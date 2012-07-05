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«ÂÅËÈÊÄÅÍÜ ÐÀÇÎÌ»
Àâòîð: Äàéäæåñò
28 Áåðåçíÿ 2010 02:10:27
Çóñèëëÿìè ñòóäåíòñòâà òà ìîëîä³ Óêðà¿íè ñòâîðåíèé îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò
«ÂÅËÈÊÄÅÍÜ ÐÀÇÎÌ»
Â³äñâÿòêóºìî!!!
Äðóç³, îñòàíí³ì ÷àñîì áàãàòî ÷óºìî ïðî òå, ùî ìè ð³çí³, ùî ³íòåðåñè óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, â ÿê³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè âîíè æèâóòü. Òàêå áåçãëóçäÿ ñòàº çàðàç ³íñòðóìåíòîì ó ðóêàõ âëàäè - ðîç'ºäíàíèé íàðîä íå ìîæå â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà, òàêèé íàðîä çíà÷íî ëåãøå ïåðåòâîðèòè íà ³íñòðóìåíò³ âñåäîçâîëåíîãî ñàìîóïðàâñòâà.
Íàïåðåäîäí³ Âåëèêîäí³õ ñâÿò ñòóäåíòè ³ ìîëîäü ç ð³çíèõ îðãàí³çàö³é çàêëèêàþòü âñ³õ äîëó÷èòèñü äî àêö³¿ «Âåëèêäåíü ðàçîì». Ïðîïîíóºìî òèì, õòî òðàäèö³éíî ó ðîäèííîìó êîë³ â³äçíà÷àº ñâ³òëå ñâÿòî Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî çàïðîñèòè äî ñåáå ðîâåñíèêà ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Àäæå ñàìå òàê³ ñâÿòà º ÷óäîâîþ íàãîäîþ ïðîÿâèòè ñâîþ ãîñòèíí³ñòü ³ ðîçä³ëèòè ç ãîñòåì ðàä³ñòü ñâÿòà.
Óêðà¿íñüêå ñòóäåíòñòâî òà ìîëîäü îãîëîøóº ïîâíîìàñøòàáíó ìîá³ë³çàö³þ!!!
ßêùî òè äîòðèìóºøñÿ òðàäèö³¿ ñâÿòêóâàííÿ Âåëèêîäíÿ, ÿêùî òâîÿ ðîäèíà ðàäî ïðèéìàº ãîñòåé â ö³ ñâÿòêîâ³ äí³, ÿêùî ãîñòèíí³ñòü äëÿ òåáå - ñêëàäîâà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, - çàïðîñè äî ñåáå íà ñâÿòà ðîâåñíèêà ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè.
ßêùî òîá³ ùå íå äîâîäèëîñü ñòàòè ñâ³äêîì ³ ó÷àñíèêîì Âåëèêîäí³õ òðàäèö³é, àëå òè õî÷åø ïîáóâàòè ó ãîñòÿõ ó ñâîãî ðîâåñíèêà - çãîëîøóéñÿ. Îá³öÿºìî íîâ³ âðàæåííÿ, íîâ³ çíàéîìñòâà, ö³êàâå äîçâ³ëëÿ.
Öå íàéá³ëüøå, ùî ìîæåìî çðîáèòè äëÿ ñàìèõ ñåáå - ïëåêàòè ºäí³ñòü ïîì³æ íàñ, äóõ ï³äòðèìêè òà ñï³ëüíîòè.
Íà äàíèé ìîìåíò ôîðìóºòüñÿ áàçà äàíèõ òèõ, õòî õî÷å ïðèéíÿòè ãîñòåé ³ òèõ, õòî çãîëîøóºòüñÿ ïðè¿õàòè. Ïîäàâàéòå ñâî¿ çàÿâêè, çàëèøàéòå êîíòàêòè. Ç âàìè îáîâ'ÿçêîâî õòîñü çâ'ÿæåòüñÿ â íàéáëèæ÷èé ÷àñ.
Àêö³ÿ òðèâàº âïðîäîâæ ñóáîòè (3 êâ³òíÿ) - â³âòîðêà (6 êâ³òíÿ)
Òåë. êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó 066 1756499 àáî 067 975 66 77
Ó Ëüâîâ³ ïðè âõîä³ äî öåðêîâ ç’ÿâèëèñÿ ëèñò³âêè. Àëå í³õòî öèì íå îáóðþâàâñÿ – í³ ñâÿùåíèêè, í³ ïàñòâà. Íàâïàêè, ï³ñëÿ ñëóæáè ñâÿùåíèêè ùå é óñíî îãîëîøóâàëè çì³ñò íàïèñàíîãî.
Â ëèñò³âêàõ òà îãîëîøåííÿõ ìîëîäèõ ëüâ³â’ÿí çàêëèêàëè ïðîÿâèòè ãîñòèíí³ñòü òà ïðèéíÿòè ó ñåáå âäîìà íà ñâÿòî Âåëèêîäíÿ ìîëîäèõ ëþäåé ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Âñ³ áàæàþ÷³ öå çðîáèòè ìàëè ìîæëèâ³ñòü çàïîâíèòè ïðÿìî ó öåðêâàõ (â çàõðèñò³ÿõ) Àíêåòè ó÷àñíèêà: äëÿ òèõ, õòî çàïðîøóº http://velykden.org.ua/anketa_b.php
²í³ö³àòîðàìè çàïðîøåííÿ îäíîë³òê³â ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè íà Âåëèêäåíü ñòàâ ñòâîðåíèé çóñèëëÿìè ñòóäåíòñòâà òà ìîëîä³ Óêðà¿íè îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò «ÂÅËÈÊÄÅÍÜ ÐÀÇÎÌ». Êîì³òåò òàêîæ çàïðîøóº âñ³õ áàæàþ÷èõ ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè ïðè¿õàòè é â³äñâÿòêóâàòè Âåëèêäåíü ðàçîì çàïîâíèòè Àíêåòó ó÷àñíèêà: äëÿ òèõ, õòî õî÷å ïðè¿õàòè íà ñâÿòî http://velykden.org.ua/anketa_a.php
Êîíãðåñ ëüâ³âñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó «Âåëèêäåíü ðàçîì»
Ó ñóáîòó, 27 áåðåçíÿ, ó Ëüâ³âñüêîìó ïàëàö³ ìèñòåöòâ â³äáóëîñü ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ Ðàäè Ëüâ³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ Êîíãðåñó óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ïðè÷èíîþ çáîð³â ñòàëè àêòèâí³ ä³¿ íîâî¿ âëàäè íà ïîñèëåííÿ äåñòàá³ë³çàö³¿ â Óêðà¿í³, ¿¿ ïðîâîêàö³éíà ïîë³òèêà àíòèóêðà¿íñüêîãî ðåâàíøó â ãóìàí³òàðí³é ñôåð³.
Çàïðîøåí³ íà ç³áðàííÿ ïðåäñòàâíèêè ìîëîä³æíèõ òà ñòóäåíòñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðåçåíòóâàëè ñâîþ ³í³ö³àòèâó «Âåëèêäåíü ðàçîì», ÿêà çíàéøëà ö³ëêîâèòó ï³äòðèìêó ó÷àñíèê³â Êîíãðåñó. Çîêðåìà ëüâ³âñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ çâåðíóëàñü äî ðåêòîð³â ÂÍÇ Ëüâîâà íàäàòè ñòóäåíòàì âñ³ëÿêó äîïîìîãó â îðãàí³çàö³¿ àêö³¿ «Âåëèêäåíü ðàçîì». Òàêîæ â³äáóâñÿ ñïîíòàííèé çá³ð êîøò³â íà îðãàí³çàö³éí³ ïîòðåáè çàõîäó.
Îðãàí³çàòîðè àêö³¿ «Âåëèêäåíü ðàçîì» âäÿ÷í³ âñ³ì ïðèñóòí³ì çà ð³çíîñòîðîííþ ³ ñâîº÷àñíó ï³äòðèìêó.
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ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
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ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.