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Çà ñòóäåíòàìè ñòåæàòü!
Àâòîð: pravda.com.ua
17 Ñåðïíÿ 2010 17:38:45
Â³äòåïåð áóäü-ÿêå ïåðåñóâàííÿ ñòóäåíò³â â ìåæàõ Óêðà¿íè â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì äåðæàâè. Àäæå ç âåðåñíÿ ì³ñÿöÿ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè é íàóêè Óêðà¿íè ïî÷èíàº âïðîâàäæóâàòè åëåêòðîííèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê. Çàâäÿêè òàêîìó íîâîââåäåííþ êîìïåòåíòí³ îðãàíè áåç çóñèëü çìîæóòü ä³çíàòèñÿ êîëè ³ êóäè ïî¿õàâ ñòóäåíò.
Ìåòà, ÿêó äåêëàðóº Ì³í³ñòåðñòâî: ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè îáë³êó é â³äøêîäóâàííÿ ï³ëüã, ÿê³ íàäàþòüñÿ ñòóäåíòàì ³ ó÷íÿì ïðè ïðîäàæó ïðî¿çíèõ êâèòê³â.
Íàñïðàâä³, é äî öüîãî ïðè êóï³âë³ áóäü-ÿêîãî çàë³çíè÷íîãî êâèòêà â áàçó çàë³çíèö³ âíîñèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî êâèòîê ïðèäáàíèé çà ðàõóíîê ñòóäåíòñüêî¿ ï³ëüãè. Â³äïîâ³äíî, äóæå ïðîñòî áóëî îö³íèòè çàãàëüíó ñóìó â³äøêîäóâàííÿ. Íîâà æ ñèñòåìà, î÷åâèäíî, äîçâîëèòü ùå é ³äåíòèô³êóâàòè îñ³á, ÿê³ öèìè ï³ëüãàìè êîðèñòóþòüñÿ.
Îòæå, ïîä³áíà ³í³ö³àòèâà ÷èíîâíèê³â ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñâîáîäó ìèðíèõ çáîð³â â Óêðà¿í³. ßêèì ÷èíîì? Óÿâ³òü ñîá³, ùî Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè âèäàëî íàêàç ïðî çàáîðîíó âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Íà ì³òèíã ï³ä Ì³í³ñòåðñòâî çáèðàþòüñÿ ñòóäåíòè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. ² êîæíîãî, õòî ïðè¿õàâ íà àêö³þ, óðÿäîâö³ òåïåð çíàòèìóòü «â îáëè÷÷ÿ» ñàìå çàâäÿêè åëåêòðîííèì êâèòêàì. Õòî ãàðàíòóâàòèìå, ùî äî àêòèâ³ñò³â ñòóäåíòñüêîãî ðóõó, ³ìåíà ÿêèõ â³äîì³ äåðæàâ³, íå áóäóòü çàñòîñîâàí³ ðåïðåñ³¿?
Àëå íå ò³ëüêè ñòóäåíòàì çàãðîæóþòü íîâîââåäåííÿ óðÿäîâö³â. Òàê, Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó çîáîâ'ÿçàëî àâòîáóñíèõ ïåðåâ³çíèê³â ñêëàäàòè ñïèñêè ïàñàæèð³â íà ìàðøðóòàõ ì³æ ì³ñòàìè Óêðà¿íè ³ ïîãîäæóâàòè ¿õ ç ÄÀ² ³ ì³ñöåâîþ âëàäîþ.
Çãàäàºìî îñòàíí³ ïîä³¿, êîëè ïðåäñòàâíèêè ÄÀ¯ ðîáèëè âñå ìîæëèâå, àáè íå ïóñòèòè àâòîáóñè ç îïîçèö³îíåðàìè, à ïîò³ì ³ ç â³ðóþ÷èìè íà àêö³¿ ïðîòåñòó. Òåïåð ÄÀ¯ òà ì³ñöåâà âëàäà îòðèìàëè çìîãó ïîãîäæóâàòè ÷è íå ïîãîäæóâàòè ïîä³áí³ ðåéñè.
Íå ñë³ä çàáóâàòè ³ ïðî ïîòóãè ÌÂÑ ùîäî âïðîâàäæåííÿ ³ìåííèõ çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â. Öüîãî ðîêó ï³ä òèñêîì ãðîìàäñüêîñò³ áóëà ïðèçóïèíåíà ³äåÿ ì³í³ñòåðñòâà ùîäî âíåñåííÿ Ï²Á, äàòè íàðîäæåííÿ òà íîìåðó ïàñïîðòó îñîáè äî çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â. Ïðîòå, íå ôàêò, ùî ïîñàäîâö³ ç öèì çìèðèëèñÿ ³ ³ñòîð³ÿ íå ìàòèìå ïðîäîâæåííÿ.
Ë³òàêè, àâòîáóñè, ïî¿çäè… Çäàºòüñÿ ïðåäñòàâíèêè âëàäè ïîòóðáóâàëèñÿ, àáè ïåðåñóâàííÿ æîäíèì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì íå óíèêíóëî ïèëüíîãî îêà äåðæàâè.
Òåïåð çàëèøèëîñü ëèøå âèäàòè íàêàç ïðî çîáîâ’ÿçàííÿ çâè÷àéíèõ âîä³¿â îòðèìóâàòè ïèñüìîâèé äîçâ³ë íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðà, ç íàäàííÿì éîãî ïàñïîðòíèõ äàíèõ. Äóìàþ, âàðòî öüîãî î÷³êóâàòè â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó.
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