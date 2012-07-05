17 ëèñòîïàäà – äåíü, ÿê äåíü!
Àâòîð: Ì³êà
15 Ëèñòîïàä 2010 23:02:03
ßêùî ÷åñíî – ìåíå öå «ñâÿòî» ìàéæå íå ñòîñóºòüñÿ. Ïî-ïåðøå – ÿ âæå íå ñòóäåíò, à ïî-äðóãå – êîëè ÿ áóëà ñòóäåíòîì, í³êîëè íå çíàëà òî÷íî, êîëè ñàìå öå ñâÿòî. Òàêå âðàæåííÿ, ùî âñþ îñ³íü. ² ÷åòâåðòîãî ÷îãîñü òàì, ³ ùå ÿêîãîñü, ³ 17-ãî…
Íà ïåðøîìó êóðñ³ ïðîõîäèòü ïîñâÿòà ó ñòóäåíòè. ß öåé îáðÿä ïðîïóñòèëà :) Òîìó, ïåðåä òèì, ÿê á³ãòè ñâÿòêóâàòè – ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî Âè ñòóäåíò ³, ùî Âè çíàºòå õî÷à á ùîñü ïðî öåé äåíü! :)
Íå ïèñàòèìó òóò, äå ìîæíà ïðîâåñòè Äåíü ñòóäåíòà (çâ³ñíî, ùî âñ³ «êàôåøêè» âæå çàéíÿò³, à êâèòî÷êè ó ð³çí³ äèñêîêëóáè ðîçêóïëåí³), ÿêùî Âè ñòóäåíò – òî êîæåí äåíü îñîáëèâèé.
Ö³êàâî, ÿê ïðîâîäÿòü öåé äåíü ñòóäåíòè? Îòîæ ÿ ïðîâåëà íåâåëè÷êå îïèòóâàííÿ ñåðåä «âæå íå ñòóäåíò³â», «âæå ñòóäåíò³â» òà «ùå ñòóäåíò³â».
Çàïèòàííÿ:
«1. Òè ùå ñòóäåíò? Äå íàâ÷àºøñÿ?
2. Ùî Òè çíàºø ïðî ïîõîäæåííÿ ñâÿòà Äåíü ñòóäåíòà?
3. ×è ñâÿòêóºø, ÿêùî ñâÿòêóºø - òî ÿê?
4. ×è áóâ îñîáëèâèé Äåíü ñòóäåíòà ó Òâîºìó æèòò³? Îïèøè.»
Âëàäèñëàâ Áåçóãëèé
1. Òàê, ïåðøîêóðñíèê ÊÏ².
2. Ùî ïðî ïîõîäæåííÿ º ó Â³ê³ïåä³¿;)
3. Íå ñâÿòêóâàâ, ³ öåé íå ïëàíóþ.
4. -
(Ó «Â³ê³» áàãàòî ÷îãî º, òåæ ïëàíóþ òóäè çàãëÿíóòè. Àëå ñòóäåíò³â ðÿòóº «Ãóãëèê» :) - àâò.)
Òàðàñ Ñ³ðîìñüêèé
1. Äî ñåðåäè, ùå òàê, áî ïîò³ì çàñ³äàííÿ êàôåäðè:) ÍËÒÓ (Íàô³ãà Ëüâîâó Òàèé Óí³âåðñèòåò?))
2-3. Í³÷îãî, òîìó ³ íå ñâÿòêóþ. Öå äîñèòü òèì÷àñîâèé ñòàí. Íå çàïëàòèø ³ âæå íå ñòóäåíò, à ÿêùî ïëàòèòè – íåìà, í³ íàñòðîþ, í³ ÷èì ïëàòèòè:))
4. Êîëè ÿ â øêîë³ â÷èâñÿ ìåí³ ïèâî íà äåíü ñòóäåíòà ïîñòàâèëè:) Õî÷ ÿ éîãî ³ íå ï’þ, àëå áóëî ïðèºìíî)))))
(Íó ìàéæå, ÿê ó ÍÓ «Ëüâ³âñüêà õàáàðòåõí³êà» - âñå âèð³øóþòü ãðîø³. – àâò.)
