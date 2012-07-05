Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Ïîðòðåò æóðíàë³ñòà àáî 10 ïðîôåñ³éíèõ çàïîâ³äåé
Ïîðòðåò æóðíàë³ñòà àáî 10 ïðîôåñ³éíèõ çàïîâ³äåé
Àâòîð: Âàëåð³ÿ Àõìåòîâà
10 Ñ³÷íÿ 2010 23:49:58
Åòè÷í³ íîðìè òà çàñàäè æóðíàë³ñòèêè ìîæíà çíàéòè â áóäü-ÿêîìó ñïåö³àë³çîâàíîìó ï³äðó÷íèêó. Àëå ÷è çàâæäè âîíè ä³ºâ³? Â óìîâàõ «âàêóóìó» äîòðèìàííÿ âñ³õ ïðàâèë òà ïîðàä, ìîðàëüíèõ òà åòè÷íèõ êàíîí³â, à òàêîæ âíóòð³øí³õ çàêîí³â íå º äîñÿãíåííÿì. Â ³äåàë³çîâàíîìó òà óòîï³÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ æóðíàë³ñòèêà ìàëà á âèãëÿäàòè ÿê ñèíòåç äèòÿ÷î¿ öíîòè òà ñòàðå÷î¿ ìóäðîñò³. ²äåàë ÷åñíîãî òà ñâ³äîìîãî æóðíàë³ñòà, ÿêîãî òàê ñòàðàííî âèìàëüîâóþòü ï³äðó÷íèêè, ìàéæå íå çóñòð³÷àºòüñÿ â ðåàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ñóòü ïðîáëåìè êðèºòüñÿ â áàãàòüîõ ÿê çîâí³øí³õ, òàê ³ âíóòð³øí³õ ôàêòîðàõ. Ïðîôåñ³ÿ æóðíàë³ñòà âèìàãàº ïåâíèõ îñîáèñò³ñíèõ êðèòåð³¿â. Â ïåðøó ÷åðãó, ïðàö³âíèê ÇÌ² ïîâèíåí áóòè êîìóí³êàòèâíèì, ðîçóì³òè ïñèõîëîã³þ ñï³âðîçìîâíèêà òà âì³òè ñïîñòåð³ãàòè ³ àíàë³çóâàòè. Â³ê æóðíàë³ñòà ìîæå âêàçóâàòè íå ëèøå íà äîñâ³ä ðîáîòè, àëå ³ íà àíàë³òè÷í³ ìîæëèâîñò³. Ðîçãëÿíåìî åâîëþö³þ ñâ³äîìîñò³ ïðàö³âíèêà ÇÌ².
Ïî÷àòîê êàð’ºðè àáî «ðîæåâ³ îêóëÿðè îá’ºêòèâíîñò³». Îòæå, ïåðøà çàïîâ³äü — îá’ºêòèâí³ñòü. Æóðíàë³ñò-ïî÷àòê³âåöü çàâæäè íàìàãàºòüñÿ áóòè ìàêñèìàëüíî îá’ºêòèâíèì, íå çäîãàäóþ÷èñü, ùî éîãî äóìêà òà âèñâ³òëåííÿ ïîä³é º ëèøå ñóá’ºêòèâíèì â³ääçåðêàëåííÿì ñóñï³ëüíèõ ÿâèù. Ï³çí³øå ñòàðø³ êîëåãè ïîÿñíþþòü, ùî ÿâèùå îá’ºêòèâíîñò³ íå ³ñíóº, ãîëîâíå ïðîñòî íå âèõîäèòè çà ìåæ³ äîçâîëåíîãî. Ñàìå ç öüîãî ³ ïî÷èíàºòüñÿ äåãðàäàö³ÿ, àäæå ìåæ³ äîçâîëåíîãî ó êîæíîãî ð³çí³.
Äðóãà çàïîâ³äü — ÷åñí³ñòü. Áàãàòî õòî îòîòîæíþº ¿¿ ç ïåðøîþ, àëå äåÿêà ð³çíèöÿ âñå æ ³ñíóº. Ñïðîáóºìî ðîçãëÿíóòè äåòàëüí³øå. Æóðíàë³ñò, ÿêèé âæå çíàº ïðî ³ëþçîðí³ñòü îá’ºêòèâíîñò³, âñå ùå íàìàãàºòüñÿ áóòè ÷åñíèì òà íå ôàëüñèô³êóâàòè ïîä³¿. Äåÿê³ æóðíàë³ñòè äîòðèìóþòüñÿ ö³º¿ çàïîâ³ä³ âïðîäîâæ óñ³º¿ êàð’ºðè. Àëå á³ëüø³ñòü ïðàö³âíèê³â ìåä³à ìàí³ïóëþº ôàêòàìè çàðàäè ñòâîðåííÿ ñåíñàö³éíîãî ìàòåð³àëó.
