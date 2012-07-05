ÊÎÐÎÒÊÅ ÅÑÅ ÍÀ ÒÅÌÓ «Ïðåçèäåíò, ÿêèé ïîòð³áåí ìîëîä³»

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Ðåêîìåíäóºìî > ÊÎÐÎÒÊÅ ÅÑÅ ÍÀ ÒÅÌÓ «Ïðåçèäåíò, ÿêèé ïîòð³áåí ìîëîä³»

ÊÎÐÎÒÊÅ ÅÑÅ ÍÀ ÒÅÌÓ «Ïðåçèäåíò, ÿêèé ïîòð³áåí ìîëîä³»



Àâòîð: Rymma

12 Ëèñòîïàä 2010 20:43:00



«Ïðåçèäåíò, ÿêèé ïîòð³áåí ìîëîä³».ßêèé â³í ?ßê³ ÿêîñò³ ïîâèíåí ìàòè?ßêèõ ïðèíöèï³â äîòðèìóâàòèñÿ?Ïðî öå ,à òàêîæ ïðî ³íøå ñüîãîäí³ ìè ðîçãëÿíåìî ó öüîìó åñå.Àáè ñïðîñòèòè ÷èòà÷àì ìîæëèâ³ñòü äîñòóïó òà äåòàë³çàö³þ öüîãî ïèòàííÿ ïîä³ëèìî íàøå åñå íà îêðåì³ ÷îòèðè ïóíêòè:
1. Õàðàêòåðí³ ðèñè, ÿêîñò³, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ïðèñóòí³ìè â ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà.
2. Ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ìàº âåñòè ìàéáóòí³é ïðåçèäåíò äî âèáîð³â ³ ï³ñëÿ íèõ
3. Îñíîâí³ ïðîãðàìí³ ö³ë³
4. Ðèñè, ÿê³ ìàþòü áóòè â³äñóòí³ìè ó ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà
Õàðàêòåðí³ ðèñè, ÿêîñò³, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ïðèñóòí³ìè â ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà.

Íàøå ñóñï³ëüñòâî îïèíèëîñÿ ó ñòàí³ íåâèçíà÷åííîñò³ – îá'ºêòèâíà ³íôîðìàö³ÿ êîòðî¿ áðàêóº äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðàâèëüíîãî ð³øåííÿ , ùå é ñïîòâîðþºòüñÿ çà ðàõóíîê ñïðåêóëÿö³é íà íàñòðîÿõ âèáîðö³â.Ìè óêðà¿íö³ – ìàºìî ñâîþ ãîðä³ñòü òà ñàìîïîâàãó ³ ìè ,ò³ëüêè ìè òâîðèìî â³ä ³ìåí³ ñâîãî íàðîäó ñâîº ìàéáóòíº.Ìè ïðàãíåìî ïðåçèäåíòà, ÿêèé áè âò³ëþâàâ ã³äí³ñòü ³ äåðæàâíó âîëþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ïðåäñòàâëÿâ íàøó äåðæàâó ã³äíî ïåðåä óñ³ì ñâ³òîì.Öÿ ëþäèíà ïîâèííà ç³áðàòè íàâêîëî ñåáå îòî÷åííÿ ,êîòðå ìàëî á çà ïð³îðèòåò ïåðåäóñ³ì ³íòåðåñè äåðæàâè, ³íòåðåñè êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà,êîæíî¿ ãðîìàäè.Ñïîê³éíî é âèâàæåíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ.Ðîçóì³þ÷è ,ùî ó ñèòóàö³¿ ,êîëè ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà îá'ºäíàííÿ âåäóòü «ïîë³òè÷íó ãðó» ,ââàæàþ÷è çà äîö³ëüíå ,âèñëóõàòè ¿õ ³ âèêîíàòè ¿õí³ âèìîãè, âàæêî áóòè ðîçâàæëèâèì òà ñïîê³éíèì,òà ñàìå îòî÷åííÿ ïðåçèäåíòà ìàº áåçïîñåðåäí³é âïëèâ íà éîãî ð³øåííÿ.Ùîá âèïðàâèòè ñèòóàö³þ ,ÿêà íàçð³ëà â Óêðà¿í³ ,ïîòð³áåí ð³øó÷èé ïðåçèäåíò, äåìîêðàò,òîé ,ÿêèé ðîçóì³º,ùî º ãîñïîäàðåì êðà¿íè,ñïðàâåäëèâèé ,àëå é æîðñòêèé,íå ë³íèâèé,ÿêèé âì³º ñïðèéìàòè êîíñòðóêòèâíó êðèòèêó,ïðåçèäåíò,ÿêèé âì³º äåëåãóâàòè ïîâíîâàæåííÿ.Ñàìå òàê³ ðèñè õàðàêòåðó äîçâîëÿþòü ìàòè âïåâíåíí³ñòü ó çàâòð³øíüîìó äí³ òà ìàòè íàä³þ íà ïîêðàùåííÿ.Òàêèõ ëþäåé ìàëî ,àëå âîíè º.


Ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ìàº âåñòè ìàéáóòí³é ïðåçèäåíò äî âèáîð³â ³ ï³ñëÿ íèõ

Ä³ÿëüí³ñòü ïðåçèäåíòà äî ³ ï³ñëÿ âèáîð³â ÷àñòî ð³çíÿòüñÿ ñâîºþ àêòèâí³ñòþ.Öå ãîëîâíà òåìà äëÿ ðîçäóì³â .Çàçâè÷àé ïåðåä âèáîðàìè óñ³ êàíäèòàòè âèíîñÿòü íà çàãàëüíèé ðîçãëÿä ä³¿ ,ùî âîíè ðîáëÿòü äëÿ ñóñï³ëüñòâà , ¿õí³ ïð³îðèòåòè íà ìàéáóòíº,âèõâàëÿþòüñÿ äîáðèìè â÷èíêàìè,àêòèâíî ïðàöþþòü ïåðåä âèáîðàìè ³ íàìàãàþòüñÿ çäîáóòè ÿêíàéá³ëüøå ïîçèòèâíèõ â³äãóê³â.Ó öüîìó é ïîëÿãàº ïðîáëåìà êàíäèäàò³â ó ïðåçèäåíòè.Ïðåçèäåíò ïîâèíåí çàâäæäè ïðàöþâàòè é íàìàãàòèñÿ íå ïîêàçóâàòè íà çàãàëüíèé îãëÿä ñâî¿õ õîðîøèõ ä³ë,íå âèä³ëÿòèñÿ.Íàðîä ïîòðåáóº ëþäèíó ,êîòðà á áóëà ç íàðîäîì,êîòðà á çíàëà ïðîáëåìè íàðîäó é ïðèñëóõàëàñü äî éîãî ñë³â.Íàæàëü ìóñèìî êîíñòàòóâàòè ,ùî ó íàø³é äåðæàâ³ íåìàº ã³äíîãî ïðèòèíäåíòà.

Ä³ÿëüí³ñòü ïðèçèäåíòà ï³ñëÿ âèáîð³â çàçâè÷àé çâîäèòüñÿ äî ä³é ,ùî ïðîòèâîðå÷àòü éîãî ñëîâàì ïåðåä âèáîðàìè.Ó íàø³é äåðæàâ³ öå º ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ïîë³òèêè ,òàê ,ÿê

îá³öÿíêè êàíäèäàò³â ó ïðèçèäåíòè â ðåçóëüòàò³ í³÷îãî ñóòòºâîãî íå çì³íþþòü â ðåàëüíîñò³.


Îñíîâí³ ïðîãðàìí³ ö³ë³
Ìîæåìî çðîáèòè ñïèñîê óæå íàçð³ëèõ ïèòàíü ,ùî òóðáóþòü ñóñï³ëüñòâî âæå äàâíî ³ âëàñíå îñíîâí³ ïðîãðàìí³ ö³ë³ ïîáóäîâàí³ íà íèõ: ïîë³òè÷íà ðåôîðìà , ðåôîðìà îñâ³òè ,ðåôîðìà ñåêòîðó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ðåôîðìà ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðó, åêîì³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü òà ðîçâèòîê åêîíîì³êè çàãàëîì ,ïðîåêòè ïîâ'ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì ñåëà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñåêòîðó ,çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíüî¿ ïëàòè òà ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó,åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ.Îáãðóíòóâàííÿ?Âñå äóæå ïðîñòî àí³æ âèäàºòüñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä – ãîëîâíå áàæàííÿ .Áàæàííÿ ïîë³òèê³â ïðàöþâàòè ó äàíèõ ïèòàííÿõ – çàêîíè òàê ÷è ³íàêøå ïèøóòüñÿ äëÿ îêðåìèõ îñ³á ,ÿê³ ââàæàþòü,ùî ¿ì íàëåæèòüñÿ òå ÷è òå.ßêùî á ïîë³òèêè ïîäóìàëè ïðî íàðîä ,ñèòóàö³ÿ äàâíî áóëà á ³íøà – íå çàâæäè çàêîí ïèøåòüñÿ äëÿ ëþäåé,íå çàâæäè ïîñëóãè ,ÿê³ ïîâèíí³ íàäàâàòèñÿ íàñåëåííþ áåçñïëàòíî ,íå çàâæäè âîíî òàê º.Òóò ìîæíà é çãàäàòè ïèòàííÿ õàáàð³â, ìîæëèâîñò³ äåìîêðàòè÷íîãî âèáîðó òà ³íøå.Òîìó îáãðóíòîâóþ÷è ïðîãðàìí³ ö³ë³ âàðòî ïðèä³ëèòè óâàãè é öèì ïèòàííÿì.Áàãàòî ìîæíà ñêàçàòè ïðî óêðà¿íñüêèé ñóä, ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñåííÿ ,ñóñï³ëüíó ñèòóàö³þ çàãàëîì.

Ðèñè, ÿê³ ìàþòü áóòè â³äñóòí³ìè ó ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà

Ðèñè ,ÿê³ ìàþòü áóòè â³äñóòí³ìè ó ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà?Äóæå ö³êàâå ïèòàííÿ.Â³äïîâ³äü ìè ìîæåìî çíàéòè íå ò³ëüêè â âèùå äàíèõ ïóíêòàõ ,àëå é ó âóñòàõ ïðîñòèõ ãðîìàäÿí.Âàðòî ò³êè ¿õ çàïèòàòè – ùî âè äóìàºòå ïðî ïîë³òèê³â,ïðî ïðåçèäåíòà?Âîíè âàì ðîçêàæóòü ,ÿê ïðàöþþ÷è íà äâîõ ðîáîòàõ íåìà ìîæëèâîñò³ çàïëàòèòè çà êâàðòèðí³ ïîñëóãè ,à õòîñü ìàº ïî äåê³ëüêà êâàðòèð ,äîì³â ,â³ë....Âè òîä³ çðîçóì³ºòå ,ÿêà ñèòóàö³ÿ ,ÿê³ ðèñè ïîâèíí³ â³äñóòí³ íå ò³ëüêè ó ïðåçèäåíòà ,àëå é ó çâè÷àéíîãî ïîë³òèêà......



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 4313

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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