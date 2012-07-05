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Îíîâëåíèé «Øåðëîê Õîëìñ»
Àâòîð: Õðèñòèíà Áîíäàðºâà
16 Ñ³÷íÿ 2010 23:06:37
Ê³ëüê³ñòü åêðàí³çàö³é ïðî Øåðëîêà Õîëìñà, çíÿòèõ çà ìîòèâàìè òâîð³â Àðòóðà Êîíàíà-Äîéëà, ïîòðàïèëà äî "Êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåñà". Ô³ëüì³â, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî â³äîìîãî äåòåêòèâà, íàë³÷óºòüñÿ á³ëüøå äâîõñîò. À îò íàïðèê³íö³ 2009 ðîêó íåâòîìí³ ëþáèòåë³ çàãàäîê ³ òàºìíèöü îòðèìàëè â ïîäàðóíîê ùå îäíó â³äåîðîáîòó. Öüîãî ðàçó - ó âèêîíàíí³ àâòîðà ñòð³÷îê "Âåëèêèé êóø", "Ðîê-í-ðîëüùèê" òà ïðîñòî ãåí³àëüíîãî ðåæèñåðà - Ãàÿ Ð³÷³.
Ñòð³÷êà, áþäæåòîì 90 000 000 äîëàð³â, çà ïåðø³ äí³ ïðîêàòó ó ÑØÀ âæå ç³áðàëà 170 193 400 "çåëåíèõ" òà îòðèìàëà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü â³äãóê³â - ÿê ïîõâàëüíèõ, òàê ³ îñóäëèâèõ. Ïðèõèëüíèêè ïîïóëÿðíî¿ ðàäÿíñüêî¿ âåðñ³¿ (âèçíàíîþ, äî ðå÷³, ñàìèìè àíãë³éöÿìè êðàùîþ åêðàí³çàö³ºþ âñ³õ ÷àñ³â) âæå íàçèâàþòü «ð³÷³âñüêîãî Øåðëîêà» íàäòî åêñïðåñèâíèì òà ïðèêðàøåíèì íàäì³ðíîþ çóõâàë³ñòþ. Ïðîòå ëþáèòåë³ ïðèãîä ³ ïîö³íîâóâà÷³ áëèñêó÷î¿ äåäóêö³¿ Õîëìñà çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³ íîâîþ åêðàí³çàö³ºþ.
Ãàé Ð³÷³ ðîçïîâ³äàº, ùî ñàì ùå ç äèòèíñòâà ÷èòàâ ³ñòîð³¿ ïðî áëèñêó÷îãî äåòåêòèâà, à íåùîäàâíî çàìèñëèâñÿ íàä òèì, ÿêèì áè â³í ì³ã ïîêàçàòè Øåðëîêà Õîëìñà. Â³äïîâ³äü çíàéøëàñÿ ³ ñòàëà îïðèëþäíåíîþ: ô³ëüì áóäå äîñòóïíèé, ðîçâàæàëüíèé, àëå ïðè öüîìó íåî÷³êóâàíèì - ó ñòèë³ Êîíàíà-Äîéëà.
Ñþæåò ñòð³÷êè íå º â³äîáðàæåííÿì îäíîãî ç òåêñò³â àíãë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà. Öå àáñîëþòíî íîâà ³ñòîð³ÿ, ñòâîðåíà ñïåö³àëüíî äëÿ ô³ëüìó. Øåðëîê Õîëìñ âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â íå âèõîäèòü ç äîìó, àäæå æîäíà ñïðàâà íå âèêëèêàº ó íüîãî åíòóç³àçìó. Â³í ïðîâîäèòü ó ñâî¿é ê³ìíàò³ ð³çíîð³äí³ íå çîâñ³ì äîçâîëåí³ õ³ì³÷í³ äîñë³äè, çàãàíÿº áäæ³ë äî áàíêè, ãðàþ÷è äëÿ íèõ íà ñêðèïö³, ðîçâàæàþ÷èñü, ïðîñòð³ëþº ñò³íè ê³ìíàòè âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ. Òàê òðèâàº äîòè, äîêè â Ëîíäîí³ íå ç’ÿâëÿºòüñÿ ñåð³ÿ âáèâñòâ ìîëîäèõ ä³â÷àò, çà ÿêèìè ñòî¿òü çàãàäêîâèé "ìàã" ëîðä Áëåêâóä. Ï³êàíòíîñò³ äîäàº ïîÿâà ó ñòð³÷ö³ ëåä³ ²ðåí Àäëåð, ó ÿêó äåòåêòèâ âæå çäàâíà çàêîõàíèé. Çâè÷àéíî, íåäîóìêóâàòèì ïîë³ñìåíàì ³ç Ñêîòëåíä-ÿðäó çàâäàííÿ âêòîðå íå ïî çóáàõ. Òî æ Ëîíäîí çíîâó ïîòðåáóº äîïîìîãè Øåðëîêà Õîëìñà.
Ðîáåðò Äàóí³ Ìîëîäøèé, Äæóä Ëîó ³ Ðåé÷åë ÌàêÀäàìñ â³äì³ííî âæèëèñÿ ó ñâî¿ ðîë³. Ðîáîòà îïåðàòîðà Ô³ë³ïà Ðóñëî äîäàº ñòð³÷ö³ äèíàì³çìó, à ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä Ãàíñà Ö³ììåðà íå çàëèøèòüñÿ íåïîì³÷åíèì äëÿ çàòÿòèõ ìåëîìàí³â. Ô³ëüì íàïîâíåíèé æàðòàìè, êóðéîçíèìè ñèòóàö³ÿìè, íåïåðåäáà÷åí³ñòþ âèäàòíîãî äåòåêòèâà, ëåãêèé äëÿ ñïðèéíÿòòÿ, àëå â òîé æå ÷àñ ïðèòÿãóº äåÿêîþ ì³ñòè÷í³ñòþ ³ íåïðîçà¿÷í³ñòþ çàãàäîê, áëèñêó÷å ðîçâ’ÿçàíèõ çàâäÿêè äåäóêö³¿ Õîëìñà. Íå ìîæå íå ò³øèòè â³äñóòí³é ìîìåíò âï³çíàâàíîñò³ ðîçâèòêó ñþæåòó. Ô³íàëüíà ñöåíà ô³ëüìó îá³öÿº, ùî Øåðëîê Õîëìñ ùå ìàòèìå áåçë³÷ ö³êàâèõ ñïðàâ, òî æ ìîæíà ÷åêàòè éîãî ïîâåðíåííÿ.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1328
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.