Çàïîâ³äü òðåòÿ — «Íå âêðàäè ñòàòòþ áëèæíüîãî ñâîãî». Öÿ çàïîâ³äü íàâ÷àº íàñ áóòè òâîð÷èìè òà îðèã³íàëüíèìè, íå ï³ääàâàòèñü ñïîêóñ³ ïëàã³àòó. Àëå ³ âîíà ä³º ëèøå äî ìîìåíòó, ïîêè âëàñí³ ³íòåðåñè æóðíàë³ñòà íå ñòàþòü âàæëèâ³øèìè çà ñóñï³ëüí³. Â äåÿêèõ âèïàäêàõ ñïðàöüîâóº áàíàëüíà ïîòðåáà ëåãêî¿ íàæèâè, áåç ëàìàííÿ ãîëîâè òà íàïðóãè ì’ÿç³â.
×åòâåðòà çàïîâ³äü çàñòåð³ãàº íàñ: «Íå ñòâîðè ãðîøîâîãî ³äîëà». Àëå ðàíî ÷è ï³çíî æóðíàë³ñò ñòàº ïåðåä âèáîðîì: íàïèñàòè ñòàòòþ íà çàìîâëåííÿ ³ îòðèìàòè â³äïîâ³äíèé ãîíîðàð, ÷è çàëèøèòèñü ç ÷èñòèìè ðóêàìè òà çàëèøèòè ãîëîäíèìè ñâî¿õ ä³òåé. Ùå âàæ÷èì ïîñòàº âèá³ð, ÿêùî â³ä íüîãî çàëåæèòü âëàñíå æèòòÿ àáî æèòòÿ áëèçüêèõ. Äîòðèìàííÿ ö³º¿ çàïîâ³ä³ òàêîæ çàëåæèòü ³ â³ä âèùî¿ îñâ³òè. Ñòóäåíòàì ôàêóëüòåòó æóðíàë³ñòèêè ç ïåðøîãî êóðñó âáèâàþòü â ãîëîâè åòè÷í³ òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ÿêèõ áàãàòî õòî ïîò³ì íàìàãàºòüñÿ äîòðèìóâàòèñü. Àëå, íà æàëü, á³ëüø³ñòü ïðàêòèêóþ÷èõ æóðíàë³ñò³â ìàþòü äèïëîì åêîíîì³÷íî¿ îñâ³òè. Òîáòî, ëþäåé ç ïåðøîãî êóðñó â÷àòü çàðîáëÿòè ãðîø³, à íå äîòðèìóâàòèñü ÿêèõîñü åòè÷íèõ íîðì, ùî ï³çí³øå âïëèâàº íà õàðàêòåð ìåä³àïðîäóêòó.
Ï’ÿòà çàïîâ³äü çàïåðå÷óº áóäü-ÿêó ïðîïàãàíäó, ÿê ôîðìó ìàí³ïóëÿö³¿ ñóñï³ëüíîþ ñâ³äîì³ñòþ. Àëå ÷è ñàìå íå öèì çàéìàºòüñÿ æóðíàë³ñòèêà? Ðàäÿíñüêà âëàäà âïðàâíî ìàí³ïóëþâàëà ì³ëüéîíàìè, êîíòðîëþþ÷è òà öåíçóðóþ÷è ÇÌ². ² ïðîòèñòîÿòè òîòàë³òàðíîìó ðåæèìó áóëî íåìîæëèâî. Ò³ ñì³ëèâö³, ÿê³ íàìàãàëèñü âäàòèñü äî ð³øó÷èõ ä³é, çàçíàâàëè íèù³âíî¿ ïîðàçêè. Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà ìàº øèðøå êîëî ñâîáîäè, àëå âîíî âñå îäíî îáìåæåíå. Ñüîãîäí³, çàì³ñòü ðåïðåñ³é òà ðîçñòð³ë³â, ³ñíóþòü ³íø³ ìåòîäè âïëèâó. Çäåá³ëüøîãî âîíè áàçóþòüñÿ íà ãðîøîâèõ ñòîñóíêàõ ³ç âëàñíèêàìè ÇÌ² òà ðåêëàìîäàâöÿìè. Âèäîçì³íèëàñü ³ ñàìà ïðîïàãàíäà. Çàì³ñòü êîíêðåòíîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó â³äáóâàºòüñÿ ïðîïàãàíäà àëêîãîëþ, òþòþíîâèõ âèðîá³â, ñåêñó òà ãåäîí³ñòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Çíîâó æ òàêè äîâîäèòüñÿ îáèðàòè ì³æ ìàòåð³àëüíèì òà äóõîâíèì.
