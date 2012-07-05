Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Õî÷åø ñòàòè Ì²ÃÐÀÍÒÎÌ ?Ìè òîá³ äîïîìîæåìî!
Õî÷åø ñòàòè Ì²ÃÐÀÍÒÎÌ ?Ìè òîá³ äîïîìîæåìî!
Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷
13 Áåðåçíÿ 2010 21:44:33
Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, äîçâîëüòå çàñâ³ä÷èòè Âàì íàøó ïîâàãó òà ïîâ³äîìèòè, ùî 18 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ó Ëüâîâ³ ñòàðòóº ì³æíàðîäíèé ïðîåêò «Think Before You Pack!».
Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, äîçâîëüòå çàñâ³ä÷èòè Âàì íàøó ïîâàãó òà ïîâ³äîìèòè, ùî 18 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ó Ëüâîâ³ ñòàðòóº ì³æíàðîäíèé ïðîåêò «Think Before You Pack!».
Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ì³ãðóþòü äî ³íøèõ êðà¿í àáî ïëàíóþòü öå çðîáèòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, çá³ëüøóºòüñÿ êîæíîãî ðîêó. Ñòàíîì íà 2009 ð³ê çà íåîô³ö³éíèìè äàíèìè ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ ëåãàëüíî àáî íåëåãàëüíî çíàõîäÿòüñÿ òà ïðàöþþòü çà êîðäîíîì ñòàíîâèòü â³ä 5 äî 9 ì³ëüéîí³â. Ñèòóàö³ÿ îñîáëèâî ïîã³ðøóºòüñÿ â óìîâàõ ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â êðà¿í³. Ìîëîä³ ëþäè – íàä³ÿ òà çàïîðóêà ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó êðà¿íè, íå çíàõîäÿ÷è äëÿ ñåáå ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó íà áàòüê³âùèí³, ì³ãðóþòü çà êîðäîí â ïîøóêàõ êðàùîãî æèòòÿ. ßê íàñë³äîê, êðà¿íà ùå á³ëüøå çàíåïàäàº ÷åðåç â³äò³ê êàäð³â, à ìîëîä³ ëþäè, ì³ãðóþ÷è, ðîç÷àðîâóþòüñÿ ó ñâî¿õ ìð³ÿõ ïðî ëåãêå òà óñï³øíå æèòòÿ çà êîðäîíîì. Îêð³ì òîãî, ì³ãðàö³éí³ ïðîöåñè º îñíîâîþ äëÿ òàêèõ íåãàòèâíèõ ÿâèù, ÿê òîðã³âëÿ ëþäüìè òà íåëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çà òàêèõ óìîâ âàæëèâèì åòàïîì º ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ìîæëèâ³ ðèçèêè ì³ãðàö³¿.
Ì³æíàðîäíèé ïðîåêò «Think Before You Pack!» ïðîâîäèòüñÿ Ãðîìàäñüêîþ Îðãàí³çàö³ºþ Öåíòðîì «Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ» çà ï³äòðèìêè Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè. Êðà¿íàìè ó÷àñíèöÿìè ïðîåêòó º Óêðà¿íà, Ðóìóí³ÿ, Áîëãàð³ÿ. Ìåòîþ ïðîåêòó º ïîïåðåäæåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â â êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Ïëàí ïðîâåäåííÿ çàõîäó:
10.00 – 11.00 – Ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ, Ëüâ³âñüêà ì³ñüêà ðàäà.
Ãîñò³:
• ïðåäñòàâíèê Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ì³ãðàö³¿ (â³ää³ë ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè, ì.Êè¿â) – Êàòåðèíà Àðäàíÿí;
• ïðåäñòàâíèê Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè (Ëîíäîí, Àíãë³ÿ) – Â³êòîð³ÿ Êîëë³íç;
• ïðåäñòàâíèê Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè (Ëüâ³â, Óêðà¿íà);
• êîîðäèíàòîð ïðîåêòó â Óêðà¿í³ – â³öå-ïðåçèäåíò Ãðîìàäñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ Öåíòðó «Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ» Òåòÿíà Ñèðîâàòêà
• êîîðäèíàòîð ïðîåêòó â Áîëãàð³¿ – Ãàë³íà Øèøêîâà
• êîîðäèíàòîðè ïðîåêòó â Ðóìóí³¿ – Êëàóä³ó Äåãàí òà Äàí³åëà Òð³ôó
11.30-14.30 – Êîíôåðåíö³ÿ äëÿ ìîëîä³ ó Àêòîâ³é çàë³ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
• ïðåäñòàâíèê Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ì³ãðàö³¿ (â³ää³ë ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè, ì.Êè¿â) – Êàòåðèíà Àðäàíÿí;
• ïðåäñòàâíèê Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè (Ëîíäîí, Àíãë³ÿ) – Â³êòîð³ÿ Êîëë³íç;
• ïðåäñòàâíèê Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè (Ëüâ³â, Óêðà¿íà);
• êîîðäèíàòîð ïðîåêòó â Óêðà¿í³ – â³öå-ïðåçèäåíò Ãðîìàäñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ Öåíòðó «Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ» Òåòÿíà Ñèðîâàòêà
• êîîðäèíàòîð ïðîåêòó â Áîëãàð³¿ – Ãàë³íà Øèøêîâà
• êîîðäèíàòîðè ïðîåêòó â Ðóìóí³¿ – Êëàóä³ó Äåãàí òà Äàí³åëà Òð³ôó
15.00-18.00 – Àêö³ÿ á³ëÿ Îïåðíîãî òåàòðó. Àêö³ÿ ïîëÿãàòèìå ó ðîçïîâñþäæåíí³ ïóò³âíèêà ì³ãðàíòà, ÿêèé áóëî ðîçðîáëåíî òà îïóáë³êîâàíî êîîðäèíàòîðàìè ïðîåêòó (Òåòÿíà Ñèðîâàòêà, Êëàóä³ó Äåãàí, Äàí³åëà Òð³ôó, Ãàë³íà Øèøêîâà). Á³ëÿ Îïåðíîãî òåàòðó ñòîÿòèìå ïàëàòêà ç ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì. Á³ëÿ ïàëàòêè áóäå ðîçì³ùåíî ñêóëüïòóðó «âàë³çà» (ãîðà ç âàë³ç ð³çíîãî ðîçì³ðó – ñèìâîë ïîäîðîæóâàííÿ). Ïåðåõîæèì ó÷àñíèêè ïðîåêòó ðîçäàâàòèìóòü ïóò³âíèêè ì³ãðàíòà òà ïîâ³òðÿí³ êóëüêè.
Ìè ùèðî ñïîä³âàºìîñÿ íà ï³äòðèìêó çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – ò³ëüêè òàêèì ÷èíîì î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè â³ä ïðîåêòó âò³ëÿòüñÿ â æèòòÿ!
Ç ïîâàãîþ,
Îðãàí³çàòîð ïðîåêòó Think Before You Pack! â Óêðà¿í³,
Â³öå-ïðåçèäåíò ÃÎ Öåíòðó «Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ»
Ñèðîâàòêà Òåòÿíà.
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Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.