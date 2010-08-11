Ïåðëè êîìåíòàòîð³â - 2

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4063 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4011 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Ôóòáîë > Ïåðëè êîìåíòàòîð³â - 2

Ïåðëè êîìåíòàòîð³â - 2



Àâòîð: Äàéäæåñò

11 Ñåðïíÿ 2010 17:07:00



Õóë³ Ëîïåñ á'º ïî âîðîòàõ. Õóë³ - öå éîãî ³ì'ÿ

Âîðîòàð â³äáèâ ì'ÿ÷ ³ âïàâ, à äîáèòè éîãî í³êîìó

Ïàðòíåðè âèêîðèñòîâóâàëè Òèõîíîâà íå çà ïðèçíà÷åííÿì

Ìàíäðèê³í ìåòíóâ ñâîº ò³ëî â ë³âèé êóò

Ó 2 òàéì³ ôîðâàðä ãîñòåé âèìàãàâ â³ä ñóää³ êîìïåíñàö³¿ çà ïîðâàí³ òðóñè ó âèãëÿä³ æîâòî¿ êàðòêè, àëå ôóòáîë-öå âàì íå áàëåò

Òàêèé ïðèñàäêóâàòèé êâàäðàòíåíüê³é ôóòáîë³ñò.

Ñóòòåð ñèìóëþº íàïàä á³ëî¿ ãàðÿ÷êè

Òðàâìîâàíèé ãðàâåöü ðàïòîì íåñïîä³âàíî îæèâ

Ïèòàííÿ ×èÿ ãîëîâà ì³öí³øà? Çàëèøèëîñÿ áåç â³äïîâ³ä³, îáèäâà ëåæàòü íà ãàçîí³

Âàæêî óÿâèòè, ùî çóñòð³íóòüñÿ äâ³ íàéñèëüí³ø³ êîìàíäè êîíòèíåíòó-çá³ðíà Ãîëëàíä³¿ ³ çá³ðíà Í³äåðëàíä³â

Âèáà÷òå, àëå ÿ ïåðåá'þ ñàì ñåáå

Âîðîòàð ï³øîâ íà ïåðåõîïëåííÿ ì'ÿ÷à íîãàìè âïåðåä

Ùî òóò ìîæíà ñêàçàòè êð³ì õ³áà ñë³â ...
Øóìàõåð ö³ëóº êóáîê, òðåíåðà, êîíñòðóêòîðà, ìåíåäæåðà ... ÎÃÎ! ... ² íàâ³òü ñâîþ äðóæèíó!
Âñ³ áðóäí³, ñï³òí³ë³, ñòðàøí³-îñü ùî òàêå ôóòáîë ...

Çàì³íà-öå íå ë³ôò-êóäè íàòèñíóâ êíîïêó òóäè ³ ïî¿õàâ-ìîæíà ³ 2 ïîâåðõè ïðîïóñòèòè, ìîæíà âçàãàë³ çàñòðÿãòè-ÿêùî ë³ôò ãàñòðîáàéòåðè áóäóâàëè

Ðîñ³ÿ-Êàçàõñòàí
Æèðêîâ ñüîãîäí³ ãðàº çàõèñíèêà, âçàãàë³ öå íå éîãî ïîçèö³ÿ, àëå ÿêùî Áàòüê³âùèíà ñêàçàëà, çíà÷èòü òðåáà. Ïðàâäà ñêàçàëà âîíà éîìó ïî-àíãë³éñüêè ³ âóñòàìè ãîëàíäñüêîãî òðåíåðà

Õòîñü ³ç íàøèõ ïðîáèâ ïî âîðîòàõ ³ ïðîìàçàâ, íà ùî Ãóñºâ â³äð³çàâ: Íàø³ ôóòáîë³ñòè ñòàþòü òî÷í³ø³ - ì'ÿ÷ ïðîëåò³â ó 3-õ ìåòðàõ â³ä âîð³ò

Çåíäåí ìåí³ íàãàäóº ë³âøó ç äâîìà ïðàâèìè íîãàìè.

Äî ïî÷àòêó ìàò÷ó - ï'ÿòü õâèëèí, ðàõóíîê, ÿê ³ ðàí³øå 0:0.

Äîáðå ç³ãðàâ, øêîäà, ïîëå ñê³í÷èëîñÿ.

Äàâ³äñ ðîçìàõóº ê³ñêàìè â öåíòð³ ïîëÿ

ßê ë³òàâ íàä ñòàä³îíîì Ä³ê Àäâîêàò!

Áîðîòüáà ì³æ Êëåáåðîì ³ Ôåðíàíä³íüî. Êîìó æ ä³ñòàâñÿ ì'ÿ÷? Êèÿíèíó!

Íåñìà÷íèé ñìà÷íî ïðèêëàâñÿ

Â³äáóâñÿ ëåãêèé âîäîï³é

Ìè äîáðå áà÷èìî, ÿê ö³ ôóòáîë³ñòè ñüîãîäí³ ïîñò³éíî ïàðóþòüñÿ íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ ïîëÿ

Öåé ìîëîäèé íàïàäàþ÷èé äóæå ïåðñïåêòèâíèé, ç âåëèêèì òàëàíòîì ³ ÷îëîâ³÷èì äîñòî¿íñòâîì.

Âàðòî áóëî âîðîòàðåâ³ ðîçñëàáèòèñÿ, ÿê â³í òóò æå çàðîáèâ ñîá³ ì'ÿ÷ ì³æ í³ã.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3059

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

¹

MIKA

MIKA

11.08.2010 17:25:55


Ïåðëè ôóòáîëüíèõ êîìåíòàòîð³â - 1 - http://our-time.org.ua/ourtime_post.php?id=209




Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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