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ÌÓÇÈÊÀ ÊÎÒÐÀ ÇÀÂÎÄÈÒÜ
Àâòîð: Rymma
15 Ëèñòîïàä 2010 00:43:00
Òàðàñå,ðîçêàæè äåòàëüí³øå ïðî ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ òà ñêëàä ðîê-ãóðòó"ÀÌÀÐÀÍ²ÊÀ".
²äåÿ ñòâîðèòè ãóðò âèíèêëà ó íàøîãî êîëèøíüîãî âîêàë³ñòà ßðîñëàâà, íà òîé ÷àñ ñàìå â³í ìåíå ïîêëèêàâ ñïðîáóâàòè ñåáå â ÿêîñò³ áàðàáàíùèêà. Ïî÷àòêîâèé ñêëàä ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ ÷îëîâ³ê: ã³òàðèñòà Ïàâëà, âîêàë³ñòà ßðîñëàâà òà ìåíå - áàðàáàíùèêà Òàðàñà. Ïðîâ³âøè ê³ëüêà ðåïåòèö³é ìè çðîçóì³ëè, ùî íàì ïîòð³áíà äðóãà ã³òàðà, çóïèíèëèñü íà Äìèòðîâ³, ÿêèé ÿêðàç íà òîé ÷àñ øóêàâ ñîá³ ãóðò.Ñôîðìóâàâøè ñêëàä "÷îòèðüîõ" ïðàöþâàëè íàä âëàñíèì ìàòåð³àëîì. Äàâøè ê³ëüêà êîíöåðò³â ñêëàä ãóðòó ðîçïî÷àâ ñâî¿ çì³íè.×åðåç ðîçá³æí³ñòü ó ñìàêàõ ìóçèêè ãóðò ïîêèäàº ßðîñëàâ, çàòå ïðèõîäèòü áàñ-ã³ðàòèñò Âàñèëü. Çíîâó ï³øëà ïë³äíà ïðàöÿ íàä âëàñíèì ìàòåð³àëîì, âèðîáèâñÿ íîâèé óí³êàëüíèé ñòèëü, ñòèëü ãóðòó "Àìàðàí³êÀ". ×åðåç äåÿêèé ïðîì³æîê ÷àñó ï³øîâ Ïàâëî, íà ì³ñöå âîêàëó ñòàâ Äìèòðî, ïðèéøîâ ³íøèé Ïàâëî, àëå çíîâó ï³øîâ. òàêèì ÷èíîì íà ñüîãîäí³øí³ äåíü ñôîðìîâàíèé îñòàòî÷íèé ñêëàä ãóðòó: Äìèòðî - ã³òàðà\âîêàë, Âàñèëü - áàñ-ã³òàðà\áåêâîêàë, Òàðàñ - óäàðí³.
Äå âè âèñòóïàºòå?Ó ÿêèõ êîíêóðñàõ áåðåòå ó÷àñòü?
Âèñòóïàºìî äå ïîïðîñÿòü, ³ ÿêùî â íàñ º íà òå ìîæëèâ³ñòü. Êîíêóðñè àíàëîã³÷íî, äå º ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâèòè ñâîþ òâîð÷³ñòü òóäè ³ éäåìî.
Ñêëàä ãðóïè ì³íÿâñÿ ç ÷àñîì.×è íå âïëèíóëî öå íà ñàì ïðîöåñ òâîðåííÿ ìóçèêè òà íà äðóæí³ñòü òà ç³ãðàíí³ñòü êîëåêòèâó?
Òàê, çâ³ñíî âïëèíóëî, ìîæå âîíî ³ íà êðàùå, ìè çàäîâîëåí³ ñâî¿ì òåïåð³øí³ì ñòèëåì ãðè.
ßê³ ó âàñ ïëàíè íà ìàéáóòíº - âèñòóïè ,êîíöåðòè, ³òä.?
Ïðî öå âàæêî ñêàçàòè.ßêùî â ïëàí³ êîíöåðò³â, öå íå â³ä íàñ çàëåæèòü. Çèìîþ ñ³äàºì çà äîâãèé òà äðàò³âëèâèé ïàðîöåñ çàïèñó àëüáîìó ï³ä ðîáî÷îþ íàçâîþ "Äâà ðîêè áëóêàíü".
Íàøèõ ÷èòà÷³â òà øàíóâàëüíèê³â õîðîøî¿ ðîê-ìóçèêè õî÷åìî çàïðîñèòè íà êîíöåðò Rock 'n' Boom!!,êîòðèé â³äáóäåòüñÿ 20 ëèñòîïàäà ó ðîê-êëóá³ "Ïîãóëÿíêà",íà êîòðîìó âè çìîæåòå ïîñëóõàòè ðîê-ãóðò"ÀÌÀÐÀÍ²ÊÀ". Ãàðàíòóºìî êóïó øàëåíîãî äðàéâó :))
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1816
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.