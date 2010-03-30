"Þí³êîäîì ïî ëþäèí³" (Äóìêè â³ä ïðàêòèêè îíëàéí ëèñòóâàííÿ)

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4006 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3578 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4064 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3333 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3630 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4012 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4131 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3982 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3464 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > "Þí³êîäîì ïî ëþäèí³" (Äóìêè â³ä ïðàêòèêè îíëàéí ëèñòóâàííÿ)

"Þí³êîäîì ïî ëþäèí³" (Äóìêè â³ä ïðàêòèêè îíëàéí ëèñòóâàííÿ)



Àâòîð: Áåçóãëèé Âëàäèñëàâ ²âàíîâè÷

23 Áåðåçíÿ 2010 01:18:34



Íå ìîæó ìîâ÷àòè ïðî òå, ùî äÿêóþ÷è ñï³âðîçìîâíèêó áóâà ìîæíà ðîáèòè, äóìàòè, ïèñàòè êðàùå, ùî ò³ëüêè ìîæåø, - öå íàä÷óäîâî. Äàë³, ì³æ âñèì õîðîøèì ìîæå âèíèêíóòè ìîìåíò, êîëè ñìàéë³â íå âèñòà÷èòü, ÿ á íàçâàâ éîãî ìîìåíòîì êðèòè÷íîãî ñìàéëó. Òàêèé ìîìåíò, êîëè áåñ³äà í³áè ðîçõîäèòüñÿ íà äâ³ ñìóãè... Çíàºòå ÿê ñõîäÿòüñÿ ïîò³ì? Çàçâè÷àé ò³ëüêè íà ñëîâàõ "âèáà÷" àáî "áóâàé".

Â³ðíèé øëÿõ äî öüîãî - íàâ'ÿçóâàííÿ ñâîº¿ äóìêè, à õî÷åòå - ìîæíà ³ ïîðîçìîâëÿòè ïðî ñåáå, â òàêîìó âèïàäêó, ÿ âïåâíåíèé, ÷åðåç ê³ëüêà ïîâ³äîìëåíü êîìóñü òðåáà áóäå êóäèñü á³ãòè. Öå îäíå.

Ïîì³òèâ ³íøå. Äàðìà ùî ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîì³òèâ, â³äâåðòî õî÷åòüñÿ âèáà÷èòèñÿ, àëå ñàì ³ ðîçóì³ºø, ïîñòàâ ñåáå íà ì³ñöå ñï³âðîçìîâíèêà - çíà÷åííÿ âèáà÷åííÿ í³âåëþºòüñÿ ùå íà áóêâ³ "â". Äóìàþ, ëþäñòâî íå ìàº ïðîñòî çàñîáó âçàºìîä³¿ íà òàêèé âèïàäîê. Òîìó â íàñ ìàº áóòè ³íøèé ñïîñ³á. Õî÷à, ÿ çãîäåí, ùî º âèïàäêè äîñèòü â³äëàãîäæåíîãî ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè, ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ òóò âèêëþ÷íå.

À âèïàäîê ÿêèé? Ñõîæèé íà òå, ÿê íà÷å òè âïåâíåíèé, ùî íàïåðåä çíàºø ðåàêö³þ ñï³âðîçìîâíèêà, òè âïåâíåíèé, ùî âäàëî âñòàâèâ æàðò, çàëèøèâ íåäîìîâêó... Öå í³áè ÿê éäå ðîçìîâà ç ïðèñóòí³ñòþ îáîõ, à òè êàæåø óñå â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ñü ñõåìè, ìàíåðè ñï³ëêóâàííÿ (õî÷ âëàñíî ñôîðìîâàíî¿, õî÷ ïåðåéíÿòî¿ ç íàøîãî ñóñï³ëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâàëèùà, õî÷ òå é ³íøå ðàçîì), òâ³é äîáðèé ñï³âðîçìîâíèê ñòðèìàíî äðàòóºòüñÿ, ÷è âæå á³ñèòüñÿ, à òè íå ïîì³÷àºø/íå õî÷åø ïîì³÷àòè, çì³íè éîãî ì³ì³êè, ³íòîíàö³¿, íàñòðîþ... ² âèéäå òàê, ùî ÷àñ ïðèñâÿ÷åíèé ïîä³áí³é ðîçìîâ³ âèäàñòüñÿ ìàðíèì, áî æ íåðîçóìíî âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ÷àñ äëÿ òèõ, õòî íå âèêîðèñòîâóº éîãî äëÿ òåáå. Òîìó â÷³òüñÿ ÿêîìîãà øâèäøå íà ðåàêö³¿ ñï³âðîçìîâíèêà íà âàø³ âèñëîâëþâàííÿ, ïîì³÷àéòå ¿¿, íå ñîðîìòåñü ³íîä³ é çàïèòóâàòè, ÿê êðàùå ïðî ùîñü ïîãîâîðèòè.

Ïåðåâàãè òåêñòîâîãî ðåæèìó ²íòåðíåòó áåççàïåðå÷í³, í³ÿêèé ³íøèé íå äàñòü íàì êîðåãóâàòè ñâî¿ äóìêè ï³ñëÿ ¿õ â³äòâîðåííÿ. Íå áèéòå òåêñòîì ïî ëþäèí³! Áóäü-ëàñêà, íå äîïóñò³òü, ùîá äîðîãà âàì ëþäèíà íàïèñàëà: "íàâ³ùî îò òàê ç³ ìíîþ...ÿ æ òåæ ëþäèíà..ÿ æ íå ïðîâ³ä,ÿêèé íàäñèëàº òîá³ ïîâ³äîìëåííÿ".



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1335

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

¹

Ã³ñòü_mIRKa

Ã³ñòü_mIRKa

30.03.2010 09:31:27


Íå ç³ âñ³ì ìîæó ïîãîäèòèñü, àëå ÿêàñü ³ñòèíà òóò º...))




Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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