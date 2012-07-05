Ïîðòðåò æóðíàë³ñòà àáî 10 ïðîôåñ³éíèõ çàïîâ³äåé

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4063 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4011 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Ïîðòðåò æóðíàë³ñòà àáî 10 ïðîôåñ³éíèõ çàïîâ³äåé

Ïîðòðåò æóðíàë³ñòà àáî 10 ïðîôåñ³éíèõ çàïîâ³äåé



Àâòîð: Âàëåð³ÿ Àõìåòîâà

10 Ñ³÷íÿ 2010 23:49:58



Åòè÷í³ íîðìè òà çàñàäè æóðíàë³ñòèêè ìîæíà çíàéòè â áóäü-ÿêîìó ñïåö³àë³çîâàíîìó ï³äðó÷íèêó. Àëå ÷è çàâæäè âîíè ä³ºâ³? Â óìîâàõ «âàêóóìó» äîòðèìàííÿ âñ³õ ïðàâèë òà ïîðàä, ìîðàëüíèõ òà åòè÷íèõ êàíîí³â, à òàêîæ âíóòð³øí³õ çàêîí³â íå º äîñÿãíåííÿì. Â ³äåàë³çîâàíîìó òà óòîï³÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ æóðíàë³ñòèêà ìàëà á âèãëÿäàòè ÿê ñèíòåç äèòÿ÷î¿ öíîòè òà ñòàðå÷î¿ ìóäðîñò³. ²äåàë ÷åñíîãî òà ñâ³äîìîãî æóðíàë³ñòà, ÿêîãî òàê ñòàðàííî âèìàëüîâóþòü ï³äðó÷íèêè, ìàéæå íå çóñòð³÷àºòüñÿ â ðåàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ñóòü ïðîáëåìè êðèºòüñÿ â áàãàòüîõ ÿê çîâí³øí³õ, òàê ³ âíóòð³øí³õ ôàêòîðàõ. Ïðîôåñ³ÿ æóðíàë³ñòà âèìàãàº ïåâíèõ îñîáèñò³ñíèõ êðèòåð³¿â. Â ïåðøó ÷åðãó, ïðàö³âíèê ÇÌ² ïîâèíåí áóòè êîìóí³êàòèâíèì, ðîçóì³òè ïñèõîëîã³þ ñï³âðîçìîâíèêà òà âì³òè ñïîñòåð³ãàòè ³ àíàë³çóâàòè. Â³ê æóðíàë³ñòà ìîæå âêàçóâàòè íå ëèøå íà äîñâ³ä ðîáîòè, àëå ³ íà àíàë³òè÷í³ ìîæëèâîñò³. Ðîçãëÿíåìî åâîëþö³þ ñâ³äîìîñò³ ïðàö³âíèêà ÇÌ².

Ïî÷àòîê êàð’ºðè àáî «ðîæåâ³ îêóëÿðè îá’ºêòèâíîñò³». Îòæå, ïåðøà çàïîâ³äü — îá’ºêòèâí³ñòü. Æóðíàë³ñò-ïî÷àòê³âåöü çàâæäè íàìàãàºòüñÿ áóòè ìàêñèìàëüíî îá’ºêòèâíèì, íå çäîãàäóþ÷èñü, ùî éîãî äóìêà òà âèñâ³òëåííÿ ïîä³é º ëèøå ñóá’ºêòèâíèì â³ääçåðêàëåííÿì ñóñï³ëüíèõ ÿâèù. Ï³çí³øå ñòàðø³ êîëåãè ïîÿñíþþòü, ùî ÿâèùå îá’ºêòèâíîñò³ íå ³ñíóº, ãîëîâíå ïðîñòî íå âèõîäèòè çà ìåæ³ äîçâîëåíîãî. Ñàìå ç öüîãî ³ ïî÷èíàºòüñÿ äåãðàäàö³ÿ, àäæå ìåæ³ äîçâîëåíîãî ó êîæíîãî ð³çí³.

Äðóãà çàïîâ³äü — ÷åñí³ñòü. Áàãàòî õòî îòîòîæíþº ¿¿ ç ïåðøîþ, àëå äåÿêà ð³çíèöÿ âñå æ ³ñíóº. Ñïðîáóºìî ðîçãëÿíóòè äåòàëüí³øå. Æóðíàë³ñò, ÿêèé âæå çíàº ïðî ³ëþçîðí³ñòü îá’ºêòèâíîñò³, âñå ùå íàìàãàºòüñÿ áóòè ÷åñíèì òà íå ôàëüñèô³êóâàòè ïîä³¿. Äåÿê³ æóðíàë³ñòè äîòðèìóþòüñÿ ö³º¿ çàïîâ³ä³ âïðîäîâæ óñ³º¿ êàð’ºðè. Àëå á³ëüø³ñòü ïðàö³âíèê³â ìåä³à ìàí³ïóëþº ôàêòàìè çàðàäè ñòâîðåííÿ ñåíñàö³éíîãî ìàòåð³àëó.

