Ïóáë³êàö³¿ > ²íòåðâ'þ > Åêñêëþçèâíå ³íòåðâ'þ ç Ïàâëîì Äóðîâèì - çàñíîâíèêîì ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³ "ÂÊîíòàêò³"
Åêñêëþçèâíå ³íòåðâ'þ ç Ïàâëîì Äóðîâèì - çàñíîâíèêîì ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³ "ÂÊîíòàêò³"
Àâòîð: Äàéäæåñò
Çàñíîâíèê ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³ «Âêîíòàêò³» - Ïàâëî Äóðîâ â³ä³áðàâ íàéö³êàâ³ø³ çàïèòàííÿ ³ç çàäàíèõ ÷èòà÷àìè æóðíàëó.
Ïóáë³êóºìî ïåðåêëàä ³íòåðâ'þ.
Çàïèòóº Í³íà Ôðåéìàí:
Ïàâëî, õòî âàø³ áàòüêè? Âîíè º «ÂÊîíòàêòå»? ))
Ì³é áàòüêî - ïðîôåñîð, äîêòîð íàóê, àâòîð ê³ëüêîõ êíèã, à ìàòè çàðàç äîìîãîñïîäàðêà, õî÷à ìàº äâ³ âèù³ îñâ³òè. ß áàãàòî ÷èì çîáîâ'ÿçàíèé ñâî¿ì áàòüêàì: âèõîâàííÿì, ïîõîäæåííÿì, ï³äòðèìêîþ. Âîíè ïîäàâàëè ïðèêëàä îïòèì³çìó ³ ïðàöüîâèòîñò³ íàâ³òü ó âàæê³ äëÿ íàøî¿ ñ³ì'¿ ÷àñè.
Çàïèòóº Êàòÿ Ñïð³íñÿí:
Ïðèâ³ò, Ïàâëî! ßê âè â÷èëèñÿ â øêîë³, ÿê³ ïðåäìåòè ëþáèëè?
ß ëþáëþ ìàòåìàòèêó (ãåîìåòð³þ, àëãåáðó), á³îëîã³þ (òåîð³þ åâîëþö³¿, ãåíåòèêó, åêîëîã³þ), ³íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà), ³ñòîð³þ çàðóá³æíèõ êðà¿í òà ³ñòîð³þ ºâðîïåéñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ìåí³ áóëè ö³êàâ³ ìàéæå âñ³ ïðåäìåòè, òàê ÿê â ³ñíóþ÷îìó â òîé ÷àñ çàãàëüíîîñâ³òíüîìó â³ää³ëåíí³ Àêàäåì³÷íî¿ ã³ìíàç³¿ ïðè ÑÏáÄÓ ç³áðàâñÿ óí³êàëüíèé âèêëàäàöüêèé ñêëàä. Ìåí³ äóæå ïîùàñòèëî, ùî äîâåëîñÿ â÷èòèñÿ ñàìå òàì ³ ñàìå â òîé ÷àñ. Öå áóëà ä³éñíî êðàùà êîìàíäà â÷èòåë³â, ç³ðêè ó ñâî¿é ãàëóç³.
Çàïèòóº àíîí³ì:
Ïàâëî, ÿêà áóëà âàøà ïåðøà çàðïëàòà?
Òàê âèéøëî, ùî ÿ í³êîëè í³äå íå ïðàöþâàâ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Áóäó÷è ñòóäåíòîì, ÿ áðàâ â³äðÿäíó ïëàòó çà çàâåðøåí³ ïðîåêòè: ñòâîðåííÿ ñàéò³â, íàïèñàííÿ ñòàòåé, îðãàí³çàö³þ çàõîä³â. Ïîò³ì ç'ÿâèâñÿ «ÂÊîíòàêòå», ³ òóò çàðïëàòà âæå íå ìàëà çíà÷åííÿ, òàê ÿê ÿ çàéìàâñÿ òèì, ùî ëþáëþ. ß äî ñèõ ï³ð íå ñïðèéìàþ ä³ÿëüí³ñòü «ÂÊîíòàêòå» ÿê ðîáîòó, öå çàíàäòî ö³êàâå çàíÿòòÿ, ùîá éîãî òàê íàçèâàòè.
