Ïóáë³êàö³¿ > Ðåêîìåíäóºìî > ÊÎÐÎÒÊÅ ÅÑÅ ÍÀ ÒÅÌÓ «Ïðåçèäåíò, ÿêèé ïîòð³áåí ìîëîä³»
ÊÎÐÎÒÊÅ ÅÑÅ ÍÀ ÒÅÌÓ «Ïðåçèäåíò, ÿêèé ïîòð³áåí ìîëîä³»
Àâòîð: Rymma
12 Ëèñòîïàä 2010 20:43:00
«Ïðåçèäåíò, ÿêèé ïîòð³áåí ìîëîä³».ßêèé â³í ?ßê³ ÿêîñò³ ïîâèíåí ìàòè?ßêèõ ïðèíöèï³â äîòðèìóâàòèñÿ?Ïðî öå ,à òàêîæ ïðî ³íøå ñüîãîäí³ ìè ðîçãëÿíåìî ó öüîìó åñå.Àáè ñïðîñòèòè ÷èòà÷àì ìîæëèâ³ñòü äîñòóïó òà äåòàë³çàö³þ öüîãî ïèòàííÿ ïîä³ëèìî íàøå åñå íà îêðåì³ ÷îòèðè ïóíêòè:
1. Õàðàêòåðí³ ðèñè, ÿêîñò³, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ïðèñóòí³ìè â ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà.
2. Ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ìàº âåñòè ìàéáóòí³é ïðåçèäåíò äî âèáîð³â ³ ï³ñëÿ íèõ
3. Îñíîâí³ ïðîãðàìí³ ö³ë³
4. Ðèñè, ÿê³ ìàþòü áóòè â³äñóòí³ìè ó ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà
Õàðàêòåðí³ ðèñè, ÿêîñò³, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ïðèñóòí³ìè â ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà.
Íàøå ñóñï³ëüñòâî îïèíèëîñÿ ó ñòàí³ íåâèçíà÷åííîñò³ – îá'ºêòèâíà ³íôîðìàö³ÿ êîòðî¿ áðàêóº äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðàâèëüíîãî ð³øåííÿ , ùå é ñïîòâîðþºòüñÿ çà ðàõóíîê ñïðåêóëÿö³é íà íàñòðîÿõ âèáîðö³â.Ìè óêðà¿íö³ – ìàºìî ñâîþ ãîðä³ñòü òà ñàìîïîâàãó ³ ìè ,ò³ëüêè ìè òâîðèìî â³ä ³ìåí³ ñâîãî íàðîäó ñâîº ìàéáóòíº.Ìè ïðàãíåìî ïðåçèäåíòà, ÿêèé áè âò³ëþâàâ ã³äí³ñòü ³ äåðæàâíó âîëþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ïðåäñòàâëÿâ íàøó äåðæàâó ã³äíî ïåðåä óñ³ì ñâ³òîì.Öÿ ëþäèíà ïîâèííà ç³áðàòè íàâêîëî ñåáå îòî÷åííÿ ,êîòðå ìàëî á çà ïð³îðèòåò ïåðåäóñ³ì ³íòåðåñè äåðæàâè, ³íòåðåñè êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà,êîæíî¿ ãðîìàäè.Ñïîê³éíî é âèâàæåíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ.Ðîçóì³þ÷è ,ùî ó ñèòóàö³¿ ,êîëè ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà îá'ºäíàííÿ âåäóòü «ïîë³òè÷íó ãðó» ,ââàæàþ÷è çà äîö³ëüíå ,âèñëóõàòè ¿õ ³ âèêîíàòè ¿õí³ âèìîãè, âàæêî áóòè ðîçâàæëèâèì òà ñïîê³éíèì,òà ñàìå îòî÷åííÿ ïðåçèäåíòà ìàº áåçïîñåðåäí³é âïëèâ íà éîãî ð³øåííÿ.Ùîá âèïðàâèòè ñèòóàö³þ ,ÿêà íàçð³ëà â Óêðà¿í³ ,ïîòð³áåí ð³øó÷èé ïðåçèäåíò, äåìîêðàò,òîé ,ÿêèé ðîçóì³º,ùî º ãîñïîäàðåì êðà¿íè,ñïðàâåäëèâèé ,àëå é æîðñòêèé,íå ë³íèâèé,ÿêèé âì³º ñïðèéìàòè êîíñòðóêòèâíó êðèòèêó,ïðåçèäåíò,ÿêèé âì³º äåëåãóâàòè ïîâíîâàæåííÿ.Ñàìå òàê³ ðèñè õàðàêòåðó äîçâîëÿþòü ìàòè âïåâíåíí³ñòü ó çàâòð³øíüîìó äí³ òà ìàòè íàä³þ íà ïîêðàùåííÿ.Òàêèõ ëþäåé ìàëî ,àëå âîíè º.
Ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ìàº âåñòè ìàéáóòí³é ïðåçèäåíò äî âèáîð³â ³ ï³ñëÿ íèõ
Ä³ÿëüí³ñòü ïðåçèäåíòà äî ³ ï³ñëÿ âèáîð³â ÷àñòî ð³çíÿòüñÿ ñâîºþ àêòèâí³ñòþ.Öå ãîëîâíà òåìà äëÿ ðîçäóì³â .Çàçâè÷àé ïåðåä âèáîðàìè óñ³ êàíäèòàòè âèíîñÿòü íà çàãàëüíèé ðîçãëÿä ä³¿ ,ùî âîíè ðîáëÿòü äëÿ ñóñï³ëüñòâà , ¿õí³ ïð³îðèòåòè íà ìàéáóòíº,âèõâàëÿþòüñÿ äîáðèìè â÷èíêàìè,àêòèâíî ïðàöþþòü ïåðåä âèáîðàìè ³ íàìàãàþòüñÿ çäîáóòè ÿêíàéá³ëüøå ïîçèòèâíèõ â³äãóê³â.Ó öüîìó é ïîëÿãàº ïðîáëåìà êàíäèäàò³â ó ïðåçèäåíòè.Ïðåçèäåíò ïîâèíåí çàâäæäè ïðàöþâàòè é íàìàãàòèñÿ íå ïîêàçóâàòè íà çàãàëüíèé îãëÿä ñâî¿õ õîðîøèõ ä³ë,íå âèä³ëÿòèñÿ.Íàðîä ïîòðåáóº ëþäèíó ,êîòðà á áóëà ç íàðîäîì,êîòðà á çíàëà ïðîáëåìè íàðîäó é ïðèñëóõàëàñü äî éîãî ñë³â.Íàæàëü ìóñèìî êîíñòàòóâàòè ,ùî ó íàø³é äåðæàâ³ íåìàº ã³äíîãî ïðèòèíäåíòà.
Ä³ÿëüí³ñòü ïðèçèäåíòà ï³ñëÿ âèáîð³â çàçâè÷àé çâîäèòüñÿ äî ä³é ,ùî ïðîòèâîðå÷àòü éîãî ñëîâàì ïåðåä âèáîðàìè.Ó íàø³é äåðæàâ³ öå º ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ïîë³òèêè ,òàê ,ÿê
îá³öÿíêè êàíäèäàò³â ó ïðèçèäåíòè â ðåçóëüòàò³ í³÷îãî ñóòòºâîãî íå çì³íþþòü â ðåàëüíîñò³.
Îñíîâí³ ïðîãðàìí³ ö³ë³
Ìîæåìî çðîáèòè ñïèñîê óæå íàçð³ëèõ ïèòàíü ,ùî òóðáóþòü ñóñï³ëüñòâî âæå äàâíî ³ âëàñíå îñíîâí³ ïðîãðàìí³ ö³ë³ ïîáóäîâàí³ íà íèõ: ïîë³òè÷íà ðåôîðìà , ðåôîðìà îñâ³òè ,ðåôîðìà ñåêòîðó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ðåôîðìà ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðó, åêîì³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü òà ðîçâèòîê åêîíîì³êè çàãàëîì ,ïðîåêòè ïîâ'ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì ñåëà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñåêòîðó ,çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíüî¿ ïëàòè òà ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó,åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ.Îáãðóíòóâàííÿ?Âñå äóæå ïðîñòî àí³æ âèäàºòüñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä – ãîëîâíå áàæàííÿ .Áàæàííÿ ïîë³òèê³â ïðàöþâàòè ó äàíèõ ïèòàííÿõ – çàêîíè òàê ÷è ³íàêøå ïèøóòüñÿ äëÿ îêðåìèõ îñ³á ,ÿê³ ââàæàþòü,ùî ¿ì íàëåæèòüñÿ òå ÷è òå.ßêùî á ïîë³òèêè ïîäóìàëè ïðî íàðîä ,ñèòóàö³ÿ äàâíî áóëà á ³íøà – íå çàâæäè çàêîí ïèøåòüñÿ äëÿ ëþäåé,íå çàâæäè ïîñëóãè ,ÿê³ ïîâèíí³ íàäàâàòèñÿ íàñåëåííþ áåçñïëàòíî ,íå çàâæäè âîíî òàê º.Òóò ìîæíà é çãàäàòè ïèòàííÿ õàáàð³â, ìîæëèâîñò³ äåìîêðàòè÷íîãî âèáîðó òà ³íøå.Òîìó îáãðóíòîâóþ÷è ïðîãðàìí³ ö³ë³ âàðòî ïðèä³ëèòè óâàãè é öèì ïèòàííÿì.Áàãàòî ìîæíà ñêàçàòè ïðî óêðà¿íñüêèé ñóä, ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñåííÿ ,ñóñï³ëüíó ñèòóàö³þ çàãàëîì.
Ðèñè, ÿê³ ìàþòü áóòè â³äñóòí³ìè ó ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà
Ðèñè ,ÿê³ ìàþòü áóòè â³äñóòí³ìè ó ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà?Äóæå ö³êàâå ïèòàííÿ.Â³äïîâ³äü ìè ìîæåìî çíàéòè íå ò³ëüêè â âèùå äàíèõ ïóíêòàõ ,àëå é ó âóñòàõ ïðîñòèõ ãðîìàäÿí.Âàðòî ò³êè ¿õ çàïèòàòè – ùî âè äóìàºòå ïðî ïîë³òèê³â,ïðî ïðåçèäåíòà?Âîíè âàì ðîçêàæóòü ,ÿê ïðàöþþ÷è íà äâîõ ðîáîòàõ íåìà ìîæëèâîñò³ çàïëàòèòè çà êâàðòèðí³ ïîñëóãè ,à õòîñü ìàº ïî äåê³ëüêà êâàðòèð ,äîì³â ,â³ë....Âè òîä³ çðîçóì³ºòå ,ÿêà ñèòóàö³ÿ ,ÿê³ ðèñè ïîâèíí³ â³äñóòí³ íå ò³ëüêè ó ïðåçèäåíòà ,àëå é ó çâè÷àéíîãî ïîë³òèêà......
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 4313
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.