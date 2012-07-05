17 ëèñòîïàäà – äåíü, ÿê äåíü!

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4004 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3576 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3331 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3628 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4129 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > 17 ëèñòîïàäà – äåíü, ÿê äåíü!

17 ëèñòîïàäà – äåíü, ÿê äåíü!



Àâòîð: Ì³êà

15 Ëèñòîïàä 2010 23:02:03



ßêùî ÷åñíî – ìåíå öå «ñâÿòî» ìàéæå íå ñòîñóºòüñÿ. Ïî-ïåðøå – ÿ âæå íå ñòóäåíò, à ïî-äðóãå – êîëè ÿ áóëà ñòóäåíòîì, í³êîëè íå çíàëà òî÷íî, êîëè ñàìå öå ñâÿòî. Òàêå âðàæåííÿ, ùî âñþ îñ³íü. ² ÷åòâåðòîãî ÷îãîñü òàì, ³ ùå ÿêîãîñü, ³ 17-ãî…

Íà ïåðøîìó êóðñ³ ïðîõîäèòü ïîñâÿòà ó ñòóäåíòè. ß öåé îáðÿä ïðîïóñòèëà :) Òîìó, ïåðåä òèì, ÿê á³ãòè ñâÿòêóâàòè – ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî Âè ñòóäåíò ³, ùî Âè çíàºòå õî÷à á ùîñü ïðî öåé äåíü! :)

Íå ïèñàòèìó òóò, äå ìîæíà ïðîâåñòè Äåíü ñòóäåíòà (çâ³ñíî, ùî âñ³ «êàôåøêè» âæå çàéíÿò³, à êâèòî÷êè ó ð³çí³ äèñêîêëóáè ðîçêóïëåí³), ÿêùî Âè ñòóäåíò – òî êîæåí äåíü îñîáëèâèé.

Ö³êàâî, ÿê ïðîâîäÿòü öåé äåíü ñòóäåíòè? Îòîæ ÿ ïðîâåëà íåâåëè÷êå îïèòóâàííÿ ñåðåä «âæå íå ñòóäåíò³â», «âæå ñòóäåíò³â» òà «ùå ñòóäåíò³â».

Çàïèòàííÿ:
«1. Òè ùå ñòóäåíò? Äå íàâ÷àºøñÿ?
2. Ùî Òè çíàºø ïðî ïîõîäæåííÿ ñâÿòà Äåíü ñòóäåíòà?
3. ×è ñâÿòêóºø, ÿêùî ñâÿòêóºø - òî ÿê?
4. ×è áóâ îñîáëèâèé Äåíü ñòóäåíòà ó Òâîºìó æèòò³? Îïèøè.»


Âëàäèñëàâ Áåçóãëèé
1. Òàê, ïåðøîêóðñíèê ÊÏ².
2. Ùî ïðî ïîõîäæåííÿ º ó Â³ê³ïåä³¿;)
3. Íå ñâÿòêóâàâ, ³ öåé íå ïëàíóþ.
4. -

(Ó «Â³ê³» áàãàòî ÷îãî º, òåæ ïëàíóþ òóäè çàãëÿíóòè. Àëå ñòóäåíò³â ðÿòóº «Ãóãëèê» :) - àâò.) 



Òàðàñ Ñ³ðîìñüêèé
1. Äî ñåðåäè, ùå òàê, áî ïîò³ì çàñ³äàííÿ êàôåäðè:) ÍËÒÓ (Íàô³ãà Ëüâîâó Òàèé Óí³âåðñèòåò?))
2-3. Í³÷îãî, òîìó ³ íå ñâÿòêóþ. Öå äîñèòü òèì÷àñîâèé ñòàí. Íå çàïëàòèø ³ âæå íå ñòóäåíò, à ÿêùî ïëàòèòè – íåìà, í³ íàñòðîþ, í³ ÷èì ïëàòèòè:))
4. Êîëè ÿ â øêîë³ â÷èâñÿ ìåí³ ïèâî íà äåíü ñòóäåíòà ïîñòàâèëè:) Õî÷ ÿ éîãî ³ íå ï’þ, àëå áóëî ïðèºìíî)))))


(Íó ìàéæå, ÿê ó ÍÓ «Ëüâ³âñüêà õàáàðòåõí³êà» - âñå âèð³øóþòü ãðîø³. – àâò.)

- öå â³äêîëè øêîëÿð³â ç Äíåì ñòóäåíòà â³òàþòü? :)
- À ç ïèâîì ùî çðîáèâ? Â³äìîâèâñÿ? ×è çáåð³ãàºø äî ñüîãîäí³? :)

- Òà í³, ÿ òîä³ òàêè ñïðîáóâàâ ïèâî. Äóæå ïèòè õîò³ëîñü, à âîíî õîëîäíå áóëî:) Öå ïåðøèé ðàç, êîëè ÿ ïëÿøêó âèïèâ. Ïîò³ì - â øêîë³ â 11 êëàñ³. Ì³é îäíîêëàñíèê ïîñòàâèâ, êàçàâ – «îñòàíí³é ð³ê», òî ÿ âæå âçÿâ… Ïîò³ì ïåðåãàðîì çàó÷ö³ äèõàâ))) ² 3 ðàç - áåçàëêîãîëüíå æèâå ïèâî ñïðîáóâàâ â îäíîìó êàôå. Òàì ç ÊÂÍîì ïîâ’ÿçàíî áóëî. Á³ëüøå íå ïèâ))



Ëºíî÷êà Îñ³ï÷óê
1. Ååå, ÿ âæå íå ñòóäåíò àëå çàâæäè ñâÿòêóâàëà)))
2. Ïðî ïîõîäæåííÿ íå çíàþ.
4. Îñîáëèâèé äåíü ñòóäåíòà áóâ íà 1ìó êóðñ³. Ìè ñâÿòêóâàëè éîãî ó ãóðòîæèòêó âñ³ì ïîâåðõîì. Ðîçñòåëèëè íà êîðèäîð³ ãàçåòêè ³ êîæåí ïðèíîñèâ ÿê³ñü õàð÷³ ³ âèïèâêó. À ïîò³ì ùå ³ ï³ä ã³òàðêó ñï³âàëè. Òàê ³ ñâÿòêóâàëè).


(Îé, òî äëÿ ÷îãî òàê òðóäèëèñÿ æóðíàë³ñòè, âåðñòàëüíèêè, ðåäàêòîðè? Ùîá íà ò³é ãàçåòö³ ñòóäåíòè ðîçñ³äàëèñÿ ³ ñâÿòêóâàëè? :) - àâò.)



Íàòàëÿ Á³ëàí
1. Âæå íå ñòóäåíò (àëå á õîò³ëà íèì áóòè ùå ðàç, ñêó÷èëà çà ñåñ³ÿìè ³ çà áåçä³ëëÿì=)))) )
2. Í³÷îãî íå çíàþ..(
3. Íå ñâÿòêóþ...
4. Äåíü ñòóäåíòà, ÿê çâè÷àéíèé äåíü..


(Âñå êîðîòêî òà ÿñíî. Ëèø ÿê ìîæíà çà ñåñ³ÿìè ñêó÷àòè? :) - àâò.)



Òàìàðà Ìåùåðÿêîâà
1. Í³, ÿ íå ñòóäåíò.
2. Í³÷îãî....
3. Âæå íå ñâÿòêóþ.
4. Äåíü ñòóäåíòà ñâÿòêóâàëà, àëå ñêàçàòè, ùî çàïàì’ÿòàëîñü ñâÿòêóâàííÿ íå ìîæó...


(Çíà÷èòü íàäòî çàõîïèëèñü ñâÿòêóâàííÿì :) - àâò.)



²ðà Ïîâàæíÿê
1. Òà. ÍÓ "ËÏ"
2.Òåòÿíà - ïîêðîâèòåëüêà ñòóäåíò³â.
3. Ñâÿòêóþ ïåðåâàæíî, àëêîòðåø…
4. Íå áóëî. Äåíü, ÿê äåíü;)


(Òî âèõîäèòü, ùî êîæåí äåíü – àëêîòðåø. À ùî òðåø… :) - àâò.)



Àëëà Ïëà÷èíäà
1. Í³, íå ñòóäåíò.
2. Í³÷îãî.
3. Í³.
4. Îñîáëèâîãî í³÷îãî, ñòàðàëèñÿ çáèðàòèñÿ ç äðóçÿìè, âèïèòè ïî êåëèõó âèíà àáî ïî ïèâ³. Âñ³ òîñòè çà óñï³øíå çäàâàííÿ ñåñ³é)))))))))).


(Íó çâ³ñíî íå ñòóäåíò – â îäí³é ãðóï³ íàâ÷àëèñü :) - àâò.)



Òåòÿíà Áó÷îê
1. Ñòóäåíò. ËÍÓ ³ì.².Ôðàíêà
2. Ó 1939 ðîö³ íàöèñòè øòóðìóâàëè Ïðàçüêèé óí³âåðñèòåò. Òðàïèëîñÿ öå ï³ñëÿ ìàñîâî¿ ñòóäåíòñüêî¿ äåìîíñòðàö³¿ ïðîòè óáèâñòâà ßíà Îïëåòàëà òà âòîðãíåííÿ äî ×åõîñëîâà÷÷èíè íàöèñò³â. Òîä³ àðåøòóâàëè çäàºòüñÿ äåâ'ÿòü ÷è äåñÿòü ñòóäåíòñüêèõ ë³äåð³â, á³ëüøå òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â â³äïðàâèëè ó êîíöòàáîðè ³ çàêðèëè âñ³ ÷åñüê³ óí³âåðñèòåòè.
3. ßê ìîæíà ñâÿòêóâàòè äåíü ñòóäåíòà, çíàþ÷è ùî º ïðè÷èíîþ éîãî âèíèêíåííÿ? Öå òå æ ùî ñâÿòêóâàòè òðàãåä³þ ï³ä Êðóòàìè.
4. Ó ñòóäåíò³â êîæåí äåíü îñîáëèâèé=)


(Îòî æ áî, ÿê ìîæíà ñâÿòêóâàòè? Ìàéæå í³õòî íå çíàº ïîõîäæåííÿ ñâÿòà... – àâò.)



Ãàííà ×îðíà
1. ß âæå ñòóäåíòêà ËÍÓ Ôðàíêà!)
2. Òîëêîì íå çíàþ í³÷îãî, àëå ââàæàþ öå ñâÿòî ëèøå ïðèâîäîì â³äïî÷èòè.)
3. Òàê, öüîãî ðîêó âïåðøå ñâÿòêóâàòèìó: âèð³øèëè ï³òè ç ãðóïîþ íà êàòîê, à äàë³ âèäíî áóäå)
4. 1 âåðåñíÿ - òî íà äàíèé ÷àñ ºäèíèé äåíü, ÿêèé çàïàì’ÿòàâñÿ). 




Îëåã Ïîäîëüñêèé
1. Í³. âæå íå ñòóäåíò.
2. ×åñíî êàæó÷è í³÷îãî.
3. Íå ñâÿòêóþ.
4. Íà æàëü, í³.



Óëÿíà Ïðèõ³ä
1. Òàê. ËÍÓ ³ì. Ôðàíêà
2. Ùå îäíà ïðè÷èíà íàïèòèñü
3. Ñâÿòêóâàëà íà 1 êóðñ³
4. Í³, íå ââàæàþ öå ÿêèìñü îñîáëèâèì ñâÿòîì



ß òåæ ïðî ïîõîäæåííÿ íå çíàþ ³ äóìàëà çâåðíóòèñÿ çà ï³äêàçêîþ äî Ãóãëà. Àëå Òàíÿ âæå ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ. Ìîæó äîäàòè ò³ëüêè òå, ùî â Óêðà¿í³ ÄÑ â³äçíà÷àþòü çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà (¹659/99, â³ä 16 ÷åðâíÿ 1999 ð.). 

Íå çíàþ, ÿê êîëèñü â³äçíà÷àëè öåé äåíü. Àëå çàðàç Äåíü ñòóäåíòà º ïðîñòî ïðèâîäîì íå ï³òè íà ïàðè òà íàïèòèñÿ… Íå âåñåëî.

², ùî íàéö³êàâ³øå, – ìàéæå í³õòî íå çíàº ïðî ïîõîäæåííÿ öüîãî ñâÿòà, àëå á³ëüø³ñòü ñâÿòêóþòü.

Íàéïðèºìí³øèì 17-å ëèñòîïàäà áóäå äëÿ âëàñíèê³â áàð³â (ÿê ³ 8 áåðåçíÿ äëÿ êâ³òêîâèõ ìàãàçèí³â) òà äåêàíàò³â. Äåêàíè, ìàáóòü, äàäóòü âêàç³âêó âñ³ì âèêëàäà÷àì óâàæíî ñòàâèòè «í»-êè, ÿê³ ïîò³ì äîâåäåòüñÿ íå ñîëîäêî â³äðîáëÿòè ñòóäåíòó.

Ó íàñ çàðàç âñ³ ñâÿòà ïåðåòâîðèëèñÿ íà ìàñîâó îáæèðàéë³âêó òà ìàñîâå ñïî¿ííÿ. 

Òîìó ñïóäå¿ – êðàùå çåêîíîìèòè íà ñâÿòêóâàíí³ «íåâ³äîìîãî» ñâÿòà, í³æ ïîò³ì äîïëà÷óâàòè äåêàíàòàì çà «çàë³ê». À ãðîø³ çíàäîáëÿòüñÿ íà êàâó ó ñåñ³éí³ íî÷³ :)

Óñï³øíî¿ ñåñ³¿! Òà ç Íîâèì ðîêîì!

:)



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1624

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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