Ñàìîòí³ñòü

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Õèìåðè áðóê³âêè > Ñàìîòí³ñòü

Ñàìîòí³ñòü



Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

06 Ëèñòîïàä 2010 01:17:59



Äîù çà â³êíîì.Ó äóø³ òåæ äîù.Ñåðöå í³áè æåâð³º,àëå çäàºòüñÿ ùî îñü îñü ïîãàñíå.Çìó÷åí³ î÷³ â³ä ñë³ç äèâëÿòüñÿ ó â³êíî òàì ³ çäàºòüñÿ íå â³ä÷óâàºø ö³º¿ çëèâè ,öèõ êðàïëèíîê äîùó,òà öå íå òàê.Ó äóø³ á³ëü.Ñòðàøåííèé á³ëü ðîçðèâàº äóøó íà øìàòêè.Ñàìîòíüî.Æàõëèâî - íåâèçíà÷åíî ó æèòò³.Õî÷åòüñÿ âò³êòè â³ä öüîãî áîëþ ³ çàêðè÷àòè íà âåñü ñâ³ò - äîñèòü!!!!!!!!!!!Ïîáëèçó í³êîãî íåìàº.Äðóçÿì áðàêóº ÷àñó.Ïðî êîõàíó ëþäèíó ïîìîâ÷ó.ßêîñü âñå ñ³ðî ³ îäíîìàí³òíî.Áàãàòî äóìîê ó ãîëîâ³.Ïëà÷ó.² êîëè öå ÷èòàþ ïëà÷ó.² êîëè öå ïèøó òà ïîâòîðþþñü òåæ ïëà÷ó.Òàê õî÷åòüñÿ â³ä÷óòè ÷èºñ òåïëî.Ñâ³ò çàíàäòî õîëîäíèé äî ìåíå.Âñ³ äîðîãè çàêðèò³.Íåìàº âèáîðó.Ïóñòêà.Âåëèêà ïóñòêà ó ñåðö³.Âæå äàâíî ÿ íå ñì³ÿâñÿ ùèðî.Äàâíî.Ó ðóêàõ ïåðî.Âîíî ìîâ÷èòü.Ëèøå ïëà÷å.Ïàìÿòàþ âñå áóëî íå òàê - ³íàêøå.Êîëèñü ÿ ïðàãíóâ æèòè.Êîëèñü ÿ ä³ÿâ,â³ðèâ,ãîâîðèâ ñîá³ - ÿ ìîæó.Áàãàòî ñë³ç áóëî ïðîëèòî,áàãàòî íàìàãàíü ùîñü çì³íèòè.Âñå íà ìàðíå.Ñàì.Òàêå â³ä÷óòòÿ í³áè ÿ ó ïóñòåë³ - íåìàº âîäè(ùèðîñò³),íåìàº ëþäåé(ïî÷óòò³â),íåìàº ïàëüì äî êîòðèõ ìîæíà áóëî ïðèòóëèòèñü ³ â³äïî÷èòè(äîâ³ðèòèñü).
Íåìàº í³÷îãî.Ò³ëüêè áåçãðàíè÷íà ïóñòåëÿ - á³ëü,òðèâîãà,êðàïëèíè ñîëîíèõ ñë³ç ,õîëîäíèé â³òåð-áóðåâ³é.Ìåí³ íå ïîòð³áåí îàçèñ - ìåí³ ïîòð³áíî ùîñü ïðàâäèâå,äîáðå,í³æíå,ëàñêàâå,ìåí³ ïîòð³áíà â³ðà!!!!!!!!!!!ßíå â³ðþ.×îìó ÿ íå â³ðþ?Ñêàæ³òü ÷îìó ÿ íå â³ðþ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Â³ä÷óâàþ ùå á³ëüøèé á³ëü.Ç êîæíèì ñëîâîì á³ëü çá³ëüøóºòüñÿ ³ ðâå íà ÷àñòêè ìð³¿,áàæàííÿ,äóìêè,ñïîãàäè,íàä³¿,âñå ùî çàëèøèëîñü â³ä ìåíå.Ñêàæ³òü ÷îìó ÿ íå â³ðþ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ß íå â³ä÷óâàþ ,ùî ÿ æèâó.×îìó?×îìó??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×îìó???!!!!!!!!!!!!!!



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1487

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

¹

MIKA

MIKA

06.11.2010 02:49:21


Çíàéîìå â³ä÷óòòÿ. /ßêîñü âñå ñ³ðî ³ îäíîìàí³òíî./ - Ìîÿ ïîäðóãà, â³ä÷óâøè òàêèé ñ³ðèé òà îäíîìàí³òíèé ñòàí, âèð³øèëà ùîñü ãëîáàëüíî çì³íèòè. ² ïåðå¿õàëà æèòè ç³ Ëüâîâà äî Êèºâà. /Äðóçÿì áðàêóº ÷àñó./ - Íåçíàþ ùî òóò íàïèñàòè. ×åñíî? Â³ä÷óâàþ òå ñàìå. Ïðîñòî íåìàº ç êèì ïîãóëÿòè, ïîðîçìîâëÿòè... /íåìàº âîäè(ùèðîñò³)/ - /Àëå ñâ³ò ùå íå çîâñ³ì çà÷àõ/ - ç ï³ñí³ ²âàíà Ëóçàíà - Îñ³íü. Ìåí³ òåæ òàê çäàºòüñÿ. Ñâ³ò ÷åðñòâ³º. Àëå òóò ïðîñòî âàðòî óñâ³äîìèòè îäíó øòóêó òà âèçíà÷èòèñü ç áàæàííÿìè. Óñâ³äîìèòè âàðòî òå, ùî ëþäè ëþáëÿòü ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè ³ íå âì³þòü ñëóõàòè. Êîæåí øóêàº äå éîìó ö³êàâ³øå. Òîìó îáðàæàòèñÿ íà âñ³õ íåâàðòî. Íåçíàþ. ÷è ìîæíà ùîñü ³ç öèì çðîáèòè. À âèçíà÷èòèñü ïîòð³áíî ç áàæàííÿìè òà ìð³ÿìè. ² ïîòèõåíüêó ¿õ ðåàë³çîâóâàòè.




Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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