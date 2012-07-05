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Öåé Äåíü â ³ñòîð³¿
Àâòîð: Âàëåð³ÿ Àõìåòîâà
11 Ñ³÷íÿ 2010 12:10:47
11 ëþòîãî 1670 ð. íàðîäèâñÿ Ñàì³éëî ÂÅËÈ×ÊÎ, óêðà¿íñüêèé êîçàöüêèé ë³òîïèñåöü. Éîãî ïåðó íàëåæèòü îäíà ç íàéö³íí³øèõ ïàì'ÿòîê óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ òà ë³òåðàòóðè â³éñüêîâî-ïîâ³ñòåâîãî æàíðó XVIII ñò. — ë³òîïèñ „êàíöåëÿðèñòà Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî”, ÿêèé çáåð³ãñÿ â ºäèíîìó îðèã³íàëüíîìó åêçåìïëÿð³. Öåé ïðèì³ðíèê áóâ ïðèäáàíèé ³ñòîðèêîì Ìèõàéëîì Ïîãîä³íèì 1840 ðîêó ï³ä ÷àñ àóêö³îíó òà ï³çí³øå ïîäàðîâàíèé íèì äëÿ äðóêó Êè¿âñüê³é Òèì÷àñîâ³é Êîì³ñ³¿ äëÿ ðîçáîðó äàâí³õ àêò³â.
Âåëè÷êî ðîçïî÷èíàº ñâ³é òâ³ð ç îïèñó ïîä³é â Óêðà¿í³ 1648 ðîêó. Ïåðøå îïîâ³äàííÿ, ïðèñâÿ÷åíå Âèçâîëüí³é â³éí³ ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, áóëî äîâåäåíå äî 1660 ðîêó. Àëå öüîìó ìàòåð³àëîâ³ ïåðåäóâàâ âèêëàä ïîä³é á³ëüø ðàííüî¿ ³ñòîð³¿ êîçàöòâà. Äîêàçîì öüîãî º äîäàòîê äî ïåðøîãî òîìó, â ÿêîìó áóëî âì³ùåíî ê³ëüêà äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóâàëèñü ïî÷àòêó XVII ñò., çîêðåìà ÷àñ³â Ïåòðà Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî. Â òèõ ÷àñòèíàõ, ÿê³ çáåðåãëèñü, íå âèñòà÷àº îïîâ³äàíü ïðî ïîä³¿ Âèçâîëüíî¿ â³éíè ñåðåäèíè XVII ñò. Öþ ïðîãàëèíó äîâãî çàïîâíþâàâ ë³òîïèñ Ãðàáÿíêè.
Ñàì³éëî Âåëè÷êî áóâ îñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ êîçàöüêîãî ïîõîäæåííÿ. Ñàìå çàâäÿêè éîìó ìè ñüîãîäí³ ìàºìî çìîãó ïîðèíóòè ó ÷àñè êîçàöüêî¿ çâèòÿãè. Ï³ñëÿ Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè Âåëè÷êî æèâ íà Ïîëòàâùèí³ ó ìàºòêàõ Êî÷óáåÿ ³ ïîìåð íå ðàí³øå 1728 ð. Öèì æå ðîêîì ïîì³÷åíà ³íøà éîãî âåëèêà ïðàöÿ, ùî çàëèøèëàñÿ â ðóêîïèñíîìó âèãëÿä³, — «Êîñìîãðàô³ÿ» (866 ñòîð.), ÿêó â³í ïðîäèêòóâàâ, îñê³ëüêè ï³ä ê³íåöü æèòòÿ â³äîìèé ³ñòîð³îãðàô îñë³ï.
Ñâî¿ ³ñòîðè÷í³ ïîãëÿäè Âåëè÷êî âèêëàâ ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ äî ë³òîïèñó, íàçâàí³é «Ïåðåäìîâîþ äî ÷èòàëüíèêà». Òóò ùå á³ëüøå, í³æ ó Ãðàáÿíêè, íàäàíî ³ñòîð³¿ âåëèêîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî, íàóêîâî-ï³çíàâàëüíîãî çíà÷åííÿ. Ðàçîì ç òèì àâòîð ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ çàãàëüíîïîâ÷àëüíå, ìîðàë³çóþ÷å çàâäàííÿ íà çðàçîê òîãî, ÿê öå ðîáèâ äàâí³é ðóñüêèé ë³òîïèñåöü, ùî íå ðàç âèñëîâëþâàâñÿ ïðî êîðèñòü âåëèêó ëþäÿì â³ä «êíèæíîãî ÷èòàííÿ».
Íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â Âåëè÷êî àíàë³çóº âñå ïî÷óòå, â³äô³ëüòðîâóþ÷è ôàêòè â³ä ÷óòîê. Öå ùå íå áóëî êðèòè÷íèì ñòàâëåííÿì ³ñòîðèê³â äî äæåðåëà â íàóêîâîìó ðîçóì³íí³, àëå âæå õàðàêòåðèçóâàëî âåëèêèé ïîñòóï ó ðîçâèòêîâ³ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè.
²ñòîð³þ Óêðà¿íè Âåëè÷êî, íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ ³ñòîðèê³â XVII-XVIII ñòîë³òü, îïèñàâ íå ³çîëüîâàíî, à ïîâ’ÿçóþ÷è ³ç íàéãîëîâí³øèìè ³ñòîðè÷íèìè ïîä³ÿìè ó Ïîëüù³, Ðîñ³¿, Øâåö³¿, Óãîðùèí³, Ìîëäàâ³¿, Âàëàõ³¿, Òóðå÷÷èí³, Êðèìó ³ äåÿêèõ ³íøèõ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ äåðæàâàõ. Â³í ïðàãíóâ ïîêàçàòè ïîä³¿ â Óêðà¿í³ òèõ ÷àñ³â íà òë³ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ³ ïîñòàâèòè ãåðî¿÷íå ìèíóëå óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïîðÿä ç ³ñòîð³ºþ ñóñ³äí³õ íàðîä³â òà äåðæàâ.
1991 ðîêó ë³òîïèñ Ñàì³éëà Âåëè÷êà, íàéìîíóìåíòàëüí³øèé òâ³ð óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðèêî-ìåìóàðíî¿ ïðîçè ÕVII-ÕVIII ñò., âïåðøå ïåðåêëàäåíî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ³ âèäðóêîâàíî ó äâîõ êíèãàõ âèäàâíèöòâîì õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè «Äí³ïðî».
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1401
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.