Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Òàíäåì Ëàðèñè Ðàä÷åíêî òà Îëåíè ßðîøåâè÷ «Íà ñòèêó ìèñòåöòâ»
Òàíäåì Ëàðèñè Ðàä÷åíêî òà Îëåíè ßðîøåâè÷ «Íà ñòèêó ìèñòåöòâ»
Àâòîð: Äàéäæåñò
12 Ëèñòîïàä 2010 13:57:01
Ïåðøà çóñòð³÷ ³ç ñåð³¿ «Íà ñòèêó ìèñòåöòâ»
â³äáóäåòüñÿ
13 ëèñòîïàäà î 18 ãîä
ó êàâ’ÿðí³-ãàëåðå¿ «Øòóêà»
(Ëüâ³â, âóë. Êîòëÿðñüêà, 8)
Òàíäåì
ïîåòêè Ëàðèñè Ðàä÷åíêî òà äèçàéíåðêè Îëåíè ßðîøåâè÷.
Ìîäåðàòîð – Àëüá³íà Ïîçäíÿêîâà.
Ï³ä ãàñëîì «Íà ñòèêó ìèñòåöòâ» ïëàíóºìî ïðîâåñòè ñåð³þ çóñòð³÷åé ³ç ïèñüìåííèêàì òà ìèòöÿìè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ³íøèõ ñôåðàõ: õóäîæíèêàìè, äèçàéíåðàìè, ôîòîãðàôàìè, ìóçèêàíòàìè. Öå áóäóòü ðîçìîâè ïðî ë³òåðàòóðó ç íåë³òåðàòîðàìè ³ äèñêóñ³¿ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèõîäó ë³òåðàòóðíèõ òåêñò³â ó â³çóàëüíó àáî ìóçè÷íó öàðèíó, ïðî ïåðåò³êàííÿ îäíîãî âèäó ìèñòåöòâà â ³íøå.
Ïåðøà çóñòð³÷ òàêîãî øòèáó ïðèóðî÷åíà äî êîñòþìîâàíèõ ÷èòàíü «fashion-â³ðø», ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â ðàìêàõ ì³æíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ «Äðàáèíà». ²äåÿ ïðîåêòó «fashion-â³ðø» ïîëÿãàº ó ïîºäíàíí³ ïîåç³¿ ç³ ñïåö³àëüíî âèãîòîâëåíèì àáî äîïàñîâàíèì äî íå¿ îäÿãîì. Ó äåêëàìóâàíí³ â³ðø³â, ÿê ³ â òåàðòðàëüíîìó ä³éñòâ³, êîñòþìè º äóæå âàæëèâîþ ñêëàäîþ, ÿêà çíà÷íîþ ì³ðîþ ôîðìóº îáðàç. Òîìó ìè çàëó÷èëè äî öüîãî ïðîåêòó ìîëîäèõ ëüâ³âñüêèõ äèçàéíåð³â, ÿê³ ñï³âïðàöþþ÷è ç ë³òåðàòîðàìè, ñòâîðþâàëè âáðàííÿ çà ìîòèâàìè â³äïîâ³äíèõ â³ðø³â. Äåòàëüí³øå ïðî ïðîåêò ìîæíà ä³çíàòèñÿ íà ñàéò³: drabyna.lviv.ua.
Ëàðèñà Ðàä÷åíêî òà Îëåíà ßðîøåâè÷ ãîòóâàëè íà «fashion-â³ðø» ñï³ëüíèé äèçàéíåðñüêî-ïîåòè÷íèé âèòâ³ð. Îêð³ì òîãî Îëåíà ³ëþñòðóâàëà ïîåòè÷í³ òåêñòè Ëàðèñè äëÿ óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêî¿ àíòîëîã³¿ ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â, ÿêà íåâäîâç³ ìàº âèéòè â Êàíàä³. Ïðî äîñâ³ä ñâîº¿ ñï³âïðàö³ ä³â÷àòà îáîâ’ÿçêîâî ðîçêàæóòü íàì íà ö³é çóñòð³÷³.
Ëàðèñà Ðàä÷åíêî
Ïîåòêà. Íàðîäèëàñü ó Ëüâîâ³ 1985 ðîêó. Çà ôàõîì – ë³êàð-òåðàïåâò. Ïåðåìîæåöü 5-ãî õìåëüíèöüêîãî ñëåìó (Õìåëüíèöüêèé, 2007). Ëàóðåàò ãðàí-ïð³ ôåñòèâàëþ «Àí Ò-Ð-Àêò» (Õåðñîí, 2008). Ëàóðåàò êîíêóðñó âèäàâíèöòâà «Ñìîëîñêèï» (2008) òà êîíêóðñó Ðîìàíà Ñêèáè «Íåîñôåðà» (2008). Ó÷àñíèöÿ àêö³¿ «8 ïîåòîê íà 8 áåðåçíÿ» (Ëüâ³â, Òåðíîï³ëü, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, Êè¿â, 2009). Äðóêóâàëàñü ó ÷àñîïèñ³ «Ñîòû», àëüìàíàõàõ ôåñòèâàë³â «ÀÍ Ò-Ð-Àêò» (2008-2010), àëüìàíàñ³ ôåñòèâàëþ «Áåðåçíåâ³ êîòè» (2010), çá³ðíèêó «100 ìîëîäèõ ïîåò³â Óêðà¿íè», àëüìàíàñ³ ñàéòó «Ïóáë³êàòîð» «ÑÏÀÌ», àíòîëîã³¿ ïîåç³¿ 2000 ðð. «Ëÿëÿê», à òàêîæ ó áàãàòüîõ ìåðåæåâèõ âèäàííÿõ.
Îëåíà ßðîøåâè÷
Õóäîæíèöÿ, äèçàéíåð îäÿãó òà âèðîáiâ çi øêiðè. Íàðîäèëàñü 1985 ðîêó. Çàê³í÷èëà Ëüâ³âñüêó íàö³îíàëüíó àêàäåì³þ ìèñòåöòâ (êàôåäðà ìîäåëþâàííÿ). 2009ð. – ïiâôiíàëiñò êîíêóðñó ìîëîäèõ äèçàéíåðiâ "Ñåçîíè ìîäè. Ïîãëÿä ó ìàéáóòíe". 2009 ð. – ïðèçåð êîíêóðñó "Ñàáîòàæ" â ðàìêàõ «Lviv fashion week». Ñòâîðåíi êîëåêöi¿: "Ïðàäàâíié ìàëþíîê", "ßê íàìàëþâaòè ïòàøêó". Çàðàç æèâå ³ ïðàöþº â Îäåñ³.
Äîâ³äêà:
Êîîðäèíàòîð ïðîåêòó: +38 (063) 6857014.
Êàâ’ÿðíÿ-ãàëåðåÿ «ØÒÓÊÀ»
Àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîòëÿðñüêà, 8 (á³÷íà âóë. Øïèòàëüíî¿)
Òåë.: (093) 572 8 222, (097) 586 81 95
e-mail: kawiarnia.sztuka@gmail.com
http://shtuka.net.ua/
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1289
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.