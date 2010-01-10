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Ñòóäåíò. Êîðîòêà êëàñèô³êàö³ÿ
Àâòîð: Âàëåð³ÿ Àõìåòîâà
10 Ñ³÷íÿ 2010 23:19:00
Ñòóäåíò. Êîðîòêà êëàñèô³êàö³ÿ
Êëàñ: Âñå¿äí³
Ñ³ì’ÿ: Ãîì³í³ä
Âèä: Ëþäèíà íàäðîçóìíà
Õàðàêòåðèñòèêà ïîâåä³íêè òà çâè÷îê âèäó
Çäåá³ëüøîãî ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî âèäó º ìîëîä³ ëþäè, â³êîì â³ä 17 äî 22-23 ðîê³â, ÿêèõ îá’ºäíóº ïî÷óòòÿ ãîëîäó òà, ³íêîëè, áàæàííÿ çíàíü. Ñòóäåíòè ïåðåñóâàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ êðèë ïî áåçìåæíîìó ïîâ³òðÿíîìó ïðîñòîð³, àëå äâ³÷³ íà ð³ê ¿õí³ êðèëà çì³íþþòü íà çàë³êîâ³ êíèæêè, ³ òîä³ âîíè çìóøåí³ ïåðåñóâàòèñü õîëîäíèìè êîðèäîðàìè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà ñâî¿õ íåñò³éêèõ, ìàéæå àòðîôîâàíèõ, íèæí³õ ê³íö³âêàõ. Ïàì’ÿòàºìî,ùî Ñòóäåíò — ³ñòîòà ñòàäíà, òîìó ïðàãíå äî ñï³ëêóâàííÿ, ïîñò³éíèõ íîâèõ çíàéîìñòâ òà ÿñêðàâèõ âðàæåíü. Àëå áóâàþòü ³ âèíÿòêè: ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ ïðàãíóòü çäîáóòè íàëåæíó îñâ³òó, àëå íå âì³þòü ïîºäíóâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ïðîãðèçàííÿì ä³ð ó ðàä³àö³éíîìó ãðàí³ò³ íàóêè. Òàê³ ³íäèâ³äè ñòàþòü îäèíàêàìè ³ ñàìîòíüî ïðîêëàäàþòü øëÿõ êð³çü òåðí³ äî ç³ðîê. Òàêîæ Ñòóäåíòàì ïðèòàìàííå ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà áëèæíüîãî, òîìó âîíè äîâîë³ ÷àñòî çáèðàþòüñÿ äîêóïè, àáè äîïîìîãòè ï³äòðèìàòè ï³äáèò³ êðèëà äðóãà. Ïî çàê³í÷åííþ ãðóïîâîãî àíòè-äåïðåñ³éíîãî òðåí³íãó, ö³ äèâí³ ³ñòîòè ðîçïî÷èíàþòü ïîøóê ïîæèâè, àáè ïîâåðíóòè çàòðà÷åíó åíåðã³þ. Åíåðã³ÿ Ñòóäåíòà — íå ìåíø äèâíà ñóáñòàíö³ÿ, ÿêî¿ âèñòà÷àº íà âñå, îêð³ì â÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ ðîçóìîâîãî ïîòåíö³àëó õàçÿ¿íà. Ðóø³éíà ñèëà Ñòóäåíòà âè÷åðïóºòüñÿ ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ñåìåñòðó, àëå çãîäîì ïî÷èíàº íàáèðàòè îáåðò³â. Ïàðàäîêñàëüí³ñòü òàêîãî ÿâèùà êðèºòüñÿ â ïîâ³ëüíîìó îïàäàíí³ êàëåíäàðíèõ ëèñòê³â.
Ïîâåä³íêà â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ ( ñåñ³ÿ )
ßê ³ áóäü-ÿêà êàòàñòðîôà âñåñâ³òíüîãî ìàñøòàáó, ñåñ³ÿ ñïðè÷èíþº ðÿä íåçâîðîòíèõ äåôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ íàâèñàþòü íàä Ñòóäåíòàìè, ÿê êàïö³ íàä òàðãàíàìè. Ñòóäåíòè, ÿê ³ áðàòè íàø³ ìåíø³, ñïî÷àòêó çáèðàþòüñÿ äîêóïè, àëå ïðè íàéìåíøîìó çàòåìíåíí³ íàä ãîëîâîþ, êèäàþòüñÿ âðîçñèï. Ï³ñëÿ ñóö³ëüíîãî õàîñó òà ìåòóøí³, Ñïóäå¿ çíîâó çáèðàþòüñÿ ðàçîì, ùîá ïîðàõóâàòè æåðòâè ³ âèñëîâèòè ñï³â÷óòòÿ ðîäèíàì «çàãèáëèõ» òà «çíèêëèõ» íà öüîìó êðèâàâîìó ïîë³ áîþ.
Ïåðåõ³ä íà íîâèé ð³âåíü
Ò³ ùàñëèâö³, ÿêèì âäàëîñÿ ïåðåæèòè çãóáíî-âèâàæåíèé òåðîð ï³ä êîäîâîþ íàçâîþ «ñåñ³ÿ», ñòàþòü íà íîâèé ùàáåëü ðîçâèòêó âèäó. Ëþäèíà íàäðîçóìíà âäîñêîíàëþº ñâî¿ íàâè÷êè øâèäêîãî îñâîºííÿ ïðåäìåò³â, ñêîðî÷óþ÷è òèæäåíü ï³äãîòîâêè äî äâîõ-òðüîõ äí³â. Íàéâèùèé ð³âåíü çà ³ºðàðõ³÷íèì ïîä³ëîì çàéìàþòü ³íäèâ³äè, ÿê³ çà ðîêè íàâ÷àííÿ â³äøë³ôóâàëè ñâîº âì³ííÿ îïåðàòèâíî íàäîëóæóâàòè ìàòåð³àë çà îäíó í³÷. Âîíè êîðèñòóþòüñÿ ïîâàãîþ â ñïóäåéñüêîìó ñåðåäîâèù³, òîìó íîñÿòü ïî÷åñíå çâàííÿ áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â òà ìàã³ñòð³â. Ñàìå âîíè çàäàþòü êóðñ ïðèéäåøíüîìó ïîêîë³ííþ, ïîâ÷àþ÷è éîãî òà íàäàþ÷è ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íèé ïðîãíîç íà ìàéáóòí³ ðîêè.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1604
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
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mIRka
11.01.2010 00:08:23
ÒÀê, ðåàëüíî ôàéíî, à îñîáëèâî ïîâåä³íêà â åêñòèìàëüíèõ óìîâàõ:)))))))))
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MIKA
10.01.2010 23:29:50
Àõõàõààààà!!!!!! Âñå â³ðíî! Ïðîñòî âï³çíàþ ñåáå!!!! :)))):):)
+5 àâòîðó!!!!!
ÑÓÏÅÐ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.