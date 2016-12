«Õîðîø³ àíàë³çè». ßê íå çàãóáèòèñÿ â óêðà¿íñüêîìó òåëåðàä³îïðîñòîð³

Публікації > Неформат > «Хороші аналізи». Як не загубитися в українському телерадіопросторі

Автор: Христина Бондарєва

10 Січня 2010 11:24:46

В сучасному українському радіо- та телеетері катастрофічно не вистачає авторських самобутніх програм. Телевізійні програми – це здебільшого багатобюджетні масштабні розважальні шоу, які організовують частенько не з метою пізнавальною, а з прагненням чи то попорпатись у зірковій білизні, чи то розгорнути скандал у прямому ефірі для збільшення рейтингів.



Дедалі частіше з'являються ток-шоу, ідеї яких перекуплені у інших країн: це ті ж "Танцюють всі" (американське "So You Think You Can Dancе"), "Фабрика зірок" (“Star Academy” у Франції), "Україна має талант" ("America’s Got Talent" у Сполучених штатах Америки), "Свобода слова" ("Свобода слова" у Росії) тощо. Отже: в Україні практично немає самобутніх національних програм.



Телепрогарми про зіркове життя чи популярне тепер шоу про екстрасенсорні здібності теж потрібні, але людська натура окрім розваг потребує ще й чогось пізнавально-аналітичного. Так, є кілька програм (зокрема "Документ", "Культурний фронт", "Країна має знати") та сезонних спец-випусків, які привертають увагу непересічного українця (принаймні я схильна до перегляду цих програм), але їх трансляція проходить, зазвичай, не у прайм-тайм, а пізно ввечері... Словом – ситуація на нашому телебаченні майже катастрофічна. Сьогочасні радіомережі не знають меж – вони або на 90% розважальні ("Радіо-МАН", "Люкс-FM", "Хіт-FM"), або на 90% аналітичні (Радіо-Ера).



Але як приємно було здивуватись появі нової, авторської, абсолютно самобутньої програми, та ще й на нашій регіональній "Львівській хвилі", яка знайшла рівновагу у тематичній царині, органічно поєднуючи в собі політику, економіку, культуру, відпочинок. Хочу розповісти про програму Влодка Лучишина "Хороші аналізи", яку він готує разом із колегою Іриною Мартинюк. "Хороші аналізи" можна почути на 100,8 FM щоп'ятниці, о 17.00. Концепція програми така: найцікавіші актуальні події, що відбуваються в Україні та світі, РІЗНОСТОРОННЬО аналізуються, розкладаються на полички й у готовому, доступному вигляді підносяться до слухача.



Чому різносторонність для цієї програми така важлива? Очевидно, аналіз повинен бути антисуб'єктивним, щоб слухач міг сам зробити певні висновки, а чужа думка не мала прямого впливу на нього. Цей фактор, кажуть, – одна із запорук успіху чесної журналістики. Саме тому автор залучає до аналізу інформацію з великої кількості допоміжних джерел, серед яких: гіганти української преси "Дзеркало тижня", "День", популярні львівські газети "Експрес", "Високий Замок", "Інформатор", телеканали "ICTV", "СТБ", "ІНТЕР", "1+1", масштабні інформаційні агентства "УНІАН", "УКРІНФОРМ", "ЗІК" та інші.



Програма розділена на кілька секторів, тематичних рубрик: політика (актуальна сьогодні, як ніколи), економіка (актуальна завжди), соціальна сфера (без неї ніяк), культура (що ще може потішити українця в час економічної кризи). У цей безперервний інформаційно-аналітичний потік вкраплюються популярні хіти світу й України, що займають перші місця у рейтингах радіоефіру. Це, як на мене, позитивний хід, який дозволяє розвантажуватись людині під час прослуховування програми.



Програма "Хороші аналізи" – суцільний компроміс: її слухають люди, які не мають часу протягом тижня цікавитись навколишніми подіями; її слухають ті, хто уважно стежить за новинами, але потребує фахової їхньої оцінки; ті, хто завжди хоче бути в курсі подій. Завдяки тому, що це саме радіопрограма, її можна слухати і в авто, і вдома на кухні, і через інтернет-підключення навіть за кордоном.

