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Óêðà¿í³!
Àâòîð: Äî÷êà Óêðà¿íè
16 Ëèñòîïàä 2009 23:37:31
Ìîÿ êîõàíà Óêðà¿íî,
Ùî ñòàëîñÿ ç òîáîþ?
Äàâíî ëåæàòü ó äîìîâèíàõ,
Õîðîáð³ ëèöàð³ é ãåðî¿!
Ä³òè òâî¿ áàéäóæ³ é ñë³ï³¿,
² ïðîñòî êàðòàþòü æèòòÿ,
Áóäóþòü âîíè ëèø ïëàíè òà ìð³¿,
Æèòòÿ ïðîæèâàþòü ó òüì³ áåçíàä³¿.
Íå ïðàãíóòü âîíè äîëþ çì³íèòè,
À ëèøå ïëà÷óòü äíÿìè é íî÷àìè,
Íå ðîçóì³þòü, ùî ùàñòÿ êðà¿íè,
Òâîðèòè ïîòð³áíî ðóêàìè!
ßêùî âñå æèòòÿ ëèø äîëþ âèíèòè,
² äåïóòàò³â êàðòàòè…
Íå âäàñòüñÿ í³÷îãî íàì ïåðåì³íèòè,
Ïîðà îäíîäóìö³â ºäíàòè!
Ãåé, ïàòð³îòè ºäíàòèñü ïîðà!
² ëþäÿì çâè÷àéíèì î÷³ â³äêðèòè,
×åêàº óñ³õ íàñ äîëÿ íîâà,
Äëÿ òîãî ïîòð³áíî íåìàëî çðîáèòè!
Ïðîñòå ñï³ëêóâàííÿ ³ ãàðí³ ñëîâà,
íå äîäàäóòü íàðîäó íàä³¿,
Òðåáà òâîðèòè ðåàëüí³ ä³ëà,
² éòè äî íàçíà÷åíîé ìð³¿.
Òè íå øêîäóé ñâî¿ ðóêè ³ äóøó,
Áî âîíè òâîðÿòü äîëþ íàðîäó,
À ïîâòîðÿé – Ïðàöþâàòè ÿ ìóøó
² íå çàäóìóéñÿ ïðî íàãîðîäó!
Íå ëåãê³ äîðîãè íà òåáå ÷åêàþòü,
Òà òè íå çäàâàéñÿ – ³äè!
Î÷³ òâî¿ õàé íàä³ºþ ñÿþòü,
Ùàñòÿ íàðîäó ñâîºìó çíàéäè!!!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1294
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
MIKA
28.11.2009 07:50:35
óãó... ùî æ ñòàëîñÿ ç Óêðà¿íîþ... ç íàðîäîì.
Â³äñòîðîíèëè íàñ â³ä ïîë³òèêè. Äåìîêðàò³ÿ - ãóìîð...
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.