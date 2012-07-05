Ïóáë³êàö³¿ > ²íòåðâ'þ > “Ñòàðàºìîñÿ øîá áóëî ö³êàâî âñ³ì ³ âñ³ áóëè çàäîâîëåí³ ùî º ñêàóòàìè ÎÓÑ”
“Ñòàðàºìîñÿ øîá áóëî ö³êàâî âñ³ì ³ âñ³ áóëè çàäîâîëåí³ ùî º ñêàóòàìè ÎÓÑ”
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê
05 Ëèñòîïàä 2010 21:00:00
Ðîçêàæ³òü ïðî ÎÓÑ íà ïî÷àòêàõ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ,ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñòèêàëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ ³ ÿê ö³ ïèòàííÿ âèð³øóâàëèñÿ?
Ñïåðøó õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ âèíèêëà â 2000 ðîö³, áà íàâ³òü íå ÎÓÑ à Ñêàóòñüêèé Êëóá Ñàâ³î ó Ëüâîâ³, â Æîâêâ³ áóëè Ñêàóòè Æîâêâè à Íîâîÿâîð³âñüêó ³ñíóâàëà Óêðà¿íñüêà Ñêàóòñüêà Îðãàí³çàö³ÿ… Âñ³ âîíè áóëè ùå íå çàðåºñòðîâàí³. Ñêàóòñüêèé Êëóá «Ñàâ³î» áóâ â ìåæàõ çàðåºñòðîâàíî¿ äèòÿ÷î¿ Îðãàí³çàö³¿ «Êóëüòóðí³ ²í³ö³àòèâè».×åñíî êàæó÷è íà ñàìèõ ïî÷àòêàõ ìè ìàëè ìàëî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñêàóòèíã à òèì á³ëüøå ïðî ìåòîäèêó.Îäíàê òàêîæ çíàëè, ùî òå, ùî ðîáèòü Ïëàñò íå çîâñ³ì ïî ñêàóòñüêè.Ñòàðàëèñÿ âèéòè íà ³íø³ Ñêàóòñüê³ Îðãàí³çàö³¿ Ëüâîâà òà Óêðà¿íè îäíàê íà ïî÷àòêàõ öå áóëî íåóñï³øíî, îñê³ëüêè ³íòåðíåò-òåõíîëîã³¿ â Óêðà¿í³ áóëè â çàðîäêîâîìó ñòàí³ à âëàäíà ïðåñà àêòèâíî ïðèõîâóâàëè ä³ÿëüí³ñòü òà ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ñêàóòñüêèõ îðãàí³çàö³é â Óêðà¿í³, ó Ëüâîâ³ æ îêð³ì Ïëàñòó òà Ñàâ³î á³ëüøå í³÷îãî íå ³ñíóâàëî… Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó âçÿëèñÿ çà ï³äãîòîâêó ìåòîäèêè, ÿêèõîñü ìàòåð³àë³â. Õî÷à ùå ðàç õî÷ó ñêàçàòè çàñòîñîâóâàëè òå, ùî ìàëè à ìàëè äóæå ìàëî…. Çàñòîñîâóâàëè ìàòåð³àëè ³íøèõ îðãàí³çàö³é, âçàãàë³ íå ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñêàóòèíãîì, ïðîñòî äîðîáêè äèòÿ÷èõ ïåäàãîã³â…Â âåðåñí³ 2000 ðîêó ç³áðàëè ïåðø³ ïàòðóë³, ðîçïî÷àëè çàíÿòòÿ, íàâ³òü ÿê³ñü çàõîäè…
