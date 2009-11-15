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òðîéÀ\H1N1
Àâòîð: Òàðàñ ÒÀÉÌ Ñ³ðîìñüêèé
15 Ëèñòîïàä 2009 02:57:55
"Î,áë³í,âæå äîáðèé ðàíîê! À â÷îðà æ âå÷³ð áóâ...Ùî çà ô³ãíÿ?"-
Ïî òåëèêó í³÷îãî,çäàºòüñÿ,êðàùîãî íåìà...
Òîæ äèâèìîñÿ öå-áåçãëóçäà ìàÿ÷íÿ,
Çàòå âîíî ä³ñòàëî ðîñ³éñüêå ÿêåñü çâàííÿ.
Öåíçóðà íà õîðîøå,ç ìàòàìè-âïåðåä,
Òåïåð òî ñàìå ìîäíå,óñ³ì äóðíèì ðåñïåêò,
À ùî îòóò òâîðèòè? Â³ðóñ,áëÿõà ìóõà,â³ðóñ,
² êàðàíòèí ³ òåëèê,ïî òåëèêó âæå ïåðåñòàíîâëÿþòü â³íäîâñ,
Áî çàâòðà çíîâó ðàíîê ³ çíîâó òðå áðåõàòè.
Áåçãëóçäî ìàòè îäÿã-áåç îäÿãó òàê ñåêñóàëüíî,
À òóò ùå ìàñêè çàñòàâëÿþòü ³ ìîæå ñòàíåø ç³ðêîþ...Òà í³,öå òàê áàíàëüíî.
Òà ÷îãî,ìîæå ÿêðàç ïîïàäåø çàâòðà ó"Playboy",
Áî âñå ó òåáå âæå çàáðàëè òîé æèðíèé ³ òà ç êîñîþ...
Ïîò³ì áóäåì âäÿ÷í³ çà òå,ùî ç³ðêàìè çðîáèëè,
Ùî äàëè óðÿäîâó ë³í³þ,ùîá ïî í³é óñ³ äçâîíèëè,
À ìè ùî òóò äî òîãî? Äëÿ ñìåðòíèõ äîäçâîíèòèñü íåðåàëüíî,
"À âè ë³êóéòåñÿ ³ç ãðèïîì ìèñëèòè ðîçóìíî-öå òàê áàíàëüíî..."
Ùî çíîâó äîùèê,à ÿ ïàðàñîëüêó çàëèøèâ,
Òà ùî öå ÿ ãîâîðþ,ÿ ç íåþ í³êîëè é íå õîäèâ,
Áî íå áîÿâñÿ ÿ òà ðàïòîì ñòàëî ñòðàøíî,
Íàä³â ÿ ìàñêó...Êîëè êåðóº óñ³ì ñâ³òîì ÿêàñü êîìïàí³ÿ-öå ëÿ÷íî
Òà ïîô³ê,ÿ æ àâñòðàëîï³òåê,íåàíäåðòàëåöü ÷è àñòåê
² â³ðóñ,ñòâîðåíèé â Ðîñ³¿,Óêðà¿íà-öå äåôåêò
×è ìîæå ùîñü òóò ³íøå? Ãðîø³? Ëþäè? Ñèëè?
² íàêàç äëÿ âñ³õ óáèòè! Âáèòè! Áèòè!
À ÿ íå õî÷ó ïîìèðàòè! Ìåí³ ïîòð³áíî ùå çðîáèòè
Áàãàòî ÷îãî âñüîãî òà é ³ ÿ ùå õî÷ó æèòè,
Ñò³ëüêè ä³â÷àò ùå ïîëþáèòè,,ìîæå,íàâ³òü îäðóæèòèñü...!
{õðþ-õðþ} À-À-À !!!!
-[Òè øî äèá³ë? ß æ ïðîñòî ñâèíêà...]
-Ñâèíêà?
-[Àãà]
(ïîëåãøåíå ç³òõàííÿ,ïîö³ëóíîê ïðèìóñîâèé ç³ çâóêàìè ,ùî âèðèâàºòüñÿ)
-Îé,áëÿòü,äóðà...
Íåìîâëÿòêî,óò³ ïóò³,ãó ãó ãó,ÿêå ìàëåíüêå,
Çà òàê³ âèòðåáåíüêè ëóïíå ó ùîñü ñîëîäåíüêå,
ßê êàçàëà òüîòÿ â÷îðà á³ëÿ öåíòðó,
Òåìíî òîä³ áóëî,íó òî ÿ ³ ï³äêèíóâ á³äíåíüêó.
Òàêèõ,ÿê âîíà áóëî òàì áàãàòî,
Òà íå çì³ã ÿ â³äðàçó âñ³õ ïîì³ñòèòè ó õàòó.