Çàïîâ³äü øîñòà: «Òîëåðàíòí³ñòü». Æóðíàë³ñò ïîâèíåí ïîâàæàòè äóìêó ³íøèõ, íàâ³òü, ÿêùî â³í ç íåþ íå ïîãîäæóºòüñÿ. Ö³ëêîì ëîã³÷íå ïðàâèëî, ÿêîãî ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñü íå ëèøå æóðíàë³ñòè, à ³ âñ³ ó÷àñíèêè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Àëå, ÿê ³ áóäü-ÿêà ëþäèíà, ïðàö³âíèê ÇÌ² ìîæå ìàòè ïîãàíèé íàñòð³é, îñîáèñò³ ïðîáëåìè, àáî ïðîñòî â³ä÷óâàòè ÿñêðàâî âèðàæåíó àíòèïàò³þ äî ñâîãî îïîíåíòà. ² òîä³ øîñòà çàïîâ³äü ïîðóøóºòüñÿ, íå çâàæàþ÷è íà âñ³ òåîðåòè÷í³ çàñòåðåæåííÿ. Òàêîæ áàãàòî çàëåæèòü â³ä òåìïåðàìåíòó æóðíàë³ñòà, â³ä éîãî åêñòðà- àáî ³íòðîâåðòíîñò³.
Çàïîâ³äü ñüîìà: «Ïîðÿäí³ñòü». Çã³äíî äî öüîãî ïóíêòó æóðíàë³ñò çîáîâ’ÿçàíèé áåðåãòè ìîðàëü ñóñï³ëüñòâà, íå âèêîðèñòîâóâàòè íåöåíçóðíó ëåêñèêó, íå â³äòâîðþâàòè æîðñòîê³ñòü òà íàñèëüñòâî, íå ðîçïîâñþäæóâàòè ïîðíîãðàô³÷íó ïðîäóêö³þ òà ³í. Àëå, íà æàëü, íàì âñå ÷àñò³øå äåìîíñòðóþòü æàõëèâ³ êàäðè (ïðèéîì «òðóïîê³ëîìåòð³â»), ç ìåòîþ ïðèêóâàòè íàø³ ïîãëÿäè äî åêðàíó. Îñíîâí³ êàíàëè êðà¿íè êåðóþòüñÿ ïðèíöèïîì «øåñòè ñ òà îäíîãî ã», âáèâàþ÷è çàëèøêè ìîðàë³ òà äóõîâíîñò³. Ñêåðîâóþ÷è ³íôîðìàö³éí³ ïîòîêè íà íàéñèëüí³ø³ åìîö³¿ ëþäèíè, ìåä³éíèêè ï³äâèùóþòü ðåéòèíã êàíàëó. Çàïîâ³äü ïîðÿäíîñò³ ùå çð³äêà ñïðàöüîâóº, àëå, çäåá³ëüøîãî, â äðóêîâàíèõ ÇÌ².
Âîñüìà çàïîâ³äü, àáî «Çáåðåæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ òàºìíèö³». Áåç äîòðèìàííÿ ö³º¿ çàïîâ³ä³ íåìîæëèâî çàñëóæèòè ïîâàãó êîëåã. Äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ º ñâÿùåííèì ³ ïîðóøåííÿ éîãî àíîí³ìíîñò³ áåç éîãî âëàñíî¿ çãîäè º íå ëèøå êðèì³íàëüíîþ, àëå ³ áåç÷åñíîþ ñïðàâîþ. Íàâ³òü ÿêùî âàñ âèïðàâäàº ñóä, òî âàì íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ ïîâåðíóòèñü äî æóðíàë³ñòñüêî¿ êàð’ºðè.
«Íå çâèíóâàòü áåçï³äñòàâíî». Äåâ’ÿòà çàïîâ³äü º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ çàïîâ³äåé, íåäîòðèìàííÿ ÿêî¿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ñåðéîçíèõ íàñë³äê³â. Ñóäîâèé ïðîöåñ — öå ì³í³ìóì, ùî î÷³êóº æóðíàë³ñòà, ÿêèé ñôàëüñèô³êóâàâ çâèíóâà÷åííÿ. Ïîä³áíà õàëàòí³ñòü ìîæå êîøòóâàòè äåê³ëüêîõ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â, àáî ³ äåê³ëüêîõ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
«Íå çðàäæóé ñîá³ òà ñâî¿ì ïðèíöèïàì». Äåñÿòà çàïîâ³äü ïîëÿãàº â äîòðèìàíí³ äåâ’ÿòè ïîïåðåäí³õ. Íàì äîâîäèòüñÿ êîæåí äåíü ðîáèòè âèá³ð, íàñë³äêè ÿêîãî çàëåæàòü ëèøå â³ä íàñ ñàìèõ.
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