Öå íå ñïîäîáàëîñÿ âëàäíèì êîëàì, ÿê³ õîò³ëè çàïðîâàäèòè â ñóñ³äí³é øêîë³ Ïëàñò, à ïðèì³ùåííÿ äå ìè çàéìàëèñÿ à òàêîæ çàéìàëàñÿ ÄÎ «Êóëüòóðí³ ³í³ö³àòèâè» çàáðàëè, â áðóòàëüíèé ñïîñ³á, ³ îäíîçíà÷íî îðãàí³çîâóâàëè ïðîòè íàñ ñêàíäàëè…² Êóëüòóðí³ ²í³ö³àòèâè ³ Ñêàóòñüêèé Êëóá Ñàâ³î çàëèøèëèñÿ íà âóëèö³… Ðàçîì ç ¿¿ ÷ëåíàìè.Îäíàê Ñêàóòñüêèé Êëóá Ñàâ³î ïðîäîâæóâàâ ³ñíóâàòè ³ ïðàöþâàòè, íàä ñêàóòèíãîì… Çà ñïðèÿííÿì ñâÿùåííèêà ðèìî-êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ îòöÿ ßðîñëàâà Ãðèí÷èøèíà ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç êàòîëèöüêèìè ñêàóòàìè ×åðâîíîãðàäà ³ çîêðåìà ç îòöåì Îëåãîì Ñàëîìîíîì- íèí³ ðåêòîðîì Ëüâ³âñüêî¿ Âèùî¿ Ñåì³íàð³¿ Äóõîâíî¿ ÐÊÖ, ÿê³ çàïðîñèëè íàñ â ãîñò³ äî ×åðâîíîãðàäà…Òàê ïî÷àëîñÿ ïåðøà çíàéîìñòâî ç³ ñêàóòàìè… Çâè÷àéíî ÿ âäÿ÷íèé îòöþ Îëåãó çà âåëèêó äîïîìîãó â ïåðø³é ñêàóòñüê³é ë³òåðàòóð³, ³íôîðìàö³¿, áóëè â íèõ íà âèøêîë³ ïàòðóëüíèõ, òàáîð³. Áóëè ðàçîì ç íàøèìè ñêàóòàìè…Íàïðèê³íö³ 2001 ðîêó ìè âïåðøå çàïóñòèëè íàøó ³íòåðíåò-ñòîð³íêó ³ îäðàçó ç íàìè âèéøëà íà çâ’ÿçîê ³íøà Ñêàóòñüêà Îðãàí³çàö³ÿ àëå ç Êèºâà ¿¿ ³ìÿ ÑÏÎÊ. Ñàìå ÑÏÎÊ ïðîâàäèëà íàñ äàëüøå äîðîãîþ äî ñïðàâæíüîãî ñêàóòèíãó… É äîñ³ ïðîéøëî äóæå áàãàòî ÷àñó…Â êâ³òí³ 2002 ðîêó íàñ çàïðîñèëè íà Âèøê³ë ïàòðóëüíèõ ë³äåð³â ÑÏÎÊ â Ïóùó-Âîäèöþ ï³ä Êèºâîì, à â 2003 ðîö³ ìè ïðèéíÿëè ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó Çáîð³-Ïîõîä³ «Êîçàöüêèìè Øëÿõàìè», ÿêîãî ùîðîêó çîðãàí³çîâóâàâ ÑÏÎÊ. Â 2002 ðîö³ â ãðóäí³ ìè âïåðøå ïðèéíÿëè ó÷àñòü â àêö³¿ «Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó» ³ ïåðåáðàëè åñòàôåòó Âèôëåºìñüêîãî Ñâ³òëà Ìèðó. Ñâ³òëî ïðèâåçëè ç Êðàêîâà (Ïîëüùà)…Â³äòîä³ òàêà òðàäèö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ùîðîêó.Â ëèïí³ 2003 ðîêó â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë òðüîõ ñêàóòñüêèõ ãðóï à ñàìå Ñêàóòñüêîãî Êëóáó Ñàâ³î, Óêðà¿íñüêî¿ Ñêàóòñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ òà Ñêàóò³â Æîâêâè òà âèð³øóþòü îáºäíàòè çóñèëëÿ ñòâîðèâøè Îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ, íàäàâøè ¿é þðèäè÷íèé ñòàòóñ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿… 26 ëèïíÿ 2003 ðîêó ÎÓÑ áóëà çàðåºñòðîâàíà.
