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Áðåéê-äàíñ ó Ëüâîâ³!!!
Àâòîð: Þð³é ÊÎÐÍÈËÞÊ
29 Òðàâíÿ 2009 23:59:53
Öåé òàíåöü âóëèöü, ï³ä ðèòìè ôàíê³ ³ îëäñêóë á³ò³â âæå ³ íà âóëèöÿõ íàøîãî ì³ñòà!!! Òàíåöü, ÿêèé çàðîäèâñÿ ó íüþ-éîðêñüêîìó Áðîíêñ³ ó 70-òèõ ðîêàõ, áóâ ïðèíåñåíèé ó ñâ³ò õëîï÷àêàìè ÿê³ âèðîáëÿëè íåéìîâ³ðíå…íà çäèâóâàííÿ ³ ñïàíòåëè÷åííÿ ëþäÿì…Ò³ íå ðîçóì³ëè ùî öå: òàíåöü ÷è ã³ìíàñòèêà?... Öå òàíåöü – öå áðåéê-äàíñ!!!
Ñàìå ó íüþ-éîðêñüêîìó ãåòòî çàðîäèëàñÿ òàíöþâàëüíà õ³ï-õîï êóëüòóðà, ÿêà äóæå øâèäêî ïîøèðèëàñÿ óñ³ì ñâ³òîì! Ïåðøèìè â³äîìèìè áðåéê-êîìàíäàìè áóëè ROCKSTUDY CREW òà New-York city breakers!
Äî Ëüâîâà öåé â³ëüíèé, íåçàëåæíèé òàíåöü äîáðàâñÿ ó 1998 ðîö³ ³ ïðîãðåñèâíî ðîçâèâàºòüñÿ ³ ñüîãîäí³! Îñíîâíèìè ÷àñòèíàìè òàíöþ º Top rock, footwork òà íàéâèäîâèùí³ø³ åëåìåíòè óñüîãî áðåéêó - power move, àëå ãîëîâíå öå âñå ïîâ’ÿçàòè ³ ñòâîðèòè ñâ³é âëàñíèé ñòèëü! Öåé òàíåöü äîïîìàãàº ðîçâèâàòèñü ô³çè÷íî, àäæå ó íüîìó çàä³ÿí³ óñ³ ãðóïè ì’ÿç³â, â³í ðîçâèâàº âåñòèáóëÿðíèé àïàðàò, à ãîëîâíå – ðîçâèâàº ÷óòòÿ ìóçèêè!!!
Çâè÷àéíî, ïåðøèì ëüâ³âñüêèì á³-áîÿì áóëî çíà÷íî âàæ÷å ðîçâèâàòèñü, í³æ ñüîãîäí³øí³ì áàæàþ÷èì, òà ò³ ïåðøîïðîõ³äö³ íàäàëè âåëèêèé áàãàæ çíàíü ³ íàâèê³â òàíöþðèñòàì ñüîãîäåííÿ.
Çàðàç ó Ëüâîâ³ ìàëî øê³ë öüîãî âèäó òàíöþ ³, íà æàëü, ò³ëüêè äåê³ëüêà êîìàíä, ïðîòå îäíà ³ç íèõ âäàëî ïîïóëÿðèçóº ñâîþ êóëüòóðó íà âóëèöÿõ íàøîãî ì³ñòà!!!
Õëîïö³ ³ç êîìàíäè «WEST DA CREW» ùîâ³êåíäó âëàøòîâóþòü ïîêàçîâ³ âèñòóïè ó öåíòð³ íàøîãî ì³ñòà, îñíîâí³ òî÷êè çáîðó á³ëÿ Òåàòðó îïåðè òà áàëåòó òà íà ïðîñïåêò³ Ñâîáîäè, òàì äå íàéá³ëüøå ñêóï÷åííÿ ëþäåé!!! Òàêîæ ³ñíóº øêîëà òàíöþ êîìàíäè «WEST DA CREW», ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó ñò³íàõ ËÍÓ ³ì. ² Ôðàíêà, ó òàíöþâàëüí³é çàë³!
Óñ³ áàæàþ÷³ çàïðîøóþòüñÿ!
Ëþäÿì ïîäîáàºòüñÿ öåé òàíåöü, òîæ ëþäè, íå áóäüìî áàéäóæèìè, çáàãà÷óºìî ñâîº æèòòÿ íåéìîâ³ðíèì ³ íåçàëåæíèì òàíöåì!!!!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3402
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
Ã³ñòü_nika
31.05.2010 18:37:55
î÷åíü êðóòî
¹
MIKA
05.06.2009 07:07:07
Òàêå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ!
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.