"Êàðïàòè" çíîâó ïðîäàëè ìàò÷?

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4063 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4011 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3981 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Ôóòáîë > "Êàðïàòè" çíîâó ïðîäàëè ìàò÷?

"Êàðïàòè" çíîâó ïðîäàëè ìàò÷?



Àâòîð: ÒÀÉÌ

11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44



 Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè ç ôóòáîëó.  Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â, íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 , ïîò³ì - 3:0  - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà - Âîðñêëîþ. ² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì -êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì, íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿, ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè ªâðîïè.
  
  Ìàò÷ "Êàðïàòè" - "Àðñåíàë" íå òðàñíñëþâàâñÿ íà æîäíîìó êàíàë³ Óêðà¿íè. Ïðàâäà, íà ñàéò³ ôóòáîëüíîãî êëóáó "Êàðïàòè" áóëà ³íôîðìàö³ÿ,ùî öåé ìàò÷ ïîêàçóâàòèìóòü ïî ñïîðòèâíèõ êàíàëàõ Ïîëüù³ ³ Ðóìóí³¿, îäíàê, ÿê ïîò³ì âèÿâèëîñü, íà ñòàä³îí³ íå áóëà âñòàíîâëåíà æîäíà òåëåêàìåðà. Â³äñóòí³ñòü áóäü ÿêî¿, íàâ³òü îíëàéí òðàíñëÿö³é¿ â ²íòåðíåò³, íà ÿêó ïåðåéøëà ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé ó çâÿçêó ç âèêóïëåííÿì ïàíà Àõìåòîâà ïðàâ íà òðàíñëÿö³þ ïî êàáåëüíîìó êàíàë³ "Ôóòáîë, âèêëèêàëà âåëè÷åçíå íåçàäîâîëåííÿ â á³ê âñ³õ ìîæëèâèõ âèíóâàòö³â.

Ôðàçè " ßê ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ï³äíÿòòÿ ð³âíÿ óêðà¿íñüêîãî ôóòáîëó, êîëè 1/4 Êóáêà Óêðà¿íè, òà ùå é òàê³ êîìàíäè, íå òàðíñëþþòü âçàãàë³, êîëè ôóòáîë ïðèõîâóþòü â³ä ãëÿäà÷³â", çàñòàâëÿþòü çàäóìàòèñü... Íåçâàæàþ÷è íà ïîãàíó äîùîâó ïîãîäó, âõ³ä íà ñòàä³îí "Óêðà¿íà" çðîáèëè â³ëüíèì, çàäÿêè ÷îìó ñòàä³îí áóâ çàïîâíåíèé íà 100%, îêð³ì ãîñòüîâèõ ñåêòîð³â, ÿê³ ïîñò³éíî â êè¿âñüêîãî "Àðñåíàëà" ïóñòóþòü... 

 Âñ³ áóêìåêåðè, óñ³ ïðîãíîçè çðîáèëè ñòàâêè ñàìå íà 
ëüâ³âñüêèé êëóá. Ðîç÷àðîâàí³ âáîë³âàëüíèêè "Êàðïàò" (íå ò³ëüêè ç³ Ëüâîâà), ÿê³ íå ìàëè çìîãè ïðè¿õàòè íà ìàò÷, çàñ³äàëè çà ð³çí³ òåêñòîâ³ îíëàéí òðàíñëÿö³¿ ìàò÷ó (íà òàêèõ 
òðàíñëÿö³õ ñëîâàìè îïèñóþòü ä³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ñòàä³îí³). Ùå ïåðåä ïî÷àòêîì ìàò÷ó ëþäèíà, ÿêà ïåðåä öèì ïîâ³äîìëÿëà ïðî çì³íè â "Êàðïàòàõ", ùå äî òîãî, ÿê ¿õ îãîëîñèëè îô³ö³éíî ïåðåä ìàò÷åì, ñì³ëèâî çàÿâèëà, ùî ìàò÷ ïðîäàíèé... Ó öå âàæêî áóëî ïîâ³ðèòè, îäíàê, áåðó÷è äî óâàãè íåäàâí³é ñêàíäàë ç "Ìåòàë³ñòîì" ï³ñëÿ ÿêîãî "Êàðïàòè" ïî÷àëè ð³çêî âèãðàâàòè, ùîñü íàñòîðîæèëî... Àëå... "Àðñåíàë" âæå íà ïî÷àòêó ãðè çàáèâ øâèäêèé ãîë - çàõèñíèê çðîáèâ ÄÈÒß×Ó ïîìèëêó, âèïóñòèâøè íàïàäíèêà îäèí íà îíäèí ç âîðîòàðåì. Ïðîòå "Êàðïàòè" ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàëè ì'ÿ÷, â êîìåíòàðÿõ òðàíñëÿö³¿ ïðîãíîçè áóëè 3:1,4:1, ïîäåêóäè2:1 íà êîðèñòü ëüâ³â'ÿí. Ïðàâäà, íåòî÷í³ñòü ëüâ³âñüêèõ ôóòáîë³ñò³â âðàæàëà... 