Ç ðåºñòðàö³ºþ ïî÷óëîñÿ íîâå äèõàííÿ â Ñêàóòñüêîìó Ðóñ³ Ëüâ³âùèíè… Ç òîãî ÷àñó é ä³º Îðãàí³çàö³ÿ.Âîíà ïåðåæèâàëà ³ òðóäíîù³ ³ ðàäîù³… Ïåðåæèâàííÿ, çëåòè ³ ïàä³ííÿ. Çÿâëÿëèñÿ íîâ³ êîíòàêòè, íîâ³ ÷ëåíè, íîâ³ çàõîäè, íîâ³ çíàéîìñòâà òîùî…Ç ÷àñîì áóëà îïðàöüîâàíà ìåòîäèêà, îäíîñòð³é, ïîñ³áíèêè…ÎÓÑ íàâ’ÿçóâàëà ñï³âïðàöþ ç ³íøèìè Ñêàóòñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè Óêðà¿íè òà ªâðîïè…Ç 2005 ðîêó ïî÷àëèñÿ ïåðåãîâîðè ç Ì³æíàðîäíèìè Ñêàóòñüêèìè Îðãàí³çàö³ÿìè çîêðåìà ç WFIS- Âñåñâ³òíüîþ Ôåäåðàö³ºþ Íåçàëåæíèõ Ñêàóò³â òà OWS- Îðäåíîì Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â. Ïî÷àëèñÿ ñòàðàííÿ â³äíîñíî âñòóïó ÎÓÑ äî ì³æíàðîäíîãî ñêàóòñüêîãî ðóõó… 5 Áåðåçíÿ â äåíü Ñâÿòîãî Êàçèì³ðà Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ñòàëà ïîâíîïðàâíèõ ÷ëåíîì Ñâ³òîâîãî Ñêàóòñüêîãî áðàòåðñòâà â ðàìêàõ Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â OWS.Â 2002 ðîö³ â³äáóâñÿ ïåðøèé Ñêàóòñüêèé òàá³ð ÎÓÑ «Êàðïàòñüê³ Âîãí³» â Êàðïàòàõ íà ð³÷ö³ Îï³ð. Öå áóâ íàìåòîâèé òàá³ð…Ïåðåä ÎÓÑ ñòîÿëî ³ ñòî¿òü áàãàòî âèêëèê³â:
-Â³äñóòí³ñòü ï³äòðèìêè ç áîêó âëàäè. Íàâ³òü íàìàãàííÿ âëàäè ïðèäóñèòè áóäü-ÿêó àëüòåðíàòèâó Ïëàñòó, íàâ³òü â çàðîäêó… Çàðàç âëàäà äîñèõ ï³ð íå âèÿâëÿº äî ÎÓÑ ï³äòðèìêó. Ç ³íøîãî áîêó íå ÷èíèòü îï³ð íàøîìó ðîçâèòêó…
- Â³äñóòí³ñòü ïðèì³ùåííÿ
- ²íôîðìàö³éíèé âàêóóì. Ç ðîçâèòêîì ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é öåé âàêóóì îñòàòî÷íî ïîäîëàíèé. Ìè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ä³çíàâàòèñÿ ïðî ³íø³ Ñêàóòñüê³ Îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³ ³ çíàéîìèòèñÿ òà ïåðåïèñóâàòèñÿ ç íèìè. Çà äîïîìîãîþ ìåðåæ³ ³íòåðíåò çâè÷àéíî…
-Íåîá³çíàí³ñòü ãðîìàäñüêîñò³ ç³ Ñêàóòñüêèì ðóõîì â Óêðà¿í³ ³ çîêðåìà ç ä³ÿëüí³ñòþ ÎÓÑ. Ìóäðà ³ àêòèâíà ³íôîðìàö³éíà ïîë³òèêà Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ à òàêîæ ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é ñïðèÿâ ðîçâèòêó ÎÓÑ â ³íôîðìàö³éí³é ñôåð³, òà ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Øòó÷íî ñòâîðåíó ³íôîðìàö³éíó áëîêàäó áóëî ïîäîëàíî ³ ïðî ÎÓÑ ïî÷óëà ãðîìàäñüê³ñòü Óêðà¿íè. Îêð³ì âèäàíü ÎÓÑ, ïðî íàøó Îðãàí³çàö³þ ïî÷àëà çÿâëÿòèñÿ ³íôîðìàö³ÿ íà ³íøèõ âèäàííÿõ, çîêðåìà Ëüâ³âñüêà ãàçåòà, Ïîñòóï, Õðåùàòèê, Çàêàðïàòòÿ Îíëàéí, Ðàä³î Âàòèêàí, 12 êàíàë, Ð²ÑÓ, Êàòîëèöüêèé Ìåä³à-Öåíòð.
