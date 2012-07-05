Ïóáë³êàö³¿ > ²íòåðâ'þ > ×ÀÐ²ÂÍ² ÐÓÊÈ ÒÂÎÐßÒÜ ÄÈÂÀ
×ÀÐ²ÂÍ² ÐÓÊÈ ÒÂÎÐßÒÜ ÄÈÂÀ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê
11 Ëèñòîïàä 2010 00:05:00
- ßê äàâíî òè çàéìàºøñÿ ä³äæå¿íãîì?Õòî âïëèíóâ íà òåáå ó ³ âèáîð³ ö³º¿ ïðîôåñ³¿?
DJ Alisa Levandovski:Ñòàðò êàð’ºðè ä³äæåÿ â³äáóâñÿ â³äíîñíî íåäàâíî, 1 ñåðïíÿ 2010 ðîêó â í³÷íîìó êëóá³ Ì³ëëåíí³óì. Ðàí³øå çàéìàëàñü ïðîìîóøåíîì ð³çíèõ í³÷íèõ êëóá³â. Àëå çãîäîì âèïàëà íàãîäà ïîïðîáóâàòè ñåáå â ðîë³ ä³-äæåÿ, ³ â³ä òàêî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëî âàæêî â³äìîâèòèñü. Öå ³ áóâ ì³é ñòàðò.
DJ Marry Cherry:Çàéìàþñü ä³äæå¿íãîì ç 19 ðîê³â.Øêîëà ä³äæå¿â PROMO 1980(âèêëàäà÷ DJ Paul Wheaten ).Ï³çí³øå ïðîìî ãðóïà STAR PROJECT.Êîðïîðàòèâè.Âå÷³ðêè.Íà äàíèé ÷àñ project Dj Marry Cherry vs DJ LEVANDOVSKI.
- Ä³äæåé ïîâèíåí ñâîºþ ìóçèêîþ ïñèõîëîã³÷íî âïëèâàòè íà òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê,íà ñëóõà÷³â.ßê öå òîá³ âäàºòüñÿ?
DJ Alisa Levandovski:Çàçâè÷àé êîæåí ä³ äæåé ìàº ñâ³é ìóçè÷íèé ôîðìàò â ÿêîìó ïðàöþº ³ ÿêîãî ïðèòðèìóºòüñÿ. Îð³ºíòàö³ÿ íà ïóáë³êó çâè÷àéíî, ùî éäå, òðåáà âì³òè «ðîç³ãð³òè» ïóáë³êó, ùîá âîíà íå ðîçá³ãàëàñü ç òàíöïîëó, à íàâïàêè ñõîäèëàñü. ßêùî öüîãî íå çðîáèù – ÿê íàñë³äîê íàï³âïóñòèé òàíöïîë, à òî é â ã³ðøîìó âèïàäêó – ïóñòèé, õî÷à òàêîãî â ìî¿é ðîáîò³ í³êîëè íå áóëî))
DJ Marry Cherry:Êîíòàêò ³ç çàëîì.Â³ä÷óòòÿ ïóáë³êè.Äàâàòè òó ìóçèêó,ÿêó õî÷óòü,ÿêó ïðàãíóòü ñëóõàòè ëþäè.
DJ Alisa Levandovski:ß ââàæàþ ùî êîæåí ä³-äæåé ìàº áóòè õàðèçìàòè÷íèì ³ ìàêñèìàëüíî êîíòàêòóâàòè ç ïóáë³êîþ, ïîâèíåí ìàòè ñâ³é îáðàç, â³äð³çíÿòèñü â³ä îòî÷óþ÷èõ. .Ä³ äæåé ïîâèíåí ÷³òêî ðîçóì³òè ïñèõîëîã³þ òàíöïîëó, ³ áóòè «íà îäí³é õâèë³» ç â³äâ³äóâà÷àìè ðîçâàæàëüíîãî çàêëàäó. Òàêîæ íå ìàëó ðîëü ï³ä ÷àñ ðîáîòè ä³-äæåÿ â³ä³ãðàº ÌÑ, ÿêèé âåäå àêòèâíó ðîáîòó ñåðåä ïóáë³êè. Â íàø³é êîìàíä³ öå MC Max Villain, ÿêèé ç íàìè ïðàöþº ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïðîåêòó.À áóòè çàâæäè â õîðîø³é ôîðì³ äîïîìàãàº ñïîðòçàë =).
- ×è ìóçè÷íà îñâ³òà º îáîâÿçêîâîþ äëÿ ä³äæåÿ?
DJ Marry Cherry:Äèâëÿ÷èñü ç ÿêîãî áîêó:ÿêùî êðóòèòè ÷óæ³ òðåêè - íåîáîâÿçêîâà.Çàëèøàºòüñÿ ëèøå ìàòè îñíîâí³ íàâèêè çâåäåííÿ ìóçèêè.ßêùî ïèñàòè âëàñíó ìóçèêó,îêð³ì öüîãî òðåáà â³ä÷óâàòè ðèòì òà ëþäåé - çàë.Ó òàêîìó âèïàäêó ìóçè÷íà îñâ³òà îáîâÿçêîâà.
- ßê òè ââàæàºø ÷è äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó ïîòð³áí³ ãðîø³?
DJ Marry Cherry:Íà äàíèé ìîìåíò º áàãàòî øê³ë ä³äæå³íãó.Òîáòî ñêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ ïðîãðàìè ç ÿêèìè òè ïðàöþºø.ßêùî ñàìîìó,çâè÷àéíî öå çàáåðàº á³ëüøå ÷àñó,àëå öå ìîæëèâî.Ãîëîâíå - áàæàííÿ.Áóäå áàæàííÿ,áóäå âñå.
- ×èì òè çàéìàºøñÿ îêð³ì ìóçèêè?Õîáá³?Áàæàííÿ? Ìð³¿?Ïëàíè íà ìàéáóòíº?
DJ Alisa Levandovski:Ïëàíè íà ìàéáóòíº – íå çóïèíÿòèñü íà äîñÿãíóòîìó, ðóõàòèñü äàë³, ïèñàòè ñâîþ ìóçèêó, îäíèì ñëîâîì ðîçâèâàòèñü.Îêð³ì ìóçèêè ÿ, ÿê áóäü ÿêà ³íøà ìîëîäà ëþäèíà ïðîâîäæó ÷àñ ç äðóçÿìè ³ áëèçüêèìè ìåí³ ëþäüìè. Â³äâ³äóþ ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè.Õîáá³:ùå ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â ³ ïî ñüîãîäí³ ìîº õîá³ - âîëåéáîë. Îáîæíþþ éîãî. Äîéøëî íàâ³òü äî òîãî, ùî êîëè íàâ÷àëàñü â ó÷èëèù³ ãðàëà çà çá³ðíó, ³ öå ïðè òîìó,ùî çð³ñò ó ìåíå áëèçüêî 164 ñì)Áàæàííÿ?Ìàáóòü,ùî íîðìàëüíî âèñïàòèñü))
- Ê³ëüêà ñë³â òèì õòî ò³ëüêè ïî÷èíàº ñâ³é òâîð÷èé øëÿõ.
Óñ³ì õòî ïî÷èíàº ñâ³é òâîð÷èé øëÿõ ìè áàæàºìî çàâæäè éòè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ³ í³ ó ÿêîìó ðàç³ íå çóïèíÿòèñü íà ï³â äîðîç³.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1807
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.