Çàïèòóº Àíäð³é Êîçà÷óê:
×è º ó âàñ êóìèð? ² ÿêùî º, òî õòî â³í?
ª. Òâîðåöü ³ êåð³âíèê êîìïàí³¿ Apple Ñò³â Äæîáñ. Öå ãåí³àëüíèé îðãàí³çàòîð, äèçàéíåð ³ ìèñëèòåëü. Â³í ïîäàðóâàâ ñâ³òó áàãàòî óí³êàëüíèõ ïðèñòðî¿â, ÿê³ çðîáèëè íàøå æèòòÿ êðàùèì. Äèâíî, ùî ìè æèâåìî â îäèí ÷àñ ç ö³ºþ ëþäèíîþ.
Çàïèòóº Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ:
Ïðèâ³ò, Ïàâëî. «ÂÊîíòàêòå» - ïåðøèé òâ³é ïðîäóêò? Àáî äî íüîãî áóëè ñïðîáè ñòâîðåííÿ ïîä³áíîãî? Ðîçêàæè äåòàëüí³øå ïðî ïåðø³ êðîêè äî óñï³õó.
Ç 2002 ðîêó ÿ ñòâîðþâàâ íåêîìåðö³éí³ ñàéòè äëÿ ñòóäåíò³â, ïåðøèé ç ÿêèõ áóâ íàö³ëåíèé íà ñòóäåíò³â ìîãî ôàêóëüòåòó, äðóãèé - íà ñòóäåíò³â ìîãî âóçó. «ÂÊîíòàêòå» ñòàâ òðåò³ì ñàéòîì, ÿêèé áóâ íàö³ëåíèé íà âñ³õ ñòóäåíò³â ÑÍÄ. Ìåí³ çàâæäè äóæå ïîäîáàëîñÿ ðîáèòè ïðîåêòè, ÿê³ äîïîìàãàþòü ëþäÿì ³ ïðè öüîìó âèêëèêàþòü ó ìåíå åñòåòè÷íó íàñîëîäó.
Çàïèòóº Vlad Pasichenko:
Ïàâëî, êîðèñòóâà÷³ íà âóëèöÿõ âàñ âï³çíàþòü?
Òðàïëÿºòüñÿ, ùî âï³çíàþòü. Íåð³äêî êîðèñòóâà÷³ ïîâ³äîìëÿþòü áàãàòî íîâîãî ïðî òå, ùî ùå ìîæíà ïîë³ïøèòè. Ïðèºìíî, ùî ëþäè ïðàãíóòü âíåñòè ñâ³é âíåñîê ó âäîñêîíàëåííÿ ïðîåêòó.
Çàïèòóº Pavel Zhyvets:
Ïàâëî Âàëåð³éîâè÷, ÷îìó ñàìå ïðîãðàìóâàííÿ âè âèáðàëè ñïðàâîþ ñâîãî æèòòÿ? ² ÷îìó â ³íñòèòóò³ íàâ÷àëèñÿ íå íà ïðîãðàì³ñòà? Ñïàñèá³.
Ñïðàâà ñâîãî æèòòÿ ÿ á îõàðàêòåðèçóâàâ øèðøå: äîïîìîãà ëþäÿì ³ âäîñêîíàëåííÿ ñâ³òó íàâêîëî íàñ. Ïðîãðàìóâàííÿ ñòàëî ñôåðîþ, â ÿê³é ÿ ñïî÷àòêó ìàâ ìîæëèâ³ñòü äîïîìîãòè îòî÷óþ÷èì á³ëüøå âñüîãî, òîìó ÿ ñòàâ çàéìàòèñÿ íèì ñàìîñò³éíî.