- Ñòåðåîòèï â ëüâ³âñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ùî ìîâëÿâ ñêàóòèíã öå º Ïëàñò. ×àñòî òîä³ çàäàâàëè ïèòàííÿ: «À íàâ³ùî ñòâîðþâàòè Ñêàóòñüêó Îðãàí³çàö³þ ÿêùî ³ñíóº Ïëàñò?» Öåé ñòåðåîòèï òàêîæ ìóñèìî ïîñòóïîâî äîëàòè… Áàãàòî ñêàóò³â àñîö³éîâóâàëè ç ðàäÿíñüêèìè ï³îíåðàìè. Öåé ñòåðåîòèï äàºòüñÿ äîëàòè, îäíàê ðîáîòè ùå áàãàòî ùîáè öå çäîëàòè… Çàðàç ÎÓÑ ïî÷èíàþòü âï³çíàâàòè ÿê ÎÓÑ à íå ÿê Ïëàñò ÷è ï³îíåðè…
- Â³äñóòí³ñòü îäíîñòðî¿â. Öå áóëî ïîäîëàíî… Çàðàç ÎÓÑ âæèâàº ïîâíèé Ñêàóòñüêèé îäíîñòð³é. Ñêàóò ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè ³ Ñêàóòñüêó ñîðî÷êó ³ íàøèâêè, ³ øîðòè, ³ ãåòðè ³ çâè÷àéíî Ñêàóòñüêó õóñòêó â êîëüîð³ Äðóæèíè… Ìàºìî òàêîæ ³ çíàìåíà Îðãàí³çàö³¿, çíàìåíà ïàòðóë³â òà Äðóæèí…
- Íàñòóïíà ïðîáëåìà ÿêó íàì ïðèéøëîñÿ ³ íàðàç³ ïðèõîäèòüñÿ äîëàòè öå ëîêàëüí³ñòü… Öþ ïðîáëåìó ìè òàêîæ ïîñòóïîâî äîëàºìî. Ñêàóòè ÎÓÑ º ïî ö³ëîìó Ëüâîâ³, îáëàñò³ òà â 7 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.
- Îáìåæåí³ñòü â êàäðàõ.
Öå ïðîáëåìà ãëîáàëüíà ³ ñòîñóºòüñÿ óñ³õ áåç âèíÿòêó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè. ² öþ ïðîáëåìó ìè ïîñòóïîâî âèð³øóºìî àã³òóþ÷è ìîëîäü äî íàøèõ ëàâ ³ âæå â ÿêîñò³ Äðóæèíîâèõ, Çâÿçêîâèõ, Êîì³ñàð³â ïåâíèõ íàïðÿìê³â òîùî… Ïðîâîäèìî äëÿ íèõ ñïåö³àëüí³ âèøêîëè òàêèì ÷èíîì ãîòóºìî ¿õ…
Íà íèæíüîìó ð³âí³ à ñàìå Äðóæèí ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ äàâíî. Ìè äàâíî ïðîâîäèìî âèøêîëè ïàòðóëüíèõ ³ àñèñòåíò³â Äðóæèíîâèõ. Òîìó íà íèæíüîìó ð³âí³ ç ïàòðóëüíèìè âçàãàë³ íåìàº ïðîáëåì. Ïðîáëåìà ç áðàêîì àáî íåäîñòà÷åþ âèõîâíèê³â â ÎÓÑ òàêîæ ïîñòóïîâî âèð³øóºòüñÿ…
×èòà÷³ õîò³ëè á ä³çíàòèñü , ÿê âàñ äîëÿ çâåëà ç ñêàóòèíãîì ?
ßê öå áóëî ?
ßêîñü â äèòèíñòâ³ ÷èòàâ äèòÿ÷³ æóðíàëè «Îäíîêëàñíèê» à òàêîæ «Ñîíÿøíèê», ïðî÷èòàâ ñòàòò³ ïðî Ñêàóòèíã. Òàêîæ äèâèâñÿ òåëåïåðåäà÷ó ïðî ñêàóòèíã ïî öåíòðàëüíîìó òåëåáà÷åííþ (òîä³ ùå îñòàíêèíî) ïðîãðàìà íàçèâàëàñÿ «Ìàðàôîí-15», öå áóëî ìîº ïåðøå çíàéîìñòâî ç³ Ñêàóòñüêèì Ðóõîì. Ùå íàâ÷àþ÷èñü øêîë³ (à öå áóâ òàê êëàñ 8-é) äî íàñ ïðèõîäèëè ïëàñòóíè ç³ ñâîºþ àã³òàö³ºþ…Ç³ ñâî¿ì ïðèÿòåëåì ìè òîä³ ñòâîðèëè Ñêàóòñüêèé ãóðòîê, ïîð³çàëè òêàíèíó ÿêà ìàëà áóòè íà ïîäóøêè ³ ïîøèëè ñêàóòñüê³ õóñòêè, öå áóâ 1992-é. Êîëè ó Ëüâîâ³ íàâ³òü çãàäêè ïðî ñêàóòèíã íàâ³òü íå ìîãëî áóòè é ìîâè… Îäíàê ³ ïëàñòóíè òîä³ áóëè ìàëîâ³äîì³.Íàâ³òü ãàçåòó âèïóñêàëè íàçèâàëàñÿ «Áîéñêàóò»
Ïîò³ì òà ñïðàâà çàãëîõëà, ëèøå â 2000 ðîö³ öÿ ³äåÿ íàáóëà íîâèõ îáåðò³â…
Íàøà îðãàí³çàö³ÿ ïðèéìàº ó÷àñòü ó ð³çíèõ çàõîäàõ, ðîçêàæ³òü ïðî íèõ,ÿêà àòìîñôåðà ïàíóº ó ñåðåäèí³ îðãàí³çàö³¿?
