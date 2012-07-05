Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Îäèí äåíü ç æèòòÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ öüîãî íàðèñó
Îäèí äåíü ç æèòòÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ öüîãî íàðèñó
Àâòîð: Óëÿíà Ïðèõ³ä
24 Âåðåñíÿ 2010 19:09:17
Ðàíîê.
Áóäèëüíèê çíîâ íå â÷àñíî ïðîäçâåí³â. Ðàíêîâèé äóø. Ïðàñóº ñîðî÷êó.
Äâ³ ÷àøêè êàâè. Áóòåðáðîä ç ìàñëîì.
Êëþ÷³, òåëåôîí – í³÷îãî íå çàáóâ?
Ãîëîâíèé ãåðîé öüîãî íàðèñó ñòð³ìãîëîâ âèá³ãàº ç êâàðòèðè, íà õîäó çàêðèâàº äâåð³, ïåðåñòðèáóº ïî 3 ñõîäèíêè, â³äêðèâàº ìàøèíó, âêëþ÷àº ðàä³î é íà ïåðåâèùåí³é øâèäêîñò³ ëåòèòü ó ñâ³é îô³ñ.
Íó òàê, çàêîí ï³äëîñò³. Êîðêè. Çíåðâîâàíî êðóòèòüñÿ, øóêàþ÷è çàïàëüíè÷êó. Â³äêðèâàº â³êíî, êóðèòü, ÷àñ â³ä ÷àñó íàòèñêàþ÷è íà ñèãíàë. Ìàøèíè ïîâçóòü, ìîâ ÷åðåïàõè, ïî ìîñòó, ÿêèé ðîçä³ëÿº ä³ì ³ ðîáîòó.
Çàï³çíèâñÿ íà 20 õâèëèí. ×åêàº ë³ôò. Ï³äõîäèòü áàëàêó÷à ðîá³òíèöÿ ç éîãî ïîâåðõó. Ñòàíäàðòíèé «äîáðèéäåíüÿêñïðàâè» ïåðåðîñòàº ó ïîâíîö³ííèé äîïèò. Ãîëîâíèé ãåðîé äèâèòüñÿ íà ãîäèííèê. 27 õâèëèí…
Íàðåøò³ äâåð³ ë³ôòà â³ä÷èíÿþòüñÿ. Ðîá³òíèöÿ äàë³ íå çàìîâêàº. Âë³òàº â îô³ñ, ðîçøòîâõóº âñ³õ, âèáà÷àºòüñÿ ïåðåä ÷ëåíàìè íàðàäè, ñ³äàº íà ñâîº ì³ñöå âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà, ðîçãîðòàº ïàïåðè, óâàæíî çàíîòîâóº ïðîïîçèö³¿.
Îá³ä.
Âèéøîâ â ðåñòîðàí íàïðîòè îô³ñó ç êîëåãîþ ïî ðîáîò³. Ðîçìîâà ïðî á³çíåñ-ïëàí ïåðåðîñòàº â ñóïåðå÷êó. Â³äêëàäàº âèäåëêó, âèòÿãóº ñèãàðåòè. Çíîâó êóðèòü. Òîìàòíèé ñ³ê.
Ïîâåðòàºòüñÿ íà ðîáîòó. ²äå â îô³ñ. Ïðàöþº ê³ëüêà ãîäèí íàä ïðîåêòîì. Çíîâó êàâà. Çíîâó ñèãàðåòè. Çíîâó íåðâè.
Òðåáà çàáðàòè ìàëó ç äèòñàäî÷êó. Äðóæèíà ãîëîâíîãî ãåðîÿ ñüîãîäí³ áóäå çàéíÿòà íà ðîáîò³. Çàáèðàº äèïëîìàò. Ïðîùàºòüñÿ ç ñï³âðîá³òíèêàìè. Çíîâó ÷åêàº íà ë³ôò.
Êîðêè. ×àñ-ï³ê. Ëåäâå äîáðàâñÿ äî äîíüêè. Ìàëà âåðåäóº. Äçâîíèòü ìîá³ëüíèé. Çóïèíÿº ì³ë³ö³îíåð. Ìàëà ïî÷èíàº ïëàêàòè. Ì³ë³ö³îíåð âèìàãàº äîêóìåíòè. Ìîá³ëüíèé âïàâ ï³ä êð³ñëî àâòî.
Çà¿æäæàº â ñóïåðìàðêåò. Äîíüêà ïîìàãàº ó âèáîð³ ñîëîäîù³â. Äçâîíèòü äðóæèíà. Ãîëîâíèé ãåðîé ïîâ³äîìëÿº, ùî ñêîðî ïðè¿äóòü íà âå÷åðþ.
Âå÷³ð.
Äðóæèíà ïðèïàëèëà ðèñ. Ìîâ÷êè ïåðåæîâóº. Ñòàðàºòüñÿ íå êðèâèòèñÿ. Äîíüêà ïðîñèòü ïîäèâèòèñü ìóëüòèêè.
Äðóæèíà êàæå, ùî òðåáà âèãóëÿòè ñîáàêó. Äçâîíÿòü ç ðîáîòè. Ïî òåëåâ³çîðó òðàíñëþþòü ìàò÷ ðîêó. Òðåáà ïðèâ³òàòè áàòüê³â ç ð³÷íèöåþ âåñ³ëëÿ.
Íà íåä³ëþ ïëàíóþòü ï³êí³ê. Ïîòð³áíî ïîâ³äîìèòè äðóç³â.
Âèõîäèòü íà áàëêîí. Äèâèòüñÿ íà âå÷³ðíº ì³ñòî. Âèéìàº ñèãàðåòè. Çãàäóº, ùî âäîìà êóðèòè çàáîðîíåíî. Êëàäå ïà÷êó íàçàä ó êèøåíþ.
Í³÷.
×èòàº êàçêó äîíüö³. Âîíà çàñèíàº. Íàêðèâàº ¿¿ ïîêðèâàëîì. Éäå íà êóõíþ. Äðóæèíà ìèº ïîñóä. Ïî÷èíàº âèòèðàòè éîãî. Ïîò³ì ö³ëóº ¿¿ â ùîêó. Êàæå, ùî ëþáèòü.
Ìîëèòüñÿ ïåðåä ñíîì ³ äÿêóº Áîãîâ³ çà ñâîº íàéïðåêðàñí³øå ó ñâ³ò³ æèòòÿ…
Çàñèíàº áóêâàëüíî ÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí ç ñïèñêîì ñïðàâ íà çàâòðàøí³é äåíü…
Ìîðàëü: Õðåñò, ÿêèé íåñå êîæåí ç íàñ, ïðèáóäîâàíèé â³äïîâ³äíî äî íàñ ñàìèõ. Â³í í³êîëè íå º í³ âàæ÷èì, í³ ëåãøèì. Â³ä íàñ âèìàãàºòüñÿ ò³ëüêè îäíå – äÿêóâàòè çà òå, ùî íàì ïîäàðóâàëè øàíñ. Øàíñ æèòè.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1325
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.