Íå áóäó âñå ðîçïîâ³äàòè,âîíà ãðîø³ õîò³ëà,
Îòî äóðà,ÿ ¿¿ ï³äâ³ç,à âîíà âèÿâëÿºòüñÿ ñêîòèíà.
Òà í³÷îãî,ùîñü ÿ òðîõè â³äéøîâ â³ä òåìè,
Ó ëþäåé òóò ³íøå æèòò³ òà ³íø³ ïðîáëåìè.
Ïóñò³ ìàðøðóòêè,òðîëåéáóñè,ó ìàñêàõ âñ³
Íó,ùî öå ÿê íå æàõ äëÿ ôàíàòèê³â êîìïþòåðíèõ ³ãîð
² ïàí³êà,íà ãîëîâó òðóñè,áî ìàñîê íå âèñòà÷èëî ³ ïàí³êà,
² çíîâó ïàí³êà ³ õî÷ó çàçíà÷èòè,ùî ñïðàâåäëèâî...
-Øî âåðíÿê?
-Àãà...
-Ñóêà,áëÿòü!!! Øî ÿ òóò ðîáëþ?!
-Õðþ...-À íà òîá³,Íà!!!!
-Õà,öå ÷àñíèê...Øî,áî¿øñÿ? ² çàáóõàòè º ïðè÷èíà,
Íó ÿê íå ÿê öå êîðèñíî ³ ïðîô³ëàòè÷íî...
² ÿ,ÿê êîáðà,ïðîêðàäàþñÿ òèõåíüêî,
Äî â³ðóñó,ïðèö³ëþñÿ
Îáâîäæó,îãîðîòàþ,òèñíó ³...
-{À ÿê òåáå çâàòè?}
-Òàðàñèê...
-{À ïîäàðóºø ìåí³ ç³ðêó ç íåáà?}
-À â ãîëîâó íå õîø?
-êõ-êõ-êõ...
Íó ÿê öå òè ïîÿñíèø?! ßê?!
-{ß æå ïðîñòî ñâèíêà}
-Íå ìîæíà äîâ³ðÿòè ñâèíÿì!
---
-Ãì,êõ-êõ,ÿ ïðîñòî º âàìï³ð
²,ìóøó ÿ ç³çíàòèñü,ïèòè êðîâ ñòàëî íåìîæëèâî...
Óñþäè ö³ áàêòåð³¿,øïðèöè...
-À-à,â³í êàøëÿº,ò³êàé!!!
Íó âñå,íàáðèäî áóòè äîáðèì,
Òåïåð ÿ çëèé,³ çëèé,³ çëèé,³...øî ìåí³ øå ñêàçàòè?
-Òà êàæè,ùî õî÷åø,çàäîâáàâ âæå!
Òàêå æèòòÿ,òàêå íàòõíåííÿ,â³äñóòí³ñòü ãðîøåé,â³òàì³í³â
² ðîçóìó,õî÷à ùå òðîøêè º,çàòå òåïåð ñèäæó ÿ âäîìà,
² ïèøó,õî÷à êîãî ÿ áðåøó,÷åêàþ ÷îãîñü,íå çíàþ ÷îãî õî÷ó
É ä³â÷àò íåìà,ùîá ïîäèâèòèñü,íåìà í³êîãî,ñêó÷íî ïðîñòî.
Óñå æèòòÿ õîäèòè ï³ä ïðèö³ëîì êîãîñü,÷îãîñü,íàâ³ùîñü,íàùîñü.
Êîíòðîëü íàä âñ³ìè-çàïîðóêà óñï³õó äëÿ òèõ,ùî õî÷óòü ñâ³ò âåñü ìàòè,
² ÿ ,à ÿ íå âñ³ ³,êîðèòèñü íå çáèðàþñü
Í³êîìó,í³÷îìó,ñê³ëüêè á âáèâàòè íå ñòàðàëèñü
² áðåõàòè,ìè íå âñ³,íó êîëè ìè õî÷à áè ñïðîáóâàòè âëàäó ìàòè íàìàãàëèñü?
Ìè çàãóáèëèñü ó öüîìó ñâ³ò³,ñåðåä ïî³ë³òèê³â,øòó÷íî¿ êðàñè,
ßê³ âåäóòü âñ³õ íàñ äî ö³ë³,çàêëèêàþ÷è ÷åêàòè íàñ çèìè.
Çèìîþ,êàæóòü,áóäå äîáðå,óçèìêó âñå çàìåðçíå,
Ùî ïîãàíèì áóëî,óñ³ì õîðîøèì áóäå òåïëî,
Íàñòàíóòü âèáîðè,ÿêøî íå ïåðåíåñóòü,
ßê ìîæíà âòðàòèòè ñâ³é ÷àñ ³ ùîá ðåêëàìà
Ïðîïàëà,ë³òî ïîò³ì çàáåðóòü ³ ñêàæóòü:
"Ïàìÿòàºòå,âîñåíè âè ³ òàê â³äïî÷èâàëè?!"
