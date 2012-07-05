×ÀÐ²ÂÍ² ÐÓÊÈ ÒÂÎÐßÒÜ ÄÈÂÀ

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > ²íòåðâ'þ > ×ÀÐ²ÂÍ² ÐÓÊÈ ÒÂÎÐßÒÜ ÄÈÂÀ

×ÀÐ²ÂÍ² ÐÓÊÈ ÒÂÎÐßÒÜ ÄÈÂÀ



Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

11 Ëèñòîïàä 2010 00:05:00



- ßê äàâíî òè çàéìàºøñÿ ä³äæå¿íãîì?Õòî âïëèíóâ íà òåáå ó ³ âèáîð³ ö³º¿ ïðîôåñ³¿?
DJ Alisa Levandovski:Ñòàðò êàð’ºðè ä³äæåÿ â³äáóâñÿ â³äíîñíî íåäàâíî, 1 ñåðïíÿ 2010 ðîêó â í³÷íîìó êëóá³ Ì³ëëåíí³óì. Ðàí³øå çàéìàëàñü ïðîìîóøåíîì ð³çíèõ í³÷íèõ êëóá³â. Àëå çãîäîì âèïàëà íàãîäà ïîïðîáóâàòè ñåáå â ðîë³ ä³-äæåÿ, ³ â³ä òàêî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëî âàæêî â³äìîâèòèñü. Öå ³ áóâ ì³é ñòàðò.
DJ Marry Cherry:Çàéìàþñü ä³äæå¿íãîì ç 19 ðîê³â.Øêîëà ä³äæå¿â PROMO 1980(âèêëàäà÷ DJ Paul Wheaten ).Ï³çí³øå ïðîìî ãðóïà STAR PROJECT.Êîðïîðàòèâè.Âå÷³ðêè.Íà äàíèé ÷àñ project Dj Marry Cherry vs DJ LEVANDOVSKI.
- Ä³äæåé ïîâèíåí ñâîºþ ìóçèêîþ ïñèõîëîã³÷íî âïëèâàòè íà òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê,íà ñëóõà÷³â.ßê öå òîá³ âäàºòüñÿ?
DJ Alisa Levandovski:Çàçâè÷àé êîæåí ä³ äæåé ìàº ñâ³é ìóçè÷íèé ôîðìàò â ÿêîìó ïðàöþº ³ ÿêîãî ïðèòðèìóºòüñÿ. Îð³ºíòàö³ÿ íà ïóáë³êó çâè÷àéíî, ùî éäå, òðåáà âì³òè «ðîç³ãð³òè» ïóáë³êó, ùîá âîíà íå ðîçá³ãàëàñü ç òàíöïîëó, à íàâïàêè ñõîäèëàñü. ßêùî öüîãî íå çðîáèù – ÿê íàñë³äîê íàï³âïóñòèé òàíöïîë, à òî é â ã³ðøîìó âèïàäêó – ïóñòèé, õî÷à òàêîãî â ìî¿é ðîáîò³ í³êîëè íå áóëî))
DJ Marry Cherry:Êîíòàêò ³ç çàëîì.Â³ä÷óòòÿ ïóáë³êè.Äàâàòè òó ìóçèêó,ÿêó õî÷óòü,ÿêó ïðàãíóòü ñëóõàòè ëþäè.



- Ðîçêàæè ïðî îñîáëèâîñò³ ä³äæå¿íãó?ßêèìè õàðàêòåðíèìè ðèñàìè àáî íàâèêàìè òðåáà âîëîä³òè àáè çàâîäèòè íàòîâï òà îäíî÷àñíî çàâæäè áóòè ó ôîðì³?
DJ Alisa Levandovski:ß ââàæàþ ùî êîæåí ä³-äæåé ìàº áóòè õàðèçìàòè÷íèì ³ ìàêñèìàëüíî êîíòàêòóâàòè ç ïóáë³êîþ, ïîâèíåí ìàòè ñâ³é îáðàç, â³äð³çíÿòèñü â³ä îòî÷óþ÷èõ. .Ä³ äæåé ïîâèíåí ÷³òêî ðîçóì³òè ïñèõîëîã³þ òàíöïîëó, ³ áóòè «íà îäí³é õâèë³» ç â³äâ³äóâà÷àìè ðîçâàæàëüíîãî çàêëàäó. Òàêîæ íå ìàëó ðîëü ï³ä ÷àñ ðîáîòè ä³-äæåÿ â³ä³ãðàº ÌÑ, ÿêèé âåäå àêòèâíó ðîáîòó ñåðåä ïóáë³êè. Â íàø³é êîìàíä³ öå MC Max Villain, ÿêèé ç íàìè ïðàöþº ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïðîåêòó.À áóòè çàâæäè â õîðîø³é ôîðì³ äîïîìàãàº ñïîðòçàë =).
- ×è ìóçè÷íà îñâ³òà º îáîâÿçêîâîþ äëÿ ä³äæåÿ?
DJ Marry Cherry:Äèâëÿ÷èñü ç ÿêîãî áîêó:ÿêùî êðóòèòè ÷óæ³ òðåêè - íåîáîâÿçêîâà.Çàëèøàºòüñÿ ëèøå ìàòè îñíîâí³ íàâèêè çâåäåííÿ ìóçèêè.ßêùî ïèñàòè âëàñíó ìóçèêó,îêð³ì öüîãî òðåáà  â³ä÷óâàòè ðèòì òà ëþäåé - çàë.Ó òàêîìó âèïàäêó ìóçè÷íà îñâ³òà îáîâÿçêîâà.
- ßê òè ââàæàºø ÷è äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó ïîòð³áí³ ãðîø³?
DJ Marry Cherry:Íà äàíèé ìîìåíò º áàãàòî øê³ë ä³äæå³íãó.Òîáòî ñêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ ïðîãðàìè ç ÿêèìè òè ïðàöþºø.ßêùî ñàìîìó,çâè÷àéíî öå çàáåðàº á³ëüøå ÷àñó,àëå öå ìîæëèâî.Ãîëîâíå - áàæàííÿ.Áóäå áàæàííÿ,áóäå âñå.
- ×èì òè çàéìàºøñÿ îêð³ì ìóçèêè?Õîáá³?Áàæàííÿ? Ìð³¿?Ïëàíè íà ìàéáóòíº?
DJ Alisa Levandovski:Ïëàíè íà ìàéáóòíº – íå çóïèíÿòèñü íà äîñÿãíóòîìó, ðóõàòèñü äàë³, ïèñàòè ñâîþ ìóçèêó, îäíèì ñëîâîì ðîçâèâàòèñü.Îêð³ì ìóçèêè ÿ, ÿê áóäü ÿêà ³íøà ìîëîäà ëþäèíà ïðîâîäæó ÷àñ ç äðóçÿìè ³ áëèçüêèìè ìåí³ ëþäüìè. Â³äâ³äóþ ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè.Õîáá³:ùå ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â ³ ïî ñüîãîäí³ ìîº õîá³ - âîëåéáîë. Îáîæíþþ éîãî. Äîéøëî íàâ³òü äî òîãî, ùî êîëè íàâ÷àëàñü â ó÷èëèù³ ãðàëà çà çá³ðíó, ³ öå ïðè òîìó,ùî çð³ñò ó ìåíå áëèçüêî 164 ñì)Áàæàííÿ?Ìàáóòü,ùî íîðìàëüíî âèñïàòèñü))
- Ê³ëüêà ñë³â òèì õòî ò³ëüêè ïî÷èíàº ñâ³é òâîð÷èé øëÿõ.
Óñ³ì õòî ïî÷èíàº ñâ³é òâîð÷èé øëÿõ ìè áàæàºìî çàâæäè éòè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ³ í³ ó ÿêîìó ðàç³ íå çóïèíÿòèñü íà ï³â äîðîç³.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1807

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





Our Time © 2010-VI4NO MIKA
mika.biz.ua, blog.mika.biz.ua, s3.org.ua, our-time.org.ua