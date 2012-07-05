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ß õî÷ó ÷èòàòè!
Àâòîð: Äàíà Ìèêèòþê
05 Æîâòíÿ 2010 19:24:04
Ç ñàìîãî ìàëå÷êó ìè áà÷èìî ¿õ, ÷óºìî íà ñëóõ, ãðàºìîñü íèìè, ìèëóºìîñü òà ï³çíàºì… Ç ñàìîãî äèòèíñòâà íàñ ïðèâ÷àþòü ïîâàæàòè öå âåëè÷íå òâîð³ííÿ ëþäèíè, ÿêå, ïî ïðàâó ³ áåç æîäíî¿ êîíêóðåíö³¿, º íàì â³ðíèì ñóïóòíèêîì ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ.
Êíèãè.
¯õ òàê áàãàòî!
Íà äåøåâîìó æîâòóâàòîìó ïàïåð³, ñîïëèâ³ ðîìàíè àâòîð³â-ïî÷àòê³âö³â, ðîçôàðáîâàí³ òà ðîçöÿöüêîâàí³ äèòÿ÷³ êíèæå÷êè, ïîâí³ íåïðèðîäíî ÿñêðàâèõ çîáðàæåíü-ïåðñîíàæ³â, íóäí³ øê³ëüí³ ï³äðó÷íèêè, ïîïèñàí³ ðó÷êàìè, îë³âöÿìè, îáëèò³ êàâîþ, ÷àºì, à ³íêîëè é ïèâîì, âàæê³ ³ ãðîì³çäê³ òîìè ñâ³òîâèõ êëàñèê³â ó øê³ðÿíèõ ïàë³òóðêàõ, ðîçïèñàí³ çîëîòîì òà ñð³áëîì… ¯õ òàê áàãàòî, ùî âñ³õ ³ íå çë³÷èòè! Êîæåí ìîæå çíàéòè ñîá³ ùîñü äî äóø³.
Îñü ³ â³äøóì³â âæå Ñ³ìíàäöÿòèé Ôîðóì âèäàâö³â ó Ëüâîâ³, ñòàâøè ïîä³ºþ íîìåð îäèí íå ëèøå âåðåñíÿ, à, ìàáóòü, ³ ö³ëî¿ îñåí³. Â³í îáëþáîâàíèé íå ò³ëüêè ïðîôåñîðàìè òà ñïóäåÿìè, ÿêèì â³÷íî áðàêóº ãðîøåé òà çíàíü, à é ïåðåñ³÷íèìè ì³ùàíàìè, ÿê³ çàâæäè ïðàãíóëè äî îñâ³÷åíîñò³, âèñîêîãî ñòèëþ é ìîäè. Òóò çàæäè áàãàòî ãîñòåé ³ ç-çà êîðäîíó.
Çäàºòüñÿ, ïëîùà ïåðåä ñòàðèì ïàëàöîì Ïîòîöüêèõ ãóäèòü âñ³ìà ìîâàìè ñâ³òó. Òóò, íà ÷èñåëüíèõ ïîëèöÿõ òà ñòåëàæàõ ñïî÷èâàþòü íàäáàííÿ ëþäñòâà çà íå îäíó òèñÿ÷ó ðîê³â. Òóò éîãî ïåðåìîãè, íåâäà÷³, ïëà÷³ òà ïðèñòðàñò³, âòðàòè ³ çäîáóòêè. Òóò âîíî ñàìå. Êðàñèâå ³ äîâåðøåíå, íàïèñàíå íà òîíêèõ, ïàõó÷èõ àðêóøàõ, ï³äøèòå ³ ïðîêëåºíå, íàä³éíî çàõèùåíå â³ä ÷àñó. Òóò – ñïðàâæíº Öàðñòâî êíèã, ÿê³ íå ï³ä ñèëó ïðî÷èòàòè ³ çà âñå æèòòÿ.
Ìîæëèâî, òî ëèøå äàíèíà «ïîïñîâèì» òðàäèö³ÿì (ë³òåðàòóðà òåïåð ó ìîä³!), ìîæëèâî âñå ³ ñïðàâä³ ì³íÿºòüñÿ, àëå òóò ç³áðàâñÿ íàïåâíå óâåñü Ëüâ³â. ² ÿ, ÿê é òèñÿ÷³ ³íøèõ, ïëàâíî òå÷ó çà æèâîþ ð³êîþ ëþäåé, ì³öíî ñòèñêàþ÷è ó ðóêàõ ñâîþ ñóìêó ç çàøàð³ëèìè â³ä ñîðîìó ê³ëüêîìà áàíêíîòàìè… Íåõàé öå îñòàíí³ ãðîø³, íåõàé äî ñòèïåíä³¿/çàðïëàòè ùå äàëåêî, àëå ÿ òàê õî÷ó ö³ êíèæêè! ß òàê ïðàãíó íîâèõ çíàíü… ß õî÷ó ÷èòàòè!
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Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
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