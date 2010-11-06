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Ñàìîòí³ñòü
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê
06 Ëèñòîïàä 2010 01:17:59
Äîù çà â³êíîì.Ó äóø³ òåæ äîù.Ñåðöå í³áè æåâð³º,àëå çäàºòüñÿ ùî îñü îñü ïîãàñíå.Çìó÷åí³ î÷³ â³ä ñë³ç äèâëÿòüñÿ ó â³êíî òàì ³ çäàºòüñÿ íå â³ä÷óâàºø ö³º¿ çëèâè ,öèõ êðàïëèíîê äîùó,òà öå íå òàê.Ó äóø³ á³ëü.Ñòðàøåííèé á³ëü ðîçðèâàº äóøó íà øìàòêè.Ñàìîòíüî.Æàõëèâî - íåâèçíà÷åíî ó æèòò³.Õî÷åòüñÿ âò³êòè â³ä öüîãî áîëþ ³ çàêðè÷àòè íà âåñü ñâ³ò - äîñèòü!!!!!!!!!!!Ïîáëèçó í³êîãî íåìàº.Äðóçÿì áðàêóº ÷àñó.Ïðî êîõàíó ëþäèíó ïîìîâ÷ó.ßêîñü âñå ñ³ðî ³ îäíîìàí³òíî.Áàãàòî äóìîê ó ãîëîâ³.Ïëà÷ó.² êîëè öå ÷èòàþ ïëà÷ó.² êîëè öå ïèøó òà ïîâòîðþþñü òåæ ïëà÷ó.Òàê õî÷åòüñÿ â³ä÷óòè ÷èºñ òåïëî.Ñâ³ò çàíàäòî õîëîäíèé äî ìåíå.Âñ³ äîðîãè çàêðèò³.Íåìàº âèáîðó.Ïóñòêà.Âåëèêà ïóñòêà ó ñåðö³.Âæå äàâíî ÿ íå ñì³ÿâñÿ ùèðî.Äàâíî.Ó ðóêàõ ïåðî.Âîíî ìîâ÷èòü.Ëèøå ïëà÷å.Ïàìÿòàþ âñå áóëî íå òàê - ³íàêøå.Êîëèñü ÿ ïðàãíóâ æèòè.Êîëèñü ÿ ä³ÿâ,â³ðèâ,ãîâîðèâ ñîá³ - ÿ ìîæó.Áàãàòî ñë³ç áóëî ïðîëèòî,áàãàòî íàìàãàíü ùîñü çì³íèòè.Âñå íà ìàðíå.Ñàì.Òàêå â³ä÷óòòÿ í³áè ÿ ó ïóñòåë³ - íåìàº âîäè(ùèðîñò³),íåìàº ëþäåé(ïî÷óòò³â),íåìàº ïàëüì äî êîòðèõ ìîæíà áóëî ïðèòóëèòèñü ³ â³äïî÷èòè(äîâ³ðèòèñü).
Íåìàº í³÷îãî.Ò³ëüêè áåçãðàíè÷íà ïóñòåëÿ - á³ëü,òðèâîãà,êðàïëèíè ñîëîíèõ ñë³ç ,õîëîäíèé â³òåð-áóðåâ³é.Ìåí³ íå ïîòð³áåí îàçèñ - ìåí³ ïîòð³áíî ùîñü ïðàâäèâå,äîáðå,í³æíå,ëàñêàâå,ìåí³ ïîòð³áíà â³ðà!!!!!!!!!!!ßíå â³ðþ.×îìó ÿ íå â³ðþ?Ñêàæ³òü ÷îìó ÿ íå â³ðþ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Â³ä÷óâàþ ùå á³ëüøèé á³ëü.Ç êîæíèì ñëîâîì á³ëü çá³ëüøóºòüñÿ ³ ðâå íà ÷àñòêè ìð³¿,áàæàííÿ,äóìêè,ñïîãàäè,íàä³¿,âñå ùî çàëèøèëîñü â³ä ìåíå.Ñêàæ³òü ÷îìó ÿ íå â³ðþ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ß íå â³ä÷óâàþ ,ùî ÿ æèâó.×îìó?×îìó??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×îìó???!!!!!!!!!!!!!!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1487
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
MIKA
06.11.2010 02:49:21
Çíàéîìå â³ä÷óòòÿ. /ßêîñü âñå ñ³ðî ³ îäíîìàí³òíî./ - Ìîÿ ïîäðóãà, â³ä÷óâøè òàêèé ñ³ðèé òà îäíîìàí³òíèé ñòàí, âèð³øèëà ùîñü ãëîáàëüíî çì³íèòè. ² ïåðå¿õàëà æèòè ç³ Ëüâîâà äî Êèºâà. /Äðóçÿì áðàêóº ÷àñó./ - Íåçíàþ ùî òóò íàïèñàòè. ×åñíî? Â³ä÷óâàþ òå ñàìå. Ïðîñòî íåìàº ç êèì ïîãóëÿòè, ïîðîçìîâëÿòè... /íåìàº âîäè(ùèðîñò³)/ - /Àëå ñâ³ò ùå íå çîâñ³ì çà÷àõ/ - ç ï³ñí³ ²âàíà Ëóçàíà - Îñ³íü. Ìåí³ òåæ òàê çäàºòüñÿ. Ñâ³ò ÷åðñòâ³º. Àëå òóò ïðîñòî âàðòî óñâ³äîìèòè îäíó øòóêó òà âèçíà÷èòèñü ç áàæàííÿìè. Óñâ³äîìèòè âàðòî òå, ùî ëþäè ëþáëÿòü ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè ³ íå âì³þòü ñëóõàòè. Êîæåí øóêàº äå éîìó ö³êàâ³øå. Òîìó îáðàæàòèñÿ íà âñ³õ íåâàðòî. Íåçíàþ. ÷è ìîæíà ùîñü ³ç öèì çðîáèòè. À âèçíà÷èòèñü ïîòð³áíî ç áàæàííÿìè òà ìð³ÿìè. ² ïîòèõåíüêó ¿õ ðåàë³çîâóâàòè.
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.