Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > IV òåàòðàë³çîâàí³ ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ «Ïîæåæíî¿ Äðàáèíè»
IV òåàòðàë³çîâàí³ ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ «Ïîæåæíî¿ Äðàáèíè»
Àâòîð: drabyna.lviv.ua
12 Ëèñòîïàä 2010 01:15:48
Öüîãî ðîêó äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàø³ ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ â ðàìêàõ ì³äæíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ «Äðàáèíà» òàêè â³äáóäåòüñÿ.
Ìèíóëî¿ îñåí³ ôåñòèâàëü áóâ ïåðåíåñåíèé ÷åðåç åï³äåì³þ ãðèïó ³ ñïèð÷èíåíèé íèì êàðàíòèí, àëå òåïåð, ìàºìî íàä³þ, æîäåí ãðèï íàì íå çàâàäèòü ïîêàçàòè òå, ùî ï³äãîòóâàëè ïîåòè ðàçîì ç äèçàéíåðàìè.
Ãëÿäà÷³ ôåñòèâàëþ «Äðàáèíà» âæå çâèêëè äî òîãî, ùî ïîåòè÷í³ ÷èòàííÿ òóò ïîºäíóþòüñÿ ³ç òåàòðàëüíèìè ïîñòàíîâêàìè, â³äåîðÿäàìè òà ïåðôîðìåíñàìè. Òîáòî âàæëèâèì º íå ëèøå ñàì òåêñò, àëå é éîãî ïðåäñòàâëåííÿ. Íàãîëîñ ðîáèòüñÿ çîêðåìà íà â³çóàëüíèé êîìïîíåò âèñòóïó. Ìèíóëîãî ðîêó ìè âèð³øèëè çîñåðåäòèñÿ íà êîñòþìàõ ë³òåðàòîð³â, ÿê³ ïðåçåíòóâàòèìóòü ñâî¿ ïîåç³¿.
²äåÿ ïðîåêòó «fashion-â³ðø» ïîëÿãàº ó ïîºäíàíí³ ïîåç³¿ ç³ ñïåö³àëüíî âèãîòîâëåíèì àáî äîïàñîâàíèì äî íå¿ îäÿãîì. Ó äåêëàìóâàíí³ â³ðø³â, ÿê ³ â òåàðòðàëüíîìó ä³éñòâ³, êîñòþìè º äóæå âàæëèâîþ ñêëàäîþ, ÿêà çíà÷íîþ ì³ðîþ ôîðìóº îáðàç. Òîìó ìè çàëó÷èëè äî öüîãî ïðîåêòó ìîëîäèõ ëüâ³âñüêèõ äèçàéíåð³â, òàêèõ ÿê Ïåòðî Íåñòåðåíêî-Ëàíüêî, Ìàð³ÿ Ãàéäà, Îëåíà ßðîøåâè÷ òà ³í., ÿê³ ñï³âïðàöþþ÷è ç ë³òåðàòîðàìè, ñòâîðþâàëè âáðàííÿ çà ìîòèâàìè â³äïîâ³äíèõ â³ðø³â.
«Fashion-â³ðø» - öå íå ïîêàç ìîä, öå ïåðåäóñ³ì ïîåòè÷í³ ÷èòàííÿ, îçäîáëåí³ îñîáëèâèìè êîñòþìàìè. Âáðàííÿ ë³òåðàòàòîð³â àáî òèõ, õòî ïðåçåíòóâàòèìå ¿õíþ ïîåç³þ, íå îáîâ’ÿçêîâî ìàº â³äïîâ³äàòè ñòàíäàðòàì âèñîêî¿ ìîäè. Âàæëèâîþ òóò º ïåðåäóñ³ì â³äïîâ³äí³ñòü îäÿãó ïåâíèì ë³òåðàòóðíèì òâîðàì.
Îòîæ ÷åêàìî âàñ íà ÷èòàííÿõ «fashion-â³ðø» ó ñóáîòó, 27 ëèñòîïàäà 2010 ð. î 15.30 ãîä. â ãàëåðå¿ "Äçè´à" (Ëüâ³â, âóë. Â³ðìåíñüêà, 35).
Ó÷àñíèêè ïðîåêòó (ïèñüìåííèêè/äèçàéíåðè):
1. Ìàð³àííà Ê³ÿíîâñüêà (Ëüâ³â) â îäÿç³ âëàñíîãî äèçàéíó
2. Ìàð’ÿíà Ìàêñèì’ÿê (Òåðíîï³ëü)/²ðèíà Äó÷ (Ëüâ³â)
3. Òàðàñ Ìàëêîâè÷ (Êè¿â)/Ïåòðî Íåñòåðåíêî-Ëàíüêî (Ëüâ³â)
4. Þë³ÿ-Âàíäà Ìóñàêîâñüêà (Ëüâ³â)/²âàííà ªâñººâà (Ëüâ³â)
5. Êàòåðèíà Îí³ùóê (Ëüâ³â)/Îëÿ Ñòåáëàê (Ëüâ³â)
6. Íàòàëÿ Ïàñ³÷íèê (Òåðíîï³ëü)/Ìàð³ÿ Êîñòèíñüêà(Ëüâ³â) ³ Ìàð’ÿíà Âàñèëèê (Ëüâ³â)
7. Àëüá³íà Ïîçäíÿêîâà (Ëüâ³â)/Ìàð³ÿ Ãàéäà (Ëüâ³â)
8. Ëàðèñà Ðàä÷åíêî (Ëüâ³â)/Îëåíà ßðîøåâè÷ (Ëüâ³â)
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