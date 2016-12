Õî÷åø ñòàòè Ì²ÃÐÀÍÒÎÌ ?Ìè òîá³ äîïîìîæåìî!

Публікації > Новини > Хочеш стати МІГРАНТОМ ?Ми тобі допоможемо!

Хочеш стати МІГРАНТОМ ?Ми тобі допоможемо!

Автор: Ірина Брич

13 Березня 2010 21:44:33

Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам нашу повагу та повідомити, що 18 березня 2010 року у Львові стартує міжнародний проект «Think Before You Pack!».



Статистика свідчить, що кількість людей, які мігрують до інших країн або планують це зробити найближчим часом, збільшується кожного року. Станом на 2009 рік за неофіційними даними кількість громадян України, які легально або нелегально знаходяться та працюють за кордоном становить від 5 до 9 мільйонів. Ситуація особливо погіршується в умовах політичної та економічної кризи в країні. Молоді люди – надія та запорука майбутнього розвитку країни, не знаходячи для себе перспектив розвитку на батьківщині, мігрують за кордон в пошуках кращого життя. Як наслідок, країна ще більше занепадає через відтік кадрів, а молоді люди, мігруючи, розчаровуються у своїх мріях про легке та успішне життя за кордоном. Окрім того, міграційні процеси є основою для таких негативних явищ, як торгівля людьми та нелегальне працевлаштування. За таких умов важливим етапом є інформування громадськості про можливі ризики міграції.



Міжнародний проект «Think Before You Pack!» проводиться Громадською Організацією Центром «Молода Дипломатія» за підтримки Британської Ради. Країнами учасницями проекту є Україна, Румунія, Болгарія. Метою проекту є попередження негативних наслідків міграційних процесів в країнах, що розвиваються.



План проведення заходу:

10.00 – 11.00 – Прес-конференція, Львівська міська рада.

Гості:

• представник Міжнародної організації з міграції (відділ протидії торгівлі людьми, м.Київ) – Катерина Арданян;

• представник Британської Ради (Лондон, Англія) – Вікторія Коллінз;

• представник Британської Ради (Львів, Україна);

• координатор проекту в Україні – віце-президент Громадської Організації Центру «Молода Дипломатія» Тетяна Сироватка

• координатор проекту в Болгарії – Галіна Шишкова

• координатори проекту в Румунії – Клаудіу Деган та Даніела Тріфу



11.30-14.30 – Конференція для молоді у Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка.

15.00-18.00 – Акція біля Оперного театру. Акція полягатиме у розповсюдженні путівника мігранта, який було розроблено та опубліковано координаторами проекту (Тетяна Сироватка, Клаудіу Деган, Даніела Тріфу, Галіна Шишкова). Біля Оперного театру стоятиме палатка з музичним супроводом. Біля палатки буде розміщено скульптуру «валіза» (гора з валіз різного розміру – символ подорожування). Перехожим учасники проекту роздаватимуть путівники мігранта та повітряні кульки.





Ми щиро сподіваємося на підтримку засобів масової інформації – тільки таким чином очікувані результати від проекту втіляться в життя!



З повагою,

Організатор проекту Think Before You Pack! в Україні,

Віце-президент ГО Центру «Молода Дипломатія»

Сироватка Тетяна.



Контактна інформація:

+380637837327

tanya_syrovatka@yahoo.com

