Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Ôðàíêîâèé Óí³âåðñèòåò â³äçíà÷èâ ñâî¿ òàëàíò³â!!!!
Ôðàíêîâèé Óí³âåðñèòåò â³äçíà÷èâ ñâî¿ òàëàíò³â!!!!
Àâòîð: Þð³é ÊÎÐÍÈËÞÊ
30 Òðàâíÿ 2009 00:01:19
Îñü ³ çàê³í÷èâñÿ XIII ôåñòèâàëü «Òàëàíòè Ôðàíêîâîãî Óí³âåðñèòåòó»!!!
Öüîãî ðîêó áóëî áåçë³÷ ö³êàâèõ íîâèõ òàëàíò³â, ëþäåé ÿê³ äèâóâàëè ñâîºþ îðèã³íàëüí³ñòþ òà ñâî¿ì ñòèëåì âèêîíàííÿ öüîãî ÷è ³íøîãî æàíðó!!!
×ëåíàì æóð³ äîâåëîñü íå ëåãêî ì³æ öèìè âñ³ìà òàëàíòàìè îáðàòè òèõ, íàä³ëåíèé ò³ºþ Áîæîþ ³ñêðîþ – ñïðàâæí³ì òàëàíòîì. Òàêîæ â³ä³ãðàëà âàæëèâó ðîëü ïóáë³êà, àäæå âîíà îáèðàëà ñâî¿õ ôàâîðèò³â!!
Âñ³ ó÷àñíèêè ïðîõîäèëè â³äá³ðêîâèé òóð òà äðóãèé òóð, ó ÿêîìó âæå âèð³øóâàëàñü ïîäàëüøà äîëÿ.
Ùàñëèâ÷èêè, ÿê³ âèÿâèëèñÿ íàéêðàùèìè ó â³äá³ðêîâîìó òóð³ ìàëè çìîãó ïîêàçàòè ñåáå ùå ðàç ³ ï³äãîòóâàòèñü ùå êðàùå, àäæå â³ä ðåçóëüòàò³â äðóãîãî òóðó çàëåæàëà ¿õíÿ ïîäàëüøà äîëÿ íà Ãàëà-êîíöåðò³ ³ ìèòü íàãîðîäæåííÿ!!!
Öüîãî ðîêó ÿñêðàâî âèä³ëèëèñÿ êîíêóðñàíòè, ÿê³ áóëè âïåðøå íà ôåñòèâàë³ – öå äóåò «Ñåêðåò», ÿêèé âðàçèâ ïóáë³êó ñâîºþ îðèã³íàëüí³ñòþ òà íàäçâè÷àéíèì òàëàíòîì, óì³ííÿì ãðè êîæíîãî ³ç ó÷àñíèê³â äóåòó íà ï’ÿòè ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ!!!
Òàêîæ êîëåêòèâ, áðåéê-äàíñ êîìàíäà «WEST DA CREW», ÿê³ âæå ³ç ïåðøîãî ñâîãî âèñòóïó íå çàëèøèëè âèáîðó ÷ëåíàì æóð³ òà çàïàëèëè ïóáë³êó ñâî¿ìè çàïàëüíèìè òàíöÿìè!!!
Ö³ äâ³ ãóðòè ³ çàëèøàëèñü ôàâîðèòàìè íà ïîãëÿä ïóáë³êè ³ åêñïåðò³â!!!
Âñå âèð³øèëîñÿ íà Ãàëà-êîíöåðò³, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü óñ³ íàéêðàù³ òàëàíòè öüîãî ðîêó, à òàêîæ áóëè çàïðîøåí³ ãîñò³: Øîó áàëåò «Äàëüêðîñ», â³äîìèé íà âñþ Óêðà¿íó ³ íå ò³ëüêè, ïåðåìîæåöü ïðîãðàìè «Øàíñ» Ïàâëî Òàáàêîâ òàêîæ â³äîìèé ëüâ³âñüêèé ãóðò «Åíåðäæ³».
Òàê ÿê ³ áóëî î÷³êóâàíî Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëþ áóâ ñïðàâä³ âèäîâèùíèì ³ ïîäåêóäè ñïåêîòíèì. Ðîçïàëèòè ñöåíó âäàëîñÿ øîó-áàëåòó «Äàëüêðîñ», à âæå õëîïö³ ³ç «WEST DA CREW» ïîêàçàëè íà ùî ñïðîìîæí³ ³ öèì ïîñòàâèëè îñòàòî÷íó êðàïêó ó ïèòàíí³ ùîäî ïåðåìîæöÿ: òàê âîíè ïåðø³ (ëàóðåàòè Ïåðøîãî ñòóïåíÿ òàëàíò³â Ôðàíêîâîãî Óí³âåðñèòåòó).
Ìåãàîðèã³íàëüíèé äóåò « Ñåêðåò» áóëè íàãîðîäæåí³ ïðåì³ºþ ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é. Àëå ãîëîâíîþ íåñïîä³âàíêîþ ³ øîó Ãàëà-êîíöåðòó áóâ ³ìïðîâ³ç, êîëè õëîïö³ ³ç «WEST DA CREW» âèéøëè íà ï³äòàíöüîâêó äî ãóðòó «Åíåðäæ³».
Óñå ïðîéøëî íà-óðà ³ ìè ç ãîðä³ñòþ ìîæåìî ñêàçàòè, ùî ËÍÓ ³ì. ² Ôðàíêà – òàêè ìàº òàëàíòè, òà íå ïðîñòî ìàº, à ìîæíà ñêàçàòè ïåðåïîâíåíèé íèìè!!!
Òîæ ÷åêàºìî íàñòóïíîãî Ôåñòèâàëþ Òàëàíò³â, äÿêóþ÷è çà éîãî ïðîâåäåííÿ Öåíòðó
Êóëüòóðè òà Äîçâ³ëëÿ «Ëèñ Ìèêèòà»
Äî íîâèõ çóñòð³÷åé Ôðàíêîâèé Óí³âåðñèòåò³!!!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1421
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.