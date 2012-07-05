Ìîëîä³ é óñï³øí³

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4063 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4011 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > ²íòåðâ'þ > Ìîëîä³ é óñï³øí³

Ìîëîä³ é óñï³øí³



Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä

28 Ãðóäíÿ 2009 22:45:08



Ãîâîðÿòü, ùî ìîëîä³ ëþäè íå çíàþòü, ÷îãî õî÷óòü, àëå íàïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ äîáèòèñü öüîãî.

Ñïðàâä³, ³íêîëè â ìîëîäîìó â³ö³ ï³äë³òêè ÷àñòî ãóáëÿòüñÿ, àäæå ïåðåä íèìè ñòîÿòü ì³ëüéîíè øëÿõ³â ³ âèáîð³â. Êèì áóòè é êîãî ïîñëóõàòè? ×è âàðòî çàéìàòèñü óëþáëåíîþ ñïðàâîþ?

Íà êîæíîìó ç íàñ ëåæèòü âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñíå ìàéáóòíº, ÿêå ñàìîñò³éíî òâîðèìî. Îáèðàþ÷è ïðîôåñ³þ, ïåðø çà âñå òðåáà ñëóõàòè ñâîº ñåðöå. Íå ìîæå áóòè ìàòåìàòèêîì òîé, õòî êðàïë³ íå òÿìèòü â àëãåáð³, àëå áåçäîãàííî ðîçáèðàºòüñÿ ó á³îëîã³¿.

Ìè çàâæäè ïîâèíí³ çíàòè, ùî íàø âèá³ð – öå íîâà ñòîð³íêà æèòòÿ, öå êðîê äî çä³éñíåííÿ ìåòè.

Áóòè ìîëîäèì é óñï³øíèì – ñïðàâà íåëåãêà, íå çðàçó äàºòüñÿ âèçíàííÿ é óñï³õ. Ãîëîâíå â öüîìó ä³ë³ áàæàííÿ, ÿêùî ä³éñíî ÷îãîñü õîò³òè – âîíî çáóäåòüñÿ.

Òà, º ìîëîä³ ëþäè, ÿê³, íåçâàæàþ÷è íà þíèé â³ê, óæå òâåðäî é ð³øó÷å éäóòü äî ìåòè. Ïðî ñâî¿ ïåðø³ êðîêè é øëÿõ äî âèçíàííÿ âîíè ñàì³ é ðîçïîâ³äàþòü:

Ñâ³òëàíà Êðèæàí³âñüêà, ñòóäåíòêà 2 êóðñó ËÍÓ ³ì. ². Ôðàíêà, ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè/ ãîëîâíèé ðåäàêòîð ìîëîä³æíî¿ ãàçåòè «Ï’ÿòíèöÿ» :

- Áóòè ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ìîëîä³æíî¿ ãàçåòè íåïðîñòî ³ íåâàæêî. Öå ÿêîñü ïî – îñîáëèâîìó, öå ì³é òåïåð³øí³é ÷àñ, äå ÿ ïîñò³éíî çíàõîäæóñü ³ ïîñò³éíî äóìàþ ïðî öå. Çâ³ñíî, ÷óäîâî, ùî ìàþ íàãîäó ïðàöþâàòè íå ó âæå ñòâîðåí³é ãàçåò³, à ó íîâ³é, â ò³é, ÿêà ÷³òêî çàéíÿëà ñâîº ì³ñöå ñåðåä ìîëîä³ ó Ëüâîâ³ ³ ó ÿê³é ìîæíà âèòâîðÿòè âñå, ùî õî÷åø:) Ãàçåòà - öå ö³ëîäîáîâèé ðîçâèòîê, áåç ïåðåðâ íà êàâó. ßê ò³ëüêè çàê³í÷óºòüñÿ âñÿ á³ãàíèíà ç âèïóñêîì íîìåðà, ïî÷èíàºòüñÿ íîâèé òèæäåíü, â ÿêîìó ïîòð³áíî âèïóñòèòè íîâèé íîìåð ãàçåòè. Ìåí³ 18 ðîê³â ³ ÿ ââàæàþ, ùî öå ñàìå òîé â³ê, êîëè ÿ õî÷ó ³ ìîæó òèì çàéìàòèñü. Õî÷à, ùå ì³ñÿöü òîìó íå ìàëà í³ÿêîãî óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê ðîáèòè òà âèäàâàòè ãàçåòó, àäæå íà ôàêóëüòåò³ æóðíàë³ñòèêè öüîãî íå â÷àòü. Òîìó â÷óñÿ ñàìà, ïîêè º ìîæëèâ³ñòü. Íå íà ïåíñ³¿ æ âèäàâàòè ìîëîä³æíó ãàçåòó.

