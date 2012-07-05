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Ñâÿòêóâàííÿ 300- ð³÷÷ÿ ïåðøî¿ ó ñâ³ò³ Êîíñòèòóö³¿
Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷
18 Êâ³òíÿ 2010 02:11:50
14 êâ³òíÿ 2010 ðîêó ó Ëüâ³âñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ â³äáóëèñÿ çàõîäè íà ÷åñòü ñâÿòêóâàííÿ 300-ð³÷÷ÿ Êîíñòèòóö³¿ Ïèëèïà Îðëèêà. Äî öüîãî äíÿ îðãàí³çóâàëè êîíêóðñ äëÿ øêîëÿð³â íà òåìó «Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà ³ êîíñòèòóö³éíèé ïðîöåñ ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³». Çàâäÿêè êîìïåòåíòíîìó æóð³ (³ñòîðèêè, ïîë³òîëîãè) áóëî âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â ³ íàãîðîäæåíî ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿.
Ïðåçèäåíò âñåóêðà¿íñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Óêðà¿íà- Ñâÿòà Ðîäèíà»,²âàí Ìàò³ºøèí çàçíà÷èâ, ùî öÿ Êîíñòèòóö³ÿ çàñâ³ä÷óº ïðî òå, ùî êîíñòèòóö³îíàë³çì ÿê îñîáëèâèé ôîðìàò ðîçâèòêó ïðàâîâî¿ ñèñòåìè ïîõîäèòü ñàìå ç Óêðà¿íè.
Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà- öå ïåðñïåêòèâà ðîçâèòêó äåðæàâè 300 ðîê³â òîìó. ²âàí Ìàò³ºøèí ââàæàº, ùî Óêðà¿íà ùå áóäå îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ äåðæàâ ñâ³òó.
²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè- öå ïîñò³éíà áîðîòüáà çà íåçàëåæí³ñòü. Âïðîâàäæóþ÷è öåé ïðîåêò, îðãàí³çàòîðè õî÷óòü äîíåñòè ïîçèö³þ òèõ äí³â äî ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ. Ìè ïîâèíí³ áóòè êîíêóðåíòíî ñïðîìîæíèìè. ÑØÀ, Ðîñ³ÿ- âåëèê³ ñèëüí³ äåðæàâè, àëå ìè ìîæåìî áóòè áàãàò³, àäæå ó íàñ âñþäè îäíàêîâèé êë³ìàò, âåëèêèé ïîòåíö³àë, àëå ìè äîñÿãíåìî öüîãî, ÿêùî áóäåìî ïðàöþâàòè ³ â³ðèòè â Óêðà¿íó, ÿê öå ðîáèëè íàø³ ïðåäêè.Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà ìàº âåëèêó ³ñòîðè÷íó ì³ñ³þ.
Ãîëîâíèé çäîáóòîê Äîêóìåíòó- çì³ñòîâí³ñòü âñ³õ ïàðàãðàô³â. «Öå ä³éñíî çàïðîïîíîâàíà óí³êàëüíà ìîäåëü ðîçâèòêó, ÿêà íàéêðàùå ï³äõîäèòü Óêðà¿í³,»- áóëî ñêàçàíà íà êðóãëîìó ñòîë³. Êîíñòèòóö³ÿ ïèñàëàñÿ ñòàðîóêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àëå öå íå ïîâíå âèäàííÿ. Á³ëüø ïîâí³øå- ëàòèíñüêîþ, îñê³ëüêè Ïèëèï Îðëèê çðàçó æ îð³ºíòóâàâñÿ íà ªâðîïó, ùîá Óêðà¿íó òàì ñïðèéíÿëè íà ð³âíèõ.
Îäíèì ³ç äîïîâ³äà÷³â áóâ Àíäðóñÿê Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷, ÿêèé çàçíà÷èâ: «Öåé Äîêóìåíò ââ³áðàâ â ñåáå óñ³ íàäáàííÿ äåðæàâíîãî ïðàâîâîãî ðîçâèòêó. Öå ïåðøèé Äîêóìåíò, ÿêèé áóâ ïðèéíÿòèé òîãî÷àñíîþ ïîë³òè÷íîþ åë³òîþ, àáñîëþòíî ñàìîñò³éíî, áåç çîâí³øíüîãî ÷èííèêà, áåç âòðó÷àííÿ çîâí³øí³õ ñèë. Âàæëèâèì º ï³äòðèìàííÿ âèáîðíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á. Í³õòî íå ìîæå óçóðïóâàòè âëàäó.»
Ö³íí³ñòü äîêóìíòó ñüîãîäí³:
-çàêð³ïèëàñü ³äåÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà;
-³äåÿ âèáîðíîñò³ ëþäåé;
-ï³äçâ³òí³ñòü âèáîðíèõ îñ³á ïåðåä ñâî¿ìè âèáîðöÿìè.
Áåãåé ²ãîð ²âàíîâè÷ ñêàçàâ, ùî öå îäíîçíà÷íî º ïåðøà Êîíñòèòóö³ÿ ó ñâ³ò³. À òàêîæ â³äì³òèâ, ùî ïðîáëåìà óêðà¿íö³â ó ¿õíüîìó ìåíòàë³òåò³, ùî ó íàñ ùå ïðèñóòí³é êîìïëåêñ âòîðèííîñò³.
Óêðà¿íà- öå äåðæàâà, ÿêà ìàº çíà÷íèé ïîòåíö³àë, àëå éîãî íå âèêîðèñòîâóº. Òîé ïîòåíö³àë çàêëàäåíèé ùå ç äàâí³õ- äàâåí. Íàø³ ïðåäêè äàëè íàì ïîøòîâõ, ñòâîðþþ÷è òàê³ äîêóìåíòè ÿê Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà, à ìè â ñâîþ ÷åðãó íå ïîâèíí³ çìàðíóâàòè ¿õí³õ çóñèëü. Ìè ÿê ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ïðîñòî çîáîâ’ÿçàí³ áóäóâàòè ìîãóòíþ äåðæàâó, à íå ñòîÿòè îñòîðîíü ³ ÷åêàòè, ùî õòîñü öå çðîáèòü çà íàñ.
Óêðà¿íà íå ïî÷èíàºòüñÿ ç Ïðåçèäåíòà, Óêðà¿íà ïî÷èíàºòüñÿ ç Òåáå!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1584
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.