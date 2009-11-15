òðîéÀ\H1N1

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4006 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3578 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4064 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3333 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3630 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4012 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4131 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3982 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3464 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Â³ðø³ > òðîéÀ\H1N1

òðîéÀ\H1N1



Àâòîð: Òàðàñ ÒÀÉÌ Ñ³ðîìñüêèé

15 Ëèñòîïàä 2009 02:57:55



"Î,áë³í,âæå äîáðèé ðàíîê! À â÷îðà æ âå÷³ð áóâ...Ùî çà ô³ãíÿ?"-
Ïî òåëèêó í³÷îãî,çäàºòüñÿ,êðàùîãî íåìà...
Òîæ äèâèìîñÿ öå-áåçãëóçäà ìàÿ÷íÿ,
Çàòå âîíî ä³ñòàëî ðîñ³éñüêå ÿêåñü çâàííÿ.
Öåíçóðà íà õîðîøå,ç ìàòàìè-âïåðåä,
Òåïåð òî ñàìå ìîäíå,óñ³ì äóðíèì ðåñïåêò,
À ùî îòóò òâîðèòè? Â³ðóñ,áëÿõà ìóõà,â³ðóñ,
² êàðàíòèí ³ òåëèê,ïî òåëèêó âæå ïåðåñòàíîâëÿþòü â³íäîâñ,
Áî çàâòðà çíîâó ðàíîê ³ çíîâó òðå áðåõàòè.
Áåçãëóçäî ìàòè îäÿã-áåç îäÿãó òàê ñåêñóàëüíî,
À òóò ùå ìàñêè çàñòàâëÿþòü ³ ìîæå ñòàíåø ç³ðêîþ...Òà í³,öå òàê áàíàëüíî.
Òà ÷îãî,ìîæå ÿêðàç ïîïàäåø çàâòðà ó"Playboy",
Áî âñå ó òåáå âæå çàáðàëè òîé æèðíèé ³ òà ç êîñîþ...
Ïîò³ì áóäåì âäÿ÷í³ çà òå,ùî ç³ðêàìè çðîáèëè,
Ùî äàëè óðÿäîâó ë³í³þ,ùîá ïî í³é óñ³ äçâîíèëè,
À ìè ùî òóò äî òîãî? Äëÿ ñìåðòíèõ äîäçâîíèòèñü íåðåàëüíî,
"À âè ë³êóéòåñÿ ³ç ãðèïîì ìèñëèòè ðîçóìíî-öå òàê áàíàëüíî..."
Ùî çíîâó äîùèê,à ÿ ïàðàñîëüêó çàëèøèâ,
Òà ùî öå ÿ ãîâîðþ,ÿ ç íåþ í³êîëè é íå õîäèâ,
Áî íå áîÿâñÿ ÿ òà ðàïòîì ñòàëî ñòðàøíî,
Íàä³â ÿ ìàñêó...Êîëè êåðóº óñ³ì ñâ³òîì ÿêàñü êîìïàí³ÿ-öå ëÿ÷íî
Òà ïîô³ê,ÿ æ àâñòðàëîï³òåê,íåàíäåðòàëåöü ÷è àñòåê
² â³ðóñ,ñòâîðåíèé â Ðîñ³¿,Óêðà¿íà-öå äåôåêò
×è ìîæå ùîñü òóò ³íøå? Ãðîø³? Ëþäè? Ñèëè?
² íàêàç äëÿ âñ³õ óáèòè! Âáèòè! Áèòè!
À ÿ íå õî÷ó ïîìèðàòè! Ìåí³ ïîòð³áíî ùå çðîáèòè
Áàãàòî ÷îãî âñüîãî òà é ³ ÿ ùå õî÷ó æèòè,
Ñò³ëüêè ä³â÷àò ùå ïîëþáèòè,,ìîæå,íàâ³òü îäðóæèòèñü...!
{õðþ-õðþ} À-À-À !!!!
-[Òè øî äèá³ë? ß æ ïðîñòî ñâèíêà...]
-Ñâèíêà?
-[Àãà]
(ïîëåãøåíå ç³òõàííÿ,ïîö³ëóíîê ïðèìóñîâèé ç³ çâóêàìè ,ùî âèðèâàºòüñÿ)
-Îé,áëÿòü,äóðà...

