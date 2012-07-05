"Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ" Ò³ìà Áàðòîíà íàâ÷èòü ì³ðÿòè

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Ðåêîìåíäóºìî > "Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ" Ò³ìà Áàðòîíà íàâ÷èòü ì³ðÿòè

"Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ" Ò³ìà Áàðòîíà íàâ÷èòü ì³ðÿòè



Àâòîð: Õðèñòèíà Áîíäàðºâà

15 Áåðåçíÿ 2010 12:03:23



Êîëè íåïðèâ³òíà âåñíÿíà ïîãîäà íå ñòâîðþº êàçêè, òî öå ðîáèòü Ò³ì Áàðòîí. Óñ³ íàéïàëê³ø³ ôàíòàçåðè ñâ³òó íå ñòðèìóþòü ñâîº¿ ðàäîñò³ ç ïðèâîäó âèõîäó íîâî¿ êàçêîâî¿ ñòð³÷êè Áàðòîíà - "Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ". ²ñòîð³ÿ ïðî ìàëåíüêó ìð³éíèöþ òðîõè â³ä³éøëà âá³ê â³ä Êåððîë³âñüêîãî ñþæåòó. Òà öå çðîáèëî ¿¿ á³ëüø àâòåíòè÷íîþ ³ íåñïîä³âàíîþ.

Àë³ñà ïîäîðîñë³øàëà

Àë³ñà Ê³íãñë³ âæå íå ìàëåíüêà ä³â÷èíêà, ÿê³é ùîíî÷³ ñíèòüñÿ æàõëèâèé ñîí. ¯é âæå äåâ'ÿòíàäöÿòü ³ âîíà äîçð³ëà äî çàì³ææÿ. Ìàòè íàâ³òü êàíäèäàòóðó äîñòîéíó ï³äøóêàëà - áàãàòîãî, ïðîòå íå çîâñ³ì ðîçóìíîãî ëîðäà. Àëå Àë³ñà çîâñ³ì íå ïðàãíå çâ'ÿçóâàòè ç íèì ñâîº æèòòÿ. Ç³ ñâîºþ íåñòåðïíîþ, íà äóìêó ìàòåð³, áóéíîþ óÿâîþ òà íåóâàæí³ñòþ, âîíà ìîæå çàëèøèòèñü ñòàðîþ ä³âîþ ³ çáîæåâîë³òè. Ïðåäîñòîéíèé ëîðä ÷åêàº â³äïîâ³ä³ íà ïðîïîçèö³þ, ÷åêàº ¿¿ ³ âñÿ äâîðÿíñüêà ðàòü, à Àë³ñà ó ÷àñ âàãàíü ñïîñòåð³ãàº çà ïðóäêèì, ïî-ìîäíîìó îäÿãíåíèì òà ùå é ³ç çîëîòèì ãîäèííèêîì... Êðîëèêîì, ÿêèé íåðâîâî äèâèòüñÿ íà ñòð³ëêó ³ êëè÷å ä³â÷èíó çà ñîáîþ. Àë³ñà íå ðîçäóìóþ÷è ïîêèäàº öåðåìîí³þ ³ ñïóñêàºòüñÿ çà Êðîëèêîì äî ãëèáîêî¿ íîðè...

×è òà Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ?

Àë³ñà ïîòðàïëÿº äî çíàéîìî¿ ç³ ñí³â Êðà¿íè ×óäåñ, ÿêà ñàìå ïîòðåáóº ¿¿ äîïîìîãè. ×åðâîíà êîðîëåâà çàõîïèëà âëàäó ó ñâîº¿ Á³ëî¿ ñåñòðè ³ çà äàâí³ì ïðîðîöòâîì Êàëåíäàð³óìà ò³ëüêè Àë³ñà ìîæå âðÿòóâàòè ñèòóàö³þ, âáèâøè ³ñòîòó, ÿêà íàãàíÿº íà âñ³õ ñòðàõ. Àëå ÷è òó Àë³ñó ïðèâ³â Êðîëèê â Êðà¿íó? Ä³â÷èíêà ç ÷àñó îñòàííüîãî â³çèòó çì³íèëàñÿ ³ á³ëüøå íå ìîæå â³ðèòè â êàçêó. Êðà¿íà äëÿ íå¿ - ò³ëüêè ñîí, ç ÿêîãî âîíà ìàëà á ïðîêèíóòèñÿ áóäü-ÿêî¿ ìèò³. ×è çìîæå Á³ëà êîðîëåâà ïîâåðíóòèñÿ íà òðîí? ×è çðóøèòü ç ì³ñöÿ ÷àñ, ÿêèé ÷åðåç ïðàâë³ííÿ ×åðâîíî¿ êîðîëåâè çóïèíèâñÿ? ×è çãàäàº Àë³ñà ïðî ñâî¿ äàâí³ ìàíäðè?...

Òðèâèì³ðíà "Àë³ñà" âæå îá³ãíàëà "Àâàòàð"

"Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ" âðàæàº ñïåöåôåêòàìè ³ êîìï'þòåðíîþ ãðàô³êîþ. Íåäàðåìíî, àäæå áþäæåò ñòð³÷êè ñêëàâ 200 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Çà ïåðø³ äí³ ïðîêàòó ÑØÀ ô³ëüì ç³áðàâ 116,3 ì³ëüéîíà äîëàð³â, ÷îãî ó ñâ³é ÷àñ íå çðîáèâ îñêàðîíîñíèé "Àâàòàð". Òðèâèì³ðíå çîáðàæåííÿ âäàëî ï³äêðåñëþº ïðîôåñ³éíó ðîáîòó êîìï'þòåðíèõ ãðàô³ê³â, ÿê³ ñòâîðèëè ôàíòàñòè÷íó Êðà¿íó ÷óäåñ ç óñ³ìà ¿¿ ÷óäåðíàöüêèìè, àëå äîâîë³ ïðèâàáëèâèìè, æèòåëÿìè.

"Ùî ñï³ëüíîãî ó âîðîíà òà øê³ëüíî¿ ïàðòè"?

Çàëè óêðà¿íñüêèõ ê³íîòåàòð³â íàïîâíèëèñÿ ä³òüìè, à ñåàíñè ñòàëè ñõîæèìè íà êîëåêòèâí³ øê³ëüí³ çáîðè. Ïðîòå öå íå ðîáèòü ñòð³÷êó àáñîëþòíî äèòÿ÷îþ. Â³÷í³ ³ñòèíè äîáðà, ëþáîâ³ òà áåçïîñåðåäíîñò³ àêòóàëüí³ ó áóäü-ÿêîìó â³ö³. Ëþäñüêà ôàíòàç³ÿ áåçìåæíà. Âîíà º òèì çàñîáîì, ÿêèé äîçâîëÿº âèðâàòèñü çà ðàìêè ò³ëà ³ çâ³ëüíèòèñü â³ä áóäåííèõ òÿãàð³â. Ãîëîâíå ò³ëüêè â³ðèòè ³ íå¿. Òàê, ÿê â³ðèòü ñòàðèé Êàïåëþøíèê ñèëó äóìêè. Ìîæëèâî, Âàøà äóìêà â³äíàéäå ñï³ëüí³ñòü ì³æ âîðîíîì òà øê³ëüíîþ ïàðòîþ, ùî òàê äàâíî ïðàãíå â³äíàéòè Êàïåëþøíèê.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2864

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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