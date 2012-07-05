Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Áåçö³ííèé ïîäàðóíîê íàùàäêàì
Áåçö³ííèé ïîäàðóíîê íàùàäêàì
Àâòîð: ²âàííà Çàºí÷êîâñüêà
17 Ñ³÷íÿ 2010 00:24:54
Ê³ëüêà äí³â òîìó, ìî¿é áàáóñ³ Ìàð³¿ ïðèéøîâ ëèñò â³ä îäíîêëàñíèêà. Â³äêðèâøè éîãî, âîíà, îêð³ì êîðîòåíüêîãî ïîñëàííÿ âèâåäåíîãî êó÷åðÿâèìè ³ ñì³øíèìè ë³òåðàìè, çíàéøëà ïîæîâêëó â³ä ÷àñó ôîòîãðàô³þ. Íà ôîòî ó÷í³ ðîê³â ñåìè, âîñüìè ³ ¿õ â÷èòåë³. Ñåðåä ìàëå÷³, âäÿãíåíî¿ ó ñòàðîìîäíèé ³ ñêðîìíèé îäÿã, ìàëåíüêà Ìàðóñÿ – ÷îðíîîêà ä³â÷èíêà ó ñèòöåâîìó ïëàòòÿ÷êó, ïåðåëàòàíîìó ñòàðîìó æàêåò³ ³ ÷îðíèõ, ðîçòîïòàíèõ ÷îáîòÿõ. Êîëè áàáóñÿ ïîáà÷èëà òå ôîòî, ¿¿ î÷³ íàïîâíèëèñü ñïî÷àòêó ñë³çüìè, à ïîò³ì çàñÿÿëè ðàä³ñòþ.
Ê³ëüêà äí³â, îêðèëåíà ³ ðàä³ñíà, ÿê äèòèíà, âîíà íîñèëà ôîòîêàðòêó ïî ñóñ³äàõ, çãàäóþ÷è òàê³ äàëåê³ øê³ëüí³ ðîêè, ïðèãîäè ñâîãî íåëåãêîãî äèòèíñòâà, îäíîêëàñíèê³â, ÿê³ ðîç`¿õàëèñü ïî Óêðà¿í³ ³ íàâ³òü çà ¿¿ ìåæ³. Âìèòü ìèíóëå îæèëî ³ ââ³ðâàëîñü ó ñüîãîäåííÿ. ß ïîäèâèëàñü íà öåé áóðåâ³é åìîö³é, ÿê³ çä³éíÿëà ìàëåíüêà ôîòîêàðòêà ³ ìèìîâîë³ çàïèòàëà ñåáå: "À ùî, ÿêùî ç³áðàòè âñ³ ñòàð³ ôîòîãðàô³¿, ëèñòè, ÿê³ñü ïàì`ÿòí³ ðå÷³ â îäíîìó àëüáîì³, â³äòâîðèòè ³ñòîð³þ ìîº¿ ðîäèíè, â³ä ïðàïðàáàáóñ³ ³ ïðàïðàä³äà äî ìîãî ïîêîë³ííÿ, ³ ïåðåäàâàòè ¿¿ íàùàäêàì. Ùîá ìîº êîð³ííÿ íå çàãóáèëîñü ó áåçìîâíèõ õðåñòàõ íà çàíåäáàíèõ êëàäîâèùàõ, à æèëî â³÷íî ³ ïåðåäàâàëîñü ³ç ðîêó â ð³ê, ³ç äåñÿòèë³òòÿ â äåñÿòèë³òòÿ, ³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ." ß âèíîøóâàëà öþ ³äåþ, íå çíàþ÷è, ÿê æå âò³ëèòè ¿¿ ó æèòòÿ. Àæ ðàïòîì, ÿ íàøòîâõíóëàñü íà ôîòîêíèãó îäí³º¿ ðîäèíè, â ÿê³é áóëè ç³áðàí³ ôîòîãðàô³¿ ä³äóñ³â ³ áàáóñü àæ äî âíóê³â. Ïðîëèñòàâøè ¿¿, ñòàëî çðîçóì³ëî – îñü òîé ñïîñ³á, ùî çìîæå óâ³êîâ³÷èòè ìîº ðîäèííå äåðåâî!
Çà ê³ëüêà òèæí³â ÿ ç³áðàëà ñòàð³ ôîòîêàðòêè, ëèñòè, ëèñò³âêè, ÿê³ çíà÷íî ñòàðø³ çà ìåíå ó ñâî¿õ ðîäè÷³â; ðîçïèòàëà áàáóñþ ³ áàáóñèíèõ ñåñòåð ³ áðàò³â, ìàìó; âèáðàëà âåñ³ëüí³ ôîòîãðàô³¿ ìàìè ³ ¿¿ ñåñòåð, ñ³ìåéí³ ôîòî, ìî¿ ôîòî, ôîòî ìî¿õ ñåñòðè÷îê òà áðàòèê³â. Ç ö³ºþ íåâïîðÿäêîâàíîþ êóïîþ, ï³øëà ó ôîòîñòóä³þ, äå óçãîäèëà äèçàéí òà ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ ìî¿õ ïàïåðîâèõ ñêàðá³â. ßêà æ íåâèìîâíà ãîðä³ñòü òà áåçìåæíà ðàä³ñòü ïåðåïîâíèëè ìîº ñåðöå! ß òâåðäî ïåðåêîíàíà, ùî öåé ïðåçåíò (ÿêèé ïëàíóþ ïîäàðóâàòè ê³ëüêîì ñ³ì`ÿì, ùî ôîðìóþòü ìîþ âåëèêó ðîäèíó), áóäå âàðòóâàòè çíà÷íî á³ëüøå, í³æ óñ³ ìî¿ ô³çè÷í³ òà ìàòåð³àëüí³ çàòðàòè, îñê³ëüêè öÿ êíèãà – ôàíòàñòè÷íèé åêñêóðñ ó ÷àñ, êîëè áóëî ïîñàäæåíå óí³êàëüíå ðîäèííå äåðåâî ìî¿õ ïðåäê³â. ² âîíî íåîäì³ííî çáàãàòèòü ñâ³ò ÷óäîâèì âðîæàºì ç ã³äíèõ íàùàäê³â.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1360
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.