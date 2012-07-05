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Ò²ÑÒÅ×ÊÀ Ç ÏÐÎÐÎÖÒÂÀÌÈ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê
13 Ëèñòîïàä 2010 01:10:05
Îòîæ,ïåðøå ,ùî íàì ïîòð³áíî öå ñïèñîê ïðîäóêò³â äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ò³ñòå÷îê ç ïðîðîöòâàìè:- 4 - 5 ÿºöü- 1/2 ÷àéíî¿ ëîæêè (2.2g) âàí³ëþ- 1/2 ÷àéíî¿ ëîæêè (2.2g) ìèãäàëþ - 3 ñòîëîâèõ ëîæîê (41g) ìàñëà - 8 ñòîëîâèõ ëîæîê (62.5g) áîðîøíà - 1 1/2 ÷àéíèõ ëîæîê (4g) êóêóðóäçÿíîãî êðîõìàëþ - 3/4 ÷àéíî¿ ëîæêè (3.75g) ñîë³ - 8 ñòîëîâèõ ëîæîê (100g) öóêðó - 3 ÷àéíèõ ëîæîê (15g) âîäèÊîëè ìè âæå ìàºìî âñå íàì íåîáõ³äíå ìîæåìî ïî÷èíàòè ðîáèòè ò³ñòå÷êà ç ïðîðîöòâàìè.1.Â³äì³ðÿéòå ñìóæêè äëÿ âàøèõ ïðîðîöòâ íà êëàïòèêó ïàïåðó. Ñìóãè ïîâèíí³ áóòè ïðèáëèçíî 3" (7.6cm) äîâæèíè ³ 1/2" (1.25c m) øèðèíè. Âèïèø³òü ïðîðîöòâà, à ïîò³ì âèð³æ³òü ö³ ñìóæêè. Âàì áóäå ïîòð³áíî ïðèáëèçíî 10 ïðîðîöòâ.2. Íàãð³âàéòå ãàçîâó ïëèòó(äóõîâêó)äî 300F(150C). Æèð íåõàé îáïàëþº çàë³çí³ ëèñòè,íà êîòðèõ ï³ç³øå áóäóòü ðîçì³ùåíí³ ïå÷èâà äëÿ ïðèãîòóâàííÿ.3.Çáèâàéòå ÿéöÿ â ïåðø³é ïîñóäèí³. Äîäàéòå âàí³ë³ ,ìèãäàëþ ³ ìàñëî.4.Ïîì³ñò³òü áîðîøíî, êóêóðóäçÿíèé
êðîõìàëü, öóêîð, ³ ñ³ëü â äðóãó ïîñóäèíó. Ðîçì³øàéòå ó âîä³.5. Äîäàéòå äâ³ ïîñóäèíè ðàçîì ³ äóæå äîáðå ðîçì³øàéòå óñòóï.6. Ðîçì³ñò³òü
ñòîëîâ³ ëîæêè óñòóïó íà çàë³çíîìó ëèñò³ íà êîòðîìó áóäåïðèãîòîâëÿòèñÿ äîìàøíº ïå÷èâî, ³íòåðâàëüíå ïðîòÿãàííÿ ïðèáëèçíî 2 àáî 3 äþéì³â (5 - 7.5cm) îêðåìî. Íàõèë³òü âèï³êàþ÷èé çàë³çíèé ëèñò íàçàä ³
âïåðåä, ñòîðîíà äî ñòîðîíè, äî êîæíî¿ ñòîëîâî¿ ëîæêè ,ùîá çðîáèòè óñòóïè ó ôîðì³ ê³ë 4 äþéì³â (10cm) â ä³àìåòð³.7. Òðèìàéòå â ïå÷³ âïðîäîâæ 15 õâèëèí, àáîæäî ÷àñó ,êîëè çîâí³øíÿ ïîëîâèíà ìàòèìå çîëîòî-êîðè÷íåâ çàáàðâëåííÿ, òîä³ âèï³÷êà ëåãêà äëÿ âèäàëåííÿ ç âèï³êàþ÷îãî ëèñòà.8. Ïåðåì³ñò³òü ïå÷èâî øïàòåëåì.Ðîçì³ñò³òü ïðîðîöòâî ïîñåðåä
äîìàøíüîãî ïå÷èâà.9. Ñôîðìóéòå ôîðìó äîìàøíüîãî ïå÷èâà çïðîðîöòâîì :
çãîðòàþ÷è äîìàøíº ïå÷èâî íàâï³ë, ïîò³ì í³æíî ïåðåòÿãóþ÷è êðà¿ âíèç îá³äîê
ñêëÿíî¿ àáî äåðåâ'ÿíî¿ ëîæêè.10. Ðîçì³ñò³òü
çàê³í÷åíå äîìàøíº ïå÷èâî â ñêëÿí³é ÷àøö³ àáî ó çâè÷àéí³é ÷àéí³é ÷àøö³÷àéíî¿ ÷àøêè ,àáî ,ùî âè êðàùå ïðèäóìàëè. Öÿ ìåòîäèêà ïðàöþâàòèìå òàêèì ÷èíîì:öå òðèìàòèìå ôîðìó ò³ñòå÷îê. ÓÑ²Ì ÓÑÜÎÃÎ ÍÀÉÊÐÀÙÎÃÎ - ÑÌÀ×ÍÈÕ Ò²ÑÒÅ×ÎÊ ² ÃÀÐÍÈÕ ÏÐÎÐÎÖÒÂ!!!!!!=)
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ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
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