Ùî ñòîñóºòüñÿ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³, äóìàþ, ó âóçàõ âàðòî á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè áàçîâèì, ôóíäàìåíòàëüíèì ðå÷àì. Ïðèêëàäí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè â ³ííîâàö³éíèõ ñôåðàõ íå çàâæäè âñòèãàþòü çà ïðîãðåñîì. À ôóíäàìåíòàëüí³ ðå÷³, òàê³ ÿê ìàòåìàòèêà, ëîã³êà, òåîðåòè÷íà ë³íãâ³ñòèêà, çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, çàëèøàþòüñÿ ç íàìè çàâæäè. Âäàëî, ùî â ñòàðèõ ðîñ³éñüêèõ ÂÍÇ äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ äóæå ñåðéîçíî.
Çàïèòóº àíîí³ì:
Âàì êîëè-íåáóäü ïîãðîæóâàëè? ×åðåç ùî â ²íòåðíåò³ ñòàëè ãîâîðèòè, í³áè âè ïîìåðëè?
ßêùî òàêå ³ â³äáóâàëîñÿ, òî ò³ëüêè â ðåçóëüòàò³ íåïîðîçóì³íü. Â ì³ðó ñèë ÿ íàìàãàþñÿ ïðèíîñèòè íàøèì êîðèñòóâà÷àì ìàêñèìóì êîðèñò³ ³ ïîñò³éíî äóìàþ, ÿê çðîáèòè ¿õ æèòòÿ ïðîñò³øèì. Ìîæëèâî, ëþäè öå â³ä÷óâàþòü, òîìó íåãàòèâó çîâñ³ì ìàëî. Íàâïàêè, íàø³ êîðèñòóâà÷³ º íåâè÷åðïíèìè äæåðåëàìè ïîçèòèâíî¿ åíåðã³¿ òà íàòõíåííÿ.
Çàïèòóº Îëåêñàíäð Ä³ñòåëü:
Ïàâëî, ñêàæ³òü, ÷îìó âàø áðàò çíèê ç ÷èñëà òâîðö³â «ÂÊîíòàêòå»? ² ÿê³ ó âàñ ç íèì ñòîñóíêè?
Ó íàñ çàâæäè áóëè ÷óäîâ³ ñòîñóíêè çàâäÿêè òîìó, ùî ó Ìèêîëè ³äåàëüíèé õàðàêòåð. Äî ðå÷³, Ìèêîëà - ãåí³àëüíèé ìàòåìàòèê ³ ïðîãðàì³ñò. Ùå â øêîë³ â³í áóâ âóíäåðê³íäîì, ïåðåìàãàâ ó âñ³õ ñâ³òîâèõ îë³ìï³àäàõ ç ìàòåìàòèêè òà ³íôîðìàòèêè. Áóäó÷è ñòóäåíòîì, â³í çðîáèâ íåìîæëèâå, ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ðàç³â ïîñï³ëü ïåðåì³ãøè â çàãàëüíîñâ³òîâîìó ÷åìï³îíàò³ ç ïðîãðàìóâàííÿ. Çàðàç â³í òåõí³÷íèé äèðåêòîð «Âêîíòàêòå», ÿêèé âèð³øóº âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ñàìèõ ñåðéîçíèõ çàâäàíü - â³ä ñòâîðåííÿ íàäøâèäêîãî ïîøóêó äî ïðîåêòóâàííÿ ìåðåæ³ â äåñÿòêè òèñÿ÷ ñåðâåð³â. Áåç íüîãî ìè á íå âïîðàëèñÿ. Â³í òàêîæ âñòèãàº çàéìàòèñÿ âèùîþ ìàòåìàòèêîþ â Àêàäåì³¿ íàóê, àäæå â³í êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê.
