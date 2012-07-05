Îíîâëåíèé «Øåðëîê Õîëìñ»

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4006 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3578 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4064 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3333 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3630 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4012 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4131 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3982 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3464 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Ðåêîìåíäóºìî > Îíîâëåíèé «Øåðëîê Õîëìñ»

Îíîâëåíèé «Øåðëîê Õîëìñ»



Àâòîð: Õðèñòèíà Áîíäàðºâà

16 Ñ³÷íÿ 2010 23:06:37



Ê³ëüê³ñòü åêðàí³çàö³é ïðî Øåðëîêà Õîëìñà, çíÿòèõ çà ìîòèâàìè òâîð³â Àðòóðà Êîíàíà-Äîéëà, ïîòðàïèëà äî "Êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåñà". Ô³ëüì³â, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî â³äîìîãî äåòåêòèâà, íàë³÷óºòüñÿ á³ëüøå äâîõñîò. À îò íàïðèê³íö³ 2009 ðîêó íåâòîìí³ ëþáèòåë³ çàãàäîê ³ òàºìíèöü îòðèìàëè â ïîäàðóíîê ùå îäíó â³äåîðîáîòó. Öüîãî ðàçó - ó âèêîíàíí³ àâòîðà ñòð³÷îê "Âåëèêèé êóø", "Ðîê-í-ðîëüùèê" òà ïðîñòî ãåí³àëüíîãî ðåæèñåðà - Ãàÿ Ð³÷³.

Ñòð³÷êà, áþäæåòîì 90 000 000 äîëàð³â, çà ïåðø³ äí³ ïðîêàòó ó ÑØÀ âæå ç³áðàëà 170 193 400 "çåëåíèõ" òà îòðèìàëà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü â³äãóê³â - ÿê ïîõâàëüíèõ, òàê ³ îñóäëèâèõ. Ïðèõèëüíèêè ïîïóëÿðíî¿ ðàäÿíñüêî¿ âåðñ³¿ (âèçíàíîþ, äî ðå÷³, ñàìèìè àíãë³éöÿìè êðàùîþ åêðàí³çàö³ºþ âñ³õ ÷àñ³â) âæå íàçèâàþòü «ð³÷³âñüêîãî Øåðëîêà» íàäòî åêñïðåñèâíèì òà ïðèêðàøåíèì íàäì³ðíîþ çóõâàë³ñòþ. Ïðîòå ëþáèòåë³ ïðèãîä ³ ïîö³íîâóâà÷³ áëèñêó÷î¿ äåäóêö³¿ Õîëìñà çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³ íîâîþ åêðàí³çàö³ºþ.

Ãàé Ð³÷³ ðîçïîâ³äàº, ùî ñàì ùå ç äèòèíñòâà ÷èòàâ ³ñòîð³¿ ïðî áëèñêó÷îãî äåòåêòèâà, à íåùîäàâíî çàìèñëèâñÿ íàä òèì, ÿêèì áè â³í ì³ã ïîêàçàòè Øåðëîêà Õîëìñà. Â³äïîâ³äü çíàéøëàñÿ ³ ñòàëà îïðèëþäíåíîþ: ô³ëüì áóäå äîñòóïíèé, ðîçâàæàëüíèé, àëå ïðè öüîìó íåî÷³êóâàíèì - ó ñòèë³ Êîíàíà-Äîéëà.

Ñþæåò ñòð³÷êè íå º â³äîáðàæåííÿì îäíîãî ç òåêñò³â àíãë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà. Öå àáñîëþòíî íîâà ³ñòîð³ÿ, ñòâîðåíà ñïåö³àëüíî äëÿ ô³ëüìó. Øåðëîê Õîëìñ âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â íå âèõîäèòü ç äîìó, àäæå æîäíà ñïðàâà íå âèêëèêàº ó íüîãî åíòóç³àçìó. Â³í ïðîâîäèòü ó ñâî¿é ê³ìíàò³ ð³çíîð³äí³ íå çîâñ³ì äîçâîëåí³ õ³ì³÷í³ äîñë³äè, çàãàíÿº áäæ³ë äî áàíêè, ãðàþ÷è äëÿ íèõ íà ñêðèïö³, ðîçâàæàþ÷èñü, ïðîñòð³ëþº ñò³íè ê³ìíàòè âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ. Òàê òðèâàº äîòè, äîêè â Ëîíäîí³ íå ç’ÿâëÿºòüñÿ ñåð³ÿ âáèâñòâ ìîëîäèõ ä³â÷àò, çà ÿêèìè ñòî¿òü çàãàäêîâèé "ìàã" ëîðä Áëåêâóä. Ï³êàíòíîñò³ äîäàº ïîÿâà ó ñòð³÷ö³ ëåä³ ²ðåí Àäëåð, ó ÿêó äåòåêòèâ âæå çäàâíà çàêîõàíèé. Çâè÷àéíî, íåäîóìêóâàòèì ïîë³ñìåíàì ³ç Ñêîòëåíä-ÿðäó çàâäàííÿ âêòîðå íå ïî çóáàõ. Òî æ Ëîíäîí çíîâó ïîòðåáóº äîïîìîãè Øåðëîêà Õîëìñà.

Ðîáåðò Äàóí³ Ìîëîäøèé, Äæóä Ëîó ³ Ðåé÷åë ÌàêÀäàìñ â³äì³ííî âæèëèñÿ ó ñâî¿ ðîë³. Ðîáîòà îïåðàòîðà Ô³ë³ïà Ðóñëî äîäàº ñòð³÷ö³ äèíàì³çìó, à ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä Ãàíñà Ö³ììåðà íå çàëèøèòüñÿ íåïîì³÷åíèì äëÿ çàòÿòèõ ìåëîìàí³â. Ô³ëüì íàïîâíåíèé æàðòàìè, êóðéîçíèìè ñèòóàö³ÿìè, íåïåðåäáà÷åí³ñòþ âèäàòíîãî äåòåêòèâà, ëåãêèé äëÿ ñïðèéíÿòòÿ, àëå â òîé æå ÷àñ ïðèòÿãóº äåÿêîþ ì³ñòè÷í³ñòþ ³ íåïðîçà¿÷í³ñòþ çàãàäîê, áëèñêó÷å ðîçâ’ÿçàíèõ çàâäÿêè äåäóêö³¿ Õîëìñà. Íå ìîæå íå ò³øèòè â³äñóòí³é ìîìåíò âï³çíàâàíîñò³ ðîçâèòêó ñþæåòó. Ô³íàëüíà ñöåíà ô³ëüìó îá³öÿº, ùî Øåðëîê Õîëìñ ùå ìàòèìå áåçë³÷ ö³êàâèõ ñïðàâ, òî æ ìîæíà ÷åêàòè éîãî ïîâåðíåííÿ.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1328

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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