Ïåòðî Çàäîðîæíèé, ñòóäåíò 3 êóðñó ÍÓ «ËÏ», ²ÍÅÌ/ ôîòîêîðåñïîíäåíò «ÓÍ²ÀÍ»:

- Âïåðøå êóïèâ âëàñíó êàìåðó íà ç³áðàí³ ãðîø³ ë³òîì 2006 ðîêó. Ó 2007 ðîö³ ïðèäáàâ íîâó é ïî÷àâ ïðèä³ëÿòè ôîòîãðàô³¿ íàáàãàòî á³ëüøå ÷àñó – çàâæäè áðàâ ¿¿ ç ñîáîþ, êîëè çíàâ, ùî áóäå ùî ö³êàâå çíÿòè. Îäíèì ñëîâîì – ÷èì ðàç, òèì á³ëüøå ôîòîãðàôóâàâ. Íà ôîðóì³ 2007 ðîêó ïðîñòî õîäèâ ³ çí³ìàâ ð³çíèõ ïèñüìåííèê³â òà â³ï-ïåðñîí ðàçîì ç ìîúì äðóãîì-ôîòîãðàôîì Â³êòîðîì Ãóðíÿêîì. Êëþ÷îâèì ãåðîºì òîãî äíÿ ñòàâ ßöåíþê, ÿêèé áóâ áåç îõîðîíè é í³ñ êóïó êíèæîê. Ôîòîãðàô³¿ ÿ âèêëàâ íà «Ï³êàñó», äåñü íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ çíàéøîâ ñâîþ ñâ³òëèíó íà tabloid.pravda.com.ua, ùî ñòàëî ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì – âèð³øèâ çàéìàòèñü ôîòîæóðíàë³ñòèêîþ. ß ââàæàþ, ùî â áóäü-ÿê³é ñïðàâ³ ïîòð³áíî äîêëàäàòè áàãàòî çóñèëü ³ ÷àñó, ùîá ÷îãîñü äîñÿãòè. Íå ëþáëþ áóòè êàòåãîðè÷íèì ç ðå÷àìè, ÿê³ ìåí³ íåï³äâëàäí³, àëå ïîêè ùî ïëàíè íà ìàéáóòíº ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ôîòî.

Àðòóð Ãàâðèøåíêî, ñòóäåíò 3 êóðñó ËÍÀÓ, ôàêóëüòåò áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè/ ñï³âïðàöþº ç Àíäð³àíîþ, ãðóïîþ «Âóøêà» é ³íøèìè àðòèñòàìè:

- Òàíöÿìè ïî÷àâ çàéìàòèñü ç øåñòè ðîê³â, êîëè áàòüêè ïðèâåëè ìåíå íà íàðîäí³ òàíö³. Ïîò³ì áóëà ïåâíà ïåðåðâà, ï³ñëÿ ÿêî¿ ïî÷àâ çàéìàòèñü ó áàëåò³ Ðóñëàíè, â ÿêîìó ïðîáóâ 2 ðîêè. ×åðåç ð³ê-äâà ïðîõîäèâ êâàë³ô³êàö³þ ïî ð³çíèõ ñòèëÿõ òàíöþ, ïîò³ì – çéîìêà ó ô³ëüì³ «Ã³òëåð Êàïóò», äå ìåíå ïîì³òèëà ³ çàïðîñèëà äî ñåáå â øîó-áàëåò «Àòëàíò³ê» Òåòÿíà Ìàçóðê³íà. Â öüîìó áàëåò³ ÿ ïðîïðàöþâàâ ìàéæå äâà ðîêè, çà òîé ÷àñ âèñòóïàâ ç áàãàòüìà ç³ðêàìè, íà ð³çíèõ øîó, ïðàöþâàâ ç öèðêîì…Íà äàíîìó åòàï³ – ïðàöþþ ç ñï³âà÷êîþ Àíäð³àíîþ, ³íêîëè äàþ ìàéñòåð-êëàñè ïî ñòèëþ êîíòåìïîðàð³. Íå ìàëó ÷àñòèíó çàéìàº ïðîåêò «Òàíöþþòü âñ³», ï³ñëÿ ó÷àñò³ â ÿêîìó ó ìåíå ç’ÿâèëîñü áàãàòî äðóç³â ³ íîâèõ ïðîïîçèö³é. Íàïåðåä í³÷îãî çàãàäóâàòè íå ìîæíà – îò, íå äàé Áîã, ùîñü ñòàíåòüñÿ ³ âñå – ìåí³ çàáîðîíÿòü çàéìàòèñü ( ó íàøîìó æèòò³ âñÿêå ìîæå òðàïèòèñü). Àëå, íàñïðàâä³, äóæå á õîò³ëîñÿ ³ íàäàë³ öèì çàéìàòèñü.


ßê ìè âæå âñòèãëè çðîçóì³òè, ùîá ÷îãîñü äîáèòèñü ïîòð³áíî íàïîëåãëèâî é òâåðäî ïåðåñë³äóâàòè ñâîþ ìåòó é â æîäíîìó ðàç³ íå çóïèíÿòèñü, â ³íøîìó âèïàäêó – óñï³õó íå äîñÿãòè!



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2032

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





Our Time © 2010-VI4NO MIKA
mika.biz.ua, blog.mika.biz.ua, s3.org.ua, our-time.org.ua