Íà â³äì³íó â³ä ìåíå, Ìèêîëà äóæå ñêðîìíà ëþäèíà, òîìó, êîëè óâàãà äî íüîãî ïåðåâèùèëà ïåâíèé ïîð³ã ³ â³í ñòàâ îòðèìóâàòè äóæå áàãàòî ïîâ³äîìëåíü ³ çàÿâîê â äðóç³, â³í ïðèáðàâ ïîñèëàííÿ íà ñâîþ ñòîð³íêó ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñàéò. Àëå ÿ áóäó ðàäèé, ÿêùî êîðèñòóâà÷³ íå ñòàíóòü ìåíø âäÿ÷í³ éîìó çà âñå òå, ùî â³í ðîáèòü, òîìó ùî öå ã³ãàíòñüêà ðîáîòà.
Çàïèòóº ªâãåí Êàäèøåâ:
Øàíîâíèé Ïàâëå, ÿê òàê âèéøëî, ùî âàñ âèïåðåäèëè çà ðåéòèíãîì?
ßêùî ÷åñíî, ÿ í³êîëè íå ñë³äêóâàâ çà ñâî¿ì ðåéòèíãîì «ÂÊîíòàêòå». Àëå ÿ âêðàé âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî éîãî ï³äâèùóº. Äðóç³, äóæå ïðèºìíî ùîäíÿ îòðèìóâàòè âàøó ï³äòðèìêó. Íåéìîâ³ðíî, ùî çàâäÿêè âàøèì ãîëîñàì ÿ òåïåð íà ïåðøîìó ÷è äðóãîìó ì³ñö³.
Çàïèòóº Âëàä Âîðîíþê:
Ïàâëî, ÿê³ íîâîââåäåííÿ ÷åêàþòü íà íàñ ó öüîìó ðîö³?
Î, äóæå áàãàòî, öå äåñÿòêè âåëèêèõ íîâîââåäåíü. ß ðàäèé, ùî íåùîäàâíî íàì âäàëîñÿ ðîçøèðèòè êîìàíäó «ÂÊîíòàêòå» ó äâà ðàçè ³ ïåðåíåñòè îô³ñ ðîçðîáíèê³â ó â³äîìå ³ çíàêîâà áóäèíîê ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³. Âîíî çíàõîäèòüñÿ â ñàìîìó öåíòð³, ³ ç â³êîí â³äêðèâàºòüñÿ âèãëÿä íà íàéêðàñèâ³øèé ñîáîð ì³ñòà. Öå íàäçâè÷àéíî íàäèõàº, ³ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ìè çðîáèëè á³ëüøå, í³æ çà ïîïåðåäí³ ÷îòèðè: çàïóñòèëè â³äåîçàïèñè âèñîêî¿ ÿêîñò³, çðîáèëè ïàïêè àóä³îçàïèñ³â, âïðîâàäèëè çðó÷íèé ³íòåðôåéñ â ðåäàãóâàíí³ íîòàòîê, çàïóñòèëè àâòîðèçàö³þ «ÂÊîíòàêòå» íà ³íøèõ ñàéòàõ, äàëè ñòàðò áåçïðîöåíòí³é ïëàò³æí³é ñèñòåì³ «ÂÊîíòàêòå» , äîäàëè çðó÷í³ ôóíêö³¿ äëÿ ðåäàãóâàííÿ ãîëîâíî¿ ôîòîãðàô³¿ ³ ðÿä äð³áí³øèõ ðå÷åé.
Òåïåð ìè ìîæåìî ðóõàòèñÿ íàáàãàòî øâèäøå, íàø³ ïëàíè ïåðåñòàþòü áóòè ïðîñòî ïëàíàìè ³ ñòàþòü ÷àñòèíîþ ñàéòó. Ìîæó ñêàçàòè, ùî ç'ÿâèòüñÿ âæå çàðàç: ç ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ ìè ïî÷èíàºìî áåçêîøòîâíî âèäàâàòè âñ³ì áàæàþ÷èì êðàñèâ³ ³ìåíà äëÿ ñòîð³íîê (ó äóñ³ http://vkontakte.ru/durov àáî http://vk.com/durov). Âæå âë³òêó ö³ ³ìåíà áóäóòü âèêîðèñòàí³ äëÿ íàäàííÿ âñ³ì áàæàþ÷èì ïîøòîâèõ àäðåñ âèäó durov@vkontakte.ru àáî durov@vk.com.