Íó, Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ íå ò³ëüêè ïðèéìàº ó÷àñòü àëå é ïðîâîäèòü çàõîäè… ßêùî çàãàëîì âçÿòè äî óâàãè âñ³ çàõîäè ÿê³ ìè ïðîâîäèìî àáî ïðèéìàºìî ó÷àñòü ³ âçÿòè äî óâàãè âñ³ îñåðåäêè ÎÓÑ òî öå áóäå áëèçüêî 80 çàõîä³â. Á³ëüø³ñòü ïðîâîäèòüñÿ Îêðóãîþ Ëüâ³â-ÎÓÑ öå 45 çàõîä³â íà ð³ê.
Öå çâè÷àéíî çàõîäè â Äðóæèíàõ, öå ìàíäð³âêè, ïîõîäè, ³íñòðóêòàæ³, ì³í³ âèøêîëè.
Îêðóãà òà îñåðåäêè ïðîâîäÿòü òàêîæ ñâî¿ çàõîäè à òàêîæ º Çàõîäè íà ð³âí³ Îðãàí³çàö³¿.
Íà ð³âí³ ÎÓÑ
Öå:
-Àêö³ÿ «Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó»
-Åêîëîã³÷íà àêö³ÿ «Ãîäèíà Çåìë³»
-Àêö³ÿ äî Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ Ìèðó
-Àêö³ÿ Äåíü Áðàòåðñüêî¿ Äóìêè
-Àêö³ÿ «Ñâÿòà Ïîêðîâà»
-Ìèñòåöüêèé Âèøê³ë Ñêàóò-ÀÐÒ
-Âèøê³ë ïàòðóëüíèõ ë³äåð³â «Øêîëà ïàòðóëüíèõ ë³äåð³â»
- Ë³òí³é Ñêàóòñüêèé Òàá³ð ÎÓÑ «Êàðïàòñüê³ Âîãí³»
- Ë³òí³é Ñêàóòñüêèé Òàá³ð ÎÓÑ «Ïå÷åðà Ðèñ³»
-Àêö³ÿ «Ñêàóòñüêèé Ïàñïîðò äî ªâðîïè»
-Ó÷àñòü â Ì³æíàðîäíîìó Ñêàóòñüêîìó ²íòåðíåò-Äæåìáîð³ JOTI
- Ó÷àñòü â Çàãàëüíîïîëüñüêîìó Õàðöåðñüêîìó Ðàéä³ MARZANNA
- Ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó Çáîð-Ïîõîä³ «Êîçàöüêèìè Øëÿõàìè»
Òàêîæ Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ïðèéìàº ùîðîêó ó÷àñòü â Âîðêøîïàõ Ì³æíàðîäíèõ Ñêàóòñüêèõ Îðãàí³çàö³é à òàêîæ ÷èñëåííèõ çëüîòàõ òà ôîðóìàõ….
