïëåòèâî ïëåò³ííÿì, çàïëåòåíå òåíåòàìè ³ òè… çàòðèìàíèì.. ³ íåïîðóøí³ î÷³, òðèìàþòüñÿ íå ìîæíà â³äâåñòè…. Ïîïðîáóâàòè áèòè âáèòå ò³ëî, ïðîáèòè ïð³ðâó ïîðâàíó, ïðîòå…ïðèäóìàíèì, ïðèïëåòåíèì ïëåò³ííÿì, òî ïîäóìêè â òåíåòàõ ïðèâåäå. Íå æàëü, íå â³í ³ çîâñ³ì ³ íå âñ³ì, ïîêëàäåíèì íà êëàäîâèùå áîëåì, º çîáîâ’ÿçàíèì éîìó ïåðåäîâñ³ì - óñ³ì. Ïîìíîæåíèé, ðîçä³ëåíèé, ðîçäåðòèé äî òâåðä³ âòîìëåíèì äî êàìåíþ çâåäå… äîòë³ëèì ñï³ëèì ïîðîõîì ñî÷èòè, âæå ñïèòèì, ñïèòàíèì ïèòàííÿì äîâåäå. Âåäå-âåäå äî êîðåí³â, äî ãíîþ, äî çãíèëèõ â õîëîä³ ñìåðòåëüíèõ ðàí………..ïîðàíåíèõ, ïîò³øèòè çáèðàº, âáèðàº âáðàíèõ, âèáðàíèõ ä³òåé… ç ò³íåé çäèðàº çäåðòèõ â³ä äâåðåé… äåðè ðîçäåðòèì ¿ì ³ ¿õ äåðè, ðîçòåðòèì ïëÿìàìè-ïîëÿìè, òåêòè äîðîãàìè äâåðåé…çáèðàëè ìåðòâèìè ä³òåé…áî ñïîïåë³ëè î÷³ â³ä î÷åé, ïóñòèõ ðå÷åé çàâ’ÿçàíèõ, çàõîâàíèõ, áî çðå÷åíèõ íå ìîæíà â³äâåñòè, â³äâåäåíèõ, äîâåäåíèõ äî êðàþ, äî ðàþ ïëåòèâîì òåíåò, ïëåñòè çàïëóòàí³ ëèñòè…
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1374
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.