Çàïèòóº Ðîìàí Ï³÷óã³í:
Ðîçêàæ³òü ïðî ñâîþ êîìàíäó «ÂÊîíòàêòå».
Ìåí³ äîâåëîñÿ ïðàöþâàòè ç äóæå òàëàíîâèòèìè ëþäüìè, ÿê³ ïðè öüîìó ðîçä³ëÿþòü ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êîðèñòóâà÷³â. Ç³áðàëàñÿ äóæå ñèëüíà êîìàíäà. Öå, íàïðèêëàä, Àíäð³é Ðîãîç³â - äèâîâèæíèé ïðîãðàì³ñò, äèçàéíåð ³ ï³äïðèºìåöü â îäí³é îñîá³. Âàñèëü Áàáè÷ - íàéøâèäøèé ³ òëóìà÷íèé âåá-ðîçðîáíèê, ÿêîãî ÿ çíàþ. Àáî Àíòîí Ðîçåíáåðã, çàâäÿêè ÿêîìó «ÂÊîíòàêòå» íå ò³ëüêè øâèäêî ïðàöþº ç äíÿ ó äåíü, àëå ³ íàäàº íîâ³ ôóíêö³¿ íà÷åáòî â³äåî âèñîêî¿ ÿêîñò³. Íåîö³íåííèé âíåñîê Ìèêîëè Äóðîâà òà Àíäð³ÿ Ëîïàò³íà - ãåí³àëüíèõ ìàòåìàòèê³â ³ ïðîãðàì³ñò³â. ², çâè÷àéíî, íåìîæëèâî ñîá³ óÿâèòè ñàéò áåç ïåðøèõ ó÷àñíèê³â êîìàíäè: Îëåêñàíäðà Êóçíºöîâà, Àíäð³ÿ Ñòîëáîâñüêîãî òà Îëåêñ³ÿ Áîãàòîâà.
Âåëè÷åçí³ íàä³¿ âñåëÿþòü óñï³õè íîâèõ ðîçðîáíèê³â, ÿê³ ïðèºäíàëèñÿ äî íàñ â öüîìó ðîö³. Öå äóæå ðîçóìí³ òà ïðàöüîâèò³ ëþäè, áåç ÿêèõ ìè í³ çà ùî íå âñòèãëè á çðîáèòè òàê áàãàòî çà îñòàíí³é ÷àñ. Óïåâíåíèé, ùî ñêîðî çìîæó ðîçïîâ³ñòè ïðî ¿õí³ óñï³õè äîêëàäíî.
Çàïèòóº Àíòîí ²îíîâ:
Ïàâëî, ÷åðåç ÿêèé ÷àñ âè çíîâó ïîì³íÿºòå ñâîþ àâàòàðêó?
Ïîñòàðàþñÿ ì³íÿòè ãîëîâíó ôîòîãðàô³þ ÷àñò³øå, òàê ÿê áàãàòî õòî ç âàñ ïðîñÿòü ïðî öå. ßêùî âäàñòüñÿ çðîáèòè ÿê³ñíó ôîòîãðàô³þ íà òðàâíåâèõ ñâÿòàõ, îáîâ'ÿçêîâî ðîçì³ùó.
Çàïèòóº Îëåêñàíäð ²ëë³íñüêèé:
×îìó âè äîäàºòå â äðóç³ ³ íà ñò³íó ò³ëüêè ä³â÷àò?
Ïåðø çà âñå äëÿ êðàñè, àäæå áåç íèõ ìîÿ ñòîð³íêà áóëà á ïóñòåëüíîþ. Íà æàëü, ìàéæå í³ ç êèì ç ä³â÷àò ç³ ñâîºþ ñò³íè ÿ ïîêè íå çíàéîìèé îñîáèñòî.
