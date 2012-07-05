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Ìîëîä³ é óñï³øí³
Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä
28 Ãðóäíÿ 2009 22:45:08
Ãîâîðÿòü, ùî ìîëîä³ ëþäè íå çíàþòü, ÷îãî õî÷óòü, àëå íàïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ äîáèòèñü öüîãî.
Ñïðàâä³, ³íêîëè â ìîëîäîìó â³ö³ ï³äë³òêè ÷àñòî ãóáëÿòüñÿ, àäæå ïåðåä íèìè ñòîÿòü ì³ëüéîíè øëÿõ³â ³ âèáîð³â. Êèì áóòè é êîãî ïîñëóõàòè? ×è âàðòî çàéìàòèñü óëþáëåíîþ ñïðàâîþ?
Íà êîæíîìó ç íàñ ëåæèòü âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñíå ìàéáóòíº, ÿêå ñàìîñò³éíî òâîðèìî. Îáèðàþ÷è ïðîôåñ³þ, ïåðø çà âñå òðåáà ñëóõàòè ñâîº ñåðöå. Íå ìîæå áóòè ìàòåìàòèêîì òîé, õòî êðàïë³ íå òÿìèòü â àëãåáð³, àëå áåçäîãàííî ðîçáèðàºòüñÿ ó á³îëîã³¿.
Ìè çàâæäè ïîâèíí³ çíàòè, ùî íàø âèá³ð – öå íîâà ñòîð³íêà æèòòÿ, öå êðîê äî çä³éñíåííÿ ìåòè.
Áóòè ìîëîäèì é óñï³øíèì – ñïðàâà íåëåãêà, íå çðàçó äàºòüñÿ âèçíàííÿ é óñï³õ. Ãîëîâíå â öüîìó ä³ë³ áàæàííÿ, ÿêùî ä³éñíî ÷îãîñü õîò³òè – âîíî çáóäåòüñÿ.
Òà, º ìîëîä³ ëþäè, ÿê³, íåçâàæàþ÷è íà þíèé â³ê, óæå òâåðäî é ð³øó÷å éäóòü äî ìåòè. Ïðî ñâî¿ ïåðø³ êðîêè é øëÿõ äî âèçíàííÿ âîíè ñàì³ é ðîçïîâ³äàþòü:
Ñâ³òëàíà Êðèæàí³âñüêà, ñòóäåíòêà 2 êóðñó ËÍÓ ³ì. ². Ôðàíêà, ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè/ ãîëîâíèé ðåäàêòîð ìîëîä³æíî¿ ãàçåòè «Ï’ÿòíèöÿ» :
- Áóòè ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ìîëîä³æíî¿ ãàçåòè íåïðîñòî ³ íåâàæêî. Öå ÿêîñü ïî – îñîáëèâîìó, öå ì³é òåïåð³øí³é ÷àñ, äå ÿ ïîñò³éíî çíàõîäæóñü ³ ïîñò³éíî äóìàþ ïðî öå. Çâ³ñíî, ÷óäîâî, ùî ìàþ íàãîäó ïðàöþâàòè íå ó âæå ñòâîðåí³é ãàçåò³, à ó íîâ³é, â ò³é, ÿêà ÷³òêî çàéíÿëà ñâîº ì³ñöå ñåðåä ìîëîä³ ó Ëüâîâ³ ³ ó ÿê³é ìîæíà âèòâîðÿòè âñå, ùî õî÷åø:) Ãàçåòà - öå ö³ëîäîáîâèé ðîçâèòîê, áåç ïåðåðâ íà êàâó. ßê ò³ëüêè çàê³í÷óºòüñÿ âñÿ á³ãàíèíà ç âèïóñêîì íîìåðà, ïî÷èíàºòüñÿ íîâèé òèæäåíü, â ÿêîìó ïîòð³áíî âèïóñòèòè íîâèé íîìåð ãàçåòè. Ìåí³ 18 ðîê³â ³ ÿ ââàæàþ, ùî öå ñàìå òîé â³ê, êîëè ÿ õî÷ó ³ ìîæó òèì çàéìàòèñü. Õî÷à, ùå ì³ñÿöü òîìó íå ìàëà í³ÿêîãî óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê ðîáèòè òà âèäàâàòè ãàçåòó, àäæå íà ôàêóëüòåò³ æóðíàë³ñòèêè öüîãî íå â÷àòü. Òîìó â÷óñÿ ñàìà, ïîêè º ìîæëèâ³ñòü. Íå íà ïåíñ³¿ æ âèäàâàòè ìîëîä³æíó ãàçåòó.