Çàïîâ³äü òðåòÿ — «Íå âêðàäè ñòàòòþ áëèæíüîãî ñâîãî». Öÿ çàïîâ³äü íàâ÷àº íàñ áóòè òâîð÷èìè òà îðèã³íàëüíèìè, íå ï³ääàâàòèñü ñïîêóñ³ ïëàã³àòó. Àëå ³ âîíà ä³º ëèøå äî ìîìåíòó, ïîêè âëàñí³ ³íòåðåñè æóðíàë³ñòà íå ñòàþòü âàæëèâ³øèìè çà ñóñï³ëüí³. Â äåÿêèõ âèïàäêàõ ñïðàöüîâóº áàíàëüíà ïîòðåáà ëåãêî¿ íàæèâè, áåç ëàìàííÿ ãîëîâè òà íàïðóãè ì’ÿç³â.

×åòâåðòà çàïîâ³äü çàñòåð³ãàº íàñ: «Íå ñòâîðè ãðîøîâîãî ³äîëà». Àëå ðàíî ÷è ï³çíî æóðíàë³ñò ñòàº ïåðåä âèáîðîì: íàïèñàòè ñòàòòþ íà çàìîâëåííÿ ³ îòðèìàòè â³äïîâ³äíèé ãîíîðàð, ÷è çàëèøèòèñü ç ÷èñòèìè ðóêàìè òà çàëèøèòè ãîëîäíèìè ñâî¿õ ä³òåé. Ùå âàæ÷èì ïîñòàº âèá³ð, ÿêùî â³ä íüîãî çàëåæèòü âëàñíå æèòòÿ àáî æèòòÿ áëèçüêèõ. Äîòðèìàííÿ ö³º¿ çàïîâ³ä³ òàêîæ çàëåæèòü ³ â³ä âèùî¿ îñâ³òè. Ñòóäåíòàì ôàêóëüòåòó æóðíàë³ñòèêè ç ïåðøîãî êóðñó âáèâàþòü â ãîëîâè åòè÷í³ òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ÿêèõ áàãàòî õòî ïîò³ì íàìàãàºòüñÿ äîòðèìóâàòèñü. Àëå, íà æàëü, á³ëüø³ñòü ïðàêòèêóþ÷èõ æóðíàë³ñò³â ìàþòü äèïëîì åêîíîì³÷íî¿ îñâ³òè. Òîáòî, ëþäåé ç ïåðøîãî êóðñó â÷àòü çàðîáëÿòè ãðîø³, à íå äîòðèìóâàòèñü ÿêèõîñü åòè÷íèõ íîðì, ùî ï³çí³øå âïëèâàº íà õàðàêòåð ìåä³àïðîäóêòó.

Ï’ÿòà çàïîâ³äü çàïåðå÷óº áóäü-ÿêó ïðîïàãàíäó, ÿê ôîðìó ìàí³ïóëÿö³¿ ñóñï³ëüíîþ ñâ³äîì³ñòþ. Àëå ÷è ñàìå íå öèì çàéìàºòüñÿ æóðíàë³ñòèêà? Ðàäÿíñüêà âëàäà âïðàâíî ìàí³ïóëþâàëà ì³ëüéîíàìè, êîíòðîëþþ÷è òà öåíçóðóþ÷è ÇÌ². ² ïðîòèñòîÿòè òîòàë³òàðíîìó ðåæèìó áóëî íåìîæëèâî. Ò³ ñì³ëèâö³, ÿê³ íàìàãàëèñü âäàòèñü äî ð³øó÷èõ ä³é, çàçíàâàëè íèù³âíî¿ ïîðàçêè. Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà ìàº øèðøå êîëî ñâîáîäè, àëå âîíî âñå îäíî îáìåæåíå. Ñüîãîäí³, çàì³ñòü ðåïðåñ³é òà ðîçñòð³ë³â, ³ñíóþòü ³íø³ ìåòîäè âïëèâó. Çäåá³ëüøîãî âîíè áàçóþòüñÿ íà ãðîøîâèõ ñòîñóíêàõ ³ç âëàñíèêàìè ÇÌ² òà ðåêëàìîäàâöÿìè. Âèäîçì³íèëàñü ³ ñàìà ïðîïàãàíäà. Çàì³ñòü êîíêðåòíîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó â³äáóâàºòüñÿ ïðîïàãàíäà àëêîãîëþ, òþòþíîâèõ âèðîá³â, ñåêñó òà ãåäîí³ñòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Çíîâó æ òàêè äîâîäèòüñÿ îáèðàòè ì³æ ìàòåð³àëüíèì òà äóõîâíèì.