Äî ðå÷³, â Ðîñ³¿, íà Óêðà¿í³ ³ â Á³ëîðóñ³¿ æèâóòü íàéãàðí³ø³ ä³â÷àòà ³ íàéòàëàíîâèò³ø³ ïðîãðàì³ñòè. Ìàáóòü, òîìó â ìåíå â äðóçÿõ òàê áàãàòî ä³â÷àò ³ ïðîãðàì³ñò³â.
Çàïèòóº Âëàä Æàâæàðîâ:
×îìó ó âàñ òàê³ ñòàòóñè?
2 êâ³òíÿ î 15:52 - Ïàâëî Cool.
23 áåðåçíÿ â 22:20 - Ïàâëî ...
17 áåðåçíÿ â 17:38 - Ïàâëî Tst.
17 áåðåçíÿ â 16:14 - Ïàâëî Testing.
14 áåðåçíÿ î 17:19 - Ïàâëî Ïðî.
11 áåðåçíÿ â 18:20 - Ïàâëî Tgue.
10 áåðåçíÿ â 21:37 - Ïàâëî ïå.
10 áåðåçíÿ î 14:49 - Ïàâëî Ïàâëî.
27 ëþòîãî â 19:50 - Ïàâëî.
27 ëþòîãî â 17:30 - Ïàâëî Terrassa.
Öå ñë³äè òîãî, ÿê ÿ â ð³çíèé ÷àñ òåñòóâàâ îíîâëåííÿ ñòàòóñó ç íîâîþ çðó÷íîþ âåá-âåðñ³¿ äëÿ iPhone - http://i.vkontakte.ru/. Äóæå ëþáëþ òåñòóâàòè íîâ³ ôóíêö³¿.
Çàïèòóº Þë³ÿ Áåðã:
×è ëþáèòå âè ìîðîçèâî? ×è ïèøåòå ³íîä³ äëÿ äóø³ ùîñü ö³êàâå, ðîçïîâ³ä³ àáî â³ðø³?
Ëþáëþ. Â óí³âåðñèòåò³ ÿ çð³äêà ïèñàâ êîðîòê³ ïàðîä³éí³ â³ðø³, ÿê³ â³äïîâ³äàëè òèì âåñåëèì ñòóäåíòñüêèì ÷àñàì.
Íåõàé ñâÿòî,
Íå ìîæó çàëèøèòèñÿ áåç ðîáîòè.
Õîäæó ïî ê³ìíàò³:
Ðîçíîøóâàòè áîòè.
Çàïèòóº Tigra Little:
Ðîçêàæ³òü, â ÿêèõ êðà¿íàõ ñâ³òó âè áóëè, â ÿêèõ õîò³ëè á ïîáóâàòè, äå âàì ñïîäîáàëîñÿ.
Ó öüîìó ðîö³ ïîùàñòèëî ïîáóâàòè â ²òàë³¿, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èíè, ÑØÀ, ²çðà¿ë³, Àâñòð³¿, Äóáà¿. Íà òðàâíåâèõ ñâÿòàõ õîò³ëîñÿ á ïîáóâàòè â Øâåéöàð³¿. Òàêîæ ö³êàâëÿòü ñåðåäíüîâ³÷í³ ì³ñòà Áåëüã³¿. Â ö³ëîìó ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ åíåðãåòèêà Ìàíõåòòåíà, à íàäèõàº àòìîñôåðà ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Â³äíÿ. Àëå Ïåòåðáóðã ëþáëþ á³ëüøå. Öå íàéêðàñèâ³øå ì³ñòî Ñõ³äíî¿ ªâðîïè - ÿê ç òî÷êè çîðó àðõ³òåêòóðè, òàê ³ ç òî÷êè çîðó ëþäåé.
Çàïèòóº Ãë³á Êëèìîâ:
ßêà â³äâ³äóâàí³ñòü ñòîð³íêè Ïàâëà Äóðîâà? Ïîð³âíÿííà âîíà ç çàïèòóâàí³ñòþ «Ùàñëèâîãî ôåðìåðà»? Âè ä³éñíî ãðàºòå â óñ³ ³ãðè, âñòàíîâëåí³ ó âàñ íà ñòîð³íö³?
