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Êîíôåðåíö³ÿ
Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷
10 Ãðóäíÿ 2009 23:59:22
Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ Öåíòð «Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ» çà ï³äòðèìêè Óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ËÌÐ ïðîâåëà êîíôåðåíö³þ íà òåìó «Êîíñòèòóö³éí³ çì³íè â Óêðà¿í³», ÿêà â³äáóëàñÿ 16 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ó Âåëèê³é ñåñ³éí³é çàë³ Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè îá 11 ãîä.
Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ôàõ³âö³- þðèñòè ç êàôåäð ôàêóëüòåòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ËÍÓ ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ïðåäñòàâíèêè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, çîêðåìà Íàðîäíîãî Ñîþçó «Íàøà Óêðà¿íà», ÂÎ «Ñâîáîäà», «Ôðîíò çì³í». Òàêîæ áóëè çàïðîøåí³ ïðåäñòàâíèêè Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â, ÿê³ â³äìîâèëèñÿ â³ä ó÷àñò³ íå àðãóìåíòóþ÷è öå æîäíèì ÷èíîì, ³ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», ÿê³ íå çàõîò³ëè äîëó÷èòèñÿ äî äèñêóñ³¿ ïîñèëàþ÷èñü íà çàéíÿò³ñòü ïåðåä âèáîðàìè. Òàêà ïîâåä³íêà ñâ³ä÷èòü ëèøå ïðî íåçàö³êàâëåí³ñòü äóìêîþ ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî âëàñíèõ ïðîïîçèö³é ³ ä³é. Òàêîæ àêòèâíî äîëó÷àëèñü äî äèñêóñ³¿ ³ ÷ëåíè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, àêòèâíà ìîëîäü ì³ñòà Ëüâîâà.
×ëåíè ÃÎ Öåíòðó «Ìîëîäî¿ Äèïëîìàò³¿ » çðîáèëè àíàë³ç ïðîåêò³â Êîíñòèòóö³¿, çàïðîïîíîâàíèõ ð³çíèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè, ç ìåòîþ ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ç òèìè ³äåÿìè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ ó ïðîåêòàõ. Áóëî âèñâ³òëåíî îñíîâí³ â³äì³ííîñò³ ïðîåêò³â â³ä ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿, îáãîâîðþâàëèñÿ ïðèíöèïîâ³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ çì³íþþòü ñòðóêòóðó âëàäè, áóëî ðîçãëÿíóòî, ÿê³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³é ã³ëö³ âëàäè íàäàþòüñÿ. À òàêîæ ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ ìàëè ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî Çàêîíó Óêðà¿íè.
Â õîä³ äèñêóñ³¿ ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ çìîãëè îòðèìàòè ðåàëüíó îö³íêó òåïåð³øíüî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çìîãëè îòðèìàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÷è ïðîåêòè Êîíñòèòóö³é (ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ ñàìå ó ïåðåäâèáîð÷èé ïåð³îä) íå º íàïèñàí³ ï³ä êîíêðåòíó ïàðò³þ, ÷è îá’ºêòèâíèìè ³ âàæëèâèìè º ïîëîæåííÿ âèêëàäåí³ ó ïðîåêòàõ ³ ÷è âçàãàë³ âàðòî çì³íþâàòè Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1382
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.