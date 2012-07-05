Ïóáë³êàö³¿ > Ðåêîìåíäóºìî > "Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ" Ò³ìà Áàðòîíà íàâ÷èòü ì³ðÿòè
"Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ" Ò³ìà Áàðòîíà íàâ÷èòü ì³ðÿòè
Àâòîð: Õðèñòèíà Áîíäàðºâà
15 Áåðåçíÿ 2010 12:03:23
Êîëè íåïðèâ³òíà âåñíÿíà ïîãîäà íå ñòâîðþº êàçêè, òî öå ðîáèòü Ò³ì Áàðòîí. Óñ³ íàéïàëê³ø³ ôàíòàçåðè ñâ³òó íå ñòðèìóþòü ñâîº¿ ðàäîñò³ ç ïðèâîäó âèõîäó íîâî¿ êàçêîâî¿ ñòð³÷êè Áàðòîíà - "Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ". ²ñòîð³ÿ ïðî ìàëåíüêó ìð³éíèöþ òðîõè â³ä³éøëà âá³ê â³ä Êåððîë³âñüêîãî ñþæåòó. Òà öå çðîáèëî ¿¿ á³ëüø àâòåíòè÷íîþ ³ íåñïîä³âàíîþ.
Àë³ñà ïîäîðîñë³øàëà
Àë³ñà Ê³íãñë³ âæå íå ìàëåíüêà ä³â÷èíêà, ÿê³é ùîíî÷³ ñíèòüñÿ æàõëèâèé ñîí. ¯é âæå äåâ'ÿòíàäöÿòü ³ âîíà äîçð³ëà äî çàì³ææÿ. Ìàòè íàâ³òü êàíäèäàòóðó äîñòîéíó ï³äøóêàëà - áàãàòîãî, ïðîòå íå çîâñ³ì ðîçóìíîãî ëîðäà. Àëå Àë³ñà çîâñ³ì íå ïðàãíå çâ'ÿçóâàòè ç íèì ñâîº æèòòÿ. Ç³ ñâîºþ íåñòåðïíîþ, íà äóìêó ìàòåð³, áóéíîþ óÿâîþ òà íåóâàæí³ñòþ, âîíà ìîæå çàëèøèòèñü ñòàðîþ ä³âîþ ³ çáîæåâîë³òè. Ïðåäîñòîéíèé ëîðä ÷åêàº â³äïîâ³ä³ íà ïðîïîçèö³þ, ÷åêàº ¿¿ ³ âñÿ äâîðÿíñüêà ðàòü, à Àë³ñà ó ÷àñ âàãàíü ñïîñòåð³ãàº çà ïðóäêèì, ïî-ìîäíîìó îäÿãíåíèì òà ùå é ³ç çîëîòèì ãîäèííèêîì... Êðîëèêîì, ÿêèé íåðâîâî äèâèòüñÿ íà ñòð³ëêó ³ êëè÷å ä³â÷èíó çà ñîáîþ. Àë³ñà íå ðîçäóìóþ÷è ïîêèäàº öåðåìîí³þ ³ ñïóñêàºòüñÿ çà Êðîëèêîì äî ãëèáîêî¿ íîðè...
×è òà Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ?
Àë³ñà ïîòðàïëÿº äî çíàéîìî¿ ç³ ñí³â Êðà¿íè ×óäåñ, ÿêà ñàìå ïîòðåáóº ¿¿ äîïîìîãè. ×åðâîíà êîðîëåâà çàõîïèëà âëàäó ó ñâîº¿ Á³ëî¿ ñåñòðè ³ çà äàâí³ì ïðîðîöòâîì Êàëåíäàð³óìà ò³ëüêè Àë³ñà ìîæå âðÿòóâàòè ñèòóàö³þ, âáèâøè ³ñòîòó, ÿêà íàãàíÿº íà âñ³õ ñòðàõ. Àëå ÷è òó Àë³ñó ïðèâ³â Êðîëèê â Êðà¿íó? Ä³â÷èíêà ç ÷àñó îñòàííüîãî â³çèòó çì³íèëàñÿ ³ á³ëüøå íå ìîæå â³ðèòè â êàçêó. Êðà¿íà äëÿ íå¿ - ò³ëüêè ñîí, ç ÿêîãî âîíà ìàëà á ïðîêèíóòèñÿ áóäü-ÿêî¿ ìèò³. ×è çìîæå Á³ëà êîðîëåâà ïîâåðíóòèñÿ íà òðîí? ×è çðóøèòü ç ì³ñöÿ ÷àñ, ÿêèé ÷åðåç ïðàâë³ííÿ ×åðâîíî¿ êîðîëåâè çóïèíèâñÿ? ×è çãàäàº Àë³ñà ïðî ñâî¿ äàâí³ ìàíäðè?...
Òðèâèì³ðíà "Àë³ñà" âæå îá³ãíàëà "Àâàòàð"
"Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ" âðàæàº ñïåöåôåêòàìè ³ êîìï'þòåðíîþ ãðàô³êîþ. Íåäàðåìíî, àäæå áþäæåò ñòð³÷êè ñêëàâ 200 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Çà ïåðø³ äí³ ïðîêàòó ÑØÀ ô³ëüì ç³áðàâ 116,3 ì³ëüéîíà äîëàð³â, ÷îãî ó ñâ³é ÷àñ íå çðîáèâ îñêàðîíîñíèé "Àâàòàð". Òðèâèì³ðíå çîáðàæåííÿ âäàëî ï³äêðåñëþº ïðîôåñ³éíó ðîáîòó êîìï'þòåðíèõ ãðàô³ê³â, ÿê³ ñòâîðèëè ôàíòàñòè÷íó Êðà¿íó ÷óäåñ ç óñ³ìà ¿¿ ÷óäåðíàöüêèìè, àëå äîâîë³ ïðèâàáëèâèìè, æèòåëÿìè.
"Ùî ñï³ëüíîãî ó âîðîíà òà øê³ëüíî¿ ïàðòè"?
Çàëè óêðà¿íñüêèõ ê³íîòåàòð³â íàïîâíèëèñÿ ä³òüìè, à ñåàíñè ñòàëè ñõîæèìè íà êîëåêòèâí³ øê³ëüí³ çáîðè. Ïðîòå öå íå ðîáèòü ñòð³÷êó àáñîëþòíî äèòÿ÷îþ. Â³÷í³ ³ñòèíè äîáðà, ëþáîâ³ òà áåçïîñåðåäíîñò³ àêòóàëüí³ ó áóäü-ÿêîìó â³ö³. Ëþäñüêà ôàíòàç³ÿ áåçìåæíà. Âîíà º òèì çàñîáîì, ÿêèé äîçâîëÿº âèðâàòèñü çà ðàìêè ò³ëà ³ çâ³ëüíèòèñü â³ä áóäåííèõ òÿãàð³â. Ãîëîâíå ò³ëüêè â³ðèòè ³ íå¿. Òàê, ÿê â³ðèòü ñòàðèé Êàïåëþøíèê ñèëó äóìêè. Ìîæëèâî, Âàøà äóìêà â³äíàéäå ñï³ëüí³ñòü ì³æ âîðîíîì òà øê³ëüíîþ ïàðòîþ, ùî òàê äàâíî ïðàãíå â³äíàéòè Êàïåëþøíèê.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2864
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.