Íåìîâëÿòêî,óò³ ïóò³,ãó ãó ãó,ÿêå ìàëåíüêå,
Çà òàê³ âèòðåáåíüêè ëóïíå ó ùîñü ñîëîäåíüêå,
ßê êàçàëà òüîòÿ â÷îðà á³ëÿ öåíòðó,
Òåìíî òîä³ áóëî,íó òî ÿ ³ ï³äêèíóâ á³äíåíüêó.
Òàêèõ,ÿê âîíà áóëî òàì áàãàòî,
Òà íå çì³ã ÿ â³äðàçó âñ³õ ïîì³ñòèòè ó õàòó.
Íå áóäó âñå ðîçïîâ³äàòè,âîíà ãðîø³ õîò³ëà,
Îòî äóðà,ÿ ¿¿ ï³äâ³ç,à âîíà âèÿâëÿºòüñÿ ñêîòèíà.
Òà í³÷îãî,ùîñü ÿ òðîõè â³äéøîâ â³ä òåìè,
Ó ëþäåé òóò ³íøå æèòò³ òà ³íø³ ïðîáëåìè.
Ïóñò³ ìàðøðóòêè,òðîëåéáóñè,ó ìàñêàõ âñ³
Íó,ùî öå ÿê íå æàõ äëÿ ôàíàòèê³â êîìïþòåðíèõ ³ãîð
² ïàí³êà,íà ãîëîâó òðóñè,áî ìàñîê íå âèñòà÷èëî ³ ïàí³êà,
² çíîâó ïàí³êà ³ õî÷ó çàçíà÷èòè,ùî ñïðàâåäëèâî...
-Øî âåðíÿê?
-Àãà...
-Ñóêà,áëÿòü!!! Øî ÿ òóò ðîáëþ?!
-Õðþ...-À íà òîá³,Íà!!!!
-Õà,öå ÷àñíèê...Øî,áî¿øñÿ? ² çàáóõàòè º ïðè÷èíà,
Íó ÿê íå ÿê öå êîðèñíî ³ ïðîô³ëàòè÷íî...
² ÿ,ÿê êîáðà,ïðîêðàäàþñÿ òèõåíüêî,
Äî â³ðóñó,ïðèö³ëþñÿ
Îáâîäæó,îãîðîòàþ,òèñíó ³...
-{À ÿê òåáå çâàòè?}
-Òàðàñèê...
-{À ïîäàðóºø ìåí³ ç³ðêó ç íåáà?}
-À â ãîëîâó íå õîø?
-êõ-êõ-êõ...
Íó ÿê öå òè ïîÿñíèø?! ßê?!
-{ß æå ïðîñòî ñâèíêà}
-Íå ìîæíà äîâ³ðÿòè ñâèíÿì!
---
-Ãì,êõ-êõ,ÿ ïðîñòî º âàìï³ð
²,ìóøó ÿ ç³çíàòèñü,ïèòè êðîâ ñòàëî íåìîæëèâî...
Óñþäè ö³ áàêòåð³¿,øïðèöè...
-À-à,â³í êàøëÿº,ò³êàé!!!
Íó âñå,íàáðèäî áóòè äîáðèì,
Òåïåð ÿ çëèé,³ çëèé,³ çëèé,³...øî ìåí³ øå ñêàçàòè?
-Òà êàæè,ùî õî÷åø,çàäîâáàâ âæå!
Òàêå æèòòÿ,òàêå íàòõíåííÿ,â³äñóòí³ñòü ãðîøåé,â³òàì³í³â
² ðîçóìó,õî÷à ùå òðîøêè º,çàòå òåïåð ñèäæó ÿ âäîìà,
² ïèøó,õî÷à êîãî ÿ áðåøó,÷åêàþ ÷îãîñü,íå çíàþ ÷îãî õî÷ó
É ä³â÷àò íåìà,ùîá ïîäèâèòèñü,íåìà í³êîãî,ñêó÷íî ïðîñòî.
Óñå æèòòÿ õîäèòè ï³ä ïðèö³ëîì êîãîñü,÷îãîñü,íàâ³ùîñü,íàùîñü.
Êîíòðîëü íàä âñ³ìè-çàïîðóêà óñï³õó äëÿ òèõ,ùî õî÷óòü ñâ³ò âåñü ìàòè,
² ÿ ,à ÿ íå âñ³ ³,êîðèòèñü íå çáèðàþñü
Í³êîìó,í³÷îìó,ñê³ëüêè á âáèâàòè íå ñòàðàëèñü
² áðåõàòè,ìè íå âñ³,íó êîëè ìè õî÷à áè ñïðîáóâàòè âëàäó ìàòè íàìàãàëèñü?
Ìè çàãóáèëèñü ó öüîìó ñâ³ò³,ñåðåä ïî³ë³òèê³â,øòó÷íî¿ êðàñè,
ßê³ âåäóòü âñ³õ íàñ äî ö³ë³,çàêëèêàþ÷è ÷åêàòè íàñ çèìè.
Çèìîþ,êàæóòü,áóäå äîáðå,óçèìêó âñå çàìåðçíå,
Ùî ïîãàíèì áóëî,óñ³ì õîðîøèì áóäå òåïëî,
Íàñòàíóòü âèáîðè,ÿêøî íå ïåðåíåñóòü,
ßê ìîæíà âòðàòèòè ñâ³é ÷àñ ³ ùîá ðåêëàìà
Ïðîïàëà,ë³òî ïîò³ì çàáåðóòü ³ ñêàæóòü:
"Ïàìÿòàºòå,âîñåíè âè ³ òàê â³äïî÷èâàëè?!"
Ë³êóéòåñÿ,æèâ³òü,ìèñëèòè ðîçóìíî ïîêè âàì íå ìîæíà,
À,ÿê íå âèñòà÷èòü âñ³ì ë³ê³â,äî óðÿäó íà ë³í³þ ãàðÿ÷ó âè äçâîí³òü
² äîäçâîíèòèñü íåìîæëèâî,óñþäè âñ³ ïîñò³éíî áðåøóòü,
À ïðàâäà äå? Òåëåêàíàëè,ÇÌ² ³ õòî êåðóº íàìè âñ³ìè?
ßêà êîìïàí³ÿ? Õòî íàéãîëîâí³øèé ó ö³ëîìó óñüîìó ñâ³ò³,
Íàïåâíî òè...
-Òè øî äèá³ë?
-Òî ÿ ? ×è õòî? Áî ÿ ùîñü íå äîãàíÿþ...
Êîìó ìè ñëóæèì,çà ãðîø³ ïîìèðàºì,à ãðîø³ ö³ äðóêóþòü,ÿê ïàïåðè...
À ó íàñ º ìð³¿,ÿêàñü ìåòà... {õðþ-õðþ}.... "Òè ìàºø âìåðòè".
À ÿ íå õî÷ó! ß âæå êàçàâ,ùî ÿ íå õî÷ó!
×è òè ùîñü òóïîäîõîäÿùèé,
Ïðåìîãòè òåáå,íàïåâíî,çìîæó,
² íà ,³ íà ,³ ...