Íà ð³âí³ Îêðóãè Ëüâ³â-ÎÓÑ ïðîâîäèòüñÿ òàêîæ àêö³ÿ «Ñâÿòèé Ìèêîëàé-ïðèõîäèòü íà äîïîìîãó» çâè÷àéíî çà ñïðèÿííÿ Ìàëüò³éñüêî¿ Ñëóæáè Äîïîìîãè.Ïðèºäíàëèñÿ òàêîæ äî ïðîåêòó Ïîëüñüêèõ Õàðöåð³â ùî ñòîñóºòüñÿ Äðóæèí Ãðþíâàëüäñüêèõ öå ö³ëîð³÷íèé ³ ùîð³÷íèé ïðîåêò, ÿêèé ïåðåäáà÷àº áàãàòî ìîæëèâîñòåé…Áàãàòî çàïðîøåíü íà Ì³æíàðîäí³ Ñêàóòñüê³ òàáîðè… Íàïðèêëàä âæå ìàºìî çàïðîøåííÿ â Âåëèêîáðèòàí³þ, Ìåêñèêó, Êàíàäó âæå íàïåðåä íà 2011, 2012, 2013…Ìàºìî çàïðîøåííÿ âæå íà çàõîäè ÿê³ ïðîâîäèòèìóòü ïîëüñüê³ õàðöåðè ïðîòÿãîì âñüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³ òî ç ð³çíèõ îñåðåäê³â !!!Íà ð³âí³ Îêðóãè Ëüâ³â-ÎÓÑ ïëàíóºìî â ëþòîìó ïðîâåñòè Âèøê³ë Ïî÷àòêîâîãî Â³éñüêîâîãî Ñêàóòèíãó òîùî…Ïðîâîäèìî áàãàòî ÷îãî ³ ñêàóòè ÎÓÑ çàëó÷åí³ äî áàãàòüîõ êîðèñíèõ ñïðàâ… Òÿæêî òàê âì³ñòèòè âñå â ê³ëüêîõ ñëîâàõ…Äëÿ øèðøîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî ÎÓÑ â íàñ ñòâîðåíà ðîçãàëóæåíà ³íôîðìàö³éíà ³íòåðíåò-ìåðåæà ÎÓÑ…ßêà ïàíóº àòìîñôåðà? Âàæêå ïèòàííÿ… Ñòàðàºìîñÿ øîá áóëî ö³êàâî âñ³ì ³ âñ³ áóëè çàäîâîëåí³ ùî º ñêàóòàìè ÎÓÑ.Ñòàðàºìîñÿ òàêîæ ùîá ó÷àñòü ñêàóò³â ÎÓÑ â çàõîäàõ íå ò³ëüêè íàâ÷àëà, àëå é çäðóæóâàëà ñêàóò³â ïîì³æ ñîáîþ…
Çðîçóì³ëî, ùî ÎÓÑ – îðãàí³çàö³ÿ ìîëîäà , ÿê³ âè áà÷èòå ïð³îðèòåòè òà íàïðÿìêè ðîçâèòêó ?
Êîæíîãî ðîêó ìè ñòâîðþºìî íå ò³ëüêè ð³÷íèé ïëàí çàõîä³â, àëå é ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó íà ïåâíèé ð³ê…
ß îñîáèñòî áà÷ó ÿê ïð³îðèòåò íàñòóïíå:
-Ðîçâèòîê ÎÓÑ ÿê Âñåóêðà¿íñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿
-Ïîãëèáëåííÿ ñòîñóíê³â ÎÓÑ ç çàêîðäîííèìè òà ì³æíàðîäíèìè Ñêàóòñüêèìè Îðãàí³çàö³ÿìè
- Ïîãëèáëåííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â
- Ïîãëèáëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â
- Ïîãëèáëåííÿ ïðàö³ íàä ñêàóòñüêîþ ìåòîäèêîþ
- Ïðàöÿ íàä íîâèìè çàõîäàìè ³ àêö³ÿìè ÿê³ á ìîãëè á áóòè âïðîâàäæåí³ â ä³ÿëüí³ñòü ÎÓÑ
- Ïîãëèáëåííÿ ïðàö³ íàä ðîçâèòêîì êåð³âíèõ òà âèõîâíèõ êàäð³â â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ, ïîñòóïîâî çá³ëüøèòè êàäðè â ÎÓÑ. Ïîêðàùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ç Êàäðàìè… Çàëó÷åííÿ ìîëîä³ äî àêòèâíîñò³ ÎÓÑ.
- Çàëó÷åííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ äëÿ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â ÎÓÑ
- Çàëó÷åííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ â ÎÓÑ ÷ëåí³â íåçàëåæíèõ ñêàóòñüêèõ îñåðåäê³â ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøîãî âñòóïó â ÎÓÑ
-Ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ, îñåðåäê³â òà Äðóæèí…
-Ïîêðàùåííÿ åôåêòèâíîñò³ â ðîáîò³ Ñêàóòñüêèõ Äðóæèí, ïðîâîäèìèõ àêö³é ÎÓÑ, òà â íàïðÿìêó ñïåö³àë³çîâàíîãî ñêàóòèíãó òîùî…
-Çàêð³ïëåííÿ ïîïåðåäí³õ ³ òåïåð³øí³õ çäîáóòê³â…
Òàá³ðíèöòâî, ìàíäð³âêè, íîâ³ òà ö³êàâ³ çíàéîìñòâà,ùî ùå ìîæå çàïðîïîíóâàòè öÿ ïàòð³îòè÷íà ³äåÿ ìîëîä³?
Öå âñå íàçâàíå íå º ³äåºþ à âèõîâíèìè çàñîáàìè…
²äåºþ ÎÓÑ º Ñêàóòñüêà ²äåÿ, âîíà ñôîðìóëüîâàíà â Ãîëîâíèõ Îáîâÿçêàõ Ñêàóòà
- Îáîâÿçîê ïåðåä Áîãîì òà Äåðæàâîþ
-Îáîâÿçîê ïåðåä ³íøèìè ³ ïåðåä ñîáîþ
- Îáîâÿçîê ñëóõàòèñÿ Ñêàóòñüêîãî Çàêîíó
ª òàêîæ Ñêàóòñüêèé Çàêîí ³ Ïðèñÿãà ÿêèõ ìóñèòü äîòðèìóâàòèñÿ êîæåí ñêàóò.
Ñêàóòñüêà Ïðèñÿãà
Íà ñâîþ ÷åñòü Ïðèñÿãàþ, ùî ðîáèòèìó âñå ùî â ìî¿õ ñèëàõ, ùîá: Âèêîíàòè ñâ³é îáîâ”ÿçîê ïåðåä Áîãîì òà Äåðæàâîþ, ïîâñÿê÷àñíî äîïîìàãàòè ³íøèì, ñëóõàòèñÿ Ñêàóòñüêîãî Çàêîíó.
Ñêàóòñüêèé Çàêîí
1. Ñêàóò ñëóæèòü Óêðà¿í³ ³ âèêîíóº ïåðåä Íåþ ñâî¿ îáîâ”ÿçêè.
2. Ñëîâó ñêàóòà äîâ³ðÿé.
3. Ñêàóò-ïîðàäëèâèé ³ äîïîìàãàº ³íøèì.
4. Ñêàóò-ïðèÿòåëü âñ³õ, ³ áðàò êîæíîãî ³íøîãî ñêàóòà.
5. Ñêàóò ïîñòóïàº ïî- ëèöàðñüêè.
6. Ñêàóò ëþáèòü ïðèðîäó ³ ñòàðàºòüñÿ ¿¿ ï³çíàòè.
7. Ñêàóò- â³äïîâ³äàëüíèé ³ ñëóõíÿíèé ñâî¿ì áàòüêàì òà íàñòàâíèêàì.
8. Ñêàóò çàâæäè ìàº äîáðèé íàñòð³é.
9. Ñêàóò-îùàäëèâèé ³ æåðòîâíèé.
10. Ñêàóò- ÷èñòèé â äóìêàõ, ìîâ³ ³ â÷èíêàõ.”
Òàêîæ º ö³ëîð³÷íà Ñêàóòñüêà Ïðîãðàìà.
Öå ñêàóòñüê³ ñòóïåí³, íà òàáîð³ öå òàêîæ âì³ëîñò³ òà Çâàííÿ Ë³ñó. Ùå º ñõîäèíè ðîñòó, öå ïðèõèëüíèê, ñêàóò ïàòðóëÿ, ÷îëîâèé, ïàòðóëüíèé, Àñèñòåíò Äðóæèíîâîãî, Äðóæèíîâèé ³òä… Â ñêàóòñüêèõ ïàòðóëÿõ º ùå îáîâ’ÿçêè: Ïàòðóëüíèé, ÷îëîâèé, ïèñàð, ñêàðáíèê, ë³òîïèñåöü, ìåäèê, êóõàð…
Öå òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àë³çîâàíîãî ñêàóòèíãó
Ó íàñ öå áóäå:
- Ñïîðòèâíèé Ñêàóòèíã
- Ìèñòåöüêèé Ñêàóòèíã
- Ê³áåðñêàóòèíã (³íòåðíåò-ñêàóòèíã)
- ªâðîçíàâ÷èé ñêàóòèíã
- Â³éñüêîâèé ñêàóòèíã
- Åêîëîã³÷íèé ñêàóòèíã
- Ãðþíâàëüäñüêèé
- Ìîðñüêèé ñêàóòèíã
- Òóðèñòè÷íî-êðàºçíàâ÷èé…
Â æèòòÿ âò³ëþºìî òàêîæ ³ñíóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ Ñêàóòñüêèõ Ñï³ëüíîò ÎÓÑ.
×è ä³àëîã ÎÓÑ-ÏËÀÑÒ ìîæëèâèé ?
Ìîæëèâî íå ñüîãîäí³ àëå ìîæëèâèé. Âñå çàëåæèòü â³ä äâîõ Îðãàí³çàö³é.
Àëå ïèòàííÿ ä³àëîã íà ÿêó òåìó? Òåìó ñï³âïðàö³, ìèðíîãî ñï³â³ñíóâàííÿ? Ïðî ùî ìîæíà äîìîâëÿòèñÿ ç Ïëàñòîì? Ïðî ïðèìèðåííÿ?Âàæêî ñêàçàòè àäæå ÎÓÑ ³ Ïëàñò äóæå ð³çíèé…Â íèõ ð³çí³ ³íòåðåñè. Â ÎÓÑ – æèòè ³ ðîçâèâàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè ç ä³òüìè… Â Ïëàñòà- îòðèìàëè ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå â ñêàóòñüêîìó ³ ìîëîä³æíîìó ðóñ³ â Óêðà¿í³. Öå ÿê ³ áóäü-ÿêèé ìîíîïîë³ñò ñòàðàºòüñÿ çðîáèòè çàâäÿêè óñóíåííþ êîíêóðåíò³â, ð³çíèìè øëÿõàìè çâè÷àéíî: ÷åðåç çàëÿêóâàííÿ, ðåïðåñ³¿, ï³äêóï, çíèùåííÿ â òîìó ÷èñë³.
Ìè âèçíà÷èëèñÿ ç ä³àëîãîì…Ä³àëîã ìîæëèâèé çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí:
Òàê íåõàé áóäå àëå ëèøå ï³ä ÷àñ îô³éíèõ ïåðåãîâîð³â ³ ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.
Ñåðåä ÿêèõ:
-Îô³ö³éíå âèçíàííÿ ïðàâà ÎÓÑ íà ³ñíóâàííÿ
-Ãàðàíò³¿ òîãî ùîá ÷èíîâíèêè ÿê³ º ïëàñòóíàìè íå áóäóòü ÷èíèòè îï³ð ó íàø³é ä³ÿëüíîñò³
-îô³ö³éí³ âèáà÷åííÿ ïåðåä ÎÓÑ â òîìó ÷èñë³ íà îô³ö³éíèõ äæåðåëàõ Ïëàñòó
-ïðèïèíåííÿ öåíçóðè â³äíîñíî ä³ÿëüíîñò³ ÎÓÑ òà ³íøèõ ñêàóòñüêèõ îðãàí³çàö³é â çì³
-ï³äïèñàííÿ Ïëàñòîì çàñàä ì³æîðãàí³çàö³éíèõ ñòîñóíê³â â Óêðà¿í³
-âèäàëåííÿ âñ³õ ñòàòåé, äîïèñ³â òà ðåöåíç³é ÿê³ îáðàæàþòü ÎÓÑ (Ïëàñò)
-Ñêàñóâàííÿ Óêàçó ïðî Ïëàñò
-â³äìîâà Ïëàñòó â³ä ñâîº¿ ì³ñ³éíîñò³…
Ùîá âè õîò³ëè ñêàçàòè ìîëîäèì ëþäÿì ,êîòð³ õîò³ëè áè âñòóïèòè â íàøó îðãàí³çàö³þ?
Ïàïà ²âàí Ïàâëî Äðóãèé ñêàçàâ: ÍÅ Á²ÉÒÅÑß!!!
Íå á³éòåñÿ ñêàçàòè ñâîº ÒÀÊ! Ñâîºìó ðîñòó, ñâî¿õ çäîáóòê³â, íîâèì â³äêðèòòÿì… Ñêàóòèíã ñàìå äëÿ êîæíî¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè, ÿêà ðîáèòü ñâî¿ êðîêè… À ñêàóòèíã öå ñàìå ö³ êðîêè… Âè íå ïîâèíí³ áîÿòèñÿ ëþáèòè öþ êðà¿íó, öåé íàðîä… Ñêàóòèíã öå äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè ÿêà íå áî¿òüñÿ, ÿêà íå º ÷âàíüêóâàòîþ ³ çàðîçóì³ëîþ, ñêàóòèíã íå º íàö³îíàë³ñòà, ÿêèé ç âèðÿ÷åíèìè î÷èìà êðè÷èòü ÃÀÍÜÁÀ!!!. ² íå äëÿ ôàíàòèêà…Ñêàóòèíã öå âèøê³ë æèòòÿ, ï³çíàííÿ íîâîãî, øêîëà ñï³âæèòòÿ ç ³íøîþ ìîëîääþ.Öå ÷óäîâà âèõîâíà ñèñòåìà ÿêà âèïðîáóâàíà âæå 100 ðîê³â.Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â öå ã³äíà ïðîäîâæóâà÷êà öèõ òðàäèö³é ³ âîíà â³äêðèòà ñàìå äëÿ Âàñ.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1824
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.