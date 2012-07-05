Öåé Äåíü â ³ñòîð³¿

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4063 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4011 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Êóëüòóðà òà ²ñòîð³ÿ > Öåé Äåíü â ³ñòîð³¿

Öåé Äåíü â ³ñòîð³¿



Àâòîð: Âàëåð³ÿ Àõìåòîâà

11 Ñ³÷íÿ 2010 12:10:47



11 ëþòîãî 1670 ð. íàðîäèâñÿ Ñàì³éëî ÂÅËÈ×ÊÎ, óêðà¿íñüêèé êîçàöüêèé ë³òîïèñåöü. Éîãî ïåðó íàëåæèòü îäíà ç íàéö³íí³øèõ ïàì'ÿòîê óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ òà ë³òåðàòóðè â³éñüêîâî-ïîâ³ñòåâîãî æàíðó XVIII ñò. — ë³òîïèñ „êàíöåëÿðèñòà Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî”, ÿêèé çáåð³ãñÿ â ºäèíîìó îðèã³íàëüíîìó åêçåìïëÿð³. Öåé ïðèì³ðíèê áóâ ïðèäáàíèé ³ñòîðèêîì Ìèõàéëîì Ïîãîä³íèì 1840 ðîêó ï³ä ÷àñ àóêö³îíó òà ï³çí³øå ïîäàðîâàíèé íèì äëÿ äðóêó Êè¿âñüê³é Òèì÷àñîâ³é Êîì³ñ³¿ äëÿ ðîçáîðó äàâí³õ àêò³â.

Âåëè÷êî ðîçïî÷èíàº ñâ³é òâ³ð ç îïèñó ïîä³é â Óêðà¿í³ 1648 ðîêó. Ïåðøå îïîâ³äàííÿ, ïðèñâÿ÷åíå Âèçâîëüí³é â³éí³ ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, áóëî äîâåäåíå äî 1660 ðîêó. Àëå öüîìó ìàòåð³àëîâ³ ïåðåäóâàâ âèêëàä ïîä³é á³ëüø ðàííüî¿ ³ñòîð³¿ êîçàöòâà. Äîêàçîì öüîãî º äîäàòîê äî ïåðøîãî òîìó, â ÿêîìó áóëî âì³ùåíî ê³ëüêà äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóâàëèñü ïî÷àòêó XVII ñò., çîêðåìà ÷àñ³â Ïåòðà Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî. Â òèõ ÷àñòèíàõ, ÿê³ çáåðåãëèñü, íå âèñòà÷àº îïîâ³äàíü ïðî ïîä³¿ Âèçâîëüíî¿ â³éíè ñåðåäèíè XVII ñò. Öþ ïðîãàëèíó äîâãî çàïîâíþâàâ ë³òîïèñ Ãðàáÿíêè.

Ñàì³éëî Âåëè÷êî áóâ îñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ êîçàöüêîãî ïîõîäæåííÿ. Ñàìå çàâäÿêè éîìó ìè ñüîãîäí³ ìàºìî çìîãó ïîðèíóòè ó ÷àñè êîçàöüêî¿ çâèòÿãè. Ï³ñëÿ Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè Âåëè÷êî æèâ íà Ïîëòàâùèí³ ó ìàºòêàõ Êî÷óáåÿ ³ ïîìåð íå ðàí³øå 1728 ð. Öèì æå ðîêîì ïîì³÷åíà ³íøà éîãî âåëèêà ïðàöÿ, ùî çàëèøèëàñÿ â ðóêîïèñíîìó âèãëÿä³, — «Êîñìîãðàô³ÿ» (866 ñòîð.), ÿêó â³í ïðîäèêòóâàâ, îñê³ëüêè ï³ä ê³íåöü æèòòÿ â³äîìèé ³ñòîð³îãðàô îñë³ï.

Ñâî¿ ³ñòîðè÷í³ ïîãëÿäè Âåëè÷êî âèêëàâ ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ äî ë³òîïèñó, íàçâàí³é «Ïåðåäìîâîþ äî ÷èòàëüíèêà». Òóò ùå á³ëüøå, í³æ ó Ãðàáÿíêè, íàäàíî ³ñòîð³¿ âåëèêîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî, íàóêîâî-ï³çíàâàëüíîãî çíà÷åííÿ. Ðàçîì ç òèì àâòîð ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ çàãàëüíîïîâ÷àëüíå, ìîðàë³çóþ÷å çàâäàííÿ íà çðàçîê òîãî, ÿê öå ðîáèâ äàâí³é ðóñüêèé ë³òîïèñåöü, ùî íå ðàç âèñëîâëþâàâñÿ ïðî êîðèñòü âåëèêó ëþäÿì â³ä «êíèæíîãî ÷èòàííÿ».

Íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â Âåëè÷êî àíàë³çóº âñå ïî÷óòå, â³äô³ëüòðîâóþ÷è ôàêòè â³ä ÷óòîê. Öå ùå íå áóëî êðèòè÷íèì ñòàâëåííÿì ³ñòîðèê³â äî äæåðåëà â íàóêîâîìó ðîçóì³íí³, àëå âæå õàðàêòåðèçóâàëî âåëèêèé ïîñòóï ó ðîçâèòêîâ³ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè.

²ñòîð³þ Óêðà¿íè Âåëè÷êî, íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ ³ñòîðèê³â XVII-XVIII ñòîë³òü, îïèñàâ íå ³çîëüîâàíî, à ïîâ’ÿçóþ÷è ³ç íàéãîëîâí³øèìè ³ñòîðè÷íèìè ïîä³ÿìè ó Ïîëüù³, Ðîñ³¿, Øâåö³¿, Óãîðùèí³, Ìîëäàâ³¿, Âàëàõ³¿, Òóðå÷÷èí³, Êðèìó ³ äåÿêèõ ³íøèõ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ äåðæàâàõ. Â³í ïðàãíóâ ïîêàçàòè ïîä³¿ â Óêðà¿í³ òèõ ÷àñ³â íà òë³ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ³ ïîñòàâèòè ãåðî¿÷íå ìèíóëå óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïîðÿä ç ³ñòîð³ºþ ñóñ³äí³õ íàðîä³â òà äåðæàâ.

1991 ðîêó ë³òîïèñ Ñàì³éëà Âåëè÷êà, íàéìîíóìåíòàëüí³øèé òâ³ð óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðèêî-ìåìóàðíî¿ ïðîçè ÕVII-ÕVIII ñò., âïåðøå ïåðåêëàäåíî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ³ âèäðóêîâàíî ó äâîõ êíèãàõ âèäàâíèöòâîì õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè «Äí³ïðî».



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1401

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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