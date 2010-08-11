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Ïåðëè ôóòáîëüíèõ êîìåíòàòîð³â
Àâòîð: Äàéäæåñò
11 Ñåðïíÿ 2010 16:38:42
Ôóòáîë³ñòàì, ó ÿêèõ íåìàº ïîòîìñòâà, íå ðåêîìåíäóºòüñÿ ñòàâàòè â ñò³íêó, êîëè øòðàôí³ á'º Ðîáåðòî Êàðëîñ.
Ô³ë³ìîíîâ âèéøîâ íà ãðó íåãîëåíèé. Çàçâè÷àé â³í ïåðåä ìàò÷åì ãîëèòü, ïî-ìîºìó, íå ò³ëüêè áîðîäó.
Ôóòáîëüíèé ìàò÷ "Ñïàðòàê" - "Ðåàë Ìàäðèä" 0-15. Àëå âáîë³âàëüíèêè Ñïàðòàêà íå ïåðåéìàþòüñÿ, òîìó ùî éäå âñüîãî 5 õâèëèíà ìàò÷ó.
Íàðåøò³-òî íàøà çá³ðíà çìîãëà çàñòàòè çíåíàöüêà áåëüã³éñüêîãî âîðîòàðÿ! Òàê, òàêîãî ïåíäàëÿ áåëüã³éñüêèé ãîëê³ïåð íå îòðèìóâàâ, íàïåâíî, ç äèòèíñòâà!
ßïîíåöü òðîõè òðóñè íå ñòÿãíóâ ç ôóòáîë³ñòà. Hî âñå áóëî êîðåêòíî.
ß ïàì'ÿòàþ öåé âàæêèé ìàò÷ ó Êèºâ³: ôóòáîë³ñòè ìî÷èëèñÿ íà êîæíîìó êðîö³.
Âîðîòàð íàøî¿ æ³íî÷î¿ çá³ðíî¿ - ïðîñòî äèâî. Áåðå âce!
Óäàð áóâ äóæå ñèëüíèì. Ì'ÿ÷ âëó÷èâ ó ãîëîâó çàõèñíèêà. ßêùî º ì³çêè, ìîæëèâî, áóäå ñòðóñ.
Çàõèñíèêè äèíàì³âö³â íåñóòü ïîëüîâîãî ñóääþ ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç áîêîâèì ñóääåþ ...
Ò³òîâ îòðèìàâ ïàñ â³ä àâñòð³éöÿ. Õîðîøèé ïàñ. Â³ä ñâîãî òàêîãî íå îòðèìàºø.
Âàí äåð Ñààð ïîãëÿäîì ïåðåâ³â ì'ÿ÷ íà êóòîâèé.
Îápÿä çáåpåæåí³ÿ ñèë ïðîäîâæóâàëè ³ â äðóãîìó òàéì³. Ó ãîñòåé ¿õ íå áóëî, à ñïàpòàê³âö³ ¿õ åêîíîìèëè.
Íå âñòèãëà çàê³í÷èòèñÿ òðèäöÿòü òðåòÿ õâèëèíà ìàò÷ó, ÿê ïî÷àëàñÿ 34-à
Íó îò ùî ÿ âàì êàçàâ! À âè ùå ñïåðå÷àëèñÿ ç³ ìíîþ, øàíîâí³ ãëÿäà÷³!
Ôóòáîë³ñò òðèìàº ñóïðîòèâíèêà çà ôóòáîëêó, çà òðóñè ... Òà çà âñå ùî ìîæíà òðèìàº!"
Õîðâàòñüêèé çàõèñíèê ï³äíÿâ íîãó, ³ àòàêà çàõëèíóëà ãîëëàíäö³â
Íàø³é êîìàíä³ íå âèñòà÷àº òåõí³êè - íàâ³òü ìàëåíüêèé áóëüäîçåð êàðäèíàëüíî çì³íèâ áè ñòàíîâèùå íà ïîë³ ...
Ç ðàäîñò³, ùî çàáèâ ãîë òàêîìy ñèëüíîìy ñîïåpíèêy, Áàäæî ïîâ³ñèâñÿ íà âîpîòàõ!
"Õyë³ Ëîïåñ á'º ïî âîpîòàì! .. Õyë³ - öå éîãî ³ì'ÿ"
"Îíîïêî ïîëy÷àåò ì'ÿ÷ ó öåíòp³ ïîëÿ. Âñÿ éîãî ô³ãypà ÿê áyäòî ãîâîðèòü:" Êîìy á äàòè? " "
Äî ïî÷àòêó ìàò÷ó - ï'ÿòü xâèëèí , ðàõóíîê ÿê ³ áóâ 0:0.
² ì'ÿ÷, ïîäîëàâøè îñòàííþ ïåðåïîíó ì³æ í³ã âîðîòàðÿ, âë³òàº â âîpîòà.
Àpá³òp, òîé, êîòîpîé ç³ ñâèñòêîì
Öå ñïîäîáàºòüñÿ âáîë³âàëüíèêàì, ³ âîíè ïî÷àëè âáîë³âàòè çà ñâîþ êîìàíäó
Àpá³òp ðîáèòü çàóâàæåííÿ: íå òðåáà çàáèðàòè ì'ÿ÷ y êîëóìá³éö³â, âîíè òåæ õî÷óòü ïîãðàòè.
ßê ãîâîpÿòü, âàðòî, âàðòî ôyòáîë³ñò, ïîò³ì pàç - ³ ãîë çàáèâ.
Ìàëî òîãî, ùî òðåáà ïîòðàïèòè ó âîðîòà, òàê òðåáà ùå ïðîìàõíóòèñÿ ïîâç âîðîòàðÿ!!!
Ïåðåäà÷à áóëà ÷óäîâîþ, ÿêùî á ò³ëüêè ãîëîâíèé àðá³òð íå çàë³ç ó ïîëîæåííÿ ïîçà ãðîþ.
À íàì ïîêàçàëè Êàïåëëî, ÿêèé ùîñü äîâãî ðîçïîâ³äàâ Äæåððàðäó, íàïåâíî àíåêäîò ïðî Ãð³íà.
Óñì³õíóâ Áåêõåì, ÿêèé ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ æàõëèâî¿ àòàêè ïîêàçàâ âåëèêèé ïàëåöü. Ìîæå â³í çà Àëæèð õâîð³º? "
Ðóí³ ï³ñëÿ ìàò÷ó ç ÑØÀ çàÿâèâ, ùî Àíãë³¿ í³÷îãî áîÿòüñÿ. ß äóìàþ, ùî ïîòð³áíî ïîñèëèòè îõîðîíó á³ëÿ áóäèíê³â ôóòáîë³ñò³â.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3153
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
Mirena
20.08.2010 08:22:13
Êðóòî, ìåí³ ñïîäîáàëîñü:))
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MIKA
11.08.2010 17:26:39
Ïåðëè ôóòáîëüíèõ êîìåíòàòîð³â - 2 - http://our-time.org.ua/ourtime_post.php?id=210
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.