Ïóáë³êàö³¿ > ÃÅÐÎ¯! > Íàø ãåðîé!
Íàø ãåðîé!
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê
Çà ùî æ áîðîëèñü ìè ç ëÿõàìè?
Çà ùî æ ìè ð³çàëèñü ç îðäàìè?
Çà ùî ñêîðîäèëè ñïèñàìè
Ìîñêîâñüê³ ðåáðà?? Çàñ³âàëè,
² ðóäîþ ïîëèâàëè…
² øàáëÿìè ñêîðîäèëè.
Íåðîçóìíèé ñèíó!
Ïîäèâèñü òåïåð íà ìàò³ð,
Íà ñâîþ Âêðà¿íó,
Ùî, êîëèøó÷è, ñï³âàëà
Ïðî ñâîþ íåäîëþ,
Ùî, ñï³âàþ÷è, ðèäàëà,
Âèãëÿäàëà âîëþ…
…Ñòåïè ìî¿ çàïðîäàí³
Æèäîâ³, í³ìîò³,
Ñèíè ìî¿ íà ÷óæèí³,
Íà ÷óæ³é ðîáîò³.
Äí³ïðî, áðàò ì³é, âèñèõàº,
Ìåíå ïîêèäàº,
² ìîãèëè ìî¿ ìèë³
Ìîñêàëü ðîçðèâàº…
Íåõàé ðèº, ðîçêîïóº,
Íå ñâîº øóêàº,
À òèì ÷àñîì ïåðåâåðòí³
Íåõàé ï³äðîñòàþòü
Òà ïîìîæóòü ìîñêàëåâ³
Ãîñïîäàðþâàòè,
Òà ç ìàòåð³ ïîëàòàíó
Ñîðî÷êó çí³ìàòè.
Ïîìàãàéòå, íåäîëþäêè,
Ìàò³ð êàòóâàòè.
Îé âèîñòðþ òîâàðèøà,
Çàñóíó â õàëÿâó
Òà ï³äó øóêàòè ïðàâäè
² ò³º¿ ñëàâè…
…Òà ñïèòàþ â æèäîâèíà,
Â áàãàòîãî ïàíà,
Ó øëÿõòè÷à ïîãàíîãî
Â ïîãàí³ì æóïàí³
² ó ÷åíöÿ, ÿê òðàïèòüñÿ,
Íåõàé íå ãóëÿº,
À Ñâÿòå Ïèñüìî ÷èòàº,
Ëþäåé ïîó÷àº,
Ùîá áðàò áðàòà íå ð³çàëè
Òà íå îêðàäàëè,
Òà â ìîñêàë³ âäîâè÷åíêà
Ùîá íå îääàâàëè.
Çàäçâîíèëè â óñ³ äçâîíè
Ïî âñ³é Óêðà¿í³;
Çàêðè÷àëè ãàéäàìàêè:
«Ãèíå øëÿõòà, ãèíå!
Ãèíå øëÿõòà! Ïîãóëÿºì
Òà õìàðó íàãð³ºì!»
Çàéíÿëàñÿ Ñì³ëÿíùèíà,
Õìàðà ÷åðâîí³º.
À íàéïåðøà Ìåäâåä³âêà
Íåáî íàãð³âàº.
Ãîðèòü Ñì³ëà, Ñì³ëÿíùèíà
Êðîâ’þ ï³äïëèâàº.
Ãîðèòü Êîðñóíü, ãîðèòü Êàí³â,
×èãèðèí, ×åðêàñè;
×îðíèì øëÿõîì çàïàëàëî,
² êðîâ ïîëèëàñÿ
Àæ ó Âîëèíü. Ïî Ïîë³ññ³
Ãîíòà áåíêåòóº,
À Çàë³çíÿê â Ñì³ëÿíùèí³…
Ïàì'ÿòàþ ö³ â³ðø³ ùå ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â.×èì æå Òàðàñ Øåâ÷åíêî íå ãåðîé?×èì â³í ã³ðøèé çà âîÿêà ç ðóøíèöåþ ,ùî íå áî¿òüñÿ âîðîãà ïðîêëèíàòè ³ íàãàíÿòè ñòðàõ ëèøå ïåðîì? Â³í ãåðîé,òâîðåöü ³ñòîð³¿ ñâîº¿ íåíüêè,ñâîº¿ Ð³äíî¿ çåìë³.Â³í íå áîÿâñÿ ñë³â ³ íå áîÿâñÿ,ùîçà öå ïîïëàòèòüñÿ æèòòÿì.Â³í éøîâ óïåðåä.Â³ííå çäàâàâñÿ.Öå ïðèêëàä äëÿ íàñ.Öå ïðèêëàä äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ ³ óêðà¿íêè.Äëÿ êîæíîãî ïîêîë³ííÿ.Äëÿ êîæíîãî íàðîäó.Â³ðòå ó ïåðåìîãó - â³í çàêëèêàâíàñ.Â³ðòå!!!!!
Ñëóõàéòå ñâîãî ñåðöÿ ³ â³ðòå!!!!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2752
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.