ÏÐÈÑÏ²Â:

Â³ðóñè çàõîïëþþòü,øòîâõàþòü âñ³õ êóäèñü,íåçíàþ
Êîìó òóò â³ðèòè,÷îãî ÷åêàòè,ñòðèáàþ÷è â îìàíó,
Áåçãëóçäî äóìàòè,óñå ôàíòàñòèêà,äóðíÿ,òàê ðàíî
Ïðîïàëî âñå â ñò³ëüêîõ,âéíà,ÿêà ³äå íà ãðàí³...

À fuck you,
À/H1N1,ôàê þ...



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2953

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

¹

ÒÀÉÌ

ÒÀÉÌ

15.11.2009 04:03:50


:)




¹

MIKA

MIKA

15.11.2009 03:48:00


Îé... ðåòðî :))) ùå é øàíñîí çãàäàâñÿ - òàì òåæ ôàíåðà ðóëèòü :)




¹

ÒÀÐÒÀÊ

ÒÀÐÒÀÊ

15.11.2009 03:44:58


Óñå êð³ì ïîïñè ³ ðåòðî â æèâîìó âèêîíàíí³...Çð³äêà áóâàº ùîñü ³íøå... Â³äðàçó âèäíî,äå ºâðîïåéñüêà ìóçèêà;)




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MIKA

MIKA

15.11.2009 03:42:49


Â íàñ íà ôîíîãðàì³ çàðàç ò³ëüêè ïîïñà òðèìàºòüñÿ, çäàºòüñÿ. À ðîê êîíöåðòè âæå ïåðåéøëè íà æèâå âèêîíàííÿ.




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ÒÀÉÌ

ÒÀÉÌ

15.11.2009 03:40:19


Çà êîðäîíîì ôîíîãðàìà çàáîðîíåíà,îêð³ì Ðîñ³¿,Ìîëäîâè ³ ùå äåê³ëüêîõ êðà¿í çàêîíîì) Ó íèõ,ÿêùî ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ âîíà,òî ìóçèêàíòè ðàçîì ç íåþ ñï³âàþòü...




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MIKA

MIKA

15.11.2009 03:36:07


ßêùî ïîð³âíþâàòè ÿê³ñòü çâó÷àííÿ êîíöåðò³â ó íàñ òà äåñü òàì, çà êîðäîíîì. Òî ó íàñ àïàðàòóðà ïèùèòü çàâæäè... íàïåâíå çå çàñëóãà ëþäåé, ÿê³ ñèäÿòü çà ïóëüòîì. Òîìó Åì³íåìó ÿêðàç ñþäè, àäæå íå ïîòð³áíî íàïðÿãàòèñÿ é âèìèêàòè ì³êðîôîíè :)))




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ÒÀÉÌ

ÒÀÉÌ

15.11.2009 03:31:08


Íó â Åì³íåìà íà êîæíîìó ñàéò³ ñòàâëÿòü öåíçóðó,íàâ³òü íà êîíöåðòàõ òåæ...Ò³ëüêè â íèõ êðàùå,í³æ â íàñ-ïðîñòî íà ñåêóíäó âèêëþ÷àþòü ì³êðîôîí äå º ìàòè,à ó íàñ âçàãàë³ òàêå íå äîçâîëÿþòü...À âñ³ ìàòè ïîêðèâàþòü ï³êàííÿì,ÿêå íà ìîçîê ä³º íåïðèºìíî)))




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ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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