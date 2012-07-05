Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ãðîìàäñüêà àêö³ÿ - ÊÀËÈÍÎÂÀ Ã²ËÊÀ
ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ãðîìàäñüêà àêö³ÿ - ÊÀËÈÍÎÂÀ Ã²ËÊÀ
Àâòîð: Äàéäæåñò
14 Ñåðïíÿ 2010 14:10:21
Íå ñåêðåò, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ìóñèòü ùîäíÿ äîëàòè ìîâíèé áàð’ºð, ðîçìîâëÿþ÷è óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ.
Ìîæíà íàçâàòè ñèëó ïðè÷èí, ÷îìó ëþäè íå íàâàæóþòüñÿ ïî÷èíàòè ðîçìîâó óêðà¿íñüêîþ. Õòîñü ïåðåéìàºòüñÿ, ùî éîãî ââàæàòèìóòü «ñåëþêîì», õòîñü áî¿òüñÿ âèãëÿäàòè á³ëîþ âîðîíîþ ÷è óëüòðàíàö³îíàë³ñòîì, õòîñü æå â³ä÷óâàº ïñèõîëîã³÷íèé äèñêîìôîðò, êîëè ñï³âðîçìîâíèê â³äïîâ³äàº ³íøîþ ìîâîþ.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, ó ðîáî÷èõ ñòîñóíêàõ óêðà¿íîìîâíèé ïðàö³âíèê çàçâè÷àé ïåðåõîäèòü íà ðîñ³éñüêó ìîâó, ÿêùî òàê çâåðòàºòüñÿ äî íüîãî êë³ºíò - íàâ³òü â òèõ âèïàäêàõ, êîëè êîæåí ç íèõ çàëþáêè ñï³ëêóâàâñÿ á óêðà¿íñüêîþ.
Ìè ïðîïîíóºìî ïåðåðâàòè öå çàìêíóòå êîëî é äîëó÷èòèñÿ äî ãðîìàäÿíñüêî¿ àêö³¿ "Êàëèíîâà ã³ëêà". ¯¿ ñóòü ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çàâ÷àñíî ïîâ³äîìèòè êë³ºíòà, ùî â öüîìó êîíêðåòíîìó çàêëàä³ â³í ìîæå â³ëüíî ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Ó÷àñòü â àêö³¿ ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ âëàñíèêàìè, äèðåêòîðàìè, ìåíåäæåðàìè ³ ïðîñòî ñï³âðîá³òíèêàìè ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é íà ñâî¿õ â³òðèíàõ, ñàéòàõ, ðåêëàìíèõ íîñ³ÿõ òîùî ëîãîòèïó àêö³¿.
Ìè äàëåê³ â³ä íàâ’ÿçóâàííÿ ÷è ïðèìóñó ëþäåé äî ñï³ëêóâàííÿ ëèøå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ìè ïðîòè áóäü-ÿêèõ óòèñê³â ³íøèõ ìîâ òà êóëüòóð, ìè íå ïðîãîëîøóºìî â³éíó ðîñ³éñüê³é ìîâ³ - í³! Ìè ëèø ïðàãíåìî ïîñïðèÿòè ìîæëèâîñò³ ñï³ëêóâàòèñÿ óêðà¿íñüêîþ òèì, õòî öüîãî õî÷å. Íå á³ëüøå. Àëå é íå ìåíøå.
Íàÿâí³ñòü ëîãîòèïà íà ðåêëàìíîìó íîñ³¿ çàêëàäó ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà çâåðíåííÿ êë³ºíòà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â³í îòðèìàº â³äïîâ³äü íåþ æ. Çâè÷àéíî, ç êîæíîãî ïðàâèëà áóâàþòü âèíÿòêè, àëå ó÷àñíèêè àêö³¿ ïîñòàðàþòüñÿ çâåñòè òàê³ âèíÿòêè äî ì³í³ìóìó.
ßêùî æ Âè íå âëàñíèê/ìåíåäæåð ï³äïðèºìñòâà ³ íå ìàºòå àí³ âëàñíîãî ñàéòó, í³ â³òðèíè, àëå õîò³ëè á ï³äòðèìàòè öþ àêö³þ – öå ëåãêî. Ðîçäðóêóéòå ëîãîòèï àêö³¿ ³, îòðèìàâøè â³äïîâ³äü óêðà¿íñüêîþ íà ñâîº çâåðíåííÿ ó ÿê³éñü òîðãîâ³é òî÷ö³ ÷è êîìïàí³¿, çàïðîïîíóéòå ¿ì ðîçì³ñòèòè éîãî ó ñåáå. Àáî ïðèíàéìí³ ïîâ³äîìòå ¿ì àäðåñó àêö³¿. Àäæå, â³äïîâ³äàþ÷è óêðà¿íñüêîþ, ö³ ëþäè ôàêòè÷íî ï³äòðèìóþòü ³äåþ – òî ÷îì áè ¿ì íå îãîëîñèòè ïðî öå?
Ïî÷èòàòè äîêëàäí³øå ïðî àêö³þ ³ ä³ñòàòè ìàòåð³àëè (ëîãîòèïè) ìîæíà çà àäðåñîþ: http://kalynovahilka.org.ua/
ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×² ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÌÅÐÅÆ ÌÎÆÓÒÜ ÏÎÑÒÀÂÈÒÈ ÑÎÁ² ËÎÃÎÒÈÏ ÍÀ ÀÂÀÒÀÐÀÕ, Â ÀËÜÁÎÌÀÕ;
ÄÀÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÀÊÖ²Þ Â ÑÒÀÒÓÑÀÕ, ÍÎÒÀÒÊÀÕ, ÍÀ ÑÒ²ÍÀÕ ² Â ÃÐÓÏÀÕ (â ò.÷. ñòâîðþþ÷è òåìó îáãîâîðåííÿ), òà ðîçì³ñòèòè êíîïêó àêö³¿ â áëîãàõ òà íà ñàéòàõ.
http://kalynovahilka.org.ua/
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3077
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.