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D lfkbys ljkjys
Àâòîð: ÍÅÒÐ²ïëî (²ðà Ê.)
12 Ëèñòîïàä 2005 03:58:19
D lfkbys ljkjys- /ßêà êîëüîðîâà êàëàáàíÿ, äóìàâ ñîá³ ðàâëèê ³ ïîïîâç òîïèòèñü.
Òà íàäòî âæå ò³ áàðâè ñïðàâæí³ ³ âåñåë³. Äóìàâ, áë³í, îòî õàëåïà, òîæ òðåáà øå çíàòè äå òîíóòè. Âñÿê³ òóò íåïåðåäáà÷óâàí³ ïëÿìè, ðîçâîäè, ðàä³àö³ÿ ïëàâàº ³ âñÿêà ³íøà ñðàíü. À òàê.. – çâ³äêè ë³ç, òóäè ³ çë³ç. ² ÿê³ ò³ëüêè íàâ³æåí³ òâàðþêè òðàïëÿþòüñÿ, êèäàþòüñÿ ç ãîëîâîþ â âñÿêå ã³âíî, ³ â³ä òîãî øåé ùàñëèâ³. À ò³ ñîá³ äóìàþòü, ÿê³ æ âîíè ïð³êîëüí³, ãëàäåíüê³, íó ïðîñòî âèëèçàí³, à ¿õ í³õòî íå ïîâàæàº, ..öå æ òðåáà!.. Á³äí³ í³êîãî íå ÷³ïàþòü, ñîá³ ïðîñòî ïîâçóòü… - ² î, ìàºìî ï³â ì³ñòà çë³ñíèõ ðàâëèê³â. Çëèòü, øî í³õòî, ïàäëî, íå ÷óº ÿê ¿õ öå òàêè çëèòü. Çëÿòü ñëîâà, áðåõíÿ çëèòü, àëå, î÷åâèäíî, ³íàêøå íå âì³þòü. Àëå òî âàì íå æàðòè, ïîâçóòü òî ïîâçóòü, âîíè æ áî çë³ñí³ ñèëüíî… À òèõèõ ³ çë³ñíèõ íóóóó äóæå òðå áîÿòèñü. Ïëÿìè-ïëÿìè, õòîñü áàâèâñÿ ôàðáàìè? Íàêàëàòàâ ñòðàõó ³íøèì, î..âîíè áîÿòüñÿ òîãî, ÷îãî íå ðîçóì³þòü ³ íå çäàòí³ ðîçóì³òè. Øîñü íåçðîçóì³ëå ³ íåîñÿæíå îáîâ’ÿçêîâî ìàº ìàòè ñâîº çàâåðøåííÿ, - äóìàþòü îäí³, âîäíî÷àñ ö³ëêîì âïåâíèâøèñü ó ïðîòèëåæíîìó. Ñïèñóâàòèñü í³áèòî é í³õòî íå õî÷å, àëå âñ³ äðóæíüî, òîðî÷êîì, âîëî÷àòüñÿ äî ê³íöÿ. Îïèðàþòüñÿ, áîÿòüñÿ, ñõðåùóþòü ðóö³, ç íàä³ºþ, øî ¿õ íå ïîáà÷àòü.
Ïèñàòè ïðî çàõèñò? ×è âàðòî? Íàäòî íåçàõèùåíèì, ùîá çàõèñòèòèñü â³ä ñë³â. Íàäòî á³äíèì, ùîá îñÿãíóòè áåçïåêó. Çàõèùåíèì â³ä áåçïåêè, òèì – ÿê³ íå çíàþòü, ùî âîíî òàêå, äëÿ ÷îãî âîíà, ³ ÿê íåþ âîëîä³òè. ß ïèòàëà, ÷îìó õî÷åø âáåðåãòèñü â³ä ñîá³ ïîä³áíèõ, - ùîá íå ñòàòè òàêèìè ÿê âîíè, ùîá òâîãî îáðàçó íå çíèùèëî âîíî. Âñ³õ ïåðåñë³äóº êîï³ðêà, ³ âñ³ ¿¿ òàê áîÿòüñÿ – àæ êóìåäíî. Ïðàâèëüíî, áåðåæ³òü ñâîº îáëè÷÷ÿ, ç íüîãî ÷èòàþòü ³ ç íüîãî òàêè ç÷èòàþòü… ïîò³ì… . Õîâàòèñÿ íà äí³ ñêëÿíêè, â âîä³ ÷è â âèí³, à ìîæå, íàâ³òü ³ â âàíí³, ï³ä ñò³íîþ â òåìíîìó çàâóëêó, â ñÿéâ³ ë³õòàðÿ, ì³ñÿ÷íî¿ íî÷³, â íåá³ – ³ íå áî¿øñÿ ðîç÷èíèòèñü ó íüîìó, ñòàòè ÉÎÃÎ òðàôàðåòèêîì? Àÿÿé, òàê âàæêî ³ òàê áîëÿ÷å, ³ òàê ïå÷å ó ãðóäÿõ, - âñ³õ ñòðàøåííî çàìó÷èâ ñòðàõ ³ ïîøóê éîãî äæåðåëà. ² ÷î òàê âàæëèâî áåðåãòèñü êîãîñü, àëå íå áåðåãòè ñåáå?
¹1 ÍÅÒÐ²ïëî
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1489
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.