- öå â³äêîëè øêîëÿð³â ç Äíåì ñòóäåíòà â³òàþòü? :)
- À ç ïèâîì ùî çðîáèâ? Â³äìîâèâñÿ? ×è çáåð³ãàºø äî ñüîãîäí³? :)
- Òà í³, ÿ òîä³ òàêè ñïðîáóâàâ ïèâî. Äóæå ïèòè õîò³ëîñü, à âîíî õîëîäíå áóëî:) Öå ïåðøèé ðàç, êîëè ÿ ïëÿøêó âèïèâ. Ïîò³ì - â øêîë³ â 11 êëàñ³. Ì³é îäíîêëàñíèê ïîñòàâèâ, êàçàâ – «îñòàíí³é ð³ê», òî ÿ âæå âçÿâ… Ïîò³ì ïåðåãàðîì çàó÷ö³ äèõàâ))) ² 3 ðàç - áåçàëêîãîëüíå æèâå ïèâî ñïðîáóâàâ â îäíîìó êàôå. Òàì ç ÊÂÍîì ïîâ’ÿçàíî áóëî. Á³ëüøå íå ïèâ))
Ëºíî÷êà Îñ³ï÷óê
1. Ååå, ÿ âæå íå ñòóäåíò àëå çàâæäè ñâÿòêóâàëà)))
2. Ïðî ïîõîäæåííÿ íå çíàþ.
4. Îñîáëèâèé äåíü ñòóäåíòà áóâ íà 1ìó êóðñ³. Ìè ñâÿòêóâàëè éîãî ó ãóðòîæèòêó âñ³ì ïîâåðõîì. Ðîçñòåëèëè íà êîðèäîð³ ãàçåòêè ³ êîæåí ïðèíîñèâ ÿê³ñü õàð÷³ ³ âèïèâêó. À ïîò³ì ùå ³ ï³ä ã³òàðêó ñï³âàëè. Òàê ³ ñâÿòêóâàëè).
(Îé, òî äëÿ ÷îãî òàê òðóäèëèñÿ æóðíàë³ñòè, âåðñòàëüíèêè, ðåäàêòîðè? Ùîá íà ò³é ãàçåòö³ ñòóäåíòè ðîçñ³äàëèñÿ ³ ñâÿòêóâàëè? :) - àâò.)
Íàòàëÿ Á³ëàí
1. Âæå íå ñòóäåíò (àëå á õîò³ëà íèì áóòè ùå ðàç, ñêó÷èëà çà ñåñ³ÿìè ³ çà áåçä³ëëÿì=)))) )
2. Í³÷îãî íå çíàþ..(
3. Íå ñâÿòêóþ...
4. Äåíü ñòóäåíòà, ÿê çâè÷àéíèé äåíü..
(Âñå êîðîòêî òà ÿñíî. Ëèø ÿê ìîæíà çà ñåñ³ÿìè ñêó÷àòè? :) - àâò.)
Òàìàðà Ìåùåðÿêîâà
1. Í³, ÿ íå ñòóäåíò.
2. Í³÷îãî....
3. Âæå íå ñâÿòêóþ.
4. Äåíü ñòóäåíòà ñâÿòêóâàëà, àëå ñêàçàòè, ùî çàïàì’ÿòàëîñü ñâÿòêóâàííÿ íå ìîæó...
(Çíà÷èòü íàäòî çàõîïèëèñü ñâÿòêóâàííÿì :) - àâò.)
²ðà Ïîâàæíÿê
1. Òà. ÍÓ "ËÏ"
2.Òåòÿíà - ïîêðîâèòåëüêà ñòóäåíò³â.
3. Ñâÿòêóþ ïåðåâàæíî, àëêîòðåø…
4. Íå áóëî. Äåíü, ÿê äåíü;)
(Òî âèõîäèòü, ùî êîæåí äåíü – àëêîòðåø. À ùî òðåø… :) - àâò.)
Àëëà Ïëà÷èíäà
1. Í³, íå ñòóäåíò.
2. Í³÷îãî.
3. Í³.
4. Îñîáëèâîãî í³÷îãî, ñòàðàëèñÿ çáèðàòèñÿ ç äðóçÿìè, âèïèòè ïî êåëèõó âèíà àáî ïî ïèâ³. Âñ³ òîñòè çà óñï³øíå çäàâàííÿ ñåñ³é)))))))))).
(Íó çâ³ñíî íå ñòóäåíò – â îäí³é ãðóï³ íàâ÷àëèñü :) - àâò.)
Òåòÿíà Áó÷îê
1. Ñòóäåíò. ËÍÓ ³ì.².Ôðàíêà
2. Ó 1939 ðîö³ íàöèñòè øòóðìóâàëè Ïðàçüêèé óí³âåðñèòåò. Òðàïèëîñÿ öå ï³ñëÿ ìàñîâî¿ ñòóäåíòñüêî¿ äåìîíñòðàö³¿ ïðîòè óáèâñòâà ßíà Îïëåòàëà òà âòîðãíåííÿ äî ×åõîñëîâà÷÷èíè íàöèñò³â. Òîä³ àðåøòóâàëè çäàºòüñÿ äåâ'ÿòü ÷è äåñÿòü ñòóäåíòñüêèõ ë³äåð³â, á³ëüøå òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â â³äïðàâèëè ó êîíöòàáîðè ³ çàêðèëè âñ³ ÷åñüê³ óí³âåðñèòåòè.
