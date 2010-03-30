Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > "Þí³êîäîì ïî ëþäèí³" (Äóìêè â³ä ïðàêòèêè îíëàéí ëèñòóâàííÿ)
"Þí³êîäîì ïî ëþäèí³" (Äóìêè â³ä ïðàêòèêè îíëàéí ëèñòóâàííÿ)
Àâòîð: Áåçóãëèé Âëàäèñëàâ ²âàíîâè÷
23 Áåðåçíÿ 2010 01:18:34
Íå ìîæó ìîâ÷àòè ïðî òå, ùî äÿêóþ÷è ñï³âðîçìîâíèêó áóâà ìîæíà ðîáèòè, äóìàòè, ïèñàòè êðàùå, ùî ò³ëüêè ìîæåø, - öå íàä÷óäîâî. Äàë³, ì³æ âñèì õîðîøèì ìîæå âèíèêíóòè ìîìåíò, êîëè ñìàéë³â íå âèñòà÷èòü, ÿ á íàçâàâ éîãî ìîìåíòîì êðèòè÷íîãî ñìàéëó. Òàêèé ìîìåíò, êîëè áåñ³äà í³áè ðîçõîäèòüñÿ íà äâ³ ñìóãè... Çíàºòå ÿê ñõîäÿòüñÿ ïîò³ì? Çàçâè÷àé ò³ëüêè íà ñëîâàõ "âèáà÷" àáî "áóâàé".
Â³ðíèé øëÿõ äî öüîãî - íàâ'ÿçóâàííÿ ñâîº¿ äóìêè, à õî÷åòå - ìîæíà ³ ïîðîçìîâëÿòè ïðî ñåáå, â òàêîìó âèïàäêó, ÿ âïåâíåíèé, ÷åðåç ê³ëüêà ïîâ³äîìëåíü êîìóñü òðåáà áóäå êóäèñü á³ãòè. Öå îäíå.
Ïîì³òèâ ³íøå. Äàðìà ùî ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîì³òèâ, â³äâåðòî õî÷åòüñÿ âèáà÷èòèñÿ, àëå ñàì ³ ðîçóì³ºø, ïîñòàâ ñåáå íà ì³ñöå ñï³âðîçìîâíèêà - çíà÷åííÿ âèáà÷åííÿ í³âåëþºòüñÿ ùå íà áóêâ³ "â". Äóìàþ, ëþäñòâî íå ìàº ïðîñòî çàñîáó âçàºìîä³¿ íà òàêèé âèïàäîê. Òîìó â íàñ ìàº áóòè ³íøèé ñïîñ³á. Õî÷à, ÿ çãîäåí, ùî º âèïàäêè äîñèòü â³äëàãîäæåíîãî ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè, ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ òóò âèêëþ÷íå.
À âèïàäîê ÿêèé? Ñõîæèé íà òå, ÿê íà÷å òè âïåâíåíèé, ùî íàïåðåä çíàºø ðåàêö³þ ñï³âðîçìîâíèêà, òè âïåâíåíèé, ùî âäàëî âñòàâèâ æàðò, çàëèøèâ íåäîìîâêó... Öå í³áè ÿê éäå ðîçìîâà ç ïðèñóòí³ñòþ îáîõ, à òè êàæåø óñå â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ñü ñõåìè, ìàíåðè ñï³ëêóâàííÿ (õî÷ âëàñíî ñôîðìîâàíî¿, õî÷ ïåðåéíÿòî¿ ç íàøîãî ñóñï³ëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâàëèùà, õî÷ òå é ³íøå ðàçîì), òâ³é äîáðèé ñï³âðîçìîâíèê ñòðèìàíî äðàòóºòüñÿ, ÷è âæå á³ñèòüñÿ, à òè íå ïîì³÷àºø/íå õî÷åø ïîì³÷àòè, çì³íè éîãî ì³ì³êè, ³íòîíàö³¿, íàñòðîþ... ² âèéäå òàê, ùî ÷àñ ïðèñâÿ÷åíèé ïîä³áí³é ðîçìîâ³ âèäàñòüñÿ ìàðíèì, áî æ íåðîçóìíî âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ÷àñ äëÿ òèõ, õòî íå âèêîðèñòîâóº éîãî äëÿ òåáå. Òîìó â÷³òüñÿ ÿêîìîãà øâèäøå íà ðåàêö³¿ ñï³âðîçìîâíèêà íà âàø³ âèñëîâëþâàííÿ, ïîì³÷àéòå ¿¿, íå ñîðîìòåñü ³íîä³ é çàïèòóâàòè, ÿê êðàùå ïðî ùîñü ïîãîâîðèòè.
Ïåðåâàãè òåêñòîâîãî ðåæèìó ²íòåðíåòó áåççàïåðå÷í³, í³ÿêèé ³íøèé íå äàñòü íàì êîðåãóâàòè ñâî¿ äóìêè ï³ñëÿ ¿õ â³äòâîðåííÿ. Íå áèéòå òåêñòîì ïî ëþäèí³! Áóäü-ëàñêà, íå äîïóñò³òü, ùîá äîðîãà âàì ëþäèíà íàïèñàëà: "íàâ³ùî îò òàê ç³ ìíîþ...ÿ æ òåæ ëþäèíà..ÿ æ íå ïðîâ³ä,ÿêèé íàäñèëàº òîá³ ïîâ³äîìëåííÿ".
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1335
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
Ã³ñòü_mIRKa
30.03.2010 09:31:27
Íå ç³ âñ³ì ìîæó ïîãîäèòèñü, àëå ÿêàñü ³ñòèíà òóò º...))
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.