Ë³êóéòåñÿ,æèâ³òü,ìèñëèòè ðîçóìíî ïîêè âàì íå ìîæíà,
À,ÿê íå âèñòà÷èòü âñ³ì ë³ê³â,äî óðÿäó íà ë³í³þ ãàðÿ÷ó âè äçâîí³òü
² äîäçâîíèòèñü íåìîæëèâî,óñþäè âñ³ ïîñò³éíî áðåøóòü,
À ïðàâäà äå? Òåëåêàíàëè,ÇÌ² ³ õòî êåðóº íàìè âñ³ìè?
ßêà êîìïàí³ÿ? Õòî íàéãîëîâí³øèé ó ö³ëîìó óñüîìó ñâ³ò³,
Íàïåâíî òè...
-Òè øî äèá³ë?
-Òî ÿ ? ×è õòî? Áî ÿ ùîñü íå äîãàíÿþ...
Êîìó ìè ñëóæèì,çà ãðîø³ ïîìèðàºì,à ãðîø³ ö³ äðóêóþòü,ÿê ïàïåðè...
À ó íàñ º ìð³¿,ÿêàñü ìåòà... {õðþ-õðþ}.... "Òè ìàºø âìåðòè".
À ÿ íå õî÷ó! ß âæå êàçàâ,ùî ÿ íå õî÷ó!
×è òè ùîñü òóïîäîõîäÿùèé,
Ïðåìîãòè òåáå,íàïåâíî,çìîæó,
² íà ,³ íà ,³ ...
ÏÐÈÑÏ²Â:
Â³ðóñè çàõîïëþþòü,øòîâõàþòü âñ³õ êóäèñü,íåçíàþ
Êîìó òóò â³ðèòè,÷îãî ÷åêàòè,ñòðèáàþ÷è â îìàíó,
Áåçãëóçäî äóìàòè,óñå ôàíòàñòèêà,äóðíÿ,òàê ðàíî
Ïðîïàëî âñå â ñò³ëüêîõ,âéíà,ÿêà ³äå íà ãðàí³...
À fuck you,
À/H1N1,ôàê þ...
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2953
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
ÒÀÉÌ
15.11.2009 04:03:50
:)
¹
MIKA
15.11.2009 03:48:00
Îé... ðåòðî :))) ùå é øàíñîí çãàäàâñÿ - òàì òåæ ôàíåðà ðóëèòü :)
¹
ÒÀÐÒÀÊ
15.11.2009 03:44:58
Óñå êð³ì ïîïñè ³ ðåòðî â æèâîìó âèêîíàíí³...Çð³äêà áóâàº ùîñü ³íøå... Â³äðàçó âèäíî,äå ºâðîïåéñüêà ìóçèêà;)
¹
MIKA
15.11.2009 03:42:49
Â íàñ íà ôîíîãðàì³ çàðàç ò³ëüêè ïîïñà òðèìàºòüñÿ, çäàºòüñÿ. À ðîê êîíöåðòè âæå ïåðåéøëè íà æèâå âèêîíàííÿ.
¹
ÒÀÉÌ
15.11.2009 03:40:19
Çà êîðäîíîì ôîíîãðàìà çàáîðîíåíà,îêð³ì Ðîñ³¿,Ìîëäîâè ³ ùå äåê³ëüêîõ êðà¿í çàêîíîì) Ó íèõ,ÿêùî ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ âîíà,òî ìóçèêàíòè ðàçîì ç íåþ ñï³âàþòü...
¹
MIKA
15.11.2009 03:36:07
ßêùî ïîð³âíþâàòè ÿê³ñòü çâó÷àííÿ êîíöåðò³â ó íàñ òà äåñü òàì, çà êîðäîíîì. Òî ó íàñ àïàðàòóðà ïèùèòü çàâæäè... íàïåâíå çå çàñëóãà ëþäåé, ÿê³ ñèäÿòü çà ïóëüòîì. Òîìó Åì³íåìó ÿêðàç ñþäè, àäæå íå ïîòð³áíî íàïðÿãàòèñÿ é âèìèêàòè ì³êðîôîíè :)))
¹
ÒÀÉÌ
15.11.2009 03:31:08
Íó â Åì³íåìà íà êîæíîìó ñàéò³ ñòàâëÿòü öåíçóðó,íàâ³òü íà êîíöåðòàõ òåæ...Ò³ëüêè â íèõ êðàùå,í³æ â íàñ-ïðîñòî íà ñåêóíäó âèêëþ÷àþòü ì³êðîôîí äå º ìàòè,à ó íàñ âçàãàë³ òàêå íå äîçâîëÿþòü...À âñ³ ìàòè ïîêðèâàþòü ï³êàííÿì,ÿêå íà ìîçîê ä³º íåïðèºìíî)))
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.