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ÏÎÒÐÅÁÀ Ó ØÂÈÄÊÎÑÒ²
Àâòîð: Rymma
13 Ëèñòîïàä 2010 22:33:00
²äåÿ âèíèêëà â òðàâí³ 2009.Ìè ç³áðàëèñü ç äðóçÿìè ³ âèð³øèëè çðîáèòè í³÷íèé äðàã-ðåéñ³íã,òàê ÿê ç ðàíí³õ ðîê³â áà÷èëè ò³ëüêè äåííèé. Ñïî÷àòêó êëóá - öå áóëè ò³ëüêè äðóç³ òà çíàéîì³. Â ïåð³îä ç 2009 ïî 2010 ïîÿâèëèñÿ àòðèáóòè êëóáó,çíàéîì³ â ð³çíèõ ñôåðàõ,çá³ëüøèëîñü ÷èñëî ó÷àñíèê³â òà ãëÿä÷³â. Ñïî÷àòêó áóëî äóæå âàæêî ïðîâîäèòè í³÷í³ çìàãàííÿ,òàê,ÿê áðàêóâàëî îñâ³òëåííÿ òà ç ÷àñîì öÿ ïðîáëåìà ñòàëà âèð³øóâàòèñü.
Ðîçêàæ³òü ïðî êîìàíäó êîòðà ñôîðìóâàëàñÿ çà âåñü ïåð³îä ³ñíóâàííÿ êëóáó?
Êîìàíäà îðãàí³çàòîð³â - öå ëþäè, ÿê³ õî÷óòü ðîçâèâàòè êëóá,ôîðìóþòü íàïðÿì ðóõó êëóáà ,à òàêîæ ëþäè ÿê³ ðîáëÿòü ð³çí³ ³âåíòè àâòîìîá³ëüíî¿ òåìàòèêè.Îðãàí³çàòîð³â çà âåñü ïîì³íÿëîñü áàãàòî,òàê,ÿê íå âñ³ ñïðàâëÿëèñü ç äàíèìè ïóíêòàìè. Îñíîâíèé ñêëàä 3 ÷îëîâ³ê ñòàá³ëüíèé.
Ó÷àñòíèêè êëóáó - ëþäè ,ÿêèõ ïîâÿçóº çàõîïëåííÿ àâòîìîá³ëÿìè,ì³æ ó÷àñíèêàìè ñôîðìóâàâñÿ äðóæí³é êîëåêòèâ,ìàéæå í³êîëè íå âèíèêàº ñóïåðå÷îê,³ ëþäè ç ð³çíèõ ñôåð â³ä ÒÀÊÑÈÑÒ²Â äî ÀÄÂÎÊÀÒ²Â =)
Ùî âè â³ä÷óâàºòå,êîëè êðàñóíÿ ïðàïîðöåì çíîâó äàº ñèãíàë?
ßê âè ââàæàºòå ùî â³ä÷óâàº âîä³é êîòðèé ñèäèòü çà êåðìîì?Ùî â³ä÷óâàº ñàìà êðàñóíÿ?
ßê³ ó âàñ ñòîñóíêè ç ³íøèìè êëóáàìè(êëóáàìè äðàã ³ ñòð³òðåéñèíãó)?
Äðóç³ íàøîãî êëóáó - Underground team à òàêîæ ËÒÊ. Ç ³íøèìè êëóáàìè âèíèêàþòü ñóïåðå÷êè òîìó ìè ïðîñòî ñòàðàºìñÿ íå ñï³ëêóâàòèñü.
ßê³ ó âàñ ïëàíè íà ìàéáóòíº ?Íîâ³ ö³ë³ DAMAGE CLUB ?
Ïðîâîâæóâàòè äàë³ â öüîìó íàïðÿìêó - ðîáèòè äðàã-ðåéñ³íã á³ëüø ö³êàâèì,ÿê äëÿ âîä³¿â òàê ³ ãëÿäà÷³â. Ìè õî÷åì çðîáèòè â 2011 ðîö³ Âñåóêðà¿íñüê³é äðàã-ðåéñ³íã ç ôåñòèâàëåì.
Ó âàñ º ìîæëèâ³ñòü ùîñü ñêàçàòè óñ³ì õòî ùåíå îçíàéîìèâñÿ çâóëè÷íèì ìèñòåöòâîì ñòð³òðåéñèíãó.
Öå äóæå çàõîïëèâî ,ö³êàâî,³íòðèãóþ÷å - àäðåíàë³í,åìîö³¿,çàðÿä ,ùî çàáåçïå÷óº íàñòðîºì íà äîâãî.ßêùî âè ãîòîâ³ - ñ³äàéòå çà êåðìî ³ ðóøàéìî!!!!!!
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1990
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.