Çàïîâ³äü øîñòà: «Òîëåðàíòí³ñòü». Æóðíàë³ñò ïîâèíåí ïîâàæàòè äóìêó ³íøèõ, íàâ³òü, ÿêùî â³í ç íåþ íå ïîãîäæóºòüñÿ. Ö³ëêîì ëîã³÷íå ïðàâèëî, ÿêîãî ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñü íå ëèøå æóðíàë³ñòè, à ³ âñ³ ó÷àñíèêè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Àëå, ÿê ³ áóäü-ÿêà ëþäèíà, ïðàö³âíèê ÇÌ² ìîæå ìàòè ïîãàíèé íàñòð³é, îñîáèñò³ ïðîáëåìè, àáî ïðîñòî â³ä÷óâàòè ÿñêðàâî âèðàæåíó àíòèïàò³þ äî ñâîãî îïîíåíòà. ² òîä³ øîñòà çàïîâ³äü ïîðóøóºòüñÿ, íå çâàæàþ÷è íà âñ³ òåîðåòè÷í³ çàñòåðåæåííÿ. Òàêîæ áàãàòî çàëåæèòü â³ä òåìïåðàìåíòó æóðíàë³ñòà, â³ä éîãî åêñòðà- àáî ³íòðîâåðòíîñò³.

Çàïîâ³äü ñüîìà: «Ïîðÿäí³ñòü». Çã³äíî äî öüîãî ïóíêòó æóðíàë³ñò çîáîâ’ÿçàíèé áåðåãòè ìîðàëü ñóñï³ëüñòâà, íå âèêîðèñòîâóâàòè íåöåíçóðíó ëåêñèêó, íå â³äòâîðþâàòè æîðñòîê³ñòü òà íàñèëüñòâî, íå ðîçïîâñþäæóâàòè ïîðíîãðàô³÷íó ïðîäóêö³þ òà ³í. Àëå, íà æàëü, íàì âñå ÷àñò³øå äåìîíñòðóþòü æàõëèâ³ êàäðè (ïðèéîì «òðóïîê³ëîìåòð³â»), ç ìåòîþ ïðèêóâàòè íàø³ ïîãëÿäè äî åêðàíó. Îñíîâí³ êàíàëè êðà¿íè êåðóþòüñÿ ïðèíöèïîì «øåñòè ñ òà îäíîãî ã», âáèâàþ÷è çàëèøêè ìîðàë³ òà äóõîâíîñò³. Ñêåðîâóþ÷è ³íôîðìàö³éí³ ïîòîêè íà íàéñèëüí³ø³ åìîö³¿ ëþäèíè, ìåä³éíèêè ï³äâèùóþòü ðåéòèíã êàíàëó. Çàïîâ³äü ïîðÿäíîñò³ ùå çð³äêà ñïðàöüîâóº, àëå, çäåá³ëüøîãî, â äðóêîâàíèõ ÇÌ².

Âîñüìà çàïîâ³äü, àáî «Çáåðåæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ òàºìíèö³». Áåç äîòðèìàííÿ ö³º¿ çàïîâ³ä³ íåìîæëèâî çàñëóæèòè ïîâàãó êîëåã. Äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ º ñâÿùåííèì ³ ïîðóøåííÿ éîãî àíîí³ìíîñò³ áåç éîãî âëàñíî¿ çãîäè º íå ëèøå êðèì³íàëüíîþ, àëå ³ áåç÷åñíîþ ñïðàâîþ. Íàâ³òü ÿêùî âàñ âèïðàâäàº ñóä, òî âàì íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ ïîâåðíóòèñü äî æóðíàë³ñòñüêî¿ êàð’ºðè.

«Íå çâèíóâàòü áåçï³äñòàâíî». Äåâ’ÿòà çàïîâ³äü º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ çàïîâ³äåé, íåäîòðèìàííÿ ÿêî¿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ñåðéîçíèõ íàñë³äê³â. Ñóäîâèé ïðîöåñ — öå ì³í³ìóì, ùî î÷³êóº æóðíàë³ñòà, ÿêèé ñôàëüñèô³êóâàâ çâèíóâà÷åííÿ. Ïîä³áíà õàëàòí³ñòü ìîæå êîøòóâàòè äåê³ëüêîõ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â, àáî ³ äåê³ëüêîõ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

«Íå çðàäæóé ñîá³ òà ñâî¿ì ïðèíöèïàì». Äåñÿòà çàïîâ³äü ïîëÿãàº â äîòðèìàíí³ äåâ’ÿòè ïîïåðåäí³õ. Íàì äîâîäèòüñÿ êîæåí äåíü ðîáèòè âèá³ð, íàñë³äêè ÿêîãî çàëåæàòü ëèøå â³ä íàñ ñàìèõ.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 4720

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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