Ïåòðî Çàäîðîæíèé, ñòóäåíò 3 êóðñó ÍÓ «ËÏ», ²ÍÅÌ/ ôîòîêîðåñïîíäåíò «ÓÍ²ÀÍ»:
- Âïåðøå êóïèâ âëàñíó êàìåðó íà ç³áðàí³ ãðîø³ ë³òîì 2006 ðîêó. Ó 2007 ðîö³ ïðèäáàâ íîâó é ïî÷àâ ïðèä³ëÿòè ôîòîãðàô³¿ íàáàãàòî á³ëüøå ÷àñó – çàâæäè áðàâ ¿¿ ç ñîáîþ, êîëè çíàâ, ùî áóäå ùî ö³êàâå çíÿòè. Îäíèì ñëîâîì – ÷èì ðàç, òèì á³ëüøå ôîòîãðàôóâàâ. Íà ôîðóì³ 2007 ðîêó ïðîñòî õîäèâ ³ çí³ìàâ ð³çíèõ ïèñüìåííèê³â òà â³ï-ïåðñîí ðàçîì ç ìîúì äðóãîì-ôîòîãðàôîì Â³êòîðîì Ãóðíÿêîì. Êëþ÷îâèì ãåðîºì òîãî äíÿ ñòàâ ßöåíþê, ÿêèé áóâ áåç îõîðîíè é í³ñ êóïó êíèæîê. Ôîòîãðàô³¿ ÿ âèêëàâ íà «Ï³êàñó», äåñü íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ çíàéøîâ ñâîþ ñâ³òëèíó íà tabloid.pravda.com.ua, ùî ñòàëî ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì – âèð³øèâ çàéìàòèñü ôîòîæóðíàë³ñòèêîþ. ß ââàæàþ, ùî â áóäü-ÿê³é ñïðàâ³ ïîòð³áíî äîêëàäàòè áàãàòî çóñèëü ³ ÷àñó, ùîá ÷îãîñü äîñÿãòè. Íå ëþáëþ áóòè êàòåãîðè÷íèì ç ðå÷àìè, ÿê³ ìåí³ íåï³äâëàäí³, àëå ïîêè ùî ïëàíè íà ìàéáóòíº ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ôîòî.
Àðòóð Ãàâðèøåíêî, ñòóäåíò 3 êóðñó ËÍÀÓ, ôàêóëüòåò áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè/ ñï³âïðàöþº ç Àíäð³àíîþ, ãðóïîþ «Âóøêà» é ³íøèìè àðòèñòàìè:
- Òàíöÿìè ïî÷àâ çàéìàòèñü ç øåñòè ðîê³â, êîëè áàòüêè ïðèâåëè ìåíå íà íàðîäí³ òàíö³. Ïîò³ì áóëà ïåâíà ïåðåðâà, ï³ñëÿ ÿêî¿ ïî÷àâ çàéìàòèñü ó áàëåò³ Ðóñëàíè, â ÿêîìó ïðîáóâ 2 ðîêè. ×åðåç ð³ê-äâà ïðîõîäèâ êâàë³ô³êàö³þ ïî ð³çíèõ ñòèëÿõ òàíöþ, ïîò³ì – çéîìêà ó ô³ëüì³ «Ã³òëåð Êàïóò», äå ìåíå ïîì³òèëà ³ çàïðîñèëà äî ñåáå â øîó-áàëåò «Àòëàíò³ê» Òåòÿíà Ìàçóðê³íà. Â öüîìó áàëåò³ ÿ ïðîïðàöþâàâ ìàéæå äâà ðîêè, çà òîé ÷àñ âèñòóïàâ ç áàãàòüìà ç³ðêàìè, íà ð³çíèõ øîó, ïðàöþâàâ ç öèðêîì…Íà äàíîìó åòàï³ – ïðàöþþ ç ñï³âà÷êîþ Àíäð³àíîþ, ³íêîëè äàþ ìàéñòåð-êëàñè ïî ñòèëþ êîíòåìïîðàð³. Íå ìàëó ÷àñòèíó çàéìàº ïðîåêò «Òàíöþþòü âñ³», ï³ñëÿ ó÷àñò³ â ÿêîìó ó ìåíå ç’ÿâèëîñü áàãàòî äðóç³â ³ íîâèõ ïðîïîçèö³é. Íàïåðåä í³÷îãî çàãàäóâàòè íå ìîæíà – îò, íå äàé Áîã, ùîñü ñòàíåòüñÿ ³ âñå – ìåí³ çàáîðîíÿòü çàéìàòèñü ( ó íàøîìó æèòò³ âñÿêå ìîæå òðàïèòèñü). Àëå, íàñïðàâä³, äóæå á õîò³ëîñÿ ³ íàäàë³ öèì çàéìàòèñü.
ßê ìè âæå âñòèãëè çðîçóì³òè, ùîá ÷îãîñü äîáèòèñü ïîòð³áíî íàïîëåãëèâî é òâåðäî ïåðåñë³äóâàòè ñâîþ ìåòó é â æîäíîìó ðàç³ íå çóïèíÿòèñü, â ³íøîìó âèïàäêó – óñï³õó íå äîñÿãòè!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2032
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.