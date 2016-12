Äâà ñïîñîáè ïðèãîòóâàííÿ ÊÐÈÇÈ

Публікації > Вар'яцькі вісті > Два способи приготування КРИЗИ

Два способи приготування КРИЗИ

Автор: Н. Старіков

13 Серпня 2010 01:30:43

Криза - це дуже потрібна річ для власників «друкарської машинки». Вона допомагає знищувати надруковану ними надлишкову ліквідність. Щоб знову запускати друкарський верстат на повну потужність. Щоб знову штампувати нічим не забезпечені гроші.



Наші бабусі закривали варення та компоти, щоб їхні онуки могли в будь-який момент поласувати вітамінами. Для США важливо мати можливість у будь-який момент організувати кризу, щоб обвалити світову економіку, якщо ситуація «з надвиробництвом долара» стане загрозливою. Для цього потрібні «домашні заготовки».



Коментатор nstarikov. Ru Дмитро День в своїй статті розповість про два зовсім нові способи організації світової кризи, які банкіри-власники ФРС уже дбайливо для всіх нас «заготовили».



Свопи і стартапи.



JPMORGAN CHASE BANK, BANK OF AMERICA, CITIBANK NATIONAL - «чудова» трійця, яка не просто прославилася під час кризи, але й безпосередньо її органузувала (подробиці в книзі М. Старикова «Криза. Як це робиться»). І ось недавно попадається мені ця ж трійка у статті про угоди своп (SWOP), в якій говориться, що на частку цих банків доводиться майже 94% таких угод.



Погодьтеся, що зустріти згадкупро всіх трьох в одній статті - вже цікаво!



От і давайте для початку розберемося, що ж таке своп. У буквальному перекладі «своп» означає змінювати обмінювати.



На ринку Форекс (міжбанківський ринок обміну валюти) під своп мається на увазі одночасне укладенням двох протилежних (купівля-продаж) угод з різними датами валютування (тобто, датами фізичної поставки коштів продавцем і покупцем валют), одна з яких закриває вже відкриту позицію, а інша відразу ж відкриває її.



Невелике пояснення: світова практика проведення операцій на Форекс вимагає закриття відкритих валютних позицій у кінці дня, тобто, банк повинен на кінець дня вирівняти заявлені на Форексі вимоги щодо купівлі певної валюти і з її продажу. Тому, якщо на кінець дня виявилося, що банк повинен продати два мільйони доларів, а купити мільйон (ця різниця і є відкрита позиція), то банк, для вирівнювання вимог з купівлі та зобов'язань продажу, вирішує купити ще один мільйон. Тепер він повинен купити і продати рівно по два мільйони - позиція закрита.



Але ж банку не потрібен був цей докуплений мільйон. Тому при його купівлі банк відразу ж домовляється про продаж цього непотрібного мільйона. Ось ці дві угоди по купівлю-продаж мільйонів і називаються своп.



Тепер уявіть, що банк раптом не може виконати зобов'язання по своп операції. Збанкрутував, наприклад, що під час кризи може відбутися дуже швидко. Зворотньо викупити мільйон доларів не може. Курс долара теж сильно впав. Таким чином вийшло, що купивши мільйон доларів банк не може його продати за обумовленою ціною, продати тепер зможе з великими для себе курсовими втратами.



А адже угода купівлі-продажу мільйона носила для цього банку чисто технічний характер і потрібна була тільки для підтримки відкритої позиції! Під час кризи така додаткова втрата може мати для банку катастрофічні наслідки.



Нагадаю, що левова частка угод своп контролюється трьома вищезгаданими американськими банками.



І що в тому поганого? Справа в тому, що «за станом на 01.01.2008 року обсяг міжнародних зобов'язань банків по своп контрактами становив 367,5 трлн.долларов США, в тому числі 309600000000000. Доларів за відсотковими свопами, в той же час всі міжнародні активи банків становили 37,4 трлн.долларов».



Інакше кажучи, у ведучої трійці банків у десять разів менше активів, ніж відкритих за свопами позицій. Це означає, що не виконати свої зобов'язання вони можуть у будь-яку секунду. Ось вам і перший спосіб, який може бути використаний в будь-який момент для утворення нової кризи.



Тепер про другий спосіб.

Багато хто напевно чув, читав або стикався з тим, як нелегко взяти банківський кредит підприємству. Особливо, якщо воно тільки що утворилося (такі підприємства називають стартапами). Пов'язано це з тим, що методика оцінки активів або фінансового стану підприємства тут не працює. З активів у стартапу тільки пара комп'ютерів, а баланс в податкову вони якщо і здавали, то поки що тільки «нульовий». Ризик збанкрутувати (а значить і не повернути банку кредит і відсотки) у стартапу набагато вище, ніж у давно і стабільно працючої фірми.



Така картина спостерігається в усьому світі - фінансові закони однакові для всіх. Просто у багатьох країнах фінансує стартапи держава або венчурні фонди. Банки там всього лише здійснюють технічну частину з видачі кредиту. За статистикою близько 60% стартапів, які отримали інвестиції від венчурних капіталістів, закінчують банкрутством. А адже венчурні капіталісти дуже розбірливі і інвестують щорічно лише у 6 з 1000 бізнес-планів.



Стартапи важливі, стартапи корисні, але не вони є стовпами економіки. Загалом, економіка тримається не на них, а на великих корпораціях.



Стали б ви на місці керівника країни виводити її з кризи, розвиваючи лише стартапи?

Відповідь очевидна. А ось Томас Фрідман, журналіст New York Times, пулітцерівський лауреат і автор дуже відомої книги «Плаский світ» (The World is Flat), у своїх останніх статтях твердить, як заклинання: «Нам потрібні три речі: стартапи, стартапи і ще раз стартапи».



Зрозуміло, що така людина в такій газеті, не стане нічого писати просто так. Значить, він задає напрям, дає нам тренд виходу з кризи. Але ми тільки що розібрали всю безперспективність цього шляху. Який же висновок? Людям навмисно дають вказівки, які незабаром обернуться черговим крахом, причому, судячи за рівнем PR, масовим і масштабним, цілком тягнуть на чергову хвилю кризи.



При необхідності кризу можна знову запустити в будь-який час і різними способами, які абсолютно не залежатимуть від кількості іпотечних кредитів і збільшення ставок по них, як це було в 2008 році.



Найприкріше в тому, що способів боротьби навіть з перерахованими мінами, закладеними в економіку, на сьогоднішній день немає. Розуміючи, як вони готують кризу, зробити реально нічого не можна.



Н. Старіков