Â³äâ³äóâàí³ñòü ìîº¿ ñòîð³íêè ñòàíîâèòü ï³âòîðà-äâà ì³ëüéîíà â³äâ³äóâà÷³â â äåíü, ùî ìîæíà ïîð³âíÿòè ç â³äâ³äóâàí³ñòþ ïîïóëÿðíèõ ³ãîð.
ß ïîêè íå çíàéøîâ ãðó «Âêîíòàêòå», ÿêà ñïîäîáàëàñÿ á ìåí³ ïîâí³ñòþ. Íà æàëü, áàãàòî ðîçðîáíèê³â ïðàãíóòü ÿêîìîãà á³ëüøå çàðîáèòè íà êîðèñòóâà÷àõ ³ ôàêòè÷íî ðîáëÿòü ³ãðè ïëàòíèìè. Ìè ïëàíóºìî äîïîìàãàòè ðîçðîáíèêàì ³ãîð, äàâàòè ¿ì ³íñòðóìåíòè, ÿê³ äîçâîëèëè á ¿ì íå âèòðà÷àòè ãðîø³ íà îáñëóãîâóâàííÿ äîäàòê³â.
Ó ðåçóëüòàò³ ìè õî÷åìî äàòè ðîçðîáíèêàì ìîæëèâ³ñòü óòðèìóâàòè íåêîìåðö³éí³ ³ãðè, íå çàâ'ÿçàí³ íà âèòðàòó ãðîøåé. Ñïîä³âàþñÿ, ïðîòÿãîì ðîêó ìè ïîáà÷èìî âåëèê³, ÿê³ñí³ ³ ïîâí³ñòþ áåçêîøòîâí³ ³ãðè äëÿ êîðèñòóâà÷³â.
Çàïèòóº Êîñòÿíòèí Êèðüÿíîâ:
Ïàâëî, ÿêèì âè áà÷èòå ²íòåðíåò, çîêðåìà «ÂÊîíòàêòå», â 2015 ³ 2020 ðîêàõ?
²íòåðíåò çì³íèòü óñ³ ñôåðè íàøîãî æèòòÿ. Â³í ïåðåñòàíå ïðèâ'ÿçóâàòè ëþäåé äî áóäèíêó ³ êîìï'þòåðà, ìè çìîæåìî âèõîäèòè â ²íòåðíåò çâ³äóñ³ëü. Ó âñ³õ ì³ñòàõ áóäå äîñòóïíèé ìàéæå áåçêîøòîâíèé øèðîêîñìóãîâèé ìîá³ëüíèé ²íòåðíåò. Âñ³ ò³ çàâäàííÿ â æèòò³ ëþäåé, âèð³øåííÿ ÿêèõ çàðàç â³äáóâàºòüñÿ ïîâ³ëüíî ³ íååôåêòèâíî, ìîæíà áóäå âèð³øèòè â îäíó ìèòü.
Íàøå ïîêîë³ííÿ äóæå äîáðå ðîçóì³º, ÿê áàãàòî ïðîöåñ³â ìîæíà óäîñêîíàëèòè ó âñ³õ ñôåðàõ íàøîãî æèòòÿ. Áóäü òî îñâ³òà, ô³íàíñîâèé ñåêòîð, óïðàâë³ííÿ, êîìóí³êàö³¿, ðîçâàãè - âñ³ ñôåðè ìîæóòü áóòè ðåôîðìîâàí³ ðàäèêàëüíèì ÷èíîì. ² ñàìå çàðàç ïåðåä íàìè â³äêðèâàþòüñÿ êîëîñàëüí³ ìîæëèâîñò³ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñâ³òó. Â³ä ê³ëüêîñò³ ö³êàâèõ ³ êîðèñíèõ ðå÷åé, ÿê³ çàðàç ìîæíà çðîáèòè, çàõîïëþº äóõ.
Ïîçè÷èëè ³íòåðâ'þ ç öüîãî ñàéòèêó
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2854
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.