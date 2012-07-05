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ß - ÷îëîâ³ê.ß -æ³íêà.
Àâòîð: Rymma
12 Ëèñòîïàä 2010 19:54:00
Íå çíàþ ,ÿê öå ïîÿñíèòè.Íå çíàþ,ÿê öå äîíåñòè äî ñâ³òó.² çâ³äêè öå âñå óçÿëîñü òåæ íå çíàþ.Ìîæå õòîñü â³äïîâ³ñòü ìåí³ íà ö³ ïèòàííÿ?ß - ççîâí³ ÷îëîâ³ê.Òà âñåðåäèí³ , ó äóø³ ,ÿ â³ä÷óâàþ ñåáå æ³íêîþ.Íå çíàþ ÷îìó.Íåìàþ â³äïîâ³äåé íà³ ïèòàííÿ.Ìîæå õòîñü ïðî÷èòàº öþ ñòàòòþ ³ â³äïîâ³ñòü - òåæ íå çíàþ.ß ïîâèíåí â³äïîâ³ñòè ñîá³ õòî ÿ ñàì.Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ìàëþâàòè ãóáè ïîìàäîþ,êðàñèâî âäÿãàòèñÿ ³ ï³äìàëüîâóâàòè î÷³.ß ïðèñê³ïëèâèé äî äåòàëåé,ëþáëþ í³æèòèñü ó âàíí³ ³ ðîçìàëüîâóâàòè ëèöå ðóìÿíêîì.Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç òàêèìè ,ÿê ÿ ,àëå ÿ áîþñü ñï³ëêóâàííÿ ç³ çâè÷àéíèìè ëþäüìè.ß ¿õ áîþñü.Òàê,ÿê ³ êîæíîãî ,ó ìåíå º ìð³¿ ,áàæàííÿ òâîðèòè ³ ö³ë³ - ìåòà.ß ùèðî ïðàãíó áóòè ùàñëèâîþ,àëå ,êîëè ÷àñàìè ïèøó÷è ÿê³ñü òâîðè ÿ ì³íÿþ ÷îëîâ³÷èé ð³ä íà æ³íî÷èé ³ ïèøó ,í³áèòî ïèñàëà ÿêàñü æ³íêà....íï.:" .....ß ¿õ áîþñü.Òàê,ÿê ³ êîæíîãî ,ó ìåíå º ìð³¿ ,áàæàííÿ òâîðèòè ³ ö³ë³ - ìåòà.ß ùèðî ïðàãíó áóòè ùàñëèâîþ...." - Ìåíå öå ëÿêàº.Áîã äàâ ìåí³ âèïðîáóâàííÿ?Àëå ÿêå âîíî?ß íå ðîçóì³þ.ß ïîâèííà îïðèä³ëèòèñü êèì ÿ õî÷ó áóòè? - ß º òîþ êèì º ÿ.Êðàïêà.Âàæêî ïåðåäàòè ö³ äóìêè ³ ïåðåæèâàííÿ ,êîëè òè äóìàºø ,ÿê æ³íêà,à òåáå âñ³ ñïðèéìàþòü ,ÿê ÷îëîâ³êà.Ïñèõ³êà ðóéíóºòüñÿ.Ðóéíóþòüñÿ âñ³ äóìêè.Âñå éäå øêåðåáåðòü.Í³ö íå âèõîäèòü.Òàêå âðàæåííÿ,ùî öå õòîñü ñïåö³àëüíî ðîáèòü - òàì íà âåðõó.Òàê âàæêî. Ð³äêî çóñòð³íåø ëþäèíó,êîòðà çðîçóì³º ,òà é ñâ³ò íå òàêèé âæå...âñå çì³íèëîñÿ...Âñå äîãîðè íîãàìè ïåðåâåðíóëîñÿ.Ãîâîðÿòü ³ñòèíà ìóäð³ñòü - â³äð³çíèòè äîáðî â³ä çëà.Àëå ÿêùî äîáðî íå òàêå ,ÿêáè õîò³ëîñü,ÿêùî âîíî âèãëÿäàº çîâñ³ì ³íàêøå,àí³æ ìè ìîãëè ñîá³ óÿâèòè?ÍÅ Â²Í à ÂÎÍÀ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×îìóñü ÿ ñàìîòíÿ.×îìó?Ñïðîáóé çðîçóì³òè õëîïöÿ,êîòðèé â³ä÷óâàº ñåáå ä³â÷èíîþ.Ñïðîáóé,à ïîò³ì ïèòàéñÿ ÷îìó,ùî ³ ÿê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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