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ÓÑ² ÐÎÇÓÌ²ÞÒÜ Ö² ÑËÎÂÀ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê
16 Ëèñòîïàä 2010 23:42:00
ßê âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðåííÿ ÷îãîñü ïîä³áíîãî,ÿê ïðîåêò "Je taime"?ßêà êîìàíäà ïðàöþâàëà íàä ðåàë³çàö³ºþ ³äå¿?Õòî äîïîìàãàâ? Âñå ïî÷àëîñü ç òîãî ,ùî ó íàñ áóâ âèïàäîê â æèòò³ - êîëè íàì áóëî ïîòð³áíî îðãàí³çóâàòè ðîìàíòè÷íèé âå÷³ð, àëå íå áóëî êóäè çâåðíóòèñÿ çâè÷àéíî
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ïðîåêò ç ìåòîþ äîïîìîãòè ëþäÿì ,êîòð³ îïèíÿëèñÿ â ïîä³áíèõ ñèòóàö³ÿõ.Íàä ðåàë³çàö³ºþ
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Ìàëàíÿê).Òàêîæ ìè çáèðàºìîñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàïóñòèòè íàø âåá ñàéò â
÷îìó íàì äîïîìàº ùå îäíà ëþäèíà ( Çàï³ñîâ Îëåã).Íå ïîìèëþñü,ÿêùî çàïèòàþ - âè íå ò³ëüêè çàéìàºòåñü îôîðìëåííÿì òà çàáåçïå÷åííÿì ðîìàíòè÷íîãî íàñòðîþ òà àòìîñôåðè ðîìàíòè÷íèõ ïîáà÷åíü?Ùî ñàìå ,îêð³ì öüîãî âè ìîæåòå çàïðîïîíóâàòè âàøèì êë³ºíòàì ?Êð³ì îôîðìëåííÿ ïîáà÷åíü ìè òàêîæ âëàøòîâóºìî ïðèºìí³ ñþðïðèçè.Äëÿ
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³íøîãî!Â³ä ÷îãî ñàìå çàëåæèòü ñêëàäí³ñòüâàøèõ ïîñëóã?Ñêëàäí³ñòü ïîñëóã ïåðø çà âñå çàëåæèòü â³ä ñàìîãî çàìîâëåííÿ àäæå âè
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ëåãêà êëàñè÷íà ìóçèêà, à îô³ö³àíò ðîçëèâàº âàì øàìïàíñüêå, à ãîëîâíå - íàâïðîòè âàñ ñèäèòü êîõàíà ëþäèíà!Íà îñòàíîê ïîáàæàííÿ óñ³ì çàêîõàíèì ³ òèì,õòî ùå íå çíàéøîâ ñâîº¿ ïîëîâèíêè??? Çàêîõàíèì ìè áàæàºìî ,ùîá âàø³ ïî÷óòòÿ áóëè ïàëêèìè òà ùèðèìè, à êîæåí äåíü ,ÿêèé âè ïðîâåëè ðàçîì áóâ íåìîâ ñâÿòî.Òèì õòî íå çíàéøîâ
ùå ñâîº¿ ïîëîâèíêè áàæàåìî ïðîäîâæóâàòè ïîøóêè!!!!Êîæåí ìàº ïðàâî íà êîõàííÿ,à â
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âàì äîïîìîæåìî.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1975
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.