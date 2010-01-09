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Ìàíäàðèíîâèé ñïîãàä
Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä
19 Ãðóäíÿ 2009 21:22:27
Ìàëåíüêà ä³â÷èíêà ë³íèâî ïðîòèðàº î÷åíÿòà. Àæ ðàïòîì ïðî ùîñü çãàäóº, äçâ³íêî ñì³ºòüñÿ ³ çàãëÿäàº ï³ä ïîäóøêó. Ñïîä³âàºòüñÿ ïîáà÷èòè òàì ëÿëüêó, àäæå óâåñü ð³ê áóëà ñëóõíÿíîþ. Îìð³ÿíà ³ãðàøêà òàì. ßêà æ ãàðíà! Íàçèâàº ¿¿ Òàìàðêîþ. Ùå ê³ëüêà õâèëèí áàâèòüñÿ íåþ, à ïîò³ì øâèäåíüêî çáèðàºòüñÿ, ñí³äàº ³ á³æèòü äî øêîëè. À òàì âåñåë³ øêîëÿð³, õâàëÿòüñÿ ïîäàðóíêàìè, ó êëàñ³ ïàõíå ìàíäàðèíàìè, øåëåñòÿòü îáãîðòêè â³ä öóêåðîê. Ìèêîëàé ïðèéøîâ!
Ç òèõ ï³ð ïðîéøëî áàãàòî ÷àñó, à â äóø³ ÿ ùå äîñ³ çàëèøèëàñü ò³ºþ ìàëåíüêîþ ä³â÷èíêîþ, ÿêà î÷³êóº äèâà. ×îìóñü òèæí³ ïåðåä ñâÿòîì Ìèêîëàÿ ñòàþòü ñïðàâä³ íàïîâíåí³ êàçêîþ ³ ÷óäåñàìè. Çà â³êíîì ïàäàº ëàïàòèé ñí³ã, â³òåð â³äïî÷èâàº íàä ëüîäîâèì îçåðîì. Âñå íàñò³ëüêè êðàñèâå ³ ãàðìîí³éíå. Òè éäåø ³ íà îáëè÷÷³ ìèìîâîë³ ïîÿâëÿºòüñÿ ïîñì³øêà.
Äëÿ ìåíå äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ çàâæäè àñîö³þºòüñÿ ç ìàíäàðèíàìè. Âîíè ÿê êóòÿ íà Ð³çäâî, ÷è ÿê ïàñêà íà Âåëèêäåíü. Ó áóäí³é äåíü ÿ íå ñòàíó ¿õ ¿ñòè, à îò 19 ãðóäíÿ – öå òðàäèö³ÿ. Òîìó êîæíîãî ðàçó, êîëè áà÷ó ö³ ìàëåíüê³ êðóãëåíüê³ îðàíæåâ³ ôðóêòè, çãàäóþ ïðî äèòèíñòâî ³ ïðî ñâÿòî Ìèêîëàÿ, à òîä³ íåíà÷å ïîòðàïëÿþ ó êàçêó, ïåðåòâîðþþñü íà ìàëåíüêó ôåþ ³ ëå÷ó, ëå÷ó…
Íå âàðòî çàáóâàòè ïðî òèõ ìàëåíüêèõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ÿê³ çàâæäè æèâóòü ó íàøèõ äóøàõ, ÿê³ òàê íåâïèííî ò³øàòüñÿ æèòòþ ³ áåçòóðáîòíî ñì³þòüñÿ, ÿê³ ìàþòü íàä³þ, ÷åêàþòü äèâà. Òâîðèòè ÷óäåñà äóæå ïðîñòî, òàê, ÿê öå ðîáèâ Ìèêîëàé – ×óäîòâîðåöü. Òîìó äàâàéòå ó éîãî ñâÿòî ïîäàðóºìî (õî÷à á îäí³é ëþäèí³) äèâî. ² òîä³ ùàñëèâèõ ëþäåé ïîá³ëüøàº!
Íà ìîºìó ñòîëèêó ëåæèòü ìàíäàðèíêà. Ñîëîäêî ïàõíóòü ñïîãàäè…
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1291
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
mIRka
09.01.2010 16:40:37
Ãàðíèé ñïîãàä))
Ïðî÷èòàëà öþ íîâåëó ³ ïîðèíóëà ó ñïîãàäè=)
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.