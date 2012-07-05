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Ïèñàëî â ðàíêîâ³é ãàçåò³
Àâòîð: Âàëåíòèíà Çàäîðîæíà
22 Òðàâíÿ 2010 00:36:34
Ïèñàëî â ðàíêîâ³é ãàçåò³:
«Ðîçïðîäàæ ëþáîâ³. Ùîð³÷íèé».
Ïðèõîäüòå â ñóáîòó, íàäâå÷³ð,
òðèâàòèìå æ â³í ëèø äî ï³âíî÷³!
Ïèñàëè, ùî º íåáàãàòî,
ùî ê³ëüê³ñòü òîâàðó îáìåæåíà,
Çâè÷àéíî æ, «ëþáîâ» – íå áåç ïîïèòó,
íà ñêëàäàõ áðóäíèõ íå çàëåæèòüñÿ...
Áóäèëüíèê íà ñüîìó ï ’ ÿòíàäöÿòü,
áî ÷åðãà, çâè÷àéíî æ, –
çì³ºþ.
…âæå é êàâó íåçâè÷íó çàâàðþºø, –
â ïðîïîðö³¿ òðè äî îäíîãî –
àæ êèñëó â³ä ì³ö³ ñâîº¿,
â³ä ñíó ðÿò³âíó ïàíàöåþ,
òðüîìà âèïèâàºø êîâòêàìè,–
é äî ñïðàâè!
² âñå. Ðåøòà – áàéäóæå.
Òîãî, ùî âñåðåäèí³ êî¿òüñÿ,
íàïåâíå æ, í³õòî íå ïîáà÷èòü.
Íà ïåðøîìó ì³ñö³ òóò çîâí³øí³ñòü, –
«ëþáîâ» æ íåêðàñè íå ïðîáà÷èòü!
Âîñòàííº ñåáå ïåðåêîíóºø ,
ùî ñïðàâä³ âîíî òîá³ òðåáà.
Áî, çâ³ñíî æ, êóïèòè íåäåøåâî, –
òà é õòîçíà, ÷è º â ò³ì ïîòðåáà?!
Ëèøå á íå çàáóòè ïðî çîâí³øí³ñòü, (!!!)
ïîâîäèòèñü âïåâíåíî â íàòîâï³…
Áî æ íàäòî íå òåðïèòü àìàòîð³â
òðèêëÿòà «ëþáîâ» íà ðîçïðîäàæ³
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1648
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.