Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Íàêëàäåìî øòó÷í³ â³¿ àáî íà ªâðîáà÷åííÿ-2009 ïî¿äå Ëîáîäà
Íàêëàäåìî øòó÷í³ â³¿ àáî íà ªâðîáà÷åííÿ-2009 ïî¿äå Ëîáîäà
Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä
10 Áåðåçíÿ 2009 00:00:00
<strong>8 áåðåçíÿ ìè íàðåøò³ äîâ³äàëèñü, õòî æ ïðåäñòàâëÿòèìå Óêðà¿íó â Ðîñ³¿ íà ï³ñåííîìó êîíêóðñ³ «ªâðîáà÷åííÿ». Îäíîãîëîñíî ³ æóð³, ³ ãëÿäà÷³ âèð³øèëè, ùî öå áóäå Ñâ³òëàíà Ëîáîäà ç ï³ñíåþ «Be my Valentine» («Áóäü ìî¿ì Âàëåíòèíîì»).</strong>
ß äóìàþ, ùî òàêèé ïîâîðîò ïîä³é í³êîãî íå çäèâóâàâ, àäæå Ëîáîäà ïîïóëÿðíà ñï³âà÷êà. Ï³ñíÿ òåæ í³÷îãî – âåñåëà é òàíöþâàëüíà. Àëå âèíèêàº ïèòàííÿ: ÷è çìîæå Óêðà¿íà ïåðåìîãòè???
Êîæíîãî ðîêó íà öüîìó êîíêóðñ³ âèñòóïàº ÿê ì³í³ìóì òðè ñï³âà÷êè ôîðìàòó Ëîáîäè – êðàñèâà çîâí³øí³ñòü, ³äåàëüíà ô³ãóðà, ïîïñîâà ï³ñåíüêà… ßê íà ìåíå, òî ëþäÿì îñòîãèäëî äèâèòèñü ³ ñëóõàòè ä³â÷àòîê, ÿê³ òèñÿ÷³ ðàç³â ïîâòîðþþòü ó ñâî¿ ï³ñåíüö³ ñëîâà áåç ñåíñó…
Êîëè íàðåøò³ ìè âèéäåìî íà íîâèé ð³âåíü êóëüòóðè? Íåâæå íåìà ³íøèõ ìåòîä³â çàâîþâàòè åñòðàäó? Íåñïðàâæí³ñòü – òå ñëîâî, ÿêèì ìîæíà íàçâàòè ñó÷àñíó óêðà¿íñüêó ìóçèêó.
Çàâæäè äèâóâàëî, à ÷îìó «ÎÅ» íå áåðå ó÷àñòü ó â³äá³ðêîâèõ êîíêóðñàõ íà «ªâðîáà÷åííÿ»… Òåïåð ðîçóì³þ, ùî öå áàæàííÿ âèð³çíèòèñü.
Ðàí³øå êîíêóðñ áóâ ñïðàâä³ âàðòèì óâàãè, âèñòóïè áóëè çì³ñòîâí³øèìè, à òåïåð… Êîæåí ðîáèòü ùî õî÷å – òî ô³íè-ìîíñòðè, òî ñåðáè-ëåçá³ÿíêè, òî Âºðêà Ñºðäþ÷êà, òî ùå á³ëüøå ãîðå – äâ³÷³ (!) Á³ëàí… Êóäè ñâ³ò êîòèòüñÿ???
Çâè÷àéíî, êîëè ÿ äèâèòèìóñü ó òðàâí³ «ªâðîáà÷åííÿ», òî âñ³ºþ äóøåþ âáîë³âàòèìó çà Óêðà¿íó ³ ìåí³ çäàâàòèìåòüñÿ, ùî âîíà íàéêðàùà, áî òàê ÿ ðîáëþ êîæíîãî ðîêó. Àëå íàâ³ùî íàì øòó÷í³ â³¿, êîëè ìàºìî ö³íí³ø³ ñêàðáè…?!
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<img src="materials/golovna/news/10032009/euro2.jpg" alt="Ñâ³òëàíà Ëîáîäà" width="234" height="234"></p>
<p align="center" class="text"><img src="materials/golovna/news/10032009/minieuro.jpg" width="100" height="100"></p>
<p align="center" class="text"><img src="materials/golovna/news/10032009/euro1.jpg" width="239" height="179"></p>
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1622
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
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MIKA
19.05.2009 00:00:00
À õòî öüîãî ðàçó íà ªâðîáà÷åíí³ ïåðåì³ã? ß âæå îñòàíí³õ äâà ªâðîáà÷åííÿ íå äèâëþñÿ... íå ñïîñòåð³ãàþ. Ùîñü, íàø³ íå ìîæóòü ï³ä³áðàòè äîñòîéíèõ êàíäèäàò³â íà êîíêóðñ = òàêà ìîÿ äóìêà.
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mIrk@
19.05.2009 00:00:00
Äóìàþ, ùî íà öüîãîð³÷íîìó êîíêóðñ³ ïåðåì³ã êðàùèé))) Â³í ñï³âàâ äóøåþ ³ äîâ³â, ùî êðàñèâ³ ä³â÷àòêà ç äîâãèìè íîãàìè - öå òå, ùî âæå íàáðèäëî ªâðîï³ ³ ñâ³òó! Â³í ïðîñòî ðîçêàçàâ ñâîþ ³ñòîð³þ, à ñëóõà÷³ íåþ ïåðåéíÿëèñü! Â³í íå ïîêàçóâàâ êëàñíîãî òîðñó, ÷è êëàñíèé òàíåöü, ÷è íàâ³ ìåãà øîó- ïðîãðàìó, â³í âçÿâ äóøåþ!
¹
MIKA
05.04.2009 03:03:03
Íó, òåïåð íàø õîñòèíã êëàñíèé òà íàä³éíèé!!! :) ÑÒÀÐÒ!!!!!!!!!!!!! :)
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.