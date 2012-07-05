“Ñòàðàºìîñÿ øîá áóëî ö³êàâî âñ³ì ³ âñ³ áóëè çàäîâîëåí³ ùî º ñêàóòàìè ÎÓÑ”

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > ²íòåðâ'þ > “Ñòàðàºìîñÿ øîá áóëî ö³êàâî âñ³ì ³ âñ³ áóëè çàäîâîëåí³ ùî º ñêàóòàìè ÎÓÑ”

“Ñòàðàºìîñÿ øîá áóëî ö³êàâî âñ³ì ³ âñ³ áóëè çàäîâîëåí³ ùî º ñêàóòàìè ÎÓÑ”



Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

05 Ëèñòîïàä 2010 21:00:00



Ðîçêàæ³òü ïðî ÎÓÑ íà ïî÷àòêàõ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ,ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñòèêàëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ ³ ÿê ö³ ïèòàííÿ âèð³øóâàëèñÿ?

Ñïåðøó õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ âèíèêëà â 2000 ðîö³, áà íàâ³òü íå ÎÓÑ à Ñêàóòñüêèé Êëóá Ñàâ³î ó Ëüâîâ³, â Æîâêâ³ áóëè Ñêàóòè Æîâêâè à Íîâîÿâîð³âñüêó ³ñíóâàëà Óêðà¿íñüêà Ñêàóòñüêà Îðãàí³çàö³ÿ… Âñ³ âîíè áóëè ùå íå çàðåºñòðîâàí³. Ñêàóòñüêèé Êëóá «Ñàâ³î» áóâ â ìåæàõ çàðåºñòðîâàíî¿ äèòÿ÷î¿ Îðãàí³çàö³¿ «Êóëüòóðí³ ²í³ö³àòèâè».×åñíî êàæó÷è íà ñàìèõ ïî÷àòêàõ ìè ìàëè ìàëî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñêàóòèíã à òèì á³ëüøå ïðî ìåòîäèêó.Îäíàê òàêîæ çíàëè, ùî òå, ùî ðîáèòü Ïëàñò íå çîâñ³ì ïî ñêàóòñüêè.Ñòàðàëèñÿ âèéòè íà ³íø³ Ñêàóòñüê³ Îðãàí³çàö³¿ Ëüâîâà òà Óêðà¿íè îäíàê íà ïî÷àòêàõ öå áóëî íåóñï³øíî, îñê³ëüêè ³íòåðíåò-òåõíîëîã³¿ â Óêðà¿í³ áóëè â çàðîäêîâîìó ñòàí³ à âëàäíà ïðåñà àêòèâíî ïðèõîâóâàëè ä³ÿëüí³ñòü òà ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ñêàóòñüêèõ îðãàí³çàö³é â Óêðà¿í³, ó Ëüâîâ³ æ îêð³ì Ïëàñòó òà Ñàâ³î á³ëüøå í³÷îãî íå ³ñíóâàëî… Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó âçÿëèñÿ çà ï³äãîòîâêó ìåòîäèêè, ÿêèõîñü ìàòåð³àë³â. Õî÷à ùå ðàç õî÷ó ñêàçàòè çàñòîñîâóâàëè òå, ùî ìàëè à ìàëè äóæå ìàëî…. Çàñòîñîâóâàëè ìàòåð³àëè ³íøèõ îðãàí³çàö³é, âçàãàë³ íå ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñêàóòèíãîì, ïðîñòî äîðîáêè äèòÿ÷èõ ïåäàãîã³â…Â âåðåñí³ 2000 ðîêó ç³áðàëè ïåðø³ ïàòðóë³, ðîçïî÷àëè çàíÿòòÿ, íàâ³òü ÿê³ñü çàõîäè…

Öå íå ñïîäîáàëîñÿ âëàäíèì êîëàì, ÿê³ õîò³ëè çàïðîâàäèòè â ñóñ³äí³é øêîë³ Ïëàñò, à ïðèì³ùåííÿ äå ìè çàéìàëèñÿ à òàêîæ çàéìàëàñÿ ÄÎ «Êóëüòóðí³ ³í³ö³àòèâè» çàáðàëè, â áðóòàëüíèé ñïîñ³á, ³ îäíîçíà÷íî îðãàí³çîâóâàëè ïðîòè íàñ ñêàíäàëè…² Êóëüòóðí³ ²í³ö³àòèâè ³ Ñêàóòñüêèé Êëóá Ñàâ³î çàëèøèëèñÿ íà âóëèö³… Ðàçîì ç ¿¿ ÷ëåíàìè.Îäíàê Ñêàóòñüêèé Êëóá Ñàâ³î ïðîäîâæóâàâ ³ñíóâàòè ³ ïðàöþâàòè, íàä ñêàóòèíãîì… Çà ñïðèÿííÿì ñâÿùåííèêà ðèìî-êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ îòöÿ ßðîñëàâà Ãðèí÷èøèíà ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç êàòîëèöüêèìè ñêàóòàìè ×åðâîíîãðàäà ³ çîêðåìà ç îòöåì Îëåãîì Ñàëîìîíîì- íèí³ ðåêòîðîì Ëüâ³âñüêî¿ Âèùî¿ Ñåì³íàð³¿ Äóõîâíî¿ ÐÊÖ, ÿê³ çàïðîñèëè íàñ â ãîñò³ äî ×åðâîíîãðàäà…Òàê ïî÷àëîñÿ ïåðøà çíàéîìñòâî ç³ ñêàóòàìè… Çâè÷àéíî ÿ âäÿ÷íèé îòöþ Îëåãó çà âåëèêó äîïîìîãó â ïåðø³é ñêàóòñüê³é ë³òåðàòóð³, ³íôîðìàö³¿, áóëè â íèõ íà âèøêîë³ ïàòðóëüíèõ, òàáîð³. Áóëè ðàçîì ç íàøèìè ñêàóòàìè…Íàïðèê³íö³ 2001 ðîêó ìè âïåðøå çàïóñòèëè íàøó ³íòåðíåò-ñòîð³íêó ³ îäðàçó ç íàìè âèéøëà íà çâ’ÿçîê ³íøà Ñêàóòñüêà Îðãàí³çàö³ÿ àëå ç Êèºâà ¿¿ ³ìÿ ÑÏÎÊ. Ñàìå ÑÏÎÊ ïðîâàäèëà íàñ äàëüøå äîðîãîþ äî ñïðàâæíüîãî ñêàóòèíãó… É äîñ³ ïðîéøëî äóæå áàãàòî ÷àñó…Â êâ³òí³ 2002 ðîêó íàñ çàïðîñèëè íà Âèøê³ë ïàòðóëüíèõ ë³äåð³â ÑÏÎÊ â Ïóùó-Âîäèöþ ï³ä Êèºâîì, à â 2003 ðîö³ ìè ïðèéíÿëè ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó Çáîð³-Ïîõîä³ «Êîçàöüêèìè Øëÿõàìè», ÿêîãî ùîðîêó çîðãàí³çîâóâàâ ÑÏÎÊ. Â 2002 ðîö³ â ãðóäí³ ìè âïåðøå ïðèéíÿëè ó÷àñòü â àêö³¿ «Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó» ³ ïåðåáðàëè åñòàôåòó Âèôëåºìñüêîãî Ñâ³òëà Ìèðó. Ñâ³òëî ïðèâåçëè ç Êðàêîâà (Ïîëüùà)…Â³äòîä³ òàêà òðàäèö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ùîðîêó.Â ëèïí³ 2003 ðîêó â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë òðüîõ ñêàóòñüêèõ ãðóï à ñàìå Ñêàóòñüêîãî Êëóáó Ñàâ³î, Óêðà¿íñüêî¿ Ñêàóòñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ òà Ñêàóò³â Æîâêâè òà âèð³øóþòü îáºäíàòè çóñèëëÿ ñòâîðèâøè Îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ, íàäàâøè ¿é þðèäè÷íèé ñòàòóñ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿… 26 ëèïíÿ 2003 ðîêó ÎÓÑ áóëà çàðåºñòðîâàíà.

Ç ðåºñòðàö³ºþ ïî÷óëîñÿ íîâå äèõàííÿ â Ñêàóòñüêîìó Ðóñ³ Ëüâ³âùèíè… Ç òîãî ÷àñó é ä³º Îðãàí³çàö³ÿ.Âîíà ïåðåæèâàëà ³ òðóäíîù³ ³ ðàäîù³… Ïåðåæèâàííÿ, çëåòè ³ ïàä³ííÿ. Çÿâëÿëèñÿ íîâ³ êîíòàêòè, íîâ³ ÷ëåíè, íîâ³ çàõîäè, íîâ³ çíàéîìñòâà òîùî…Ç ÷àñîì áóëà îïðàöüîâàíà ìåòîäèêà, îäíîñòð³é, ïîñ³áíèêè…ÎÓÑ íàâ’ÿçóâàëà ñï³âïðàöþ ç ³íøèìè Ñêàóòñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè Óêðà¿íè òà ªâðîïè…Ç 2005 ðîêó ïî÷àëèñÿ ïåðåãîâîðè ç Ì³æíàðîäíèìè Ñêàóòñüêèìè Îðãàí³çàö³ÿìè çîêðåìà ç WFIS- Âñåñâ³òíüîþ Ôåäåðàö³ºþ Íåçàëåæíèõ Ñêàóò³â òà OWS- Îðäåíîì Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â. Ïî÷àëèñÿ ñòàðàííÿ â³äíîñíî âñòóïó ÎÓÑ äî ì³æíàðîäíîãî ñêàóòñüêîãî ðóõó… 5 Áåðåçíÿ â äåíü Ñâÿòîãî Êàçèì³ðà Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ñòàëà ïîâíîïðàâíèõ ÷ëåíîì Ñâ³òîâîãî Ñêàóòñüêîãî áðàòåðñòâà â ðàìêàõ Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â OWS.Â 2002 ðîö³ â³äáóâñÿ ïåðøèé Ñêàóòñüêèé òàá³ð ÎÓÑ «Êàðïàòñüê³ Âîãí³» â Êàðïàòàõ íà ð³÷ö³ Îï³ð. Öå áóâ íàìåòîâèé òàá³ð…Ïåðåä ÎÓÑ ñòîÿëî ³ ñòî¿òü áàãàòî âèêëèê³â:

-Â³äñóòí³ñòü ï³äòðèìêè ç áîêó âëàäè. Íàâ³òü íàìàãàííÿ âëàäè ïðèäóñèòè áóäü-ÿêó àëüòåðíàòèâó Ïëàñòó, íàâ³òü â çàðîäêó… Çàðàç âëàäà äîñèõ ï³ð íå âèÿâëÿº äî ÎÓÑ ï³äòðèìêó. Ç ³íøîãî áîêó íå ÷èíèòü îï³ð íàøîìó ðîçâèòêó…

- Â³äñóòí³ñòü ïðèì³ùåííÿ

- ²íôîðìàö³éíèé âàêóóì. Ç ðîçâèòêîì ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é öåé âàêóóì îñòàòî÷íî ïîäîëàíèé. Ìè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ä³çíàâàòèñÿ ïðî ³íø³ Ñêàóòñüê³ Îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³ ³ çíàéîìèòèñÿ òà ïåðåïèñóâàòèñÿ ç íèìè. Çà äîïîìîãîþ ìåðåæ³ ³íòåðíåò çâè÷àéíî…

-Íåîá³çíàí³ñòü ãðîìàäñüêîñò³ ç³ Ñêàóòñüêèì ðóõîì â Óêðà¿í³ ³ çîêðåìà ç ä³ÿëüí³ñòþ ÎÓÑ. Ìóäðà ³ àêòèâíà ³íôîðìàö³éíà ïîë³òèêà Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ à òàêîæ ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é ñïðèÿâ ðîçâèòêó ÎÓÑ â ³íôîðìàö³éí³é ñôåð³, òà ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Øòó÷íî ñòâîðåíó ³íôîðìàö³éíó áëîêàäó áóëî ïîäîëàíî ³ ïðî ÎÓÑ ïî÷óëà ãðîìàäñüê³ñòü Óêðà¿íè. Îêð³ì âèäàíü ÎÓÑ, ïðî íàøó Îðãàí³çàö³þ ïî÷àëà çÿâëÿòèñÿ ³íôîðìàö³ÿ íà ³íøèõ âèäàííÿõ, çîêðåìà Ëüâ³âñüêà ãàçåòà, Ïîñòóï, Õðåùàòèê, Çàêàðïàòòÿ Îíëàéí, Ðàä³î Âàòèêàí, 12 êàíàë, Ð²ÑÓ, Êàòîëèöüêèé Ìåä³à-Öåíòð.

- Ñòåðåîòèï â ëüâ³âñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ùî ìîâëÿâ ñêàóòèíã öå º Ïëàñò. ×àñòî òîä³ çàäàâàëè ïèòàííÿ: «À íàâ³ùî ñòâîðþâàòè Ñêàóòñüêó Îðãàí³çàö³þ ÿêùî ³ñíóº Ïëàñò?» Öåé ñòåðåîòèï òàêîæ ìóñèìî ïîñòóïîâî äîëàòè… Áàãàòî ñêàóò³â àñîö³éîâóâàëè ç ðàäÿíñüêèìè ï³îíåðàìè. Öåé ñòåðåîòèï äàºòüñÿ äîëàòè, îäíàê ðîáîòè ùå áàãàòî ùîáè öå çäîëàòè… Çàðàç ÎÓÑ ïî÷èíàþòü âï³çíàâàòè ÿê ÎÓÑ à íå ÿê Ïëàñò ÷è ï³îíåðè…

- Â³äñóòí³ñòü îäíîñòðî¿â. Öå áóëî ïîäîëàíî… Çàðàç ÎÓÑ âæèâàº ïîâíèé Ñêàóòñüêèé îäíîñòð³é. Ñêàóò ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè ³ Ñêàóòñüêó ñîðî÷êó ³ íàøèâêè, ³ øîðòè, ³ ãåòðè ³ çâè÷àéíî Ñêàóòñüêó õóñòêó â êîëüîð³ Äðóæèíè… Ìàºìî òàêîæ ³ çíàìåíà Îðãàí³çàö³¿, çíàìåíà ïàòðóë³â òà Äðóæèí…

- Íàñòóïíà ïðîáëåìà ÿêó íàì ïðèéøëîñÿ ³ íàðàç³ ïðèõîäèòüñÿ äîëàòè öå ëîêàëüí³ñòü… Öþ ïðîáëåìó ìè òàêîæ ïîñòóïîâî äîëàºìî. Ñêàóòè ÎÓÑ º ïî ö³ëîìó Ëüâîâ³, îáëàñò³ òà â 7 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

- Îáìåæåí³ñòü â êàäðàõ.

Öå ïðîáëåìà ãëîáàëüíà ³ ñòîñóºòüñÿ óñ³õ áåç âèíÿòêó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè. ² öþ ïðîáëåìó ìè ïîñòóïîâî âèð³øóºìî àã³òóþ÷è ìîëîäü äî íàøèõ ëàâ ³ âæå â ÿêîñò³ Äðóæèíîâèõ, Çâÿçêîâèõ, Êîì³ñàð³â ïåâíèõ íàïðÿìê³â òîùî… Ïðîâîäèìî äëÿ íèõ ñïåö³àëüí³ âèøêîëè òàêèì ÷èíîì ãîòóºìî ¿õ…

Íà íèæíüîìó ð³âí³ à ñàìå Äðóæèí ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ äàâíî. Ìè äàâíî ïðîâîäèìî âèøêîëè ïàòðóëüíèõ ³ àñèñòåíò³â Äðóæèíîâèõ. Òîìó íà íèæíüîìó ð³âí³ ç ïàòðóëüíèìè âçàãàë³ íåìàº ïðîáëåì. Ïðîáëåìà ç áðàêîì àáî íåäîñòà÷åþ âèõîâíèê³â â ÎÓÑ òàêîæ ïîñòóïîâî âèð³øóºòüñÿ…

×èòà÷³ õîò³ëè á ä³çíàòèñü , ÿê âàñ äîëÿ çâåëà ç ñêàóòèíãîì ?

ßê öå áóëî ?

ßêîñü â äèòèíñòâ³ ÷èòàâ äèòÿ÷³ æóðíàëè «Îäíîêëàñíèê» à òàêîæ «Ñîíÿøíèê», ïðî÷èòàâ ñòàòò³ ïðî Ñêàóòèíã. Òàêîæ äèâèâñÿ òåëåïåðåäà÷ó ïðî ñêàóòèíã ïî öåíòðàëüíîìó òåëåáà÷åííþ (òîä³ ùå îñòàíêèíî) ïðîãðàìà íàçèâàëàñÿ «Ìàðàôîí-15», öå áóëî ìîº ïåðøå çíàéîìñòâî ç³ Ñêàóòñüêèì Ðóõîì. Ùå íàâ÷àþ÷èñü øêîë³ (à öå áóâ òàê êëàñ 8-é) äî íàñ ïðèõîäèëè ïëàñòóíè ç³ ñâîºþ àã³òàö³ºþ…Ç³ ñâî¿ì ïðèÿòåëåì ìè òîä³ ñòâîðèëè Ñêàóòñüêèé ãóðòîê, ïîð³çàëè òêàíèíó ÿêà ìàëà áóòè íà ïîäóøêè ³ ïîøèëè ñêàóòñüê³ õóñòêè, öå áóâ 1992-é. Êîëè ó Ëüâîâ³ íàâ³òü çãàäêè ïðî ñêàóòèíã íàâ³òü íå ìîãëî áóòè é ìîâè… Îäíàê ³ ïëàñòóíè òîä³ áóëè ìàëîâ³äîì³.Íàâ³òü ãàçåòó âèïóñêàëè íàçèâàëàñÿ «Áîéñêàóò»

Ïîò³ì òà ñïðàâà çàãëîõëà, ëèøå â 2000 ðîö³ öÿ ³äåÿ íàáóëà íîâèõ îáåðò³â…

Íàøà îðãàí³çàö³ÿ ïðèéìàº ó÷àñòü ó ð³çíèõ çàõîäàõ, ðîçêàæ³òü ïðî íèõ,ÿêà àòìîñôåðà ïàíóº ó ñåðåäèí³ îðãàí³çàö³¿?

Íó, Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ íå ò³ëüêè ïðèéìàº ó÷àñòü àëå é ïðîâîäèòü çàõîäè… ßêùî çàãàëîì âçÿòè äî óâàãè âñ³ çàõîäè ÿê³ ìè ïðîâîäèìî àáî ïðèéìàºìî ó÷àñòü ³ âçÿòè äî óâàãè âñ³ îñåðåäêè ÎÓÑ òî öå áóäå áëèçüêî 80 çàõîä³â. Á³ëüø³ñòü ïðîâîäèòüñÿ Îêðóãîþ Ëüâ³â-ÎÓÑ öå 45 çàõîä³â íà ð³ê.

Öå çâè÷àéíî çàõîäè â Äðóæèíàõ, öå ìàíäð³âêè, ïîõîäè, ³íñòðóêòàæ³, ì³í³ âèøêîëè.

Îêðóãà òà îñåðåäêè ïðîâîäÿòü òàêîæ ñâî¿ çàõîäè à òàêîæ º Çàõîäè íà ð³âí³ Îðãàí³çàö³¿.

Íà ð³âí³ ÎÓÑ

Öå:

-Àêö³ÿ «Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó»

-Åêîëîã³÷íà àêö³ÿ «Ãîäèíà Çåìë³»

-Àêö³ÿ äî Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ Ìèðó

-Àêö³ÿ Äåíü Áðàòåðñüêî¿ Äóìêè

-Àêö³ÿ «Ñâÿòà Ïîêðîâà»

-Ìèñòåöüêèé Âèøê³ë Ñêàóò-ÀÐÒ

-Âèøê³ë ïàòðóëüíèõ ë³äåð³â «Øêîëà ïàòðóëüíèõ ë³äåð³â»

- Ë³òí³é Ñêàóòñüêèé Òàá³ð ÎÓÑ «Êàðïàòñüê³ Âîãí³»

- Ë³òí³é Ñêàóòñüêèé Òàá³ð ÎÓÑ «Ïå÷åðà Ðèñ³»

-Àêö³ÿ «Ñêàóòñüêèé Ïàñïîðò äî ªâðîïè»

-Ó÷àñòü â Ì³æíàðîäíîìó Ñêàóòñüêîìó ²íòåðíåò-Äæåìáîð³ JOTI

- Ó÷àñòü â Çàãàëüíîïîëüñüêîìó Õàðöåðñüêîìó Ðàéä³ MARZANNA

- Ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó Çáîð-Ïîõîä³ «Êîçàöüêèìè Øëÿõàìè»

Òàêîæ Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ïðèéìàº ùîðîêó ó÷àñòü â Âîðêøîïàõ Ì³æíàðîäíèõ Ñêàóòñüêèõ Îðãàí³çàö³é à òàêîæ ÷èñëåííèõ çëüîòàõ òà ôîðóìàõ….

Íà ð³âí³ Îêðóãè Ëüâ³â-ÎÓÑ ïðîâîäèòüñÿ òàêîæ àêö³ÿ «Ñâÿòèé Ìèêîëàé-ïðèõîäèòü íà äîïîìîãó» çâè÷àéíî çà ñïðèÿííÿ Ìàëüò³éñüêî¿ Ñëóæáè Äîïîìîãè.Ïðèºäíàëèñÿ òàêîæ äî ïðîåêòó Ïîëüñüêèõ Õàðöåð³â ùî ñòîñóºòüñÿ Äðóæèí Ãðþíâàëüäñüêèõ öå ö³ëîð³÷íèé ³ ùîð³÷íèé ïðîåêò, ÿêèé ïåðåäáà÷àº áàãàòî ìîæëèâîñòåé…Áàãàòî çàïðîøåíü íà Ì³æíàðîäí³ Ñêàóòñüê³ òàáîðè… Íàïðèêëàä âæå ìàºìî çàïðîøåííÿ â Âåëèêîáðèòàí³þ, Ìåêñèêó, Êàíàäó âæå íàïåðåä íà 2011, 2012, 2013…Ìàºìî çàïðîøåííÿ âæå íà çàõîäè ÿê³ ïðîâîäèòèìóòü ïîëüñüê³ õàðöåðè ïðîòÿãîì âñüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³ òî ç ð³çíèõ îñåðåäê³â !!!Íà ð³âí³ Îêðóãè Ëüâ³â-ÎÓÑ ïëàíóºìî â ëþòîìó ïðîâåñòè Âèøê³ë Ïî÷àòêîâîãî Â³éñüêîâîãî Ñêàóòèíãó òîùî…Ïðîâîäèìî áàãàòî ÷îãî ³ ñêàóòè ÎÓÑ çàëó÷åí³ äî áàãàòüîõ êîðèñíèõ ñïðàâ… Òÿæêî òàê âì³ñòèòè âñå â ê³ëüêîõ ñëîâàõ…Äëÿ øèðøîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî ÎÓÑ â íàñ ñòâîðåíà ðîçãàëóæåíà ³íôîðìàö³éíà ³íòåðíåò-ìåðåæà ÎÓÑ…ßêà ïàíóº àòìîñôåðà? Âàæêå ïèòàííÿ… Ñòàðàºìîñÿ øîá áóëî ö³êàâî âñ³ì ³ âñ³ áóëè çàäîâîëåí³ ùî º ñêàóòàìè ÎÓÑ.Ñòàðàºìîñÿ òàêîæ ùîá ó÷àñòü ñêàóò³â ÎÓÑ â çàõîäàõ íå ò³ëüêè íàâ÷àëà, àëå é çäðóæóâàëà ñêàóò³â ïîì³æ ñîáîþ…

Çðîçóì³ëî, ùî ÎÓÑ – îðãàí³çàö³ÿ ìîëîäà , ÿê³ âè áà÷èòå ïð³îðèòåòè òà íàïðÿìêè ðîçâèòêó ?

Êîæíîãî ðîêó ìè ñòâîðþºìî íå ò³ëüêè ð³÷íèé ïëàí çàõîä³â, àëå é ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó íà ïåâíèé ð³ê…

ß îñîáèñòî áà÷ó ÿê ïð³îðèòåò íàñòóïíå:

-Ðîçâèòîê ÎÓÑ ÿê Âñåóêðà¿íñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿

-Ïîãëèáëåííÿ ñòîñóíê³â ÎÓÑ ç çàêîðäîííèìè òà ì³æíàðîäíèìè Ñêàóòñüêèìè Îðãàí³çàö³ÿìè

- Ïîãëèáëåííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â

- Ïîãëèáëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â

- Ïîãëèáëåííÿ ïðàö³ íàä ñêàóòñüêîþ ìåòîäèêîþ

- Ïðàöÿ íàä íîâèìè çàõîäàìè ³ àêö³ÿìè ÿê³ á ìîãëè á áóòè âïðîâàäæåí³ â ä³ÿëüí³ñòü ÎÓÑ

- Ïîãëèáëåííÿ ïðàö³ íàä ðîçâèòêîì êåð³âíèõ òà âèõîâíèõ êàäð³â â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ, ïîñòóïîâî çá³ëüøèòè êàäðè â ÎÓÑ. Ïîêðàùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ç Êàäðàìè… Çàëó÷åííÿ ìîëîä³ äî àêòèâíîñò³ ÎÓÑ.

- Çàëó÷åííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ äëÿ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â ÎÓÑ

- Çàëó÷åííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ â ÎÓÑ ÷ëåí³â íåçàëåæíèõ ñêàóòñüêèõ îñåðåäê³â ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøîãî âñòóïó â ÎÓÑ

-Ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ, îñåðåäê³â òà Äðóæèí…

-Ïîêðàùåííÿ åôåêòèâíîñò³ â ðîáîò³ Ñêàóòñüêèõ Äðóæèí, ïðîâîäèìèõ àêö³é ÎÓÑ, òà â íàïðÿìêó ñïåö³àë³çîâàíîãî ñêàóòèíãó òîùî…

-Çàêð³ïëåííÿ ïîïåðåäí³õ ³ òåïåð³øí³õ çäîáóòê³â…

Òàá³ðíèöòâî, ìàíäð³âêè, íîâ³ òà ö³êàâ³ çíàéîìñòâà,ùî ùå ìîæå çàïðîïîíóâàòè öÿ ïàòð³îòè÷íà ³äåÿ ìîëîä³?

Öå âñå íàçâàíå íå º ³äåºþ à âèõîâíèìè çàñîáàìè…

²äåºþ ÎÓÑ º Ñêàóòñüêà ²äåÿ, âîíà ñôîðìóëüîâàíà â Ãîëîâíèõ Îáîâÿçêàõ Ñêàóòà

- Îáîâÿçîê ïåðåä Áîãîì òà Äåðæàâîþ

-Îáîâÿçîê ïåðåä ³íøèìè ³ ïåðåä ñîáîþ

- Îáîâÿçîê ñëóõàòèñÿ Ñêàóòñüêîãî Çàêîíó

ª òàêîæ Ñêàóòñüêèé Çàêîí ³ Ïðèñÿãà ÿêèõ ìóñèòü äîòðèìóâàòèñÿ êîæåí ñêàóò.

Ñêàóòñüêà Ïðèñÿãà

Íà ñâîþ ÷åñòü Ïðèñÿãàþ, ùî ðîáèòèìó âñå ùî â ìî¿õ ñèëàõ, ùîá: Âèêîíàòè ñâ³é îáîâ”ÿçîê ïåðåä Áîãîì òà Äåðæàâîþ, ïîâñÿê÷àñíî äîïîìàãàòè ³íøèì, ñëóõàòèñÿ Ñêàóòñüêîãî Çàêîíó.

Ñêàóòñüêèé Çàêîí

1. Ñêàóò ñëóæèòü Óêðà¿í³ ³ âèêîíóº ïåðåä Íåþ ñâî¿ îáîâ”ÿçêè.

2. Ñëîâó ñêàóòà äîâ³ðÿé.

3. Ñêàóò-ïîðàäëèâèé ³ äîïîìàãàº ³íøèì.

4. Ñêàóò-ïðèÿòåëü âñ³õ, ³ áðàò êîæíîãî ³íøîãî ñêàóòà.

5. Ñêàóò ïîñòóïàº ïî- ëèöàðñüêè.

6. Ñêàóò ëþáèòü ïðèðîäó ³ ñòàðàºòüñÿ ¿¿ ï³çíàòè.

7. Ñêàóò- â³äïîâ³äàëüíèé ³ ñëóõíÿíèé ñâî¿ì áàòüêàì òà íàñòàâíèêàì.

8. Ñêàóò çàâæäè ìàº äîáðèé íàñòð³é.

9. Ñêàóò-îùàäëèâèé ³ æåðòîâíèé.

10. Ñêàóò- ÷èñòèé â äóìêàõ, ìîâ³ ³ â÷èíêàõ.”

Òàêîæ º ö³ëîð³÷íà Ñêàóòñüêà Ïðîãðàìà.

Öå ñêàóòñüê³ ñòóïåí³, íà òàáîð³ öå òàêîæ âì³ëîñò³ òà Çâàííÿ Ë³ñó. Ùå º ñõîäèíè ðîñòó, öå ïðèõèëüíèê, ñêàóò ïàòðóëÿ, ÷îëîâèé, ïàòðóëüíèé, Àñèñòåíò Äðóæèíîâîãî, Äðóæèíîâèé ³òä… Â ñêàóòñüêèõ ïàòðóëÿõ º ùå îáîâ’ÿçêè: Ïàòðóëüíèé, ÷îëîâèé, ïèñàð, ñêàðáíèê, ë³òîïèñåöü, ìåäèê, êóõàð…

Öå òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àë³çîâàíîãî ñêàóòèíãó

Ó íàñ öå áóäå:

- Ñïîðòèâíèé Ñêàóòèíã

- Ìèñòåöüêèé Ñêàóòèíã

- Ê³áåðñêàóòèíã (³íòåðíåò-ñêàóòèíã)

- ªâðîçíàâ÷èé ñêàóòèíã

- Â³éñüêîâèé ñêàóòèíã

- Åêîëîã³÷íèé ñêàóòèíã

- Ãðþíâàëüäñüêèé

- Ìîðñüêèé ñêàóòèíã

- Òóðèñòè÷íî-êðàºçíàâ÷èé…

Â æèòòÿ âò³ëþºìî òàêîæ ³ñíóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ Ñêàóòñüêèõ Ñï³ëüíîò ÎÓÑ.

×è ä³àëîã ÎÓÑ-ÏËÀÑÒ ìîæëèâèé ?

Ìîæëèâî íå ñüîãîäí³ àëå ìîæëèâèé. Âñå çàëåæèòü â³ä äâîõ Îðãàí³çàö³é.

Àëå ïèòàííÿ ä³àëîã íà ÿêó òåìó? Òåìó ñï³âïðàö³, ìèðíîãî ñï³â³ñíóâàííÿ? Ïðî ùî ìîæíà äîìîâëÿòèñÿ ç Ïëàñòîì? Ïðî ïðèìèðåííÿ?Âàæêî ñêàçàòè àäæå ÎÓÑ ³ Ïëàñò äóæå ð³çíèé…Â íèõ ð³çí³ ³íòåðåñè. Â ÎÓÑ – æèòè ³ ðîçâèâàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè ç ä³òüìè… Â Ïëàñòà- îòðèìàëè ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå â ñêàóòñüêîìó ³ ìîëîä³æíîìó ðóñ³ â Óêðà¿í³. Öå ÿê ³ áóäü-ÿêèé ìîíîïîë³ñò ñòàðàºòüñÿ çðîáèòè çàâäÿêè óñóíåííþ êîíêóðåíò³â, ð³çíèìè øëÿõàìè çâè÷àéíî: ÷åðåç çàëÿêóâàííÿ, ðåïðåñ³¿, ï³äêóï, çíèùåííÿ â òîìó ÷èñë³.

Ìè âèçíà÷èëèñÿ ç ä³àëîãîì…Ä³àëîã ìîæëèâèé çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí:

Òàê íåõàé áóäå àëå ëèøå ï³ä ÷àñ îô³éíèõ ïåðåãîâîð³â ³ ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.

Ñåðåä ÿêèõ:

-Îô³ö³éíå âèçíàííÿ ïðàâà ÎÓÑ íà ³ñíóâàííÿ

-Ãàðàíò³¿ òîãî ùîá ÷èíîâíèêè ÿê³ º ïëàñòóíàìè íå áóäóòü ÷èíèòè îï³ð ó íàø³é ä³ÿëüíîñò³

-îô³ö³éí³ âèáà÷åííÿ ïåðåä ÎÓÑ â òîìó ÷èñë³ íà îô³ö³éíèõ äæåðåëàõ Ïëàñòó

-ïðèïèíåííÿ öåíçóðè â³äíîñíî ä³ÿëüíîñò³ ÎÓÑ òà ³íøèõ ñêàóòñüêèõ îðãàí³çàö³é â çì³

-ï³äïèñàííÿ Ïëàñòîì çàñàä ì³æîðãàí³çàö³éíèõ ñòîñóíê³â â Óêðà¿í³

-âèäàëåííÿ âñ³õ ñòàòåé, äîïèñ³â òà ðåöåíç³é ÿê³ îáðàæàþòü ÎÓÑ (Ïëàñò)

-Ñêàñóâàííÿ Óêàçó ïðî Ïëàñò

-â³äìîâà Ïëàñòó â³ä ñâîº¿ ì³ñ³éíîñò³…

Ùîá âè õîò³ëè ñêàçàòè ìîëîäèì ëþäÿì ,êîòð³ õîò³ëè áè âñòóïèòè â íàøó îðãàí³çàö³þ?

Ïàïà ²âàí Ïàâëî Äðóãèé ñêàçàâ: ÍÅ Á²ÉÒÅÑß!!!

Íå á³éòåñÿ ñêàçàòè ñâîº ÒÀÊ! Ñâîºìó ðîñòó, ñâî¿õ çäîáóòê³â, íîâèì â³äêðèòòÿì… Ñêàóòèíã ñàìå äëÿ êîæíî¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè, ÿêà ðîáèòü ñâî¿ êðîêè… À ñêàóòèíã öå ñàìå ö³ êðîêè… Âè íå ïîâèíí³ áîÿòèñÿ ëþáèòè öþ êðà¿íó, öåé íàðîä… Ñêàóòèíã öå äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè ÿêà íå áî¿òüñÿ, ÿêà íå º ÷âàíüêóâàòîþ ³ çàðîçóì³ëîþ, ñêàóòèíã íå º íàö³îíàë³ñòà, ÿêèé ç âèðÿ÷åíèìè î÷èìà êðè÷èòü ÃÀÍÜÁÀ!!!. ² íå äëÿ ôàíàòèêà…Ñêàóòèíã öå âèøê³ë æèòòÿ, ï³çíàííÿ íîâîãî, øêîëà ñï³âæèòòÿ ç ³íøîþ ìîëîääþ.Öå ÷óäîâà âèõîâíà ñèñòåìà ÿêà âèïðîáóâàíà âæå 100 ðîê³â.Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â öå ã³äíà ïðîäîâæóâà÷êà öèõ òðàäèö³é ³ âîíà â³äêðèòà ñàìå äëÿ Âàñ.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1824

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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