Òàêó ê³ëüê³ñòü ïðîìàõ³â ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³ ó ôóòáîëüíîìó ñâ³ò³ äàâíî íå áà÷èëè... À íåòî÷íèé óäàð ç âîðîòàðñüêîãî ìàéäàí÷èêà çàñòàâèâ ñì³ÿòèñü, ñóìíî ³ ðîç÷àðîâàíî ñì³ÿòèñü, íàâ³òü ëüâ³âÿí.

Ñòàòèñòèêà áóëà âðàæàþ÷à: 13 óäàð³â ó "Êàðïàò", ç íèõ 3 ó ïëîùèíó âîð³ò, 5 óäàð³â ó "Àðñåíàëà" ³ 1 ó ïëîùèíó âîð³ò, ÿêèé ñòàâ ãîëîì.  Öÿ ñàìà ëþäèíà ï³ñëÿ çàáèòîãî ãîëà 
ïîâ³äîìèëà, ùî êîæíèé ìàò÷, ÿêèé íå òðàíñëþþòü, º ïðîäàíèì. Öå , òèïó, ùîáè íå ïîâòîðèâñÿ âèïàäîê ç "Ìåòàë³ñòîì" - íåìà äîêàç³â - íåìà âèíè. Â³äåî æ íåìà ³ äîêàçóâàòè òóò í³÷îãî.

Ï³ñëÿ ïðîìàõ³â "Êàðïàò" âáîë³âàëüíèêè ñàì³ ïî÷àëè ï³äòâåðäæóâàòè, ùî ìàò÷ òàêè çäàëè. À äåñü â ðàéîí³ 80 õâèëèíè, òàêîæ ç äèòÿ÷î¿ ïîìèëêè çàõèñíèê³â, êèÿíè çàáèëè äðóãèé ì'ÿ÷, ïîõîâàâøè óñ³ íàä³¿ ³ áóäü-ÿê³ ñóìí³âè ùîäî ö³º¿ ãðè... Ï³ñëÿ 2 ãîëó íàâ³òü ñåðâåð "Êàðïàò" ãëþêíóâ. Íó ³ öÿ ïîðàçêà ïåðåêðåñëèëà "ëåâàì" ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó òóðí³ð³. 
  
  Ìàáóòü Äèì³íñüêîìó âèã³ëíî çäàâàòè ìàò÷³, àäæå ëåãøå âäîìà çàçíàòè ïîðàçêè, îòðèìàâøè ïðè öüîìó ÷èìàëó ñóìó ó êèøåíþ, àí³æ âèòð÷àòè ãðîø³ íà äîâã³ ìàíäð³âêè ïðîñòîðàìè Óêðà¿íè, ïîêàçóþ÷è ñåáå - ãîðäèõ ëåâ³â. 

Øêîäà áóëî âáîë³âàëüíèê³â, ñåðåä ÿêèõ ìàëåíüê³ õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà çàñìó÷åíî ïîâåðòàëèñü ç³ ñòàä³îíó. 

Òàê ñüîãîäí³ ÷óäîâèé ïîäàðóíîê çðîáèëî êåð³âíèöòâî ëüâ³âñüêîî êëóáó, äîâãî ùå  ïàì'ÿòàòèìåìî ¿õíþ äîáðîòó... Àëå ÷è äîâãî ùå áóäå òà âëàäà â íàøîãî êëóáó?
Àäæå òî÷èëèñÿ ðîçìîâè ïðî ïåðåäàííÿ êîìàíäè ïîâí³ñòþ Ëüâîâó...  ×è öå áðîíüîâàíå ñêëî äîâãî â³äãîðîäæóâàòèìå áèòòÿ ì³ëüéîí ñåðäåöü â³ä ãîðäîãî, çâåðõíüîãî ³ ïóçàòîãî ïîãëÿäó íà ñâî¿õ ï³ääàíèõ. Àäæå ìè ëåâè, ìè ïîêàçàëè ñâ³é õàðàêòåð, ìè ïðàãíåìî ïåðåìîãè, íå ïîäàâàéòå íàøó ÷åñòü!!!

 Ó òàêèõ ìîìåíòàõ çãàäóþòüñÿ ïîêàðàííÿ "Þâåíòóñà",  êîëè éîãî çà äîãîâ³ðíèé ìàò÷ îïóñòèëè â íèæ÷èé äèâèç³îí. ß ââàæàþ, ùî "Êàðïàòè" íå ìàþòü ñòðàæäàòè. Ëàùåíêîâ -ãåðîé ³ ÿ îñîáèñòî éîìó âäÿ÷íèé çà éîãî â÷èíîê. ßêáè íå â³í - íå áóëî ó íàñ í³ Êóáêà ªâðîïè, í³ ºâðîïåéñüêî¿  ñëàâè... 

Ïîêàðàòè âàðòî Äèì³íñüêîãî íà ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ÷è ì³ëüÿðä³â, â çàëåæíîñò³ â³ä çàðîá³òêó - öå ì³í³ìàëüíî, ùî ìîæíà çðîáèòè... Õî÷ ÿ ³ íå ñóääÿ...



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3774

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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