3. ßê ìîæíà ñâÿòêóâàòè äåíü ñòóäåíòà, çíàþ÷è ùî º ïðè÷èíîþ éîãî âèíèêíåííÿ? Öå òå æ ùî ñâÿòêóâàòè òðàãåä³þ ï³ä Êðóòàìè.
4. Ó ñòóäåíò³â êîæåí äåíü îñîáëèâèé=)
(Îòî æ áî, ÿê ìîæíà ñâÿòêóâàòè? Ìàéæå í³õòî íå çíàº ïîõîäæåííÿ ñâÿòà... – àâò.)
Ãàííà ×îðíà
1. ß âæå ñòóäåíòêà ËÍÓ Ôðàíêà!)
2. Òîëêîì íå çíàþ í³÷îãî, àëå ââàæàþ öå ñâÿòî ëèøå ïðèâîäîì â³äïî÷èòè.)
3. Òàê, öüîãî ðîêó âïåðøå ñâÿòêóâàòèìó: âèð³øèëè ï³òè ç ãðóïîþ íà êàòîê, à äàë³ âèäíî áóäå)
4. 1 âåðåñíÿ - òî íà äàíèé ÷àñ ºäèíèé äåíü, ÿêèé çàïàì’ÿòàâñÿ).
Îëåã Ïîäîëüñêèé
1. Í³. âæå íå ñòóäåíò.
2. ×åñíî êàæó÷è í³÷îãî.
3. Íå ñâÿòêóþ.
4. Íà æàëü, í³.
Óëÿíà Ïðèõ³ä
1. Òàê. ËÍÓ ³ì. Ôðàíêà
2. Ùå îäíà ïðè÷èíà íàïèòèñü
3. Ñâÿòêóâàëà íà 1 êóðñ³
4. Í³, íå ââàæàþ öå ÿêèìñü îñîáëèâèì ñâÿòîì
ß òåæ ïðî ïîõîäæåííÿ íå çíàþ ³ äóìàëà çâåðíóòèñÿ çà ï³äêàçêîþ äî Ãóãëà. Àëå Òàíÿ âæå ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ. Ìîæó äîäàòè ò³ëüêè òå, ùî â Óêðà¿í³ ÄÑ â³äçíà÷àþòü çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà (¹659/99, â³ä 16 ÷åðâíÿ 1999 ð.).
Íå çíàþ, ÿê êîëèñü â³äçíà÷àëè öåé äåíü. Àëå çàðàç Äåíü ñòóäåíòà º ïðîñòî ïðèâîäîì íå ï³òè íà ïàðè òà íàïèòèñÿ… Íå âåñåëî.
², ùî íàéö³êàâ³øå, – ìàéæå í³õòî íå çíàº ïðî ïîõîäæåííÿ öüîãî ñâÿòà, àëå á³ëüø³ñòü ñâÿòêóþòü.
Íàéïðèºìí³øèì 17-å ëèñòîïàäà áóäå äëÿ âëàñíèê³â áàð³â (ÿê ³ 8 áåðåçíÿ äëÿ êâ³òêîâèõ ìàãàçèí³â) òà äåêàíàò³â. Äåêàíè, ìàáóòü, äàäóòü âêàç³âêó âñ³ì âèêëàäà÷àì óâàæíî ñòàâèòè «í»-êè, ÿê³ ïîò³ì äîâåäåòüñÿ íå ñîëîäêî â³äðîáëÿòè ñòóäåíòó.
Ó íàñ çàðàç âñ³ ñâÿòà ïåðåòâîðèëèñÿ íà ìàñîâó îáæèðàéë³âêó òà ìàñîâå ñïî¿ííÿ.
Òîìó ñïóäå¿ – êðàùå çåêîíîìèòè íà ñâÿòêóâàíí³ «íåâ³äîìîãî» ñâÿòà, í³æ ïîò³ì äîïëà÷óâàòè äåêàíàòàì çà «çàë³ê». À ãðîø³ çíàäîáëÿòüñÿ íà êàâó ó ñåñ³éí³ íî÷³ :)
Óñï³øíî¿ ñåñ³¿! Òà ç Íîâèì ðîêîì!
:)
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1624
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ
.
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.