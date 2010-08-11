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Ïåðëè êîìåíòàòîð³â - 2
Àâòîð: Äàéäæåñò
11 Ñåðïíÿ 2010 17:07:00
Õóë³ Ëîïåñ á'º ïî âîðîòàõ. Õóë³ - öå éîãî ³ì'ÿ
Âîðîòàð â³äáèâ ì'ÿ÷ ³ âïàâ, à äîáèòè éîãî í³êîìó
Ïàðòíåðè âèêîðèñòîâóâàëè Òèõîíîâà íå çà ïðèçíà÷åííÿì
Ìàíäðèê³í ìåòíóâ ñâîº ò³ëî â ë³âèé êóò
Ó 2 òàéì³ ôîðâàðä ãîñòåé âèìàãàâ â³ä ñóää³ êîìïåíñàö³¿ çà ïîðâàí³ òðóñè ó âèãëÿä³ æîâòî¿ êàðòêè, àëå ôóòáîë-öå âàì íå áàëåò
Òàêèé ïðèñàäêóâàòèé êâàäðàòíåíüê³é ôóòáîë³ñò.
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Ïèòàííÿ ×èÿ ãîëîâà ì³öí³øà? Çàëèøèëîñÿ áåç â³äïîâ³ä³, îáèäâà ëåæàòü íà ãàçîí³
Âàæêî óÿâèòè, ùî çóñòð³íóòüñÿ äâ³ íàéñèëüí³ø³ êîìàíäè êîíòèíåíòó-çá³ðíà Ãîëëàíä³¿ ³ çá³ðíà Í³äåðëàíä³â
Âèáà÷òå, àëå ÿ ïåðåá'þ ñàì ñåáå
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Çàì³íà-öå íå ë³ôò-êóäè íàòèñíóâ êíîïêó òóäè ³ ïî¿õàâ-ìîæíà ³ 2 ïîâåðõè ïðîïóñòèòè, ìîæíà âçàãàë³ çàñòðÿãòè-ÿêùî ë³ôò ãàñòðîáàéòåðè áóäóâàëè
Ðîñ³ÿ-Êàçàõñòàí
Æèðêîâ ñüîãîäí³ ãðàº çàõèñíèêà, âçàãàë³ öå íå éîãî ïîçèö³ÿ, àëå ÿêùî Áàòüê³âùèíà ñêàçàëà, çíà÷èòü òðåáà. Ïðàâäà ñêàçàëà âîíà éîìó ïî-àíãë³éñüêè ³ âóñòàìè ãîëàíäñüêîãî òðåíåðà
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Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3059
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
MIKA
11.08.2010 17:25:55
Ïåðëè ôóòáîëüíèõ êîìåíòàòîð³â - 1 - http://our-time.org.ua/ourtime_post.php?id=209
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.