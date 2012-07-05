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Ëèñò ìàìè äî äî÷êè
Àâòîð: Äàéäæåñò
05 Ëèñòîïàä 2010 04:50:46
Ïðèâ³ò, äîðîãà äî÷å÷êà!
ßêùî òè îòðèìàºø öåé ëèñò, çíà÷èòü, âîíî äî òåáå ä³éøëî. ßêùî æ í³, òî äàé ìåí³ çíàòè, ³ ÿ íàïèøó òîá³ ùå ðàç.
ß ïèøó ïîâîë³, òîìó ùî çíàþ, ùî òè íå äóæå øâèäêî ÷èòàºø.
Ïîãîäà ó íàñ õîðîøà. Ìèíóëîãî òèæíÿ äîù éøîâ âñüîãî äâ³÷³: íà ïî÷àòêó òèæíÿ 3 äí³ ³ áëèæ÷å äî ê³íöÿ, ïðîòÿãîì 4 äí³â.
Äî ðå÷³, ùîäî ïàëüòå÷êà, ÿêå òè õîò³ëà, äÿäüêî Âàñÿ ñêàçàâ, ùî ÿêùî ïåðåñèëàòè éîãî ç öèìè ëèòèìè ãóäçèêàìè, òî öå âèéäå äóæå äîðîãî ïî âàç³, òîìó ÿ ¿õ ïîâ³äð³çóâàëà. Ïðèøèé ¿õ íàçàä, ÿ ïîêëàëà ¿õ â ïðàâó êèøåíüêó.
Òâ³é òàòî çíàéøîâ íîâó ðîáîòó. Ï³ä íèì 500 ÷îëîâ³ê! Â³í êîñèòü òðàâó íà êëàäîâèù³.
Òâîÿ ñåñòðà Íàñòÿ íåäàâíî âèéøëà çàì³æ ³ ÷åêàº ìàëþêà. Ìè íå çíàºìî, ÿêî¿ â³í ñòàò³, òîìó, ïîêè ùî íå ìîæó òîá³ ñêàçàòè, áóäåø òè äÿäüêîì ÷è ò³òêîþ.
ßêùî öå ä³â÷èíêà, òî âîíà õî÷å ¿¿ íàçâàòè, ÿê ìåíå. Òðîõè äèâíå ð³øåííÿ, íàçâàòè ñâîþ äî÷êó Ìàìîþ.
Ç òâî¿ì áðàòîì Òîëåþ íåäàâíî òðàïèâñÿ êàçóñ: â³í çàêðèâ ñâîþ ìàøèíó, à êëþ÷³ çàëèøèâ âñåðåäèí³. Éîìó äîâåëîñÿ ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó ï³øêè (10 ê³ëîìåòð³â), ùîá óçÿòè äðóãèé êîìïëåêò êëþ÷³â, ³ âèïóñòèòè íàñ ç ìàøèíè.
ßêùî òè ðàïòîì çóñòð³íåø ñâîþ êóçèíó Ë³ëþ, òî ïåðåäàé ¿é â³ä ìåíå ïðèâ³ò. ßêùî òè ¿¿ íå çóñòð³íåø, òî í³÷îãî ¿é íå ãîâîðè.
Òâîÿ ìàìà.
.PS. ß õîò³ëà â³ä³ñëàòè òîá³ òðîõè ãðîøåé, àëå âæå çàêëå¿ëà êîíâåðò
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3450
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.