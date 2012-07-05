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Êèðãèçñòàí - ïîä³¿ 6-7 êâ³òíÿ
Àâòîð: ua.korrespondent.net
09 Êâ³òíÿ 2010 18:24:24
Ó Êèðãèçñòàí³ 9-10 êâ³òíÿ îãîëîøåí³ äíÿìè æàëîáè â ïàì*ÿòü ïðî çàãèáëèõ ó õîä³ ïîä³é 6-7 êâ³òíÿ.
"Çàâòðà ³ ï³ñëÿçàâòðà áóäóòü ïðèñïóùåí³ ïðàïîðè, ïî ðåñïóáë³ö³ áóäóòü ïðîâåäåí³ òðàóðí³ çàõîäè", - ïîâ³äîìèëà íàïåðåäîäí³ æóðíàë³ñòàì ãîëîâà òèì÷àñîâîãî óðÿäó Ðîçà Îòóíáàºâà.
Çà îñòàíí³ìè äàíèìè, ï³ä ÷àñ çàâîðóøåíü ó Êèðãèçñòàí³ 75 ëþäåé çàãèíóëè, á³ëüøå 1 òèñÿ÷³ ïîñòðàæäàëè.
ßê ïåðåäàâàëî àãåíòñòâî ÀÊ²ïðåññ, Ðîçà Îòóíáàåâà ïîâ³äîìèëà, ùî êîæí³é ðîäèí³ çàãèáëîãî ³ ïîòåðï³ëèì áóäå íàäàíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà.
Íàãàäàºìî, çàâîðóøåííÿ â Êèðãèçñòàí³ ïî÷àëèñÿ â ìèíóëèé â³âòîðîê ó ì³ñò³ Òàëàñ³, ïåðåêèíóâøèñü íà íàñòóïíèé äåíü íà ³íø³ ðåã³îíè êðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ íà ñòîëèöþ äåðæàâè - Á³øêåê.
Äî âå÷îðà ñåðåäè ïðåäñòàâíèêè îïîçèö³¿ çàÿâèëè, ùî óðÿä Êèðãèçñòàíó ï³øîâ ó â³äñòàâêó, ³ îãîëîñèëè ïðî óòâîðåííÿ òèì÷àñîâîãî óðÿäó. Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ Êèðãèçñòàíó áóëè çàõîïëåí³ áóä³âë³ îáëàäì³í³ñòðàö³é, ì³ë³ö³¿ òà ³íøèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ óñòàíîâ, áóëà îáðàíà íîâà âëàäà ç ÷èñëà îïîçèö³îíåð³â.
Ó ÷åòâåð ãëàâà òèì÷àñîâîãî óðÿäó Êèðãèçñòàíó Îòóíáàåâà çàÿâèëà, ùî ìàº íàì³ð çà ï³âðîêó çì³íèòè êîíñòèòóö³þ êðà¿íè, à òàêîæ çàêîíè ïðî âèáîðè ³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Ó ñîö³àëüí³é ñôåð³ áóäå âèêîíàíà îäíà ç îñíîâíèõ âèìîã íàñåëåííÿ - çíèæåí³ ó äâà ðàçè òàðèôè íà ïîñëóãè ÆÊÃ.
Íîâà êèðãèçüêà âëàäà çàÿâèëà, ùî ñèëîâ³ ñòðóêòóðè ïåðåéøëè íà ¿¿ á³ê. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êðîâîïðîëèòòÿ â Á³øêåêó íîâèé óðÿä ïîêëàâ íà âëàäó, ÿêà áóëà ÷èííîþ íà òîé ÷àñ.
Îòóíáàåâà ïîâ³äîìèëà, ùî ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà ³ óðÿäó Êèðãèç³¿ ïåðåäàí³ òèì÷àñîâîìó íàðîäíîìó óðÿäó. "Òèì÷àñîâèì íàðîäíèì óðÿäîì âèäàíî äåêðåò ïðî ïåðåäà÷ó âëàäè â³ä ïðåçèäåíòà ³ óðÿäó òèì÷àñîâîìó íàðîäíîìó óðÿäó. Óðÿä ä³ÿòèìå ïðîòÿãîì ï³âðîêó, çà öåé ÷àñ ìàþòü áóòè óõâàëåí³ íîâà êîíñòèòóö³ÿ Êèðãèç³¿, ïîïðàâêè äî êîäåêñó ïðî âèáîðè, äî çàêîí³â ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ïðî ì³òèíãè", - ñêàçàëà Îòóíáàåâà.
Âîíà òàêîæ çàÿâèëà ïðî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó.
Ç³ ñâîãî áîêó ïðåçèäåíò Êèðãèçñòàíó Êóðìàíáåê Áàê³ºâ ñïðîñòóâàâ òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî â³í âè¿õàâ ç êðà¿íè. "ß ïåðåáóâàþ íà ï³âäí³ Êèðãèçñòàíó", - çàÿâèâ Áàê³ºâ ó ÷åòâåð â åô³ð³ ðàä³îñòàíö³¿ Åõî Ìîñêâè.
Â³í òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî "í³ â ÿêîìó ðàç³ íå âèçíàº" ñâîº¿ ïîðàçêè. "ß îáðàíèé ïðåçèäåíò ³ íå âèçíàþ í³ÿêîãî ïîðàçêè", - çàÿâèâ êèðãèçüêèé ë³äåð.
Ïðè öüîìó â³í íàãîëîñèâ, ùî íå çáèðàºòüñÿ éòè ç³ çáðîºþ â ðóêàõ ïðîòè êèðãèç³â.
Òèì ÷àñîì, ó ñòîëèö³ Êèðãèçñòàíó, çà äàíèìè íà âå÷³ð ÷åòâåðãà, çáåð³ãàëàñÿ íàïðóæåíà ñèòóàö³ÿ. Ó ì³ñò³ áåç÷èíñòâóâàëè ìàðîäåðè, áóëà ÷óòíà ñòð³ëÿíèíà. Äëÿ ïðèïèíåííÿ áåçëàä³â áóëî çàëó÷åíî ñïåöíàç, ì³ë³ö³ÿ, íàðîäí³ äðóæèíè.
Íîâå êåð³âíèöòâî ÌÂÑ Êèðãèçñòàíó çàÿâèëî â ÷åòâåð, ùî ñï³âðîá³òíèêàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äîçâîëåíî â³äêðèâàòè âîãîíü íà óðàæåííÿ ïî ìàðîäåðàì ó ðàç³ íàäàííÿ íèìè çáðîéíîãî îïîðó.
Çà ìàòåðiàëàìè: ²íòåðôàêñ-